Россия прекращает поставки энергетического угля в Украину, - "слуга народа" Герус

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа") сообщил, что Россия с 1 ноября 2021 года прекращает поставки энергетического угля в Украину.

Об этом он написал в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)", - написал Герус.

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Со ссылкой на информацию от участников рынка Герус сообщил, что запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.