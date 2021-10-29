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Россия прекращает поставки энергетического угля в Украину, - "слуга народа" Герус

Россия прекращает поставки энергетического угля в Украину, -

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа") сообщил, что Россия с 1 ноября 2021 года прекращает поставки энергетического угля в Украину.

Об этом он написал в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)", - написал Герус.

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Со ссылкой на информацию от участников рынка Герус сообщил, что запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.

Автор: 

россия (96246) энергетика (2569) уголь (1001) Герус Андрей (185)


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Топ комментарии
+32
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29.10.2021 10:26 Ответить
+30
Гниду Геруса нужно было ещё два года назад транклюкировать.
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29.10.2021 10:25 Ответить
+24
Сообщил он, ***** мокрожепый... Об этом можно было еще весной догадаться и создавать запасы. Идиоты зеленые, мля
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29.10.2021 10:26 Ответить
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Хорошая новость. Теперь нужно операцию по освобождению Донецкой и Луганской области, а пленных кацапов заставить круглосуточно добывать уголь в шахтах.
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29.10.2021 11:43 Ответить
Так и его ТЭС остались без запасов угля.
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29.10.2021 11:59 Ответить
https://ua.energy/blocks/ Там надо смотреть-я не очень разбираюсь где чьи ТЭС.В ЦентрЭнерго уже топят газом,вместо угля.ПАО "Центрэнерго" начало сжигать природный https://tsn.ua/search?query=%D0%B3%D0%B0%D0%B7 газ на одной из самых мощных электростанций на Киевщине - Трипольской ТЭС, чтобы сэкономить дефицитный уголь.
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29.10.2021 12:11 Ответить
Беда в том, безудержная жадность ахметки и коррумпированность чиновников, которые ответственны за энергобаланс в стране, приведут к энергитическому кризису в экономике и следовательно к бедствию населения при достаточных природных ресурсов внутри Украины.
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29.10.2021 12:24 Ответить
На территории ОРДЛО осталось 90% украинских шахт с антрацитом.РФ В 2014/15 гг захватила все,что ей нужно и сейчас держит вас за горло.Если еще запретят экспорт российской электроэнергии-будут веерные отключения,неизбежно.Белорусской э/э не хватит-там литовцы половину мощности БелАЭС выгребают.Надо было раньше озаботится поставками угля-а теперь Китай и Европа пылесосом все выгребают.Энергетический кризис в мире)
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29.10.2021 12:52 Ответить
Так литовцы обещали ни ватта электричества у РБ не покупать. Опять обманули ?
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29.10.2021 15:57 Ответить
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?lines=147&filter%5Bfrom%5D=2021-10-29&filter%5Bto%5D=2021-10-29&submit=Vykdyti В среднем,литовцы по 500-600 МВт забирают по перетокам.Это половина мощности БелАЭС.После того,как Украина станет закупать э/э-станция будет работать только на экспорт.
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29.10.2021 20:42 Ответить
А как же санкции против кровавых диктаторов ?
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29.10.2021 20:46 Ответить
Самим давно, семь лет воюем, хоть и обещалось години(((( было отказаться от российского, в том числе и газа, до Северного потока ещё и тогда бы было весело устанавливать самим цены на транзит или не пускать вообще)
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29.10.2021 11:55 Ответить
80% ТЕЦ и ТЭС в в частных руках и ахметка здесь кароль. И почему он не обеспечил свои энергопредприятия угольком, ответ очевиден - поднять цену на электрику, чтобы зелёная его энергетика была денежной без субсидий. Поэтому власть и приняло решение - чтобы цена на электричество не взлетела, решили смягчить закупкой её у тех, с кеми связаны проводами и балансами. Пока с европейской энергосистемой не связаны, приходится покупать у рф и Беларусь. Хотя в дальнейшем надо уничтожить ахметкин "бизнес" в энергетике, как социально безответственный и даже опасный для страны в целом.
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29.10.2021 11:56 Ответить
вообе это дичь, госсектор в частных руках. это национализировать надо.
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29.10.2021 12:50 Ответить
Просто нужно вводить ЧП в энергетике
Принимать все меры /а не заглядывать в рот олигархии/
Не согласен ТЭЦ в госсобственность и шахты тоже
Они будут создавать ЧП для получения супер прибылей
Тут надо принять волевое решение /фиксированную прибыль /
Кто нарушил прибыль в государство плюс санкции
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29.10.2021 13:09 Ответить
шкода що Ляшко його так мало від....див.
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29.10.2021 13:27 Ответить
Госпідарники догосподарювались до того що свічки треба буде скоро закупати.
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29.10.2021 13:32 Ответить
Российский уголь самый дешевый. Украина никогда от него не откажется. Как и от топлива, нефти. А туповатому населению будут втирать про европейские энергосистемы. И патриоты будут молчать в тряпочку. Потому что на самом деле их волнует только борьба за власть.
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29.10.2021 13:35 Ответить
Це, вугілля з ОРДЛО
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29.10.2021 13:36 Ответить
Эти клоуны , кухарки и посудомойчицы Зеленского , да и сам зеленский, будут к сожалению ёщё два -три года ставить эксперменты над украинским народом!!.... Голосовали за придурка Зеленского, теперь пожинайте плоды своей тупости и близорукости и мерзните и голодуйте!!..... Надеюсь в 2024 году народ будет умнее и не будете голосовать за тупорылого бездаря зеленского или недобитого жида Рабиновича или за ворюгу и бандита-кума путина, медведчука или за других пророссийских гондонов!!!! В УКриане есть всё!!Нет мозгов у наших президентов!!
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29.10.2021 13:59 Ответить
Так это ж перемога. Уголёк-то, поди, из ордло. Долой торгивлю на крови.
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29.10.2021 15:29 Ответить
Против Порошенко штапмпуете дела за уголек(при нем налоги заходили в Украину), а сами торгуете с Россией, пополняя её казну! Вот это- настоящая измена, зелёные потворы. Наработали вы себе со своим доморощенным фюрерком на пожизненное!
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17.02.2022 15:59 Ответить
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