Росія припиняє постачання енергетичного вугілля в Україну, - "слуга народу" Герус
Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ("Слуга народу") повідомив, що Росія з 1 листопада 2021 року припиняє постачання енергетичного вугілля в Україну.
Про це він написав у Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"З 1 листопада Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Мова іде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ)", - написав Герус.
З посиланням на інформацію від учасників ринку Герус повідомив, що заборона не поширюється на вугілля, що коксується, а стосується тільки вугілля, що використовується для потреб енергетики.
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Принимать все меры /а не заглядывать в рот олигархии/
Не согласен ТЭЦ в госсобственность и шахты тоже
Они будут создавать ЧП для получения супер прибылей
Тут надо принять волевое решение /фиксированную прибыль /
Кто нарушил прибыль в государство плюс санкции