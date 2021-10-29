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Росія припиняє постачання енергетичного вугілля в Україну, - "слуга народу" Герус

Росія припиняє постачання енергетичного вугілля в Україну, -

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ("Слуга народу") повідомив, що Росія з 1 листопада 2021 року припиняє постачання енергетичного вугілля в Україну.

Про це він написав у Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 листопада Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Мова іде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ)", - написав Герус.

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З посиланням на інформацію від учасників ринку Герус повідомив, що заборона не поширюється на вугілля, що коксується, а стосується тільки вугілля, що використовується для потреб енергетики.

Автор: 

росія (66144) енергетика (2620) вугілля (2477) Герус Андрій (447)


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Топ коментарі
+32
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29.10.2021 10:26 Відповісти
+30
Гниду Геруса нужно было ещё два года назад транклюкировать.
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29.10.2021 10:25 Відповісти
+24
Сообщил он, ***** мокрожепый... Об этом можно было еще весной догадаться и создавать запасы. Идиоты зеленые, мля
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29.10.2021 10:26 Відповісти
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Хорошая новость. Теперь нужно операцию по освобождению Донецкой и Луганской области, а пленных кацапов заставить круглосуточно добывать уголь в шахтах.
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29.10.2021 11:43 Відповісти
Так и его ТЭС остались без запасов угля.
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29.10.2021 11:59 Відповісти
https://ua.energy/blocks/ Там надо смотреть-я не очень разбираюсь где чьи ТЭС.В ЦентрЭнерго уже топят газом,вместо угля.ПАО "Центрэнерго" начало сжигать природный https://tsn.ua/search?query=%D0%B3%D0%B0%D0%B7 газ на одной из самых мощных электростанций на Киевщине - Трипольской ТЭС, чтобы сэкономить дефицитный уголь.
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29.10.2021 12:11 Відповісти
Беда в том, безудержная жадность ахметки и коррумпированность чиновников, которые ответственны за энергобаланс в стране, приведут к энергитическому кризису в экономике и следовательно к бедствию населения при достаточных природных ресурсов внутри Украины.
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29.10.2021 12:24 Відповісти
На территории ОРДЛО осталось 90% украинских шахт с антрацитом.РФ В 2014/15 гг захватила все,что ей нужно и сейчас держит вас за горло.Если еще запретят экспорт российской электроэнергии-будут веерные отключения,неизбежно.Белорусской э/э не хватит-там литовцы половину мощности БелАЭС выгребают.Надо было раньше озаботится поставками угля-а теперь Китай и Европа пылесосом все выгребают.Энергетический кризис в мире)
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29.10.2021 12:52 Відповісти
Так литовцы обещали ни ватта электричества у РБ не покупать. Опять обманули ?
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29.10.2021 15:57 Відповісти
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?lines=147&filter%5Bfrom%5D=2021-10-29&filter%5Bto%5D=2021-10-29&submit=Vykdyti В среднем,литовцы по 500-600 МВт забирают по перетокам.Это половина мощности БелАЭС.После того,как Украина станет закупать э/э-станция будет работать только на экспорт.
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29.10.2021 20:42 Відповісти
А как же санкции против кровавых диктаторов ?
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29.10.2021 20:46 Відповісти
Самим давно, семь лет воюем, хоть и обещалось години(((( было отказаться от российского, в том числе и газа, до Северного потока ещё и тогда бы было весело устанавливать самим цены на транзит или не пускать вообще)
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29.10.2021 11:55 Відповісти
80% ТЕЦ и ТЭС в в частных руках и ахметка здесь кароль. И почему он не обеспечил свои энергопредприятия угольком, ответ очевиден - поднять цену на электрику, чтобы зелёная его энергетика была денежной без субсидий. Поэтому власть и приняло решение - чтобы цена на электричество не взлетела, решили смягчить закупкой её у тех, с кеми связаны проводами и балансами. Пока с европейской энергосистемой не связаны, приходится покупать у рф и Беларусь. Хотя в дальнейшем надо уничтожить ахметкин "бизнес" в энергетике, как социально безответственный и даже опасный для страны в целом.
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29.10.2021 11:56 Відповісти
вообе это дичь, госсектор в частных руках. это национализировать надо.
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29.10.2021 12:50 Відповісти
Просто нужно вводить ЧП в энергетике
Принимать все меры /а не заглядывать в рот олигархии/
Не согласен ТЭЦ в госсобственность и шахты тоже
Они будут создавать ЧП для получения супер прибылей
Тут надо принять волевое решение /фиксированную прибыль /
Кто нарушил прибыль в государство плюс санкции
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29.10.2021 13:09 Відповісти
шкода що Ляшко його так мало від....див.
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29.10.2021 13:27 Відповісти
Госпідарники догосподарювались до того що свічки треба буде скоро закупати.
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29.10.2021 13:32 Відповісти
Российский уголь самый дешевый. Украина никогда от него не откажется. Как и от топлива, нефти. А туповатому населению будут втирать про европейские энергосистемы. И патриоты будут молчать в тряпочку. Потому что на самом деле их волнует только борьба за власть.
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29.10.2021 13:35 Відповісти
Це, вугілля з ОРДЛО
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29.10.2021 13:36 Відповісти
Эти клоуны , кухарки и посудомойчицы Зеленского , да и сам зеленский, будут к сожалению ёщё два -три года ставить эксперменты над украинским народом!!.... Голосовали за придурка Зеленского, теперь пожинайте плоды своей тупости и близорукости и мерзните и голодуйте!!..... Надеюсь в 2024 году народ будет умнее и не будете голосовать за тупорылого бездаря зеленского или недобитого жида Рабиновича или за ворюгу и бандита-кума путина, медведчука или за других пророссийских гондонов!!!! В УКриане есть всё!!Нет мозгов у наших президентов!!
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29.10.2021 13:59 Відповісти
Так это ж перемога. Уголёк-то, поди, из ордло. Долой торгивлю на крови.
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29.10.2021 15:29 Відповісти
Против Порошенко штапмпуете дела за уголек(при нем налоги заходили в Украину), а сами торгуете с Россией, пополняя её казну! Вот это- настоящая измена, зелёные потворы. Наработали вы себе со своим доморощенным фюрерком на пожизненное!
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17.02.2022 15:59 Відповісти
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