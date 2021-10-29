Росія припиняє постачання енергетичного вугілля в Україну, - "слуга народу" Герус

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ("Слуга народу") повідомив, що Росія з 1 листопада 2021 року припиняє постачання енергетичного вугілля в Україну.

Про це він написав у Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 листопада Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Мова іде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ)", - написав Герус.

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З посиланням на інформацію від учасників ринку Герус повідомив, що заборона не поширюється на вугілля, що коксується, а стосується тільки вугілля, що використовується для потреб енергетики.