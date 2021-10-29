Для обеспечения населения мира вакцинами от COVID-19 необходимо $23 млрд, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что для обеспечения населения мира вакцинами и лекарствами от COVID-19 до сентября 2022 года требуются 23,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Если бы 6,8 миллиарда доз вакцины, введенные до сих пор во всем мире, были распределены справедливо, мы достигли бы нашей цели в 40 процентов к настоящему времени в каждой стране", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Африканское бюро ВОЗ заявило, что только 10% из 54 стран африканского региона достигнут 40-процентного целевого показателя к концу года, если не будут приняты дополнительные меры.

Группа из ста бывших глав стран и министров правительств призвала нынешних лидеров "Группы двадцати" использовать саммит в Риме, который должен состояться в эти выходные, чтобы договориться о том, как передать остатки вакцины странам с низким уровнем дохода.

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