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Для обеспечения населения мира вакцинами от COVID-19 необходимо $23 млрд, - ВОЗ

Для обеспечения населения мира вакцинами от COVID-19 необходимо $23 млрд, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что для обеспечения населения мира вакцинами и лекарствами от COVID-19 до сентября 2022 года требуются 23,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Если бы 6,8 миллиарда доз вакцины, введенные до сих пор во всем мире, были распределены справедливо, мы достигли бы нашей цели в 40 процентов к настоящему времени в каждой стране", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Африканское бюро ВОЗ заявило, что только 10% из 54 стран африканского региона достигнут 40-процентного целевого показателя к концу года, если не будут приняты дополнительные меры.

Группа из ста бывших глав стран и министров правительств призвала нынешних лидеров "Группы двадцати" использовать саммит в Риме, который должен состояться в эти выходные, чтобы договориться о том, как передать остатки вакцины странам с низким уровнем дохода.

Также читайте: Европа - единственный в мире регион, где растет заболеваемость COVID-19, - ВОЗ

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777)


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Топ комментарии
+6
Аппетит приходит во время еды
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29.10.2021 11:03 Ответить
+2
Копейки. На косметику больше тратят. Одно название, а не цивилизация!
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29.10.2021 11:01 Ответить
+2
Забрать эти деньги у украинских олигархов.
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29.10.2021 11:12 Ответить
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Ну какгбе и не много. По 3 бакса с носа и отстанете?
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29.10.2021 10:59 Ответить
Копейки. На косметику больше тратят. Одно название, а не цивилизация!
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29.10.2021 11:01 Ответить
Аппетит приходит во время еды
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29.10.2021 11:03 Ответить
Наших чинуш запустить в этот омут, быстро бы освоили все бабло.
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29.10.2021 11:05 Ответить
Забрать эти деньги у украинских олигархов.
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29.10.2021 11:12 Ответить
на счет ковидного офшора нужно перекинуть 23 лярда
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29.10.2021 11:14 Ответить
А если вычесть антиваксеров, то может дешевле будет?
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29.10.2021 11:20 Ответить
Надо с ваксонавтов брать деньги за прививку...тогда можно будет помочь всем неграм в Африке...
Ну или обязать производителей вакцин открыть патенты...
Первое проще...
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29.10.2021 11:21 Ответить
Не слышал о эпидемиии в Африке, там у них другие проблемы, рожают детей как из пулемёта, а кормить не о чем. Лучше презервативизацию обеспечьте принудительную.
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29.10.2021 11:29 Ответить
лучше стерилизацию за деньги ввести для нищих слоев населения планеты
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29.10.2021 13:52 Ответить
Пилить-неперепилить.
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29.10.2021 11:32 Ответить
озвучте сколько онкобольных детей можно было вылечить на эти деньги
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29.10.2021 11:59 Ответить
Если не знаешь, как поступить - посмотри куда гонят всю толпу и быстро иди в другую сторону.
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29.10.2021 14:48 Ответить
 
 