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Новини
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Для забезпечення населення світу вакцинами проти COVID-19 потрібно $23 млрд, - ВООЗ

Для забезпечення населення світу вакцинами проти COVID-19 потрібно $23 млрд, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що для забезпечення населення світу вакцинами та ліками проти COVID-19 до вересня 2022 року потрібні 23,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Якби 6,8 мільярда доз вакцини, введені досі у всьому світі, були розподілені справедливо, ми досягли б нашої мети в 40 відсотків до теперішнього часу в кожній країні", – заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Африканське бюро ВООЗ заявило, що лише 10 відсотків із 54 країн африканського регіону досягнуть 40-відсоткового цільового показника до кінця року, якщо не буде вжито додаткових заходів.

Група зі ста колишніх очільників країн та міністрів урядів закликала нинішніх лідерів "Групи двадцяти" використати саміт у Римі, який має відбутися цими вихідними, щоб домовитися про те, як передати надлишки вакцини країнам з низьким рівнем доходу.

Також читайте: Європа - єдиний у світі регіон, де зростає захворюваність на COVID-19, - ВООЗ

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770)


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Топ коментарі
+6
Аппетит приходит во время еды
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29.10.2021 11:03 Відповісти
+2
Копейки. На косметику больше тратят. Одно название, а не цивилизация!
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29.10.2021 11:01 Відповісти
+2
Забрать эти деньги у украинских олигархов.
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29.10.2021 11:12 Відповісти
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Ну какгбе и не много. По 3 бакса с носа и отстанете?
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29.10.2021 10:59 Відповісти
Копейки. На косметику больше тратят. Одно название, а не цивилизация!
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29.10.2021 11:01 Відповісти
Аппетит приходит во время еды
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29.10.2021 11:03 Відповісти
Наших чинуш запустить в этот омут, быстро бы освоили все бабло.
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29.10.2021 11:05 Відповісти
Забрать эти деньги у украинских олигархов.
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29.10.2021 11:12 Відповісти
на счет ковидного офшора нужно перекинуть 23 лярда
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29.10.2021 11:14 Відповісти
А если вычесть антиваксеров, то может дешевле будет?
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29.10.2021 11:20 Відповісти
Надо с ваксонавтов брать деньги за прививку...тогда можно будет помочь всем неграм в Африке...
Ну или обязать производителей вакцин открыть патенты...
Первое проще...
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29.10.2021 11:21 Відповісти
Не слышал о эпидемиии в Африке, там у них другие проблемы, рожают детей как из пулемёта, а кормить не о чем. Лучше презервативизацию обеспечьте принудительную.
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29.10.2021 11:29 Відповісти
лучше стерилизацию за деньги ввести для нищих слоев населения планеты
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29.10.2021 13:52 Відповісти
Пилить-неперепилить.
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29.10.2021 11:32 Відповісти
озвучте сколько онкобольных детей можно было вылечить на эти деньги
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29.10.2021 11:59 Відповісти
Если не знаешь, как поступить - посмотри куда гонят всю толпу и быстро иди в другую сторону.
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29.10.2021 14:48 Відповісти
 
 