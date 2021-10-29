Для забезпечення населення світу вакцинами проти COVID-19 потрібно $23 млрд, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що для забезпечення населення світу вакцинами та ліками проти COVID-19 до вересня 2022 року потрібні 23,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Якби 6,8 мільярда доз вакцини, введені досі у всьому світі, були розподілені справедливо, ми досягли б нашої мети в 40 відсотків до теперішнього часу в кожній країні", – заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Африканське бюро ВООЗ заявило, що лише 10 відсотків із 54 країн африканського регіону досягнуть 40-відсоткового цільового показника до кінця року, якщо не буде вжито додаткових заходів.

Група зі ста колишніх очільників країн та міністрів урядів закликала нинішніх лідерів "Групи двадцяти" використати саміт у Римі, який має відбутися цими вихідними, щоб домовитися про те, як передати надлишки вакцини країнам з низьким рівнем доходу.

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