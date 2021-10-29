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Никаких перебоев с поставками газа и тепла быть не может, - Шмыгаль

Никаких перебоев с поставками газа и тепла быть не может, - Шмыгаль

Запасов газа в украинских хранилищах достаточно для спокойного прохождения отопительного сезона.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хочу заверить, что и поездки в регионы наши демонстрируют, и статистика демонстрирует 100%-ную готовность к отопительному сезону в Украине. У нас более 18,5 млрд кубов газа в наших хранилищах, чего абсолютно достаточно для спокойного прохождения отопительного сезона в этом году", - рассказал Шмыгаль.

Он также напомнил, что Кабмин обеспечил соблюдение максимально допустимой цены поставщиками газа и принял решение о запрете отключения от газа бюджетных учреждений и частных домов.

"Газ будет поставляться, никаких перебоев с поставками газа и тепла быть не может", - подчеркнул премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона, - Шмыгаль

Автор: 

Газ (10237) отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+9
Не слушайте Ахметко-Беней. В хранилищах 18 млрд. м3. Из них 5- "технологический газ", 5 принадлежит иностранцам, а за 9 Беня судится, пытаясь их отобрать. "Самый честный суд" в виде "компромисса" присудит Бене 8, а не 9. Итог: 18-5-5-8=0. Голосуйте за зебилов !!!
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29.10.2021 13:41 Ответить
+8
Так когда начнется отопительный сезон? А то газ так и останется в хранилищах.
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29.10.2021 13:39 Ответить
+8
Врет, как дышит!
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29.10.2021 13:39 Ответить
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Так когда начнется отопительный сезон? А то газ так и останется в хранилищах.
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29.10.2021 13:39 Ответить
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29.10.2021 13:41 Ответить
Перебоїв не буде. Не включать чи відключать , тай усе. Які проблєми? Конча Заспа не постраждає.
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29.10.2021 13:52 Ответить
Напис на єврейській таблиці множення: "Цифри можуть змінюватись в залежності від того, продаєте ви або купуєте!".
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29.10.2021 13:59 Ответить
Врет, как дышит!
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29.10.2021 13:39 Ответить
в этом изречении первое слово пишется с буквы П,а заканчивается на Т.)
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29.10.2021 13:41 Ответить
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29.10.2021 13:42 Ответить
Но я верю, вынужден Вас временно покинуть - бегу покупать валенки, свитера, дублёнки и др...
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29.10.2021 14:39 Ответить
где то я это уже слышал...ах да! правительство объявилдо в четверг вечером,что дефолта не будет до пятницы утра))))))))
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29.10.2021 13:40 Ответить
Сча потерпевший поставит это под свой контроль и пипец отопительному сезону...
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29.10.2021 13:40 Ответить
Конечно не может. Они ведь в школах и садиках еще и не начинались. Какие перебои с тем, чего нет?
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29.10.2021 13:40 Ответить
у нас в школе уже топят,я имею в виду Борисполь.
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29.10.2021 13:42 Ответить
Значит будут!
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29.10.2021 13:41 Ответить
Не слушайте Ахметко-Беней. В хранилищах 18 млрд. м3. Из них 5- "технологический газ", 5 принадлежит иностранцам, а за 9 Беня судится, пытаясь их отобрать. "Самый честный суд" в виде "компромисса" присудит Бене 8, а не 9. Итог: 18-5-5-8=0. Голосуйте за зебилов !!!
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29.10.2021 13:41 Ответить
Ну спонсорувати терористів через Білорусь ми вже почали... Так що все нормально. Залишилось тільки офіційно підписати з москвабадом договір на постачання газу і часи янукоовоча повернулися...
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29.10.2021 16:27 Ответить
идиот, половина то шо осталось в хранилищах чужой газ и технический, 15 лярдов кубов Молдове, 9 лярдов отдадут бене по суду, шо оно мелет каждый день? такое ощущение шо они на чемоданах с билетами в руках, но каждый месяц приносит доход и они пытаются протянуть ещё месяцок а потом на вторую родину, сытая старость весёлые внуки тёплое море и привет православные зелебобики.
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29.10.2021 13:44 Ответить
15 миллионов Молдове.
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29.10.2021 13:48 Ответить
может я ошибся согласен, но от этого теплее не станет
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29.10.2021 13:54 Ответить
Не може, значит. С кем бы скооперироваться, чтобы вместе закупить:
- свечи стеариновые
- пеллеты для твердотопливного котла
- лампы керосиновые и керосин

Оптом все-таки дешевле. Бо скоро и это все взлетит в цене выше крыши.
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29.10.2021 13:45 Ответить
- Сема, за что ты вчера так громко ругал своего сына?
- Да купил я ему новые ботинки и велел шагать по лестнице через ступеньку, чтобы подошвы меньше стирались!
- И что он тебя не послушал?
- Этот маленький и жадный еврей начал перешагивать по две ступеньки и порвал штаны!

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29.10.2021 13:46 Ответить
С 80 годов ничего не изменилось, диферамбы какие молодцы, достойно подготовились к зиме, начинается отопительный сезон и сразу по дорогам вода течет и разрытые обочины с прогнившими трубами, 2021 год.
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29.10.2021 13:47 Ответить
Разве при веерных отключениях электричества (уголовником кучмой завоняло), организованных ермаком и его песиком зюзей возможны бесперебойные поставки? Шмыгаль определенно занес брату ермака, раз такое говорит.
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29.10.2021 13:48 Ответить
Да верим Мы уже ...верим !!! 73% тоже с нами !!!
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29.10.2021 13:52 Ответить
Это хорошо а как быть тем у кого электроотопление, чувак? Государство давало гарантии при переходе на электроотопление, а что имеем сейчас? Правительству Украины нельзя верить, никакому! Тем, кто сейчас радуется цене на газ, советую не обольщаться на этот счет, из вас эту разницу вытрясут в любом случае.
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29.10.2021 13:54 Ответить
Поезд стой! Раз, два...
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29.10.2021 13:56 Ответить
- Привет, Петрович! Ты уже вышел из дурдома?
- Да, но какой ценой! Пришлось отречься от престола!
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29.10.2021 13:56 Ответить
Тепло включили но теплоноситель еле еле душа в теле держишь руку и думаешь то ли ты батарею рукой греееш то ли в ней есть тепло это еще не холода я думаю будет веселый цирковой шапито отопительный сезон эта зима покажет что за зе шолупень у власти
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29.10.2021 13:56 Ответить
Называется- мне 3,14здеть, вам слушать.
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29.10.2021 13:59 Ответить
Я уже убедился. На горячих батареях полотенце и окна на распашку тк дышать нечем и плюс тысяча в платежке за октябрь. Спасибо
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29.10.2021 13:59 Ответить
Уважаемый, октябрь ещё не закончился... Откуда платёжка?
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29.10.2021 16:01 Ответить
из методички....
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29.10.2021 22:23 Ответить
Что даст, если обозначить его как спам?
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29.10.2021 22:57 Ответить
а с электричеством?
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29.10.2021 14:17 Ответить
на дворі +16, а батареї гріють як на -5. А хтось жаліється, що газ дорогий бла-бла-бла... це у Львові, і таких госпідарів повно
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29.10.2021 14:29 Ответить
100 відсотків.Я вже три дні вікна відчиняю усі.В мене + 24 .Ні чім дихати....
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29.10.2021 18:39 Ответить
Что поразительно, ещё максимум 24% из 73% веруют в эти обещания!
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29.10.2021 14:34 Ответить
Перебоїв нема. Газу тоже нема.
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29.10.2021 14:49 Ответить
Держгеонадра за понад 100 мільйонів продає газове родовище біля Дрогобича

Державна служба геології та надр України виставила на продаж у системі https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210722-40348?fbclid=IwAR26xRHSe19bljHocIrzSY5JhhBwwMTjPZNljLswtky-u9AOJHW64mpXN0c ProZorro спеціальний дозвіл на користування надрами - Тинівське родовище, яке знаходиться на території Дрогобицького та Самбірського районів.

Аукціон стартує 20 жовтня, а початкова вартість дозволу становить 107 847 350 грн.

Тинівське газове родовище розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів Львівської області, в 13 км на північний схід від Дрогобича.
Дозвіл на дослідно-промислову розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) дається на 20 років (в інтервалі глибин від денної поверхні до 400 м; від 650 м - без обмеження по глибині).
Нагадаємо, у вересні компанія батька голови Львівської ОДА Максима Козицького - Зіновія Козицького ТОВ "Горизонти" https://varianty.lviv.ua/82689-kompaniia-kozytskoho-sporudyt-sverdlovynu-dlia-vydobutku-hazu-u-medenytskii-terhromadi отримала дозвіл на спорудження свердловини для видобутку газу у Меденицькій тергромаді.
Також у серпні Державна служба геології та надр https://varianty.lviv.ua/82380-kompaniia-kozytskoho-vydobuvatyme-haz-bilia-mykolaieva-na-lvivshchyni видала ТОВ "Горизонти" спеціальний дозвід на користування надрами на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ) з метою видобування вуглеводнів на території Стрийського та Дрогобицького районів Львівської області.

Також БК "Горизонти" https://varianty.lviv.ua/81882-kompaniia-kozytskoho-provede-remont-sverdlovyn-dlia-ukrhazvydobuvannia-za-ponad-200-milioniv перемогла в одному з лотів тендера АТ "Укргазвидобування" на роботи з ремонту нафтогазових свердловин обсягом 120 операцій вартістю понад 200 млн грн.

Варіанти писали про нафто-газовий бізнес родини Козицьких у https://varianty.lviv.ua/81365-fata-morhana-kozytskykh статті "Фата-моргана Козицьких" та про енергетичний бізнес Козицьких у https://varianty.lviv.ua/82113-zlotokryla-povitrulia-kozytskykh статті "Злотокрила повітруля Козицьких".

Додамо, батько голови Львівської ОДА Зіновій Козицький https://varianty.lviv.ua/82678-alpinist-antonov-obskakav-niania-kozytskoho-ta-druziv-sadovoho-v-reitynhu-statkiv опинився на 40 позиції у рейтингу топ-100 найбагатших українців. Статки Козицького оцінили у 297 млн дол.
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29.10.2021 15:46 Ответить
Пилять, Шмыгло, у меня в квартире, на Оболони в Киеве, до сих пор нет тепла. Платить за отопление в этот "отопительный сезон" не буду.
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29.10.2021 16:04 Ответить
Такое впечатление, что Шмыгаль не премьер, а мужик с улицы, которого просто посадили в кресло и сказали, что подписывать, а что нет.
Но забыли сказать, чтобы не открывал рот там, где ничего не соображает.
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29.10.2021 16:22 Ответить
Ты ли метишь на пост премьера ,холоп?
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29.10.2021 18:38 Ответить
Быдлу с редким пушком на шаловливом лобке слово не давали
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29.10.2021 19:32 Ответить
Впечатлило. Задумало. Херня.
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29.10.2021 17:21 Ответить
Да, газ останется по цене 7,58 грн за куб. Вот только самого газа не будет. Нашему теплоэнерго в киевкой области уже прислали информацию о том, что вместо 2 миллионово кубов газа, необходимого на отопительный сезон, будет всего 1,2 миллиона. А дальше все покупаем по цене 36 и более грн за куб

http://novosilky.org.ua/novini/slovo-i-dilo-premyera/?fbclid=IwAR3EJTlt_2Nh9rtjAuHEuY4gkUCVgAR1A31H7EhWuRtTgTePmxAB28yXmck Слово і діло Прем'єра (novosilky.org.ua)
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29.10.2021 17:32 Ответить
Если газа хватит до мая и не будет перебоев тогда ты будешь пи д расом.Хорошо?Я не люблю паникеров и таких вот пистаполов как ты.
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29.10.2021 18:37 Ответить
У меня тепло и хорошо.Есть свет и газ,а ещё и вода постоянно.Все остальное провокации и троллинг русских троллей.Все у нас будет хорошо.Газа,света,угля ,воды хватит ещё на сотни лет.Перебоев не будет.Слава Украине !Спасибо лично Зеленскому и кабмину.Одно плохо,что слишком рано включили отопление в домах.Я уже три дня открываю все три окна .Не могу .У меня + 24 и не чем дышать.
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29.10.2021 18:35 Ответить
А у меня +16. Очень комфортно. Фактически, режим спа на дому.
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29.10.2021 18:50 Ответить
И в это время премьер нас призывает к экономии тепла, режиму энергосбережения.
Прпосит на это несколько миллиардов долларов, а сами в это время жгут газ без всякой меры.
Вспомните теплую зиму 2019 года, когда на улице всю зиму была положительная температура,
а батареи в квартирах были раскаленные.
Тогда здесь на форуме многие мужики писали, что от жары в квартире окна не закрывают и по комнатам ходят в одних трусах.
Так где была хваленая экономия правительства?
А фокус был в том, что надо было больше за зиму сжечь газа, чтобы потом на следующий отопопительный сезон опять купить газ "чере реверс", чтобы поиметь свой откат.
Не было бы новых закупок, не было бы откатов.
А нам лепят "энергосбережение", утепление домов.
Какое нафиг утепление, если пол зимы окна и форточки от духоты открыты?
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29.10.2021 19:43 Ответить
Зелёные - это Совок. А если в Совке сказали: перебоев не будет - значит они точно будут. К бабке не ходить.
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30.10.2021 09:31 Ответить
 
 