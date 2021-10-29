УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7483 відвідувача онлайн
Новини
2 846 55

Жодних перебоїв із постачанням газу й тепла бути не може, - Шмигаль

Жодних перебоїв із постачанням газу й тепла бути не може, - Шмигаль

Запасів газу в українських сховищах достатньо для спокійного проходження опалювального сезону.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу запевнити, що і поїздки до регіонів наші демонструють, і статистика демонструє 100% готовність до опалювального сезону в Україні. У нас понад 18,5 млрд кубів газу в наших сховищах, чого абсолютно достатньо для спокійного проходження опалювального сезону цього року", - розповів Шмигаль.

Він також нагадав, що Кабмін забезпечив дотримання максимально допустимої ціни постачальниками газу та ухвалив рішення про заборону відключення від газу бюджетних установ та приватних будинків.

"Газ постачатиметься, жодних перебоїв із постачанням газу й тепла бути не може", - наголосив прем'єр-міністр.

Читайте: Ціна на газ у всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону, - Шмигаль

Автор: 

газ (10500) опалювальний сезон (1755) Шмигаль Денис (4650)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Не слушайте Ахметко-Беней. В хранилищах 18 млрд. м3. Из них 5- "технологический газ", 5 принадлежит иностранцам, а за 9 Беня судится, пытаясь их отобрать. "Самый честный суд" в виде "компромисса" присудит Бене 8, а не 9. Итог: 18-5-5-8=0. Голосуйте за зебилов !!!
показати весь коментар
29.10.2021 13:41 Відповісти
+8
Так когда начнется отопительный сезон? А то газ так и останется в хранилищах.
показати весь коментар
29.10.2021 13:39 Відповісти
+8
Врет, как дышит!
показати весь коментар
29.10.2021 13:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так когда начнется отопительный сезон? А то газ так и останется в хранилищах.
показати весь коментар
29.10.2021 13:39 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 13:41 Відповісти
Перебоїв не буде. Не включать чи відключать , тай усе. Які проблєми? Конча Заспа не постраждає.
показати весь коментар
29.10.2021 13:52 Відповісти
Напис на єврейській таблиці множення: "Цифри можуть змінюватись в залежності від того, продаєте ви або купуєте!".
показати весь коментар
29.10.2021 13:59 Відповісти
Врет, как дышит!
показати весь коментар
29.10.2021 13:39 Відповісти
в этом изречении первое слово пишется с буквы П,а заканчивается на Т.)
показати весь коментар
29.10.2021 13:41 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 13:42 Відповісти
Но я верю, вынужден Вас временно покинуть - бегу покупать валенки, свитера, дублёнки и др...
показати весь коментар
29.10.2021 14:39 Відповісти
где то я это уже слышал...ах да! правительство объявилдо в четверг вечером,что дефолта не будет до пятницы утра))))))))
показати весь коментар
29.10.2021 13:40 Відповісти
Сча потерпевший поставит это под свой контроль и пипец отопительному сезону...
показати весь коментар
29.10.2021 13:40 Відповісти
Конечно не может. Они ведь в школах и садиках еще и не начинались. Какие перебои с тем, чего нет?
показати весь коментар
29.10.2021 13:40 Відповісти
у нас в школе уже топят,я имею в виду Борисполь.
показати весь коментар
29.10.2021 13:42 Відповісти
Значит будут!
показати весь коментар
29.10.2021 13:41 Відповісти
Не слушайте Ахметко-Беней. В хранилищах 18 млрд. м3. Из них 5- "технологический газ", 5 принадлежит иностранцам, а за 9 Беня судится, пытаясь их отобрать. "Самый честный суд" в виде "компромисса" присудит Бене 8, а не 9. Итог: 18-5-5-8=0. Голосуйте за зебилов !!!
показати весь коментар
29.10.2021 13:41 Відповісти
Ну спонсорувати терористів через Білорусь ми вже почали... Так що все нормально. Залишилось тільки офіційно підписати з москвабадом договір на постачання газу і часи янукоовоча повернулися...
показати весь коментар
29.10.2021 16:27 Відповісти
идиот, половина то шо осталось в хранилищах чужой газ и технический, 15 лярдов кубов Молдове, 9 лярдов отдадут бене по суду, шо оно мелет каждый день? такое ощущение шо они на чемоданах с билетами в руках, но каждый месяц приносит доход и они пытаются протянуть ещё месяцок а потом на вторую родину, сытая старость весёлые внуки тёплое море и привет православные зелебобики.
показати весь коментар
29.10.2021 13:44 Відповісти
15 миллионов Молдове.
показати весь коментар
29.10.2021 13:48 Відповісти
может я ошибся согласен, но от этого теплее не станет
показати весь коментар
29.10.2021 13:54 Відповісти
Не може, значит. С кем бы скооперироваться, чтобы вместе закупить:
- свечи стеариновые
- пеллеты для твердотопливного котла
- лампы керосиновые и керосин

Оптом все-таки дешевле. Бо скоро и это все взлетит в цене выше крыши.
показати весь коментар
29.10.2021 13:45 Відповісти
- Сема, за что ты вчера так громко ругал своего сына?
- Да купил я ему новые ботинки и велел шагать по лестнице через ступеньку, чтобы подошвы меньше стирались!
- И что он тебя не послушал?
- Этот маленький и жадный еврей начал перешагивать по две ступеньки и порвал штаны!

показати весь коментар
29.10.2021 13:46 Відповісти
С 80 годов ничего не изменилось, диферамбы какие молодцы, достойно подготовились к зиме, начинается отопительный сезон и сразу по дорогам вода течет и разрытые обочины с прогнившими трубами, 2021 год.
показати весь коментар
29.10.2021 13:47 Відповісти
Разве при веерных отключениях электричества (уголовником кучмой завоняло), организованных ермаком и его песиком зюзей возможны бесперебойные поставки? Шмыгаль определенно занес брату ермака, раз такое говорит.
показати весь коментар
29.10.2021 13:48 Відповісти
Да верим Мы уже ...верим !!! 73% тоже с нами !!!
показати весь коментар
29.10.2021 13:52 Відповісти
Это хорошо а как быть тем у кого электроотопление, чувак? Государство давало гарантии при переходе на электроотопление, а что имеем сейчас? Правительству Украины нельзя верить, никакому! Тем, кто сейчас радуется цене на газ, советую не обольщаться на этот счет, из вас эту разницу вытрясут в любом случае.
показати весь коментар
29.10.2021 13:54 Відповісти
Поезд стой! Раз, два...
показати весь коментар
29.10.2021 13:56 Відповісти
- Привет, Петрович! Ты уже вышел из дурдома?
- Да, но какой ценой! Пришлось отречься от престола!
показати весь коментар
29.10.2021 13:56 Відповісти
Тепло включили но теплоноситель еле еле душа в теле держишь руку и думаешь то ли ты батарею рукой греееш то ли в ней есть тепло это еще не холода я думаю будет веселый цирковой шапито отопительный сезон эта зима покажет что за зе шолупень у власти
показати весь коментар
29.10.2021 13:56 Відповісти
Называется- мне 3,14здеть, вам слушать.
показати весь коментар
29.10.2021 13:59 Відповісти
Я уже убедился. На горячих батареях полотенце и окна на распашку тк дышать нечем и плюс тысяча в платежке за октябрь. Спасибо
показати весь коментар
29.10.2021 13:59 Відповісти
Уважаемый, октябрь ещё не закончился... Откуда платёжка?
показати весь коментар
29.10.2021 16:01 Відповісти
из методички....
показати весь коментар
29.10.2021 22:23 Відповісти
Что даст, если обозначить его как спам?
показати весь коментар
29.10.2021 22:57 Відповісти
а с электричеством?
показати весь коментар
29.10.2021 14:17 Відповісти
на дворі +16, а батареї гріють як на -5. А хтось жаліється, що газ дорогий бла-бла-бла... це у Львові, і таких госпідарів повно
показати весь коментар
29.10.2021 14:29 Відповісти
100 відсотків.Я вже три дні вікна відчиняю усі.В мене + 24 .Ні чім дихати....
показати весь коментар
29.10.2021 18:39 Відповісти
Что поразительно, ещё максимум 24% из 73% веруют в эти обещания!
показати весь коментар
29.10.2021 14:34 Відповісти
Перебоїв нема. Газу тоже нема.
показати весь коментар
29.10.2021 14:49 Відповісти
Держгеонадра за понад 100 мільйонів продає газове родовище біля Дрогобича

Державна служба геології та надр України виставила на продаж у системі https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210722-40348?fbclid=IwAR26xRHSe19bljHocIrzSY5JhhBwwMTjPZNljLswtky-u9AOJHW64mpXN0c ProZorro спеціальний дозвіл на користування надрами - Тинівське родовище, яке знаходиться на території Дрогобицького та Самбірського районів.

Аукціон стартує 20 жовтня, а початкова вартість дозволу становить 107 847 350 грн.

Тинівське газове родовище розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів Львівської області, в 13 км на північний схід від Дрогобича.
Дозвіл на дослідно-промислову розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) дається на 20 років (в інтервалі глибин від денної поверхні до 400 м; від 650 м - без обмеження по глибині).
Нагадаємо, у вересні компанія батька голови Львівської ОДА Максима Козицького - Зіновія Козицького ТОВ "Горизонти" https://varianty.lviv.ua/82689-kompaniia-kozytskoho-sporudyt-sverdlovynu-dlia-vydobutku-hazu-u-medenytskii-terhromadi отримала дозвіл на спорудження свердловини для видобутку газу у Меденицькій тергромаді.
Також у серпні Державна служба геології та надр https://varianty.lviv.ua/82380-kompaniia-kozytskoho-vydobuvatyme-haz-bilia-mykolaieva-na-lvivshchyni видала ТОВ "Горизонти" спеціальний дозвід на користування надрами на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ) з метою видобування вуглеводнів на території Стрийського та Дрогобицького районів Львівської області.

Також БК "Горизонти" https://varianty.lviv.ua/81882-kompaniia-kozytskoho-provede-remont-sverdlovyn-dlia-ukrhazvydobuvannia-za-ponad-200-milioniv перемогла в одному з лотів тендера АТ "Укргазвидобування" на роботи з ремонту нафтогазових свердловин обсягом 120 операцій вартістю понад 200 млн грн.

Варіанти писали про нафто-газовий бізнес родини Козицьких у https://varianty.lviv.ua/81365-fata-morhana-kozytskykh статті "Фата-моргана Козицьких" та про енергетичний бізнес Козицьких у https://varianty.lviv.ua/82113-zlotokryla-povitrulia-kozytskykh статті "Злотокрила повітруля Козицьких".

Додамо, батько голови Львівської ОДА Зіновій Козицький https://varianty.lviv.ua/82678-alpinist-antonov-obskakav-niania-kozytskoho-ta-druziv-sadovoho-v-reitynhu-statkiv опинився на 40 позиції у рейтингу топ-100 найбагатших українців. Статки Козицького оцінили у 297 млн дол.
показати весь коментар
29.10.2021 15:46 Відповісти
Пилять, Шмыгло, у меня в квартире, на Оболони в Киеве, до сих пор нет тепла. Платить за отопление в этот "отопительный сезон" не буду.
показати весь коментар
29.10.2021 16:04 Відповісти
Такое впечатление, что Шмыгаль не премьер, а мужик с улицы, которого просто посадили в кресло и сказали, что подписывать, а что нет.
Но забыли сказать, чтобы не открывал рот там, где ничего не соображает.
показати весь коментар
29.10.2021 16:22 Відповісти
Ты ли метишь на пост премьера ,холоп?
показати весь коментар
29.10.2021 18:38 Відповісти
Быдлу с редким пушком на шаловливом лобке слово не давали
показати весь коментар
29.10.2021 19:32 Відповісти
Впечатлило. Задумало. Херня.
показати весь коментар
29.10.2021 17:21 Відповісти
Да, газ останется по цене 7,58 грн за куб. Вот только самого газа не будет. Нашему теплоэнерго в киевкой области уже прислали информацию о том, что вместо 2 миллионово кубов газа, необходимого на отопительный сезон, будет всего 1,2 миллиона. А дальше все покупаем по цене 36 и более грн за куб

http://novosilky.org.ua/novini/slovo-i-dilo-premyera/?fbclid=IwAR3EJTlt_2Nh9rtjAuHEuY4gkUCVgAR1A31H7EhWuRtTgTePmxAB28yXmck Слово і діло Прем'єра (novosilky.org.ua)
показати весь коментар
29.10.2021 17:32 Відповісти
Если газа хватит до мая и не будет перебоев тогда ты будешь пи д расом.Хорошо?Я не люблю паникеров и таких вот пистаполов как ты.
показати весь коментар
29.10.2021 18:37 Відповісти
У меня тепло и хорошо.Есть свет и газ,а ещё и вода постоянно.Все остальное провокации и троллинг русских троллей.Все у нас будет хорошо.Газа,света,угля ,воды хватит ещё на сотни лет.Перебоев не будет.Слава Украине !Спасибо лично Зеленскому и кабмину.Одно плохо,что слишком рано включили отопление в домах.Я уже три дня открываю все три окна .Не могу .У меня + 24 и не чем дышать.
показати весь коментар
29.10.2021 18:35 Відповісти
А у меня +16. Очень комфортно. Фактически, режим спа на дому.
показати весь коментар
29.10.2021 18:50 Відповісти
И в это время премьер нас призывает к экономии тепла, режиму энергосбережения.
Прпосит на это несколько миллиардов долларов, а сами в это время жгут газ без всякой меры.
Вспомните теплую зиму 2019 года, когда на улице всю зиму была положительная температура,
а батареи в квартирах были раскаленные.
Тогда здесь на форуме многие мужики писали, что от жары в квартире окна не закрывают и по комнатам ходят в одних трусах.
Так где была хваленая экономия правительства?
А фокус был в том, что надо было больше за зиму сжечь газа, чтобы потом на следующий отопопительный сезон опять купить газ "чере реверс", чтобы поиметь свой откат.
Не было бы новых закупок, не было бы откатов.
А нам лепят "энергосбережение", утепление домов.
Какое нафиг утепление, если пол зимы окна и форточки от духоты открыты?
показати весь коментар
29.10.2021 19:43 Відповісти
Зелёные - это Совок. А если в Совке сказали: перебоев не будет - значит они точно будут. К бабке не ходить.
показати весь коментар
30.10.2021 09:31 Відповісти
 
 