Жодних перебоїв із постачанням газу й тепла бути не може, - Шмигаль
Запасів газу в українських сховищах достатньо для спокійного проходження опалювального сезону.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Хочу запевнити, що і поїздки до регіонів наші демонструють, і статистика демонструє 100% готовність до опалювального сезону в Україні. У нас понад 18,5 млрд кубів газу в наших сховищах, чого абсолютно достатньо для спокійного проходження опалювального сезону цього року", - розповів Шмигаль.
Він також нагадав, що Кабмін забезпечив дотримання максимально допустимої ціни постачальниками газу та ухвалив рішення про заборону відключення від газу бюджетних установ та приватних будинків.
"Газ постачатиметься, жодних перебоїв із постачанням газу й тепла бути не може", - наголосив прем'єр-міністр.
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Аукціон стартує 20 жовтня, а початкова вартість дозволу становить 107 847 350 грн.
Тинівське газове родовище розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів Львівської області, в 13 км на північний схід від Дрогобича.
Дозвіл на дослідно-промислову розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) дається на 20 років (в інтервалі глибин від денної поверхні до 400 м; від 650 м - без обмеження по глибині).
Нагадаємо, у вересні компанія батька голови Львівської ОДА Максима Козицького - Зіновія Козицького ТОВ "Горизонти" https://varianty.lviv.ua/82689-kompaniia-kozytskoho-sporudyt-sverdlovynu-dlia-vydobutku-hazu-u-medenytskii-terhromadi отримала дозвіл на спорудження свердловини для видобутку газу у Меденицькій тергромаді.
Також у серпні Державна служба геології та надр https://varianty.lviv.ua/82380-kompaniia-kozytskoho-vydobuvatyme-haz-bilia-mykolaieva-na-lvivshchyni видала ТОВ "Горизонти" спеціальний дозвід на користування надрами на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ) з метою видобування вуглеводнів на території Стрийського та Дрогобицького районів Львівської області.
Також БК "Горизонти" https://varianty.lviv.ua/81882-kompaniia-kozytskoho-provede-remont-sverdlovyn-dlia-ukrhazvydobuvannia-za-ponad-200-milioniv перемогла в одному з лотів тендера АТ "Укргазвидобування" на роботи з ремонту нафтогазових свердловин обсягом 120 операцій вартістю понад 200 млн грн.
Варіанти писали про нафто-газовий бізнес родини Козицьких у https://varianty.lviv.ua/81365-fata-morhana-kozytskykh статті "Фата-моргана Козицьких" та про енергетичний бізнес Козицьких у https://varianty.lviv.ua/82113-zlotokryla-povitrulia-kozytskykh статті "Злотокрила повітруля Козицьких".
Додамо, батько голови Львівської ОДА Зіновій Козицький https://varianty.lviv.ua/82678-alpinist-antonov-obskakav-niania-kozytskoho-ta-druziv-sadovoho-v-reitynhu-statkiv опинився на 40 позиції у рейтингу топ-100 найбагатших українців. Статки Козицького оцінили у 297 млн дол.
Но забыли сказать, чтобы не открывал рот там, где ничего не соображает.
http://novosilky.org.ua/novini/slovo-i-dilo-premyera/?fbclid=IwAR3EJTlt_2Nh9rtjAuHEuY4gkUCVgAR1A31H7EhWuRtTgTePmxAB28yXmck Слово і діло Прем'єра (novosilky.org.ua)
Прпосит на это несколько миллиардов долларов, а сами в это время жгут газ без всякой меры.
Вспомните теплую зиму 2019 года, когда на улице всю зиму была положительная температура,
а батареи в квартирах были раскаленные.
Тогда здесь на форуме многие мужики писали, что от жары в квартире окна не закрывают и по комнатам ходят в одних трусах.
Так где была хваленая экономия правительства?
А фокус был в том, что надо было больше за зиму сжечь газа, чтобы потом на следующий отопопительный сезон опять купить газ "чере реверс", чтобы поиметь свой откат.
Не было бы новых закупок, не было бы откатов.
А нам лепят "энергосбережение", утепление домов.
Какое нафиг утепление, если пол зимы окна и форточки от духоты открыты?