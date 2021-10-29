Жодних перебоїв із постачанням газу й тепла бути не може, - Шмигаль

Запасів газу в українських сховищах достатньо для спокійного проходження опалювального сезону.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу запевнити, що і поїздки до регіонів наші демонструють, і статистика демонструє 100% готовність до опалювального сезону в Україні. У нас понад 18,5 млрд кубів газу в наших сховищах, чого абсолютно достатньо для спокійного проходження опалювального сезону цього року", - розповів Шмигаль.

Він також нагадав, що Кабмін забезпечив дотримання максимально допустимої ціни постачальниками газу та ухвалив рішення про заборону відключення від газу бюджетних установ та приватних будинків.

"Газ постачатиметься, жодних перебоїв із постачанням газу й тепла бути не може", - наголосив прем'єр-міністр.

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