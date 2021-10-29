В ближайшее время Украина выйдет на плато по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

По прогнозам Украина в ближайшее время должна выйти на плато по заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей.

"Мы понимаем, что по прогнозам прошлая и эта недели, возможно, следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выхода на плато", - отметил глава правительства.

В то же время, премьер подчеркнул, что вакцинация - это единственный путь, которым необходимо двигаться, чтобы избежать пандемии.

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