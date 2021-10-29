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В ближайшее время Украина выйдет на плато по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль
По прогнозам Украина в ближайшее время должна выйти на плато по заболеваемости COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей.
"Мы понимаем, что по прогнозам прошлая и эта недели, возможно, следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выхода на плато", - отметил глава правительства.
В то же время, премьер подчеркнул, что вакцинация - это единственный путь, которым необходимо двигаться, чтобы избежать пандемии.
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+4 Игорь Васечкин #488879
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+3 Valery Greff
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+3 юрий П #410481
показать весь комментарий29.10.2021 13:50 Ответить Ссылка
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Арнольд Амальрик
ScienceFiles:
«До сих пор разработка вакцин против коронавирусов регулярно терпела неудачу, потому что РНК-вирусы мутируют слишком быстро и часто, а это означает, что и вакцины «мутируют», что в конечном итоге приводит к тому, что они не только становятся неэффективными, но и способствуют заражению коронавирусами.
Уже существуют мутации, которые больше не распознаются вакцинами, в настоящее время представленными на рынке.
Бустерная вакцинация, которая в настоящее время уже проводится в США, скорее всего, не только неэффективна, но и вредна: она не только не предотвращает любую инфекцию / болезнь / смерть от / от SARS-CoV-2 / COVID-19, но и способствует их популяризации.
Другое исследование предоставляет доказательства антителозависимого усиления, происходящего после вакцинации. В конечном счёте достигается итог, противоположный результату, которого должны были достичь вакцины».
хотелось бы спросить у модератора-сколько этому нечто платят за срач,в рублях или в валюте?