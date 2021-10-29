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Новости Коронавирус и карантин
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В ближайшее время Украина выйдет на плато по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

В ближайшее время Украина выйдет на плато по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

По прогнозам Украина в ближайшее время должна выйти на плато по заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей.

"Мы понимаем, что по прогнозам прошлая и эта недели, возможно, следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выхода на плато", - отметил глава правительства.

В то же время, премьер подчеркнул, что вакцинация - это единственный путь, которым необходимо двигаться, чтобы избежать пандемии.

Также читайте: В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: "У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала". ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2727) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
это кейс или еще не кейс?)
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29.10.2021 13:44 Ответить
+3
По мере естественной убыли антиваксеров, это всё может быстро измениться...
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29.10.2021 13:44 Ответить
+3
мне интересно...есть на цензоре нечто ,называется Valery Greff.
хотелось бы спросить у модератора-сколько этому нечто платят за срач,в рублях или в валюте?
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29.10.2021 13:50 Ответить
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Хоть в чем то первые.
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29.10.2021 13:42 Ответить
По мере естественной убыли антиваксеров, это всё может быстро измениться...
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29.10.2021 13:44 Ответить
Плато буде вище за Індійське і кацопердівське?
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29.10.2021 13:50 Ответить
Зависит от степени хилости организмов антиваесеров. Скорее всего, всё будет быстро.
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29.10.2021 13:51 Ответить
"...Господь отличит своих" [Novit enim Dominus qui sunt eius] (c)
Арнольд Амальрик
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29.10.2021 14:00 Ответить
Главное чтобы среди них не оказался твой ребенок, хотя у таких детей не бывает.
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29.10.2021 15:36 Ответить
і потече в синє море кров ......льська
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29.10.2021 13:44 Ответить
это кейс или еще не кейс?)
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29.10.2021 13:44 Ответить
Это плато ...)))
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29.10.2021 13:47 Ответить
плато-это равнина на возвышенности. если рассуждать логически,то поднявшись к этому плато на уровне 26000 заболевших,мы так и будем по нему двигаться в этом же ритме. обычно пик заболеваемости должен привести к спаду,то есть к спуску с горы,но у шмЫгла всё через жопу.
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29.10.2021 13:46 Ответить
https://sciencefiles.org/2021/10/28/umsonst-geimpft-weitere-sars-cov-2-variante-die-impfstoffen-entgeht-entdeckt/ https://sciencefiles.org/2021/10/28/umsonst-geimpft-weitere-sars-cov-2-variante-die-impfstoffen-entgeht-entdeckt/

ScienceFiles:



«До сих пор разработка вакцин против коронавирусов регулярно терпела неудачу, потому что РНК-вирусы мутируют слишком быстро и часто, а это означает, что и вакцины «мутируют», что в конечном итоге приводит к тому, что они не только становятся неэффективными, но и способствуют заражению коронавирусами.



Уже существуют мутации, которые больше не распознаются вакцинами, в настоящее время представленными на рынке.



Бустерная вакцинация, которая в настоящее время уже проводится в США, скорее всего, не только неэффективна, но и вредна: она не только не предотвращает любую инфекцию / болезнь / смерть от / от SARS-CoV-2 / COVID-19, но и способствует их популяризации.



Другое исследование предоставляет доказательства антителозависимого усиления, происходящего после вакцинации. В конечном счёте достигается итог, противоположный результату, которого должны были достичь вакцины».
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29.10.2021 13:49 Ответить
мне интересно...есть на цензоре нечто ,называется Valery Greff.
хотелось бы спросить у модератора-сколько этому нечто платят за срач,в рублях или в валюте?
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29.10.2021 13:50 Ответить
Тоже мне это чмо запомнились...
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29.10.2021 14:51 Ответить
Блин Ну все медиками стали от ЗеНеЛоха до последнего чорта в кабинете министров. Займитесь работай. А То статистами и астрологами выступаете
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29.10.2021 13:50 Ответить
Ну, плато це "коньок" Ляшка, він його ще в травні 2020 року обіцяв.
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29.10.2021 13:50 Ответить
Степашка- 2.
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29.10.2021 13:51 Ответить
Як знатно учора Разумков здавав вову-сцаря з його п"ятничним РНБО-шоуна каналі Ахметки. Як шкварилися вужі й гадюки серпентраію СЛУГ ВОВИ на пательні шоу каналу 24 Україна.
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29.10.2021 13:56 Ответить
Главный слесарь-гинеколог Украины сделал своё компетентное заключение.
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29.10.2021 15:09 Ответить
Выйдет ли? Однажды в студенную зимнюю порну я из лесу вышел - да и снова зашел. (Уж прости, Некрасов за словоблудие нонешнее).
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29.10.2021 15:11 Ответить
Шмыгаль - эксперт эпидемиолог.
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29.10.2021 15:33 Ответить
 
 