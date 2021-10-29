В школах Одессы продлевают каникулы до 7 ноября, - горсовет
Власть Одессы рекомендует продлить каникулы в школах до 7 ноября в связи с распространением COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Одессы.
"В связи со стремительным ростом заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школ, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Одессе 1085 новых случаев COVID-19, в том числе 40 новых случаев COVID-19 у детей (25 девочек и 15 мальчиков).
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Василь Довганенко #437088
показать весь комментарий29.10.2021 14:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрей Сафhjyjd
показать весь комментарий29.10.2021 14:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Eugen Mk
показать весь комментарий29.10.2021 14:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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