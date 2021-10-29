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Новости Коронавирус и карантин
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В школах Одессы продлевают каникулы до 7 ноября, - горсовет

В школах Одессы продлевают каникулы до 7 ноября, - горсовет

Власть Одессы рекомендует продлить каникулы в школах до 7 ноября в связи с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Одессы.

"В связи со стремительным ростом заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школ, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Одессе 1085 новых случаев COVID-19, в том числе 40 новых случаев COVID-19 у детей (25 девочек и 15 мальчиков).

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Та напишіть правду - знову до травня.-
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29.10.2021 14:00 Ответить
Правильне рішення. Нам онук вірус приніс зі школи Терміново треба переводити студентів та учнів на дистанційну освіту. Спалахи пандемії завжди припадають з часом, коли діти ідуть до школи, а студенти до вишів. Діти та молодь дуже швидко заражають один одного в тісних класах, а потім несуть ковід додому: до батьків, і що страшніше, до своїх родичів похилого віку
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29.10.2021 14:19 Ответить
Газу нет - тепла не будет.
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29.10.2021 14:02 Ответить
 
 