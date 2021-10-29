У школах Одеси продовжують канікули до 7 листопада, - міськрада
Влада Одеси рекомендує продовжити канікули у школах до 7 листопада через поширення COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Одеси.
"У зв'язку зі стрімким зростанням захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, для збереження здоров'я дітей та працівників шкіл, у школах комунальної власності територіальної громади міста Одеси рекомендовано продовжити канікули до 7 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби в Одесі зафіксовано 1085 нових випадків COVID-19, зокрема 40 нових випадків COVID-19 у дітей (25 дівчаток і 15 хлопчиків).
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Василь Довганенко #437088
показати весь коментар29.10.2021 14:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрей Сафhjyjd
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Eugen Mk
показати весь коментар29.10.2021 14:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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