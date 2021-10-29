УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7483 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
581 3

У школах Одеси продовжують канікули до 7 листопада, - міськрада

У школах Одеси продовжують канікули до 7 листопада, - міськрада

Влада Одеси рекомендує продовжити канікули у школах до 7 листопада через поширення COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Одеси.

"У зв'язку зі стрімким зростанням захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, для збереження здоров'я дітей та працівників шкіл, у школах комунальної власності територіальної громади міста Одеси рекомендовано продовжити канікули до 7 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби в Одесі зафіксовано 1085 нових випадків COVID-19, зокрема 40 нових випадків COVID-19 у дітей (25 дівчаток і 15 хлопчиків).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через другу хвилю коронавірусу школи Харківської області підуть на канікули раніше, - ОДА

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) Одеса (5510) школа (2227) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та напишіть правду - знову до травня.-
показати весь коментар
29.10.2021 14:00 Відповісти
Правильне рішення. Нам онук вірус приніс зі школи Терміново треба переводити студентів та учнів на дистанційну освіту. Спалахи пандемії завжди припадають з часом, коли діти ідуть до школи, а студенти до вишів. Діти та молодь дуже швидко заражають один одного в тісних класах, а потім несуть ковід додому: до батьків, і що страшніше, до своїх родичів похилого віку
показати весь коментар
29.10.2021 14:19 Відповісти
Газу нет - тепла не будет.
показати весь коментар
29.10.2021 14:02 Відповісти
 
 