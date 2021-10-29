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Зеленский использовал меня исключительно для пиара, - Комаровский

Зеленский использовал меня исключительно для пиара, - Комаровский

Во время президентской предвыборной кампании кандидат в президенты Владимир Зеленский использовал известного врача Евгения Комаровского для личного пиара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Комаровский заявил в интервью "Украинской правде".

"Примерно с 2010 года, когда появилась "Школа доктора Комаровского", и я стал узнаваемым человеком, огромное количество политиков и политических сил хотели, чтобы я был с ними. При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость", - подчеркивает Комаровский.

"Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", - утверждает он.

"В той программе я сказал, что готов быть советником президента. Не президента Зеленского, а президента. То есть, мои советы не будут зависеть от личности президента. Мои советы определяются медицинской наукой и больше ничем", - добавил доктор Комаровский.

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Отвечая на вопрос относительно того, какие у него сейчас отношения с Зеленским, Комаровский отметил: "Я его регулярно вижу по телевизору. После выборов он мне предлагал идти в депутаты. Ну и все".

Автор: 

выборы (24760) Зеленский Владимир (20922) пиар (250) Комаровский Евгений (24)


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Топ комментарии
+63
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29.10.2021 14:46 Ответить
+59
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29.10.2021 14:45 Ответить
+43
Похоже у бьівших зебилов щас в моде - "харкнуть в бубочку".
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29.10.2021 14:37 Ответить
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Дохтор Комаровский, чистосердечно признался. И немного даже возмутился. Мол Вовка Зеленский его использовал в своей предвыборной компании. Бедный. Бедный дохтор. Попади использованный Комаровский у військовий підрозділ с такой историей, догадываюсь какой был бы у него позывной.



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29.10.2021 15:40 Ответить
Когда человек пиар,то его и используют для пиара .
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29.10.2021 15:41 Ответить
та йде він лісом, інтерівський ватнік.
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29.10.2021 15:44 Ответить
Всего лишь "Узнаваемая личность" - а многие думают "великий врачеватель".
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29.10.2021 15:45 Ответить
я писал уже что этот псевдо шоумен врач задрал уже своими рассказками как нужно лечить всех и все болезни, такой умный педиатор...что всё знает...и все лекарства и болезни разоблачает .. это типа астролога киздуна ГЛОБЫ АФЕРИСТА ШОУМЭНА....(( раскрутили этого ватного педиатра дальше уже некуда....я так понял он идёт к РАЗУМКОВУ из новостей ясно.... нашел себе новоиспечённый политик дипутат будующий наверное...((
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29.10.2021 15:50 Ответить
А кто такой этот Комаровский?Мне его лицо подозрительно напоминает какого-то гицеля из джентльмен-шоу, свои деньги человеку с такой хитрой физиономией я бы точно не доверил бы.
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29.10.2021 15:59 Ответить
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29.10.2021 15:59 Ответить
А, це тіпа, отримав задоволення і викинув.
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29.10.2021 16:07 Ответить
https://t.me/aschotamupp/8251 Письменниця Тамара Горіха Зерня вважає, що Комаровський - це той самий щур, який одним з перших тікає з зеленого судна
І завершує думку: "Якщо Комаровський, Гордон, Разумков і хто там іще примкне розродяться політичним проектом, я перша помахаю їм панамкою з вікна. З одного боку, вони потіснять опезеже на їхніх ісконних процентах, а з другого - змагатимуться із Чемпіоном Світу з Популізму біля його зеленої годівнички."
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29.10.2021 16:11 Ответить
Поярков вже придумав нову назву партії для ГОРДОна, РАзумкова і КОМаровського. Я б іще додав ЄГОрову і ВЛАщенко
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29.10.2021 17:46 Ответить
Маланець маланця кинув - і де ж єднання на крові?
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29.10.2021 16:22 Ответить
Та не, дружище, теперь не надо лепетать, кто кого использовал... Ты эту шмарклю привёл к власти, как и ещё один дохтор не вылазиющий сечас из мураевской помойки... Отвечать будете вместе... А, да... Тюрем для евреев в Украине нет- мы за равноправие всех национальностей...
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29.10.2021 16:39 Ответить
Ідея не погана - тюрми для жидів з синагогою, кошерним хавчиком і можливістю вибрати "альтернативне покарання"- репатріацію в Ізраїль.
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29.10.2021 20:28 Ответить
Без права возвращения в Украину им и следующим 10-ти ихним поколениям
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30.10.2021 09:22 Ответить
Жиди як сусіди та співгромадяни не турбують до того часу поки вони не пролазять у владу. Влада, як і у всіх людей, негайно виявляє їх найгірші риси. Проблема в тому що таких рис у них найбільше з усіх відомих мені народів. І поки вони їх приховують то це милі і приємні люди.
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30.10.2021 14:27 Ответить
кодло обмежене
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29.10.2021 16:44 Ответить
Телепедиатр прозрел ? Или почувствовал ,что карта бита ? Где же ты такой умный был ,когда ратовал за хитровые...леченого клоуна ?? Оказалось ,что не все единоверцы умом обладают? Впереди много разочарований!
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29.10.2021 16:46 Ответить
Ждем, когда жена и дети скажут " А папка не наш"
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29.10.2021 16:57 Ответить
Как неожиданно 🤣🤣🤣
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29.10.2021 17:06 Ответить
Який він нах доктор, - шоумен для пенсіонерок. Де він приймає пацієнтів? Скільки людей вилікував? От Амосов - це Лікар, а цей пи*добол тільки скаче по телеканалам. Чудо в пір'ях.
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29.10.2021 17:25 Ответить
При всій відразі до політичної позиції Комаровського як його земляк (я теж з Харкова) мушу сказати, що Комаровський - єдиний кандидат наук на пострадянському просторі, який отримав науковий ступінь за монографію, яка базувалася на 12000 пацієнтів. Любов Трохмівна Мала аби кому кандидата би не дала
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29.10.2021 18:00 Ответить
Де він приймає пацієнтів?
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29.10.2021 18:02 Ответить
На Ваше запитання "Скільки людей він вилікував?" відповідь: "Багато тисяч". Вам скинути адресу його клініки? Місто Харків, проспект Гагаріна, 1. Наголошую: я не адвокат Комаровського, але я за об"єктивність
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29.10.2021 19:25 Ответить
Коли він встигає лікувати? Постійно по телеку якусь пургу несе.
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29.10.2021 20:33 Ответить
Ви що, прокурор? Чого Ви влаштовуєте мені допит? Я Вам кажу факти. Комаровський не дуже хороша людина, але лікар він хороший. Як Ви визначаєте, пургу він несе чи ні? Ви самі лікар? Про політику він дійсно пургу несе. Але свою справу як лікар він знає. Ви коли востаннє купляли гомеопатичні препарати? Коли їли антибіотики при застуді? Хто Ви такий?
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29.10.2021 22:01 Ответить
Я лікар, і тому пургу Комаровського по телеку не переношу. Як і всі лікарі. А от люди з невисоким IQ від цього "доктора" в екстазі.
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29.10.2021 22:06 Ответить
Ви з тих "лікарів", хто отримує процент від аптекарів за те, що призначає фуфло? Чи з тих, хто виписує гомеопатію, знаючи, що це заряджена вода? Ви з тих, хто після кожного затемнення пазух на КТ ставить гайморит і призначає прокол? Чи з тих, хто призначає антибіотики при соплях? Чи з тих, хто поставив мені "підвищений внутрішньочерепний тиск" і "вегетосудинну дистонію"? Ви не любите Комаровського тому, що він не дає Вам заробляти? Бо якщо Ви справді чесний український лікар, який лікує за протоколом, то Ви маєте бути жебраком
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30.10.2021 00:25 Ответить
Ще забув. У Вас є діти до 10 років? Коли їм востаннє робили уколи в дупу? Ви обурювалися з цього приводу як обурюєтесь тут? Ви знаєте, що ніде в світі, крім бувшого совка дітям не роблять уколи в дупу?
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29.10.2021 22:03 Ответить
Бачу, ви або сантехнік або перукар. В любому випадку про медицину з вами нема сенсу говорити.
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29.10.2021 22:10 Ответить
Я журналіст. А от Ви не відповіли на моє запитання, невігласе?
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30.10.2021 00:09 Ответить
Якось пох на ваші зауваження.
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30.10.2021 00:15 Ответить
Значить Ви базікало, а не лікар. І я маю повне право витерти об Вас ноги.
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30.10.2021 00:27 Ответить
"В той программе я сказал, что готов быть советником президента. Не президента Зеленского, а президента." © Комаровський

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29.10.2021 17:28 Ответить
Ах, какой наивный мальчик! Что же не отказался? Надеялся попользоваться связями? Лицемер, да и только!
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29.10.2021 17:31 Ответить
Як на мене, головна шкода від політичної активності Комаровського не в тому, що він підтримав Зелю, а в тому, що він концентровано виразив настрої електорату "какаяразніца". Саме за його порадою Зеленський вже майже три роки намагається поїхати на рибалку з Путіним. Те, що Путін не збирається на цю рибалку Зелі й Комару в голову не приходить.
Я особисто як лікаря Комаровського слухаю. Про політику - він нульовий. Але найстрашніше, що в нас більшість громадян думає, що треба поїхати на рибалку з Путіним. Більше того, вони вже думають, хто б міг туди поїхати якщо Зелі не вдалося. Медведчук? Тоді не виключаю, що у 2024 р. Комаровський стане поряд з кумом Путіна
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29.10.2021 17:50 Ответить
Мне интересно, куда Зеленый Клоун бежать будет?
Неужели в Ростов? Соседом к Януковичу?
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29.10.2021 17:51 Ответить
Крым, Италия, Англия, там у него везде недвижимость. Но я думаю все таки в Израиль. Они своих не выдают даже США.
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29.10.2021 18:07 Ответить
Щось мені підказує що "чотирижди уклоніст" в Ізраїль (де служать всі без винятків!) засцить репатріюватись. Хіба що інвалідом...
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29.10.2021 20:34 Ответить
Комаровський вчора у Шустера вчив довбодятлів що потрібно робити.
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30.10.2021 12:27 Ответить
Його учора, обісравшийся після передостаннього шоу Шустер, спочатку обмазав гівном, а потім дав трішки попіаритися - й воно стояло теж "напів навколішки ні слова не критикуючи владу "

Правий таки був Луценко, заявивши що Гордон з Комаровським працюють на Разумкова на каналах Ахмєтки
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30.10.2021 13:53 Ответить
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