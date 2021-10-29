Зеленский использовал меня исключительно для пиара, - Комаровский

Во время президентской предвыборной кампании кандидат в президенты Владимир Зеленский использовал известного врача Евгения Комаровского для личного пиара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Комаровский заявил в интервью "Украинской правде".

"Примерно с 2010 года, когда появилась "Школа доктора Комаровского", и я стал узнаваемым человеком, огромное количество политиков и политических сил хотели, чтобы я был с ними. При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость", - подчеркивает Комаровский.

"Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", - утверждает он.

"В той программе я сказал, что готов быть советником президента. Не президента Зеленского, а президента. То есть, мои советы не будут зависеть от личности президента. Мои советы определяются медицинской наукой и больше ничем", - добавил доктор Комаровский.

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Отвечая на вопрос относительно того, какие у него сейчас отношения с Зеленским, Комаровский отметил: "Я его регулярно вижу по телевизору. После выборов он мне предлагал идти в депутаты. Ну и все".