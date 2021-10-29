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Зеленський використав мене виключно для піару, - Комаровський

Зеленський використав мене виключно для піару, - Комаровський

Під час президентської передвиборчої кампанії кандидат у президенти Володимир Зеленський використав відомого лікаря Євгена Комаровського для особистого піару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Комаровський заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Приблизно з 2010 року, коли з'явилася "Школа доктора Комаровського", і я став впізнаваною людиною, величезна кількість політиків і політичних сил хотіли, щоб я був із ними. При цьому вони не приховували: все, що їм потрібно від мене, щоб я мовчки постояв поряд. Їх цікавили не мої погляди, а виключно моя впізнаваність", - наголошує Комаровський.

"Тож Володимир Олександрович не перший і не останній. Я сподівався, що людина, з якою у мене були дружні стосунки, стане винятком. Але вона винятком не стала. Він використав мене виключно для піару в тій ситуації", - стверджує він.

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"У тій програмі я сказав, що готовий бути радником президента. Не президента Зеленського, а президента. Тобто мої поради не залежатимуть від особи президента. Мої поради визначаються медичною наукою і більше нічим", - додав доктор Комаровський.

Відповідаючи на запитання щодо того, які у нього зараз стосунки із Зеленським, Комаровський зазначив: "Я його регулярно бачу по телевізору. Після виборів він мені пропонував йти до депутатів. Ну і все".

Автор: 

вибори (6721) Зеленський Володимир (24409) піар (72) Комаровський Євген (26)


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Топ коментарі
+63
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29.10.2021 14:46 Відповісти
+59
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29.10.2021 14:45 Відповісти
+43
Похоже у бьівших зебилов щас в моде - "харкнуть в бубочку".
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29.10.2021 14:37 Відповісти
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Дохтор Комаровский, чистосердечно признался. И немного даже возмутился. Мол Вовка Зеленский его использовал в своей предвыборной компании. Бедный. Бедный дохтор. Попади использованный Комаровский у військовий підрозділ с такой историей, догадываюсь какой был бы у него позывной.



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29.10.2021 15:40 Відповісти
Когда человек пиар,то его и используют для пиара .
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29.10.2021 15:41 Відповісти
та йде він лісом, інтерівський ватнік.
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29.10.2021 15:44 Відповісти
Всего лишь "Узнаваемая личность" - а многие думают "великий врачеватель".
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29.10.2021 15:45 Відповісти
я писал уже что этот псевдо шоумен врач задрал уже своими рассказками как нужно лечить всех и все болезни, такой умный педиатор...что всё знает...и все лекарства и болезни разоблачает .. это типа астролога киздуна ГЛОБЫ АФЕРИСТА ШОУМЭНА....(( раскрутили этого ватного педиатра дальше уже некуда....я так понял он идёт к РАЗУМКОВУ из новостей ясно.... нашел себе новоиспечённый политик дипутат будующий наверное...((
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29.10.2021 15:50 Відповісти
А кто такой этот Комаровский?Мне его лицо подозрительно напоминает какого-то гицеля из джентльмен-шоу, свои деньги человеку с такой хитрой физиономией я бы точно не доверил бы.
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29.10.2021 15:59 Відповісти
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29.10.2021 15:59 Відповісти
А, це тіпа, отримав задоволення і викинув.
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29.10.2021 16:07 Відповісти
https://t.me/aschotamupp/8251 Письменниця Тамара Горіха Зерня вважає, що Комаровський - це той самий щур, який одним з перших тікає з зеленого судна
І завершує думку: "Якщо Комаровський, Гордон, Разумков і хто там іще примкне розродяться політичним проектом, я перша помахаю їм панамкою з вікна. З одного боку, вони потіснять опезеже на їхніх ісконних процентах, а з другого - змагатимуться із Чемпіоном Світу з Популізму біля його зеленої годівнички."
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29.10.2021 16:11 Відповісти
Поярков вже придумав нову назву партії для ГОРДОна, РАзумкова і КОМаровського. Я б іще додав ЄГОрову і ВЛАщенко
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29.10.2021 17:46 Відповісти
Маланець маланця кинув - і де ж єднання на крові?
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29.10.2021 16:22 Відповісти
Та не, дружище, теперь не надо лепетать, кто кого использовал... Ты эту шмарклю привёл к власти, как и ещё один дохтор не вылазиющий сечас из мураевской помойки... Отвечать будете вместе... А, да... Тюрем для евреев в Украине нет- мы за равноправие всех национальностей...
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29.10.2021 16:39 Відповісти
Ідея не погана - тюрми для жидів з синагогою, кошерним хавчиком і можливістю вибрати "альтернативне покарання"- репатріацію в Ізраїль.
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29.10.2021 20:28 Відповісти
Без права возвращения в Украину им и следующим 10-ти ихним поколениям
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30.10.2021 09:22 Відповісти
Жиди як сусіди та співгромадяни не турбують до того часу поки вони не пролазять у владу. Влада, як і у всіх людей, негайно виявляє їх найгірші риси. Проблема в тому що таких рис у них найбільше з усіх відомих мені народів. І поки вони їх приховують то це милі і приємні люди.
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30.10.2021 14:27 Відповісти
кодло обмежене
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29.10.2021 16:44 Відповісти
Телепедиатр прозрел ? Или почувствовал ,что карта бита ? Где же ты такой умный был ,когда ратовал за хитровые...леченого клоуна ?? Оказалось ,что не все единоверцы умом обладают? Впереди много разочарований!
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29.10.2021 16:46 Відповісти
Ждем, когда жена и дети скажут " А папка не наш"
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29.10.2021 16:57 Відповісти
Как неожиданно 🤣🤣🤣
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29.10.2021 17:06 Відповісти
Який він нах доктор, - шоумен для пенсіонерок. Де він приймає пацієнтів? Скільки людей вилікував? От Амосов - це Лікар, а цей пи*добол тільки скаче по телеканалам. Чудо в пір'ях.
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29.10.2021 17:25 Відповісти
При всій відразі до політичної позиції Комаровського як його земляк (я теж з Харкова) мушу сказати, що Комаровський - єдиний кандидат наук на пострадянському просторі, який отримав науковий ступінь за монографію, яка базувалася на 12000 пацієнтів. Любов Трохмівна Мала аби кому кандидата би не дала
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29.10.2021 18:00 Відповісти
Де він приймає пацієнтів?
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29.10.2021 18:02 Відповісти
На Ваше запитання "Скільки людей він вилікував?" відповідь: "Багато тисяч". Вам скинути адресу його клініки? Місто Харків, проспект Гагаріна, 1. Наголошую: я не адвокат Комаровського, але я за об"єктивність
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29.10.2021 19:25 Відповісти
Коли він встигає лікувати? Постійно по телеку якусь пургу несе.
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29.10.2021 20:33 Відповісти
Ви що, прокурор? Чого Ви влаштовуєте мені допит? Я Вам кажу факти. Комаровський не дуже хороша людина, але лікар він хороший. Як Ви визначаєте, пургу він несе чи ні? Ви самі лікар? Про політику він дійсно пургу несе. Але свою справу як лікар він знає. Ви коли востаннє купляли гомеопатичні препарати? Коли їли антибіотики при застуді? Хто Ви такий?
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29.10.2021 22:01 Відповісти
Я лікар, і тому пургу Комаровського по телеку не переношу. Як і всі лікарі. А от люди з невисоким IQ від цього "доктора" в екстазі.
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29.10.2021 22:06 Відповісти
Ви з тих "лікарів", хто отримує процент від аптекарів за те, що призначає фуфло? Чи з тих, хто виписує гомеопатію, знаючи, що це заряджена вода? Ви з тих, хто після кожного затемнення пазух на КТ ставить гайморит і призначає прокол? Чи з тих, хто призначає антибіотики при соплях? Чи з тих, хто поставив мені "підвищений внутрішньочерепний тиск" і "вегетосудинну дистонію"? Ви не любите Комаровського тому, що він не дає Вам заробляти? Бо якщо Ви справді чесний український лікар, який лікує за протоколом, то Ви маєте бути жебраком
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30.10.2021 00:25 Відповісти
Ще забув. У Вас є діти до 10 років? Коли їм востаннє робили уколи в дупу? Ви обурювалися з цього приводу як обурюєтесь тут? Ви знаєте, що ніде в світі, крім бувшого совка дітям не роблять уколи в дупу?
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29.10.2021 22:03 Відповісти
Бачу, ви або сантехнік або перукар. В любому випадку про медицину з вами нема сенсу говорити.
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29.10.2021 22:10 Відповісти
Я журналіст. А от Ви не відповіли на моє запитання, невігласе?
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30.10.2021 00:09 Відповісти
Якось пох на ваші зауваження.
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30.10.2021 00:15 Відповісти
Значить Ви базікало, а не лікар. І я маю повне право витерти об Вас ноги.
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30.10.2021 00:27 Відповісти
"В той программе я сказал, что готов быть советником президента. Не президента Зеленского, а президента." © Комаровський

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29.10.2021 17:28 Відповісти
Ах, какой наивный мальчик! Что же не отказался? Надеялся попользоваться связями? Лицемер, да и только!
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29.10.2021 17:31 Відповісти
Як на мене, головна шкода від політичної активності Комаровського не в тому, що він підтримав Зелю, а в тому, що він концентровано виразив настрої електорату "какаяразніца". Саме за його порадою Зеленський вже майже три роки намагається поїхати на рибалку з Путіним. Те, що Путін не збирається на цю рибалку Зелі й Комару в голову не приходить.
Я особисто як лікаря Комаровського слухаю. Про політику - він нульовий. Але найстрашніше, що в нас більшість громадян думає, що треба поїхати на рибалку з Путіним. Більше того, вони вже думають, хто б міг туди поїхати якщо Зелі не вдалося. Медведчук? Тоді не виключаю, що у 2024 р. Комаровський стане поряд з кумом Путіна
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29.10.2021 17:50 Відповісти
Мне интересно, куда Зеленый Клоун бежать будет?
Неужели в Ростов? Соседом к Януковичу?
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29.10.2021 17:51 Відповісти
Крым, Италия, Англия, там у него везде недвижимость. Но я думаю все таки в Израиль. Они своих не выдают даже США.
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29.10.2021 18:07 Відповісти
Щось мені підказує що "чотирижди уклоніст" в Ізраїль (де служать всі без винятків!) засцить репатріюватись. Хіба що інвалідом...
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29.10.2021 20:34 Відповісти
Комаровський вчора у Шустера вчив довбодятлів що потрібно робити.
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30.10.2021 12:27 Відповісти
Його учора, обісравшийся після передостаннього шоу Шустер, спочатку обмазав гівном, а потім дав трішки попіаритися - й воно стояло теж "напів навколішки ні слова не критикуючи владу "

Правий таки був Луценко, заявивши що Гордон з Комаровським працюють на Разумкова на каналах Ахмєтки
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30.10.2021 13:53 Відповісти
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