Зеленський використав мене виключно для піару, - Комаровський

Під час президентської передвиборчої кампанії кандидат у президенти Володимир Зеленський використав відомого лікаря Євгена Комаровського для особистого піару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Комаровський заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Приблизно з 2010 року, коли з'явилася "Школа доктора Комаровського", і я став впізнаваною людиною, величезна кількість політиків і політичних сил хотіли, щоб я був із ними. При цьому вони не приховували: все, що їм потрібно від мене, щоб я мовчки постояв поряд. Їх цікавили не мої погляди, а виключно моя впізнаваність", - наголошує Комаровський.

"Тож Володимир Олександрович не перший і не останній. Я сподівався, що людина, з якою у мене були дружні стосунки, стане винятком. Але вона винятком не стала. Він використав мене виключно для піару в тій ситуації", - стверджує він.

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"У тій програмі я сказав, що готовий бути радником президента. Не президента Зеленського, а президента. Тобто мої поради не залежатимуть від особи президента. Мої поради визначаються медичною наукою і більше нічим", - додав доктор Комаровський.

Відповідаючи на запитання щодо того, які у нього зараз стосунки із Зеленським, Комаровський зазначив: "Я його регулярно бачу по телевізору. Після виборів він мені пропонував йти до депутатів. Ну і все".