Зеленський використав мене виключно для піару, - Комаровський
Під час президентської передвиборчої кампанії кандидат у президенти Володимир Зеленський використав відомого лікаря Євгена Комаровського для особистого піару.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Комаровський заявив в інтерв'ю "Українській правді".
"Приблизно з 2010 року, коли з'явилася "Школа доктора Комаровського", і я став впізнаваною людиною, величезна кількість політиків і політичних сил хотіли, щоб я був із ними. При цьому вони не приховували: все, що їм потрібно від мене, щоб я мовчки постояв поряд. Їх цікавили не мої погляди, а виключно моя впізнаваність", - наголошує Комаровський.
"Тож Володимир Олександрович не перший і не останній. Я сподівався, що людина, з якою у мене були дружні стосунки, стане винятком. Але вона винятком не стала. Він використав мене виключно для піару в тій ситуації", - стверджує він.
"У тій програмі я сказав, що готовий бути радником президента. Не президента Зеленського, а президента. Тобто мої поради не залежатимуть від особи президента. Мої поради визначаються медичною наукою і більше нічим", - додав доктор Комаровський.
Відповідаючи на запитання щодо того, які у нього зараз стосунки із Зеленським, Комаровський зазначив: "Я його регулярно бачу по телевізору. Після виборів він мені пропонував йти до депутатів. Ну і все".
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І завершує думку: "Якщо Комаровський, Гордон, Разумков і хто там іще примкне розродяться політичним проектом, я перша помахаю їм панамкою з вікна. З одного боку, вони потіснять опезеже на їхніх ісконних процентах, а з другого - змагатимуться із Чемпіоном Світу з Популізму біля його зеленої годівнички."
Я особисто як лікаря Комаровського слухаю. Про політику - він нульовий. Але найстрашніше, що в нас більшість громадян думає, що треба поїхати на рибалку з Путіним. Більше того, вони вже думають, хто б міг туди поїхати якщо Зелі не вдалося. Медведчук? Тоді не виключаю, що у 2024 р. Комаровський стане поряд з кумом Путіна
Неужели в Ростов? Соседом к Януковичу?
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