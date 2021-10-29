Евросоюз оставил Украину в "зеленом списке"

Европейский Союз объявил результаты очередного пересмотра перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии, оставив в этом перечне Украину и добавил еще четыре страны мира.

Такая информация обнародована в пятницу на сайте Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В соответствии с рекомендациями по постепенной отмене временных ограничений на несущественные путешествия в Евросоюз, Совет ЕС обновил перечень стран, специальных административных регионов и территориальных образований, для которых ограничения на путешествия должны быть отменены. В частности, в этот список добавлены Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу", - говорится в сообщении.

Итак, на основе критериев и условий, определенных в рекомендациях ЕС, с 28 октября страны-члены должны постепенно отменять ограничения на внешних границах для граждан таких государств: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай (при условии взаимности).

Ограничения на путешествия должны также постепенно отменяться для специальных административных регионов Китая: Гонконга и Макао. К таким территориям на особых условиях отнесен также Тайвань.

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