Євросоюз залишив Україну в "зеленому списку"

Європейський Союз оголосив результати чергового перегляду переліку держав та територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії, залишивши в цьому переліку Україну, та додав ще чотири країни світу.

Таку інформацію оприлюднено в п'ятницю на сайті Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до Євросоюзу, Рада ЄС оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та територіальних утворень, для яких обмеження на подорожі мають бути скасовані. Зокрема, до цього списку додано Аргентину, Колумбію, Намібію та Перу", - йдеться у повідомленні.

Отже, на основі критеріїв та умов, що визначені в рекомендаціях ЄС, з 28 жовтня країни-члени мають поступово скасовувати обмеження на зовнішніх кордонах для громадян таких держав: Аргентина, Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Колумбія, Йорданія, Кувейт, Намібія, Нова Зеландія, Перу, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Уругвай, Китай (за умови взаємності).

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Обмеження на подорожі мають також поступово скасовуватися для спеціальних адміністративних регіонів Китаю: Гонконгу та Макао. До таких територій на особливих умовах віднесено також Тайвань.