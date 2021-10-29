Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Йемена, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкций в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в отношении Республики Йемен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №555/2021.
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Йеменской Республики", - говорится в документе.
Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим Указом, возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу дня опубликования.
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Ну тогда можно вводить санкции - Йемен не сможет помешать Океанскому Флоту Вована Первого, Флотоводца!
п.с. на повестке дня - новое увлечение клоуна!
для пиара.. а то рейтинги падают)
вова хочет стать Вованом Первым, Флотовоцем!
п.с.
вова ссыкун новое задание дал - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Медуз бомбить будем.. и пингвинов!
... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав эеленський.
внутрішньо-політичному стані, що й ворогу не побажаєш! Це сама молода
нація на Землі. Там царює голод,холера та громадянська війна. Причиною
всіх бід для цього народу,на мій погляд, став релігійний с е п а р а т и з м!
Сунніти та шиїти ніяк не можуть поділити владу! Цим і скористалися зовнішні
вороги! Єменці -чудові воїни! Дубасять ворогів-саудівців так що мама не
горюй! Вони потребують допомоги від всього світу. Там катастрофа а Зеля
пропонує санкції. Сумно!
жив будучи у робочому відрядженні. Резолюціями всесвітньої говорильні ,себто
ООН,як правило підтираються в клозетах!Наприклад, ПаРашка на них просто пісяє!
Так само як і Франція яка продає зброю саудитам а вони в свою чергу використовують
ії проти народу Ємену. Я бачив як вони разбомбили мирне підпреємство на якому ми
запускали обладнання, як саудити та іх поплічники бомбили мирні поселення. Наслідки
голоду , хвороб, поранень і каліцтв просто жахливі. До речи, чи спасли Грецію "резолюшки"
ООН від влади "чорних полковників" в свої часи? Зеленський не президент! Це просто
недоумок оточений проросійськими мудаками яки сдають информацію плешивій кремляді.
https://www.youtube.com/watch?v=umMNxBPGo6g
признание депутата от слуги народа о КАТАСТРОФЕ в энергетическом секторе Украины, с углем и газом, о которой власть умалчивает
с 18:00 минуты
повременим пока?
https://youtu.be/v_wLNqUz7pM Queen - You Take My Breath Away (Official Lyric Video)