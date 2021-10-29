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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Йемена, - указ

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Йемена, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкций в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в отношении Республики Йемен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №555/2021.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Йеменской Республики", - говорится в документе.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим Указом, возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Также читайте: Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента

Автор: 

Йемен (70) санкции (11500) СНБО (4442)


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Топ комментарии
+8
Все! Песец Йемену.
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29.10.2021 15:26 Ответить
+4
Стесняюсь спросить, какая политическая ситуация в Патагонии?
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29.10.2021 15:35 Ответить
+4
это очень сильный ход,очень сильного лидера...
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29.10.2021 15:39 Ответить
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Все! Песец Йемену.
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29.10.2021 15:26 Ответить
Как ворам?😥
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29.10.2021 15:28 Ответить
Йемен... Йемен.. а там океан есть?
Нет?
Ну тогда можно вводить санкции - Йемен не сможет помешать Океанскому Флоту Вована Первого, Флотоводца!

п.с. на повестке дня - новое увлечение клоуна!
для пиара.. а то рейтинги падают)
вова хочет стать Вованом Первым, Флотовоцем!

п.с.
вова ссыкун новое задание дал - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Медуз бомбить будем.. и пингвинов!

... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав эеленський.
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29.10.2021 15:32 Ответить
А шо, мільярд дерев (корабельних сосен) вже виросли, тепер з них і флот будувати буде...
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29.10.2021 15:47 Ответить
Мальчик при деле ..
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29.10.2021 15:30 Ответить
Республіка Ємен зараз знаходиться в такому важкому економічному та
внутрішньо-політичному стані, що й ворогу не побажаєш! Це сама молода
нація на Землі. Там царює голод,холера та громадянська війна. Причиною
всіх бід для цього народу,на мій погляд, став релігійний с е п а р а т и з м!
Сунніти та шиїти ніяк не можуть поділити владу! Цим і скористалися зовнішні
вороги! Єменці -чудові воїни! Дубасять ворогів-саудівців так що мама не
горюй! Вони потребують допомоги від всього світу. Там катастрофа а Зеля
пропонує санкції. Сумно!
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29.10.2021 16:08 Ответить
Не Зеля пропонує, а "відповідно до резолюції Ради безпеки ООН". Уважніше........
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29.10.2021 16:48 Ответить
Тобто мета ООН - добивати слабких?
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29.10.2021 23:11 Ответить
До якого жахливого стану доведен народ Республіки Ємен знаю ліпше вас. Я там
жив будучи у робочому відрядженні. Резолюціями всесвітньої говорильні ,себто
ООН,як правило підтираються в клозетах!Наприклад, ПаРашка на них просто пісяє!
Так само як і Франція яка продає зброю саудитам а вони в свою чергу використовують
ії проти народу Ємену. Я бачив як вони разбомбили мирне підпреємство на якому ми
запускали обладнання, як саудити та іх поплічники бомбили мирні поселення. Наслідки
голоду , хвороб, поранень і каліцтв просто жахливі. До речи, чи спасли Грецію "резолюшки"
ООН від влади "чорних полковників" в свої часи? Зеленський не президент! Це просто
недоумок оточений проросійськими мудаками яки сдають информацію плешивій кремляді.
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30.10.2021 20:56 Ответить
тем временем:
https://www.youtube.com/watch?v=umMNxBPGo6g

признание депутата от слуги народа о КАТАСТРОФЕ в энергетическом секторе Украины, с углем и газом, о которой власть умалчивает
с 18:00 минуты
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29.10.2021 15:31 Ответить
Стесняюсь спросить, какая политическая ситуация в Патагонии?
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29.10.2021 15:35 Ответить
У нас даже посольства Йемена нет.
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29.10.2021 15:36 Ответить
Значит им не повезло. А то не видать бы им санкций как своих ушей.))
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29.10.2021 15:49 Ответить
Та не, быстрее всего намокали бубочку мордой в его же лайнецо(торговля оружием , в том числе и с Пакистаном). Так шо, вскоре поклянется "пятиконечной звезде" ООН, насчет и Пакистана.
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29.10.2021 16:24 Ответить
Та нехрена вам тот Йемен, каждый день надо подписывать санкции против кремлевской ОПГ!.
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29.10.2021 15:36 Ответить
... но если СБ ООН решил, смело можно подписывать.
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29.10.2021 15:41 Ответить
потужно!
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29.10.2021 15:37 Ответить
это очень сильный ход,очень сильного лидера...
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29.10.2021 15:39 Ответить
Какой жестокий сарказм
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29.10.2021 15:47 Ответить
Знову прізвища персонажів в указі ЗЄбіли написали з помилками?
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29.10.2021 15:39 Ответить
У них низя купить света..
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29.10.2021 15:53 Ответить
ЗЕлеВова конечно же клоун, но какое гигантское здесь сборище порохоботов а ведь истина одна #ПОРОХОБОТУХУЙВРОТЗАРОБОТУ#
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29.10.2021 15:58 Ответить
Ах ты ж тварь рашистская,пшлонах отсюда животное
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29.10.2021 16:05 Ответить
А как эти санкции вредят Украине, они что есть, что их нет. Лучше бы чем то толковым занялись. Сепаров пол рады сидит, и никто против них санкции не вводит.
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29.10.2021 16:02 Ответить
відповідно до резолюції Ради безпеки ООН
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29.10.2021 16:50 Ответить
а Оман?
повременим пока?
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29.10.2021 16:05 Ответить
А в какие времена разные там офшорно-оманнi Швейцарии были доторкнi?
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29.10.2021 16:27 Ответить
лучше бы тот несчастный Йемен под трамвай попал, чем под бубин гнев!
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29.10.2021 16:08 Ответить
Пане, там вроде Саудия вместо трамвая, так шо бубочка нервно курит в сторонке... PS...
https://youtu.be/v_wLNqUz7pM Queen - You Take My Breath Away (Official Lyric Video)
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29.10.2021 16:37 Ответить
thx for the song, stopped working - listening...
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29.10.2021 17:29 Ответить
КРУТО!!!!! А Кабо-Верде забыл!!!! Мальчонка разошелся - мир трепещет!!!!!
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29.10.2021 16:13 Ответить
Тю... через месяц: у няши еСЧе-с не замироточило...
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29.10.2021 16:44 Ответить
Все очень просто - в Йемене дали Саудовской Аравии по морде, теперь они лепят из Йемена врага человечества и, используя свои деньги и влияние в ООН, хотят задушить Йемен санкциями. А товарищ Зеленский, соблазненный саудовскими денльгами, решил к этой акции присоединиться.
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29.10.2021 16:43 Ответить
Тока кокцапы яниверующие могут додуматься до того Шо Йемен , может чего-то дать Саудии.
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29.10.2021 16:46 Ответить
Тепер лишається найскладніше - якось донести тому Йемену шо ми проти нього ввели санкціі...
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29.10.2021 16:57 Ответить
а против белорусии и раши слабо?))
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29.10.2021 20:20 Ответить
А що той Йемен зробив погане Україні, якщо не секрет?
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29.10.2021 23:02 Ответить
Потужно
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30.10.2021 00:15 Ответить
Вот французам всегда было плевать на эмбарго. Мы тоже могли бы продавать в Йемен свое оружие учитывая что там война и постоянная нужда в этом
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30.10.2021 12:34 Ответить
 
 