Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Йемена, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкций в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в отношении Республики Йемен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №555/2021.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Йеменской Республики", - говорится в документе.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим Указом, возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу дня опубликования.

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