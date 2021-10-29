Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Ємену, - указ
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних спеціальних економічних санкцій відповідно до резолюції Ради безпеки ООН щодо Республіки Ємен.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ глави держави №555/2021.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Єменської Республіки" - йдеться у документі.
Контроль за виконанням рішення РНБО, набраного чинності цим Указом, покладається на Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
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Ну тогда можно вводить санкции - Йемен не сможет помешать Океанскому Флоту Вована Первого, Флотоводца!
п.с. на повестке дня - новое увлечение клоуна!
для пиара.. а то рейтинги падают)
вова хочет стать Вованом Первым, Флотовоцем!
п.с.
вова ссыкун новое задание дал - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Медуз бомбить будем.. и пингвинов!
... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав эеленський.
внутрішньо-політичному стані, що й ворогу не побажаєш! Це сама молода
нація на Землі. Там царює голод,холера та громадянська війна. Причиною
всіх бід для цього народу,на мій погляд, став релігійний с е п а р а т и з м!
Сунніти та шиїти ніяк не можуть поділити владу! Цим і скористалися зовнішні
вороги! Єменці -чудові воїни! Дубасять ворогів-саудівців так що мама не
горюй! Вони потребують допомоги від всього світу. Там катастрофа а Зеля
пропонує санкції. Сумно!
жив будучи у робочому відрядженні. Резолюціями всесвітньої говорильні ,себто
ООН,як правило підтираються в клозетах!Наприклад, ПаРашка на них просто пісяє!
Так само як і Франція яка продає зброю саудитам а вони в свою чергу використовують
ії проти народу Ємену. Я бачив як вони разбомбили мирне підпреємство на якому ми
запускали обладнання, як саудити та іх поплічники бомбили мирні поселення. Наслідки
голоду , хвороб, поранень і каліцтв просто жахливі. До речи, чи спасли Грецію "резолюшки"
ООН від влади "чорних полковників" в свої часи? Зеленський не президент! Це просто
недоумок оточений проросійськими мудаками яки сдають информацію плешивій кремляді.
https://www.youtube.com/watch?v=umMNxBPGo6g
признание депутата от слуги народа о КАТАСТРОФЕ в энергетическом секторе Украины, с углем и газом, о которой власть умалчивает
с 18:00 минуты
повременим пока?
https://youtu.be/v_wLNqUz7pM Queen - You Take My Breath Away (Official Lyric Video)