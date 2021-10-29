Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Ємену, - указ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних спеціальних економічних санкцій відповідно до резолюції Ради безпеки ООН щодо Республіки Ємен.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ глави держави №555/2021.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Єменської Республіки" - йдеться у документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, набраного чинності цим Указом, покладається на Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

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Указ набирає чинності з дня опублікування.