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Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Ємену, - указ

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Ємену, - указ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних спеціальних економічних санкцій відповідно до резолюції Ради безпеки ООН щодо Республіки Ємен.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ глави держави №555/2021.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Єменської Республіки" - йдеться у документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, набраного чинності цим Указом, покладається на Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Також читайте: Разумков про помилки у санкціях РНБО: На засіданні по списку не проходили, одразу голосували, указ готував ОП

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Автор: 

Ємен (30) санкції (12153) РНБО (2295)


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Топ коментарі
+8
Все! Песец Йемену.
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29.10.2021 15:26 Відповісти
+4
Стесняюсь спросить, какая политическая ситуация в Патагонии?
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29.10.2021 15:35 Відповісти
+4
это очень сильный ход,очень сильного лидера...
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29.10.2021 15:39 Відповісти
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Все! Песец Йемену.
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29.10.2021 15:26 Відповісти
Как ворам?😥
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29.10.2021 15:28 Відповісти
Йемен... Йемен.. а там океан есть?
Нет?
Ну тогда можно вводить санкции - Йемен не сможет помешать Океанскому Флоту Вована Первого, Флотоводца!

п.с. на повестке дня - новое увлечение клоуна!
для пиара.. а то рейтинги падают)
вова хочет стать Вованом Первым, Флотовоцем!

п.с.
вова ссыкун новое задание дал - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Медуз бомбить будем.. и пингвинов!

... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав эеленський.
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29.10.2021 15:32 Відповісти
А шо, мільярд дерев (корабельних сосен) вже виросли, тепер з них і флот будувати буде...
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29.10.2021 15:47 Відповісти
Мальчик при деле ..
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29.10.2021 15:30 Відповісти
Республіка Ємен зараз знаходиться в такому важкому економічному та
внутрішньо-політичному стані, що й ворогу не побажаєш! Це сама молода
нація на Землі. Там царює голод,холера та громадянська війна. Причиною
всіх бід для цього народу,на мій погляд, став релігійний с е п а р а т и з м!
Сунніти та шиїти ніяк не можуть поділити владу! Цим і скористалися зовнішні
вороги! Єменці -чудові воїни! Дубасять ворогів-саудівців так що мама не
горюй! Вони потребують допомоги від всього світу. Там катастрофа а Зеля
пропонує санкції. Сумно!
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29.10.2021 16:08 Відповісти
Не Зеля пропонує, а "відповідно до резолюції Ради безпеки ООН". Уважніше........
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29.10.2021 16:48 Відповісти
Тобто мета ООН - добивати слабких?
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29.10.2021 23:11 Відповісти
До якого жахливого стану доведен народ Республіки Ємен знаю ліпше вас. Я там
жив будучи у робочому відрядженні. Резолюціями всесвітньої говорильні ,себто
ООН,як правило підтираються в клозетах!Наприклад, ПаРашка на них просто пісяє!
Так само як і Франція яка продає зброю саудитам а вони в свою чергу використовують
ії проти народу Ємену. Я бачив як вони разбомбили мирне підпреємство на якому ми
запускали обладнання, як саудити та іх поплічники бомбили мирні поселення. Наслідки
голоду , хвороб, поранень і каліцтв просто жахливі. До речи, чи спасли Грецію "резолюшки"
ООН від влади "чорних полковників" в свої часи? Зеленський не президент! Це просто
недоумок оточений проросійськими мудаками яки сдають информацію плешивій кремляді.
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30.10.2021 20:56 Відповісти
тем временем:
https://www.youtube.com/watch?v=umMNxBPGo6g

признание депутата от слуги народа о КАТАСТРОФЕ в энергетическом секторе Украины, с углем и газом, о которой власть умалчивает
с 18:00 минуты
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29.10.2021 15:31 Відповісти
Стесняюсь спросить, какая политическая ситуация в Патагонии?
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29.10.2021 15:35 Відповісти
У нас даже посольства Йемена нет.
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29.10.2021 15:36 Відповісти
Значит им не повезло. А то не видать бы им санкций как своих ушей.))
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29.10.2021 15:49 Відповісти
Та не, быстрее всего намокали бубочку мордой в его же лайнецо(торговля оружием , в том числе и с Пакистаном). Так шо, вскоре поклянется "пятиконечной звезде" ООН, насчет и Пакистана.
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29.10.2021 16:24 Відповісти
Та нехрена вам тот Йемен, каждый день надо подписывать санкции против кремлевской ОПГ!.
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29.10.2021 15:36 Відповісти
... но если СБ ООН решил, смело можно подписывать.
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29.10.2021 15:41 Відповісти
потужно!
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29.10.2021 15:37 Відповісти
это очень сильный ход,очень сильного лидера...
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29.10.2021 15:39 Відповісти
Какой жестокий сарказм
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29.10.2021 15:47 Відповісти
Знову прізвища персонажів в указі ЗЄбіли написали з помилками?
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29.10.2021 15:39 Відповісти
У них низя купить света..
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29.10.2021 15:53 Відповісти
ЗЕлеВова конечно же клоун, но какое гигантское здесь сборище порохоботов а ведь истина одна #ПОРОХОБОТУХУЙВРОТЗАРОБОТУ#
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29.10.2021 15:58 Відповісти
Ах ты ж тварь рашистская,пшлонах отсюда животное
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29.10.2021 16:05 Відповісти
А как эти санкции вредят Украине, они что есть, что их нет. Лучше бы чем то толковым занялись. Сепаров пол рады сидит, и никто против них санкции не вводит.
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29.10.2021 16:02 Відповісти
відповідно до резолюції Ради безпеки ООН
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29.10.2021 16:50 Відповісти
а Оман?
повременим пока?
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29.10.2021 16:05 Відповісти
А в какие времена разные там офшорно-оманнi Швейцарии были доторкнi?
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29.10.2021 16:27 Відповісти
лучше бы тот несчастный Йемен под трамвай попал, чем под бубин гнев!
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29.10.2021 16:08 Відповісти
Пане, там вроде Саудия вместо трамвая, так шо бубочка нервно курит в сторонке... PS...
https://youtu.be/v_wLNqUz7pM Queen - You Take My Breath Away (Official Lyric Video)
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29.10.2021 16:37 Відповісти
thx for the song, stopped working - listening...
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29.10.2021 17:29 Відповісти
КРУТО!!!!! А Кабо-Верде забыл!!!! Мальчонка разошелся - мир трепещет!!!!!
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29.10.2021 16:13 Відповісти
Тю... через месяц: у няши еСЧе-с не замироточило...
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29.10.2021 16:44 Відповісти
Все очень просто - в Йемене дали Саудовской Аравии по морде, теперь они лепят из Йемена врага человечества и, используя свои деньги и влияние в ООН, хотят задушить Йемен санкциями. А товарищ Зеленский, соблазненный саудовскими денльгами, решил к этой акции присоединиться.
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29.10.2021 16:43 Відповісти
Тока кокцапы яниверующие могут додуматься до того Шо Йемен , может чего-то дать Саудии.
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29.10.2021 16:46 Відповісти
Тепер лишається найскладніше - якось донести тому Йемену шо ми проти нього ввели санкціі...
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29.10.2021 16:57 Відповісти
а против белорусии и раши слабо?))
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29.10.2021 20:20 Відповісти
А що той Йемен зробив погане Україні, якщо не секрет?
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29.10.2021 23:02 Відповісти
Потужно
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30.10.2021 00:15 Відповісти
Вот французам всегда было плевать на эмбарго. Мы тоже могли бы продавать в Йемен свое оружие учитывая что там война и постоянная нужда в этом
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30.10.2021 12:34 Відповісти
 
 