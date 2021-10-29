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Разумков про помилки у санкціях РНБО: На засіданні по списку не проходили, одразу голосували, указ готував ОП

Разумков про помилки у санкціях РНБО: На засіданні по списку не проходили, одразу голосували, указ готував ОП

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував помилки у списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони та заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про "продаж" помилок. За словами колишнього спікера, на засіданні РНБО навіть не розглядалися персоналії - за список одразу голосували.

Про це він сказав в інтерв'ю на каналі Україна 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Разумков назвав "маячнею" заяву Арахамії про те, що за припущення помилки в списку санкцій пропонували від $100 000 до $300 000. Він пояснив, що список готувався Міністерством внутрішніх справ чи Службою безпеки України, після чого РНБО готувала матеріали до розгляду, потім вони потрапляли на засідання, а там, за словами Разумкова, за список одразу голосували без розгляду.

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"Я, наприклад, пропонував: давайте подивимося щодо персоналій, там стос паперів. Ні – голосуємо. Ніхто не проходив ні по цим 108, ні по іншим (внесеним до списку, – ред.)", – заявив Разумков.

Після засідання РНБО, як зазначив ексспікер, санкції запроваджувалися президентом Володимиром Зеленським, і указ готував Офіс президента.

"Знаєте, скажу російською, "неча на зеркало пенять, коли рожа крива". Тому в даному випадку давайте чітко говорити, хто готував матеріали, які пішли на указ, і хто його підписав", – сказав Разумков.

Також дивіться: Деякі фігуранти санкційних списків РНБО встигли "приховати" свої активи до підписання указів Зеленським, - ЗМІ. ВIДЕО

За словами ексспікера, він "багато чого чув" щодо корупційної складової в РНБО чи десь ще, але цим мають займатися правоохоронні органи. "Головне, щоб потім члени РНБО у санкції не потрапили", – додав Разумков.

Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що 108 технічних помилок у списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони були допущені навмисно, і за таку "помилку" нібито пропонували від $100 000 до $300 000. Крім того, журналісти з'ясували, що фігуранти санкційних списків Ради нацбезпеки та оборони виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед застосуванням санкцій, що може свідчити про витік інформації на користь цих фігурантів.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущено помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) помилки (36) санкції (12153) РНБО (2295) Арахамія Давид (1106) Разумков Дмитро (1528) Офіс Президента (2033)


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29.10.2021 11:06 Відповісти
В чому? він же не підписував ніякі рішення а списку не давали голосували оптом їх конкретно ніхто не бачив прізвища крім МВС,СБУ і ОП
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29.10.2021 11:38 Відповісти
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29.10.2021 12:02 Відповісти
Все протоколировать для дальнейшего осуждения всех участников, а главное Подписанта Зе этих противозаконных действий шоблы негодяев.
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29.10.2021 11:10 Відповісти
Так по законам тоже самое,стадо под куполом в большинстве не прочитало ни одного закона,баксы в конвертах есть - вот вам кнопка за,законы не читают и тем более не анализируют.
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29.10.2021 11:18 Відповісти
то есть менты доляху занесли ЕРМАКУ
СНБО ничего не досталось
"операцию "ЗЫ" курировал АраХамло
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29.10.2021 11:20 Відповісти
Мля, опять этот упырь
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29.10.2021 11:22 Відповісти
шо, спалил твоего хозяина Зе?
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29.10.2021 11:30 Відповісти
Разумков, какая же ты проститутка!
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29.10.2021 12:02 Відповісти
 
 