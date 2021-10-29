Разумков про помилки у санкціях РНБО: На засіданні по списку не проходили, одразу голосували, указ готував ОП

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував помилки у списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони та заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про "продаж" помилок. За словами колишнього спікера, на засіданні РНБО навіть не розглядалися персоналії - за список одразу голосували.

Про це він сказав в інтерв'ю на каналі Україна 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Разумков назвав "маячнею" заяву Арахамії про те, що за припущення помилки в списку санкцій пропонували від $100 000 до $300 000. Він пояснив, що список готувався Міністерством внутрішніх справ чи Службою безпеки України, після чого РНБО готувала матеріали до розгляду, потім вони потрапляли на засідання, а там, за словами Разумкова, за список одразу голосували без розгляду.

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"Я, наприклад, пропонував: давайте подивимося щодо персоналій, там стос паперів. Ні – голосуємо. Ніхто не проходив ні по цим 108, ні по іншим (внесеним до списку, – ред.)", – заявив Разумков.

Після засідання РНБО, як зазначив ексспікер, санкції запроваджувалися президентом Володимиром Зеленським, і указ готував Офіс президента.

"Знаєте, скажу російською, "неча на зеркало пенять, коли рожа крива". Тому в даному випадку давайте чітко говорити, хто готував матеріали, які пішли на указ, і хто його підписав", – сказав Разумков.

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За словами ексспікера, він "багато чого чув" щодо корупційної складової в РНБО чи десь ще, але цим мають займатися правоохоронні органи. "Головне, щоб потім члени РНБО у санкції не потрапили", – додав Разумков.

Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що 108 технічних помилок у списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони були допущені навмисно, і за таку "помилку" нібито пропонували від $100 000 до $300 000. Крім того, журналісти з'ясували, що фігуранти санкційних списків Ради нацбезпеки та оборони виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед застосуванням санкцій, що може свідчити про витік інформації на користь цих фігурантів.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущено помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".