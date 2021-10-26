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"Слуга народу" Арахамія про помилки у санкційному списку РНБО: Просто продавали його і все - пропонували до $300 тис.. ВIДЕО

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що 108 технічних помилок у списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони було допущено навмисно, і за таку "помилку" нібито пропонували від $100 000 до $300 000.

Про це Арахамія сказав в ефірі програми "Хард із Влащенко", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Арахамії, "різного роду люди" повідомляють, що корумповані працівники правоохоронних органів нібито приходили до них і пропонували від $100 000 до $300 000 за мзду допустити помилки під час складання санкційного списку "злодіїв у законі", щоб підсанкційні особи мали можливість пересуватися за кордон.

"Просто продавали цей список і все – на жаль, так. Правда життя", – сказав голова фракції СН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції звільнено за помилки в списках санкцій РНБО, - Монастирський

Він також підкреслив, що список готувався великою групою людей, тому не вірить, що під час складання переліку були допущені випадкові помилки.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущено помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".

Автор: 

хабар (4736) вор у законі (241) корупція (4708) помилки (36) санкції (12109) РНБО (2294) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+54
Вони просто клінічні ідіоти.
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26.10.2021 13:36 Відповісти
+39
Зебилы уже барыжат должностями даже в санкционном списке.
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26.10.2021 13:37 Відповісти
+33
так для того этот список и составляли:
- окропить зебилов "желтой благодатью" в видосиках на тему "бавимося с коррупцией";
- заработать/получить откаты на договорняках по списку;
- устранить конкурентов и поставить своих/нужных людей на потоки контрабанды

Это как с с законом про казино: орали о "доходы в бюджет от казино вырастут до 7 млрд.грн!
А по факту - после "закона от клована про казино" доходы упали и составляют менее 0.7 млрд.грн
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26.10.2021 13:40 Відповісти
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Вони просто клінічні ідіоти.
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26.10.2021 13:36 Відповісти
Та ні, вони жадібні, тупі продажні мєнти, що рівнозначно.
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26.10.2021 13:53 Відповісти
абрашке-абезьяшке никто ничего не дал

абидно, да !
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26.10.2021 14:39 Відповісти
Та да, весь транш прошёл через Данилова и к шаловливым ручкам Арахамии ничего не прилипло.
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26.10.2021 15:29 Відповісти
Тут речь идет не "о ментах".
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26.10.2021 15:41 Відповісти
Не «слуги 73%нарида « , а -ВРАГИ НАРОДА !
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26.10.2021 17:04 Відповісти
а чому - а тому що практично жодні попередники із влади , за всі свої корупційні, не понесли жорсткого покарання....- то чому їм бути іншими ...
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26.10.2021 18:36 Відповісти
Та ні, це не клінічний випадок! Тут щось, в рази, гостріше!
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26.10.2021 16:30 Відповісти
Фамилии в студию
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26.10.2021 13:37 Відповісти
арахамия врать не станет - он в теме: сам продавал, сам назначал цену "за ошибку"))

вот так он и стал мультимиллионером за месяц (по его же признанию)
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26.10.2021 13:37 Відповісти
😀😀😀
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26.10.2021 13:44 Відповісти
Это он типа так признался что зеленые насквозь прогнили. Напомню что СНБО сейчас единолично управляется Беней через своих холуев.
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26.10.2021 13:44 Відповісти
Фамилии в студию ?

ЗЕльоные макаки
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26.10.2021 14:40 Відповісти
Зебилы уже барыжат должностями даже в санкционном списке.
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26.10.2021 13:37 Відповісти
так для того этот список и составляли:
- окропить зебилов "желтой благодатью" в видосиках на тему "бавимося с коррупцией";
- заработать/получить откаты на договорняках по списку;
- устранить конкурентов и поставить своих/нужных людей на потоки контрабанды

Это как с с законом про казино: орали о "доходы в бюджет от казино вырастут до 7 млрд.грн!
А по факту - после "закона от клована про казино" доходы упали и составляют менее 0.7 млрд.грн
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26.10.2021 13:40 Відповісти
Що за "наїзди"? На самих чесних і справедливих "Слуг народу"?!!! Вони вирішують питання розвитку держави на комерційній основі!
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27.10.2021 10:59 Відповісти
Это они ещё на киче не оказались. Там они будут друг другу продавать шконки подальше от параши. Малюська уже прайс по зонам отрабатывает...
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27.10.2021 13:56 Відповісти
Говорив колись з одним дідом Чоловік "відтрубив" півжиття в тюрмах Не будемо давать оцінку його моралі - це не стосується справи Дідок виявився не просто "філософом" але й "аналітиком" - порівняв "старих ідейних комуняк" з "ворами старої закалки" І у тих і у тих були якісь принципи була ідея У перших комуністична у других - "воровская" А потім частина комуняк і "ворів" все поміняла на "бабки" - навіть совість (уявляєш - слухав я його : як він обурювався шо ієрархія у злодійському середовищі продається за гроші що статус "ворів у законі" можна купить не сидівши ні дня в тюрмі і так далі А сам згадував як старі ідейні комуняки майже такими ж словами говорили про вчорашніх однопартійців що "продали идеалы")
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27.10.2021 14:12 Відповісти
Везде "скороспелые апельсины"- что на зонах, что в КПСС, что в "слуге урода".
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27.10.2021 16:31 Відповісти
У кінці 90-х їх іменували не "апельсинами" а "лаврушниками" - це були кавказці що займалися рекетом на ринках Обкладали "даниною" в основному "своїх" - а ті торгували в тому числі і "віниками" з лаврового гілля з листям Звідти і кличка
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27.10.2021 16:36 Відповісти
Мы в этом даже не сомневались.
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26.10.2021 13:37 Відповісти
Палали ЗЕСРАКИ палали!!! (не підпалюй другим хати та не возвеличуй це - це називається ОБРАТКА )
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26.10.2021 13:37 Відповісти
"Разного рода люди" - это те, кто по пятницам на заседания РНБО ходит?
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26.10.2021 13:37 Відповісти
Та ясно ж які, ті які фізіологічно відрізняються.
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26.10.2021 13:47 Відповісти
Обрізані?
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26.10.2021 16:32 Відповісти
Можна б і не ставити цей розділовий знак.
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26.10.2021 17:28 Відповісти
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26.10.2021 13:37 Відповісти
В какой бы стране это абхазское чучело так удачно пристроилось бы. По истине Украина для них страна чудес.
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26.10.2021 13:37 Відповісти
Они ещё над молдаванами смеются , только в Украине настолько не уважающий себя народ ! После всего , что сухумская макака и кацапская фашистка Третьякова наговорили их из другой страны , на следующий день - бы ВЫПЕРЛИ С КОНФИСКАЦИЕЙ
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26.10.2021 17:14 Відповісти
За «більшой групою людей» ховається невеличка купка корумпованих політиків і функціонерів)
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26.10.2021 13:38 Відповісти
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26.10.2021 13:39 Відповісти
ой... вот тут я хламидии верю )))))
оспади, да конспектируйте кто-нибудь его чистосердечные - это жеж потом так пригодиться !!!!!
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26.10.2021 13:41 Відповісти
Да это было понятно, никто не поверил что можно ошибиться в отношении больше сотни человек.
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26.10.2021 13:41 Відповісти
Это ОНО под наркотой чистосердечноке признание сделало?! Вот вам и смысл РНБО..."обилечивание".
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26.10.2021 13:41 Відповісти
Вот всю большую группу людей в концлагерь... Это было бы единственное правильное решение...а так... будем мы еще долго в дерьме
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26.10.2021 13:42 Відповісти
Ещё не всех вытравили из прошлых властей
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26.10.2021 13:42 Відповісти
это кто из "прошлых" сейчас в снбо?))
коломойский, его клоун - зеленский, арахамия и т.д.?

или ты так подтверждаешь, что зеленский работает на "прошлых"?)) а то ведь ВСЕ чиновники зеленского - были взяты им как раз из прошлых.. чиновников януковоща - от портнова до татарова и монастырского))
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26.10.2021 13:54 Відповісти
А скільки платили за "помилки" в виборчих списках "слуг" щоб народ повибирав таких "помилок природи".
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26.10.2021 13:57 Відповісти
Чорне море вже холодне. Посадити всю групу в стару баржу, вивести у відкрите море і пустити пару торпед, ні, для надійності, три, Бог любить трійцю.
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26.10.2021 13:49 Відповісти
Может хоть коронавирус часть партии Слуга урода выкосит, только на это надежда
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27.10.2021 11:56 Відповісти
Вы же. дебилы, не можете понять о какой коррупции идет речь...
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26.10.2021 13:52 Відповісти
Зеленая плесень совсем охамела от безнаказанности, в открытую в коррупции признается.
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26.10.2021 13:56 Відповісти
Охамєла? Обарахáмєла!
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27.10.2021 09:49 Відповісти
раньше это было СНБО, теперь НАПК.
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26.10.2021 13:58 Відповісти
тобто РНБО у на просто продажне.. а займається дрібним бізнесом,
навіть не стратегічним..

за скільки РНБО здасться самому пуйлу ?
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26.10.2021 13:59 Відповісти
Аваковские старались,как могли. Их вотчина СБУ -тоже не лучше.Свободу Семену Семенченко!!!
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26.10.2021 14:13 Відповісти
РНБО (Розбійник! Накинь! Бабла! Оточенню!
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26.10.2021 14:14 Відповісти
т.е. вы знали то будут ошибки за бабки и все равно их пропустили?
мне кажется или агрохимия в последнее время работает против коЗЕманды своими откровениями?
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26.10.2021 14:21 Відповісти
не. просто дебил.
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26.10.2021 14:24 Відповісти
А верещук до сих пір не розуміє, що ж мав на увазі байден, коли говорив про корупцію в Україні.
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26.10.2021 14:24 Відповісти
Все валиться в прірву, дякуючи 73%...
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26.10.2021 14:29 Відповісти
Тю, так верещюк делала удивлённые глаза и вопрошала "какая коррупция?". А три неделю спустя она оказывается все-таки есть. Чудны дела твои, Господи.
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26.10.2021 14:39 Відповісти
Менты и грамматические ошибки? Никогда не поверю! Только за деньги!
P.S.
Это еще боольшой вопрос: Ошиблись потому, что безграмотные бестолочи или потому, что заплатили.
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26.10.2021 14:46 Відповісти
Чистосердечное, не под давлением, признание своей вины.
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26.10.2021 15:14 Відповісти
Собрались две ВАТЫ: Зеленая и Шашлычная, поговорить. Получилось откровенно!
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26.10.2021 15:27 Відповісти
это арахамию опять вырвало из контекста?
я так понимаю он гонит бочку на правоохранителей, которые слили за бабки больше сотни людей, а бедная рнбо и президент тут не причем?)
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26.10.2021 15:57 Відповісти
На выборах главы государства действующего президента готовы поддержать 25,7% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

На втором месте - пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (14%).
Порохоботы казлы.
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26.10.2021 16:05 Відповісти
а шо ти радієш?
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26.10.2021 16:12 Відповісти
Ні хрєна ви не зрозуміли!
Розкладаю "по поличках":
1) список цей - не "рознарядка" тому може буть і меншим , і більшим
2) Із списку не "виключали" "негідників", а просто "не вносили" - за бабло!
Головне в іншому:
3) В список "призначили" людей, що ніякого стосунку ні до "олігархів", ні до "злодіїв у законі", ні до "корупціонерів" не мають , але мають активну життєву позицію , що суперечить поглядам "ЗЕ-шобли" Мета? "Під шумок" розправиться з "невгодними" чужими руками
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26.10.2021 16:17 Відповісти
Продається все© Amazon Офіс (Адміністрація, Секретаріат... один х...й) Президента України
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26.10.2021 16:24 Відповісти
Выходит так, по признанию Ары, президент Зеленский и его окружение в СНБО, продавали часть списка за наличные ворам в законе? Значит страной сейчас управляют воры в законе?
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26.10.2021 17:18 Відповісти
панове, прошу мiнусувати

шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !

https://youtu.be/odw7wn9AdCY

https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
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26.10.2021 18:08 Відповісти
Это дедушка с причёской бабушки живёт за дотации Медведчука
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26.10.2021 18:49 Відповісти
да там не только прическа от бабушки...))
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26.10.2021 23:04 Відповісти
Украина при Зеленском: лучший способ борьбы с контрабандой - возглавить ее
26 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%b1.html#comments Комментарии: 1






У нас были и «черные сотни» на таможне и введение на таможенные посты подразделений полиции… Но финансовые потоки как шли мимо бюджета, так и идут.

Берем свежую статистику госказначейства за январь-сентябрь 2021 года: при плане в 276 млрд. грн., таможня «дала» 284 млрд. - перевыполнение всего на 8 ярдов или смешные 3%.

И это на фоне рекордного восстановления импорта в текущем году по сравнению с прошлым.А импорт у нас - главный «поставщик» налогов: НДС на импорт в Украине - бюджетообразующий.

Такую информацию https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 приводит сегодня в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.

В футболе всегда счет на табло, игра забудется, а счет останется.

Точно также и борьба с коррупцией: ее резульаты проявляются в сотнях лет тюремных сроков, которые суммарно получают коррупционеры и в сотнях ярдах гривен, собранных в бюджет.

Как в Южной Корее, где семья приговоренного к пожизненному сроку бывшего президента Чон Ду Хвана до сих пор выплачивает в бюджет 370 млн. дол., украденных оным у страны.

А тут еще и скандал в СНБОУ - часть контрабандистов, попавших под санкции, оказывается, успела выйти из числа участников своих компаний в промежутке между самим решением СНБО и указом президента о введении в действие его решений.

То есть воспользовались своеобразным «окном возможностей».

Об этом говорят расследования журналистов из «Bihus.Info».

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-300-000-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B0.html «Силовикам платили по $300 000 за «ошибки» в санкционном списке СНБО» - источник

Само «окно возможностей» продлилось не много ни мало - 6 дней!!!

15 апреля - решение СНБО о санкциях против контрабандистов. А указ президента о введении санкций - почему-то только 21 апреля.

В результате, часть «контрабандистов» успели выйти из числа участников своих компаний и эти фирмы под санкции не попали.

Такая борьба с контрабандой напоминает мне старый советский мультфильм «Ограбление по…», когда «Марио шел грабить банк» и об этом, за несколько дней, знали все жители поселка, при чем даже полицейские и работники «ограбляемого» банка…

У нас так же происходит «Борьба с коррупцией по….».

В начале - анонс решения и «большой шухер».

Затем само решение СНБО.

Потом опять грандиозный шухер. Ну и в финале: «кто не спрятался, я не виноват», а спрятаться успели почти все.

Бороться с коррупцией необходимо с помощью быстрых, превентивных ударов, когда президент подписывает указы в момент принятия решения, а не шесть дней спустя.

Тем более, что есть действенные методы превентивной борьбы, с копеечной себестоимостью, о которых я пишу все эти годы.

У нас уже проводились исследования относительно статистических расхождений в показателях импорта товаров в Украину по данным нашей таможни и таможенных органов стран - торговых партнеров.

Разрывы статистических данных были просто чудовищны.

В различные годы, они доходили до 45% от официальных показателей украинской таможни, а суммы расхождений варьировались от 8 до 18 млрд. дол. в год.

Самый высокий уровень расхождения был зафиксирован с Китаем, что неудивительно, учитывая количество китайского ширпотреба, продаваемого на различным «километрах» и «хитрых» рынках.

Но через таможню проходит не только неучтенный импорт, но и фиктивный/неучтенных экспорт.

- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE.html Саакашвили: в Украине при Зеленском коррупционеры крысят ежегодно половину бюджета

Фиктивный экспорт - это, когда сумма товарных поставок завышается с целью получить дополнительные суммы возмещения НДС.

Кстати, мои предложения, переданные ряду депутатам, которые на эфирах рвут рубахи до пупа в порыве ненависти к коррупции, увязать факт возмещения НДС экспортерам с датой возврата экспортной выручки в страну, вызвали легкое подрагивание лицевого нерва у слуг народа.

Что касается неучтенного экспорта, то он фиксируется в операциях ФПГ, которые часть валютной выручки аккумулируют на иностранных контролируемых компаниях: в Украине их фирмы почти банкроты, зато зарубежные торговые дома, размещенные в оффшорных зонах или зарегистрированные на «венских бомжей», декларируют доходы на сотни миллионов за счет получения до 30% неучтенной в Украине торговой выручки.

Но есть и еще один неучтенный экспорт - это когда экспортируется подакцизный товар, большей частью сигареты и запрещенное к вывозу сырье (лес-кругляк).

Что касается схем по импорту, то существуют и так называемый «схемный пересорт» на «импортных скрутках».

Как-то видел не публичную статистику НБУ: отклонение реального финансового потока по импорту/экспорту от официального составляет до 40 млрд. дол. в год.

Делим эту цифру на шесть и получаем потери бюджета только по НДС: либо недополучение налога, либо выплаченное фиктивное возмещение.

То есть речь идет о 6-7 млрд. дол., которые может дать таможня при реальной борьбе с контрабандой (плюс пошлины).

Суммарно - до 200 млрд. грн. в год.

Эта сумма превышает программу сотрудничества с МВФ и равна годовому трансферту на покрытие дефицита пенсионного фонда.

И сопоставима с бюджетом на образование и медицину.

За эти деньги всем пенсионерам можно доплачивать по 1,5 тыс. грн. в месяц в течение всего года

Проблему фиктивного импорта/экспорта можно было решить простым, но весьма эффективным способом: внесением в контракты с главами региональных таможен пункта о том, что если по итогам месяца данные по импорту/экспорту, отраженные в украинской статистике отличаются более чем на 1% от данных страны-торгового партнера, данный чиновник с позором и волчьим билетом увольняется с занимаемой должности.

А по факту отклонения, проводится целевое расследование по конктрентым кодам-товаров и партиям поставок.

Вот только нужны ли нынешней власти такие простые, эффективные и главное не показушные методы борьбы?

С коррупцией нужно бороться, сидя за монитором компьютера, как это делают в ЕС, где большая часть документов оформляется в электронном виде, а взаимодействие таможенного инспектора и предпринимателя осуществляется дистанционно.

В таком формате, от действий таможни страдают контрабандисты, а легальные импортеры и экспортеры фактически не замечают таможенных инспекторов.

Даже в «диктаторской» Беларуси, запускается инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) Брестской таможни в районе парка «Заречица» станции Брест-Северный, построенный в рамках межправительственного соглашения Республики Беларусь и КНР.

Комплекс стоимостью 5,5 млн. дол. представляет собой целую сеть инфраструктурных и логистических комплексов, а также сканирующий туннель, который оснащен технологией быстрого таможенного контроля и скоростной самоадаптации, простыми словами, он может просвечивать грузы в движении, не останавливая товарные составы и выявляя например блоки сигарет в пиломатериалах.

У нас же правит бал дикое средневековье, с «черными таможенными сотнями», копами, получающими доступ к автоматизированной системе таможенного оформления и политическим диалогом в стиле: «Верещагин! Уходи на х… с баркаса! Сейчас подойдём поближе, Фёдор Иванович».

Может поэтому, и «Новый шелковый путь» прошел мимо нас, хотя именно украинское направление всегда считалось наиболее перспективным. Чисто географически….
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26.10.2021 18:28 Відповісти







Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

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https://twitter.com/sergiy_taran/status/1452964349862088704 4 ч



На прикладі «продажу» помилок у санкційному списку «злодіїв у законі», який оприлюднив Арахамія, ми принаймні, бачимо як саме буде ухвалювати «список олігархів». Тільки цифри, певно, будуть трохи інші.
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26.10.2021 18:46 Відповісти
100 чел по 300 тыс? нормально. эти менты могут уже идти на пенсию))
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26.10.2021 18:47 Відповісти
Он что - дебил? Ты же **** власть, предводитель зелёного монобольшенства. У тебя под носом диверсия а ты сопли разводишь. Не *** Зе, уже вообще не смешно
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26.10.2021 18:47 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVXONVHl4L2BqpqYW97e5z6kTMA4-x5LgrtvNofKbkD-Y6bsONyy1Fgnc15KOivuhVQ5y4cg0lLE3TEHalfRyax6ApEVnBZDD7rt4EuXaZfNvNzicweeffXYXXaBUZCs5jN-YNQrtKSX3goFdDozbCJ&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7056359891056723?__cft__[0]=AZVXONVHl4L2BqpqYW97e5z6kTMA4-x5LgrtvNofKbkD-Y6bsONyy1Fgnc15KOivuhVQ5y4cg0lLE3TEHalfRyax6ApEVnBZDD7rt4EuXaZfNvNzicweeffXYXXaBUZCs5jN-YNQrtKSX3goFdDozbCJ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Я правильно понимаю, что глава партии власти, у которой в ВР монобольшинство и которая назначает не только Кабмин, но и руководителей ВСЕХ правоохранительных структур, спокойн озвучивает, что эти подконтрольных им структуры занимаются коррупцией? Я правильно понимаю, что это явка с повинной? И он считает, что кто-то поверит, что он не знал об этом или не участвовал? То, что это озвучил полудурок в полукедах не отменяет перечисленного мной. Пусть ещё скажет, что в Вену на самолёте Фирташа летал случайно. Два раза. И оба раза случайно. А у него таки коррупция в ДНК. Это уже всем понятно.

Так, у меня от всего этого кошмара уже начинается плавиться мозг. И как же стыдно перед моими европейскими коллегами за это недоразумение с мандатом украинского народного депутата.
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26.10.2021 18:57 Відповісти
я так понимаю, что дальше должен подойти к нему следователь из НАБУ и настойчиво спросить: Повторите пожалуйста что вы сейчас сказали только медленно! Откуда вы знаете какие суммы, что кто-то предлагал? Кто именно предлагал? Кто это вам сказал? Это вам не приснилось, дорогой Арахамия? Под протокол пожалуйста!
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26.10.2021 18:58 Відповісти
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZW4GQHLS4jIwtYL9_sZYZJsINXC0b1jusucYDDj-Si_rnyH5M-Z0gPx4VczXPNTyVOoJenGGYVF_SQiH_axKVTx4XvqWoQl5ziFVwg39-yWGnMFqeSwAoTIfPdovLRlU6E&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4461091200594641?__cft__[0]=AZW4GQHLS4jIwtYL9_sZYZJsINXC0b1jusucYDDj-Si_rnyH5M-Z0gPx4VczXPNTyVOoJenGGYVF_SQiH_axKVTx4XvqWoQl5ziFVwg39-yWGnMFqeSwAoTIfPdovLRlU6E&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Зеленський з його гнилим оточенням побудували бізнес на РНБО.
Тупо продавали криміналу місця по 300 тисяч доларів.
Хтось ще досі довіряє цим виродкам?!
Якби це сталось в країні, де влада відповідальна, президент би давно пішов у відставку, а Зеленський - паразит, тому його єдиний принцип - утриматись при владі.
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26.10.2021 18:58 Відповісти
Блин! Когда уже их всех на рудники сошлют уран добывать?

На пожизненное....
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26.10.2021 20:13 Відповісти
Це натурал зебіл
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26.10.2021 20:21 Відповісти
" и предлагали от 0 000 до 0 000 за Источник: " - от НУЛЯ до НУЛЯ?
А Давиду Георгиевичу теперь надо обходить метаднові вечіркі... Ну так. На всяк випадок.
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26.10.2021 20:31 Відповісти
чувствуются деятельность родсвенников шефа президентской опы
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26.10.2021 20:50 Відповісти
Наглядный пример ТОТАЛЬНОЙ БЕЗНАКАЗАННОСТИ! 1. За бесконтрольность! 2. За безответственность! 3. За взятки! 4. Людей чуть не посадили, нанесли ОГРОМНЫЙ моральный урон, скорее всего даже не извинились! 5. А виновных пожурили и с миром отпустили!
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27.10.2021 07:38 Відповісти
чем еще СНБО заниматься
как не зарабатывать деньги Ермаку
и поцЗеденту пару процентов отвалит
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27.10.2021 10:23 Відповісти
Я так розумію, це явка з повинною?
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27.10.2021 11:52 Відповісти
 
 