"Слуга народу" Арахамія про помилки у санкційному списку РНБО: Просто продавали його і все - пропонували до $300 тис.. ВIДЕО
Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що 108 технічних помилок у списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони було допущено навмисно, і за таку "помилку" нібито пропонували від $100 000 до $300 000.
Про це Арахамія сказав в ефірі програми "Хард із Влащенко", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами Арахамії, "різного роду люди" повідомляють, що корумповані працівники правоохоронних органів нібито приходили до них і пропонували від $100 000 до $300 000 за мзду допустити помилки під час складання санкційного списку "злодіїв у законі", щоб підсанкційні особи мали можливість пересуватися за кордон.
"Просто продавали цей список і все – на жаль, так. Правда життя", – сказав голова фракції СН.
Він також підкреслив, що список готувався великою групою людей, тому не вірить, що під час складання переліку були допущені випадкові помилки.
Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущено помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".
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абидно, да !
вот так он и стал мультимиллионером за месяц (по его же признанию)
ЗЕльоные макаки
- окропить зебилов "желтой благодатью" в видосиках на тему "бавимося с коррупцией";
- заработать/получить откаты на договорняках по списку;
- устранить конкурентов и поставить своих/нужных людей на потоки контрабанды
Это как с с законом про казино: орали о "доходы в бюджет от казино вырастут до 7 млрд.грн!
А по факту - после "закона от клована про казино" доходы упали и составляют менее 0.7 млрд.грн
оспади, да конспектируйте кто-нибудь его чистосердечные - это жеж потом так пригодиться !!!!!
коломойский, его клоун - зеленский, арахамия и т.д.?
или ты так подтверждаешь, что зеленский работает на "прошлых"?)) а то ведь ВСЕ чиновники зеленского - были взяты им как раз из прошлых.. чиновников януковоща - от портнова до татарова и монастырского))
навіть не стратегічним..
за скільки РНБО здасться самому пуйлу ?
мне кажется или агрохимия в последнее время работает против коЗЕманды своими откровениями?
P.S.
Это еще боольшой вопрос: Ошиблись потому, что безграмотные бестолочи или потому, что заплатили.
я так понимаю он гонит бочку на правоохранителей, которые слили за бабки больше сотни людей, а бедная рнбо и президент тут не причем?)
На втором месте - пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (14%).
Порохоботы казлы.
Розкладаю "по поличках":
1) список цей - не "рознарядка" тому може буть і меншим , і більшим
2) Із списку не "виключали" "негідників", а просто "не вносили" - за бабло!
Головне в іншому:
3) В список "призначили" людей, що ніякого стосунку ні до "олігархів", ні до "злодіїв у законі", ні до "корупціонерів" не мають , але мають активну життєву позицію , що суперечить поглядам "ЗЕ-шобли" Мета? "Під шумок" розправиться з "невгодними" чужими руками
AmazonОфіс (Адміністрація, Секретаріат... один х...й) Президента України
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
26 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%b1.html#comments Комментарии: 1
У нас были и «черные сотни» на таможне и введение на таможенные посты подразделений полиции… Но финансовые потоки как шли мимо бюджета, так и идут.
Берем свежую статистику госказначейства за январь-сентябрь 2021 года: при плане в 276 млрд. грн., таможня «дала» 284 млрд. - перевыполнение всего на 8 ярдов или смешные 3%.
И это на фоне рекордного восстановления импорта в текущем году по сравнению с прошлым.А импорт у нас - главный «поставщик» налогов: НДС на импорт в Украине - бюджетообразующий.
Такую информацию https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 приводит сегодня в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.
В футболе всегда счет на табло, игра забудется, а счет останется.
Точно также и борьба с коррупцией: ее резульаты проявляются в сотнях лет тюремных сроков, которые суммарно получают коррупционеры и в сотнях ярдах гривен, собранных в бюджет.
Как в Южной Корее, где семья приговоренного к пожизненному сроку бывшего президента Чон Ду Хвана до сих пор выплачивает в бюджет 370 млн. дол., украденных оным у страны.
А тут еще и скандал в СНБОУ - часть контрабандистов, попавших под санкции, оказывается, успела выйти из числа участников своих компаний в промежутке между самим решением СНБО и указом президента о введении в действие его решений.
То есть воспользовались своеобразным «окном возможностей».
Об этом говорят расследования журналистов из «Bihus.Info».
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-300-000-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B0.html «Силовикам платили по $300 000 за «ошибки» в санкционном списке СНБО» - источник
Само «окно возможностей» продлилось не много ни мало - 6 дней!!!
15 апреля - решение СНБО о санкциях против контрабандистов. А указ президента о введении санкций - почему-то только 21 апреля.
В результате, часть «контрабандистов» успели выйти из числа участников своих компаний и эти фирмы под санкции не попали.
Такая борьба с контрабандой напоминает мне старый советский мультфильм «Ограбление по…», когда «Марио шел грабить банк» и об этом, за несколько дней, знали все жители поселка, при чем даже полицейские и работники «ограбляемого» банка…
У нас так же происходит «Борьба с коррупцией по….».
В начале - анонс решения и «большой шухер».
Затем само решение СНБО.
Потом опять грандиозный шухер. Ну и в финале: «кто не спрятался, я не виноват», а спрятаться успели почти все.
Бороться с коррупцией необходимо с помощью быстрых, превентивных ударов, когда президент подписывает указы в момент принятия решения, а не шесть дней спустя.
Тем более, что есть действенные методы превентивной борьбы, с копеечной себестоимостью, о которых я пишу все эти годы.
У нас уже проводились исследования относительно статистических расхождений в показателях импорта товаров в Украину по данным нашей таможни и таможенных органов стран - торговых партнеров.
Разрывы статистических данных были просто чудовищны.
В различные годы, они доходили до 45% от официальных показателей украинской таможни, а суммы расхождений варьировались от 8 до 18 млрд. дол. в год.
Самый высокий уровень расхождения был зафиксирован с Китаем, что неудивительно, учитывая количество китайского ширпотреба, продаваемого на различным «километрах» и «хитрых» рынках.
Но через таможню проходит не только неучтенный импорт, но и фиктивный/неучтенных экспорт.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE.html Саакашвили: в Украине при Зеленском коррупционеры крысят ежегодно половину бюджета
Фиктивный экспорт - это, когда сумма товарных поставок завышается с целью получить дополнительные суммы возмещения НДС.
Кстати, мои предложения, переданные ряду депутатам, которые на эфирах рвут рубахи до пупа в порыве ненависти к коррупции, увязать факт возмещения НДС экспортерам с датой возврата экспортной выручки в страну, вызвали легкое подрагивание лицевого нерва у слуг народа.
Что касается неучтенного экспорта, то он фиксируется в операциях ФПГ, которые часть валютной выручки аккумулируют на иностранных контролируемых компаниях: в Украине их фирмы почти банкроты, зато зарубежные торговые дома, размещенные в оффшорных зонах или зарегистрированные на «венских бомжей», декларируют доходы на сотни миллионов за счет получения до 30% неучтенной в Украине торговой выручки.
Но есть и еще один неучтенный экспорт - это когда экспортируется подакцизный товар, большей частью сигареты и запрещенное к вывозу сырье (лес-кругляк).
Что касается схем по импорту, то существуют и так называемый «схемный пересорт» на «импортных скрутках».
Как-то видел не публичную статистику НБУ: отклонение реального финансового потока по импорту/экспорту от официального составляет до 40 млрд. дол. в год.
Делим эту цифру на шесть и получаем потери бюджета только по НДС: либо недополучение налога, либо выплаченное фиктивное возмещение.
То есть речь идет о 6-7 млрд. дол., которые может дать таможня при реальной борьбе с контрабандой (плюс пошлины).
Суммарно - до 200 млрд. грн. в год.
Эта сумма превышает программу сотрудничества с МВФ и равна годовому трансферту на покрытие дефицита пенсионного фонда.
И сопоставима с бюджетом на образование и медицину.
За эти деньги всем пенсионерам можно доплачивать по 1,5 тыс. грн. в месяц в течение всего года
Проблему фиктивного импорта/экспорта можно было решить простым, но весьма эффективным способом: внесением в контракты с главами региональных таможен пункта о том, что если по итогам месяца данные по импорту/экспорту, отраженные в украинской статистике отличаются более чем на 1% от данных страны-торгового партнера, данный чиновник с позором и волчьим билетом увольняется с занимаемой должности.
А по факту отклонения, проводится целевое расследование по конктрентым кодам-товаров и партиям поставок.
Вот только нужны ли нынешней власти такие простые, эффективные и главное не показушные методы борьбы?
С коррупцией нужно бороться, сидя за монитором компьютера, как это делают в ЕС, где большая часть документов оформляется в электронном виде, а взаимодействие таможенного инспектора и предпринимателя осуществляется дистанционно.
В таком формате, от действий таможни страдают контрабандисты, а легальные импортеры и экспортеры фактически не замечают таможенных инспекторов.
Даже в «диктаторской» Беларуси, запускается инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) Брестской таможни в районе парка «Заречица» станции Брест-Северный, построенный в рамках межправительственного соглашения Республики Беларусь и КНР.
Комплекс стоимостью 5,5 млн. дол. представляет собой целую сеть инфраструктурных и логистических комплексов, а также сканирующий туннель, который оснащен технологией быстрого таможенного контроля и скоростной самоадаптации, простыми словами, он может просвечивать грузы в движении, не останавливая товарные составы и выявляя например блоки сигарет в пиломатериалах.
У нас же правит бал дикое средневековье, с «черными таможенными сотнями», копами, получающими доступ к автоматизированной системе таможенного оформления и политическим диалогом в стиле: «Верещагин! Уходи на х… с баркаса! Сейчас подойдём поближе, Фёдор Иванович».
Может поэтому, и «Новый шелковый путь» прошел мимо нас, хотя именно украинское направление всегда считалось наиболее перспективным. Чисто географически….
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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https://twitter.com/sergiy_taran/status/1452964349862088704 4 ч
На прикладі «продажу» помилок у санкційному списку «злодіїв у законі», який оприлюднив Арахамія, ми принаймні, бачимо як саме буде ухвалювати «список олігархів». Тільки цифри, певно, будуть трохи інші.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7056359891056723?__cft__[0]=AZVXONVHl4L2BqpqYW97e5z6kTMA4-x5LgrtvNofKbkD-Y6bsONyy1Fgnc15KOivuhVQ5y4cg0lLE3TEHalfRyax6ApEVnBZDD7rt4EuXaZfNvNzicweeffXYXXaBUZCs5jN-YNQrtKSX3goFdDozbCJ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Я правильно понимаю, что глава партии власти, у которой в ВР монобольшинство и которая назначает не только Кабмин, но и руководителей ВСЕХ правоохранительных структур, спокойн озвучивает, что эти подконтрольных им структуры занимаются коррупцией? Я правильно понимаю, что это явка с повинной? И он считает, что кто-то поверит, что он не знал об этом или не участвовал? То, что это озвучил полудурок в полукедах не отменяет перечисленного мной. Пусть ещё скажет, что в Вену на самолёте Фирташа летал случайно. Два раза. И оба раза случайно. А у него таки коррупция в ДНК. Это уже всем понятно.
Так, у меня от всего этого кошмара уже начинается плавиться мозг. И как же стыдно перед моими европейскими коллегами за это недоразумение с мандатом украинского народного депутата.
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4461091200594641?__cft__[0]=AZW4GQHLS4jIwtYL9_sZYZJsINXC0b1jusucYDDj-Si_rnyH5M-Z0gPx4VczXPNTyVOoJenGGYVF_SQiH_axKVTx4XvqWoQl5ziFVwg39-yWGnMFqeSwAoTIfPdovLRlU6E&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Зеленський з його гнилим оточенням побудували бізнес на РНБО.
Тупо продавали криміналу місця по 300 тисяч доларів.
Хтось ще досі довіряє цим виродкам?!
Якби це сталось в країні, де влада відповідальна, президент би давно пішов у відставку, а Зеленський - паразит, тому його єдиний принцип - утриматись при владі.
На пожизненное....
А Давиду Георгиевичу теперь надо обходить метаднові вечіркі... Ну так. На всяк випадок.
как не зарабатывать деньги Ермаку
и поцЗеденту пару процентов отвалит