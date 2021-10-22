Главу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції звільнено за помилки в списках санкцій РНБО, - Монастирський

Через допущені помилки в даних про осіб, щодо яких накладено санкції Ради нацбезпеки і оборони, почалися звільнення. Звільнено керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Про це заявив у Раді міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, помилки були технічні - невірні літери в прізвищах або числа в датах народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про санкційний список "ворів у законі": Випадково потрапила тільки одна людина, 108 прізвищ були написані з помилками

Загалом таких виправлень було 108, але нікого не виключили із санкційного списку. Переважно ці люди - кримінальні авторитети, зокрема "вори в законі".

"Щодо відповідальності - була проведена службова перевірка, службове розслідування, внаслідок цього було звільнено цілий ряд осіб з Національної поліції, зокрема керівництво Департаменту стратегічних розслідувань", - заявив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО припустилися помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".