Главу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції звільнено за помилки в списках санкцій РНБО, - Монастирський
Через допущені помилки в даних про осіб, щодо яких накладено санкції Ради нацбезпеки і оборони, почалися звільнення. Звільнено керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.
Про це заявив у Раді міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, помилки були технічні - невірні літери в прізвищах або числа в датах народження.
Загалом таких виправлень було 108, але нікого не виключили із санкційного списку. Переважно ці люди - кримінальні авторитети, зокрема "вори в законі".
"Щодо відповідальності - була проведена службова перевірка, службове розслідування, внаслідок цього було звільнено цілий ряд осіб з Національної поліції, зокрема керівництво Департаменту стратегічних розслідувань", - заявив міністр внутрішніх справ.
Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО припустилися помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".
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Загалом таких виправлень було 108, але нікого не виключили із санкційного списку. Переважно ці люди - кримінальні авторитети, зокрема "вори в законі".
То за що звільнили цілого директора департаменту стратегічних розслідувань ??
Но и к нему вопрос, где он нашёл такого подчиненного?!