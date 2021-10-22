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Новини
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Главу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції звільнено за помилки в списках санкцій РНБО, - Монастирський

Главу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції звільнено за помилки в списках санкцій РНБО, - Монастирський

Через допущені помилки в даних про осіб, щодо яких накладено санкції Ради нацбезпеки і оборони, почалися звільнення. Звільнено керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Про це заявив у Раді міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, помилки були технічні - невірні літери в прізвищах або числа в датах народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про санкційний список "ворів у законі": Випадково потрапила тільки одна людина, 108 прізвищ були написані з помилками

Загалом таких виправлень було 108, але нікого не виключили із санкційного списку. Переважно ці люди - кримінальні авторитети, зокрема "вори в законі".

"Щодо відповідальності - була проведена службова перевірка, службове розслідування, внаслідок цього було звільнено цілий ряд осіб з Національної поліції, зокрема керівництво Департаменту стратегічних розслідувань", - заявив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО припустилися помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".

Автор: 

вор у законі (241) МВС (3509) помилки (36) РНБО (2293) звільнення (2688) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+4
шо за базар а пацанов теперь короновать шо по новой будут
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22.10.2021 12:24
+3
а при чем Глава стратегических расследований к орфографическим ошибкам?? ))))
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22.10.2021 12:20
+2
оцените уровень "крадивництва"
я в шоке от цены "покакать и пописять"

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22.10.2021 12:31
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а при чем Глава стратегических расследований к орфографическим ошибкам?? ))))
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22.10.2021 12:20 Відповісти
бо помилки через тотальне розвіздяйство в його департаменті
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22.10.2021 12:49 Відповісти
ні...він не має слідкувати за орфографічними (!) помилками - це відповідальність якогось клерка, чи клерків, які готували ці папери і старшого над ціма клеркками (бо дуже важливі документи він мав обов"язок проконтролювати особисто).... а не голови всього департаменту...(це показуха....і цю дурість можно обжалувати у суді і відновити свою посаду)
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22.10.2021 12:58 Відповісти
показуха це коли клерків назначають стрілочниками. А в цивілізованому світі за погану роботу департаменту в першу чергу звільняють начальника
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22.10.2021 13:17 Відповісти
є різні види поганої роботи (якщо можна так сказати) за помилки в диктанті винен учень і вчитель, а не міністр освіти...(це я утрую, звісно)... у кожному департаменті є цілі структурні сектори, і є по обробці паперів (канцелярія), от голова цієї служби і може відповісти за неналежну роботу своїх підлеглих клерків... а голова Департаменту може отримати тільки догану, за погану роботу одного з своїх підрозділів ...
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22.10.2021 13:32 Відповісти
Искали повод уволить руководство этого департамента, наследника УБОПа как я понимаю, и теперь вот за орфографию выгоняют. С таким энтузиазмом за низкие показатели и некомпетентность выгоняли бы
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22.10.2021 13:48 Відповісти
Не верю в ошибки. Каждая такая "ошибка" бьіла оплачена конкретньім вором в законе. Речь идет не о сотнях и тьісячах долларов , о десятках тьісяч , как минимум. А если умножить на 108 !
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22.10.2021 14:13 Відповісти
т.е. и приплативших кинули? )))) ну раз из списка никого не исключили (а только исправили грамматику))))
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22.10.2021 14:48 Відповісти
- Я нет-нет, а думаю, может я неправильно жил, надо ж брать деньги у богатых и давать их бедным, а таким как ты давать по морде, шоб у мире была красота и гармония. Так шо ты мне скажешь за ту бумажку, Родя?(с)
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22.10.2021 12:23 Відповісти
нашли стрелочника! А Данилов, ну тот который в 90 ые был в банде Луганских...и который ветеринаром щенков дворняг перекрашивал и впаривал как Волчат? который то у Оранжевых был, то за януковоща и за русский язык топил вовсю!?
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22.10.2021 12:24 Відповісти
шо за базар а пацанов теперь короновать шо по новой будут
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22.10.2021 12:24 Відповісти
оцените уровень "крадивництва"
я в шоке от цены "покакать и пописять"

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22.10.2021 12:31 Відповісти
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22.10.2021 13:28 Відповісти
За систематический грабеж населения посредством офшоров не наказывают,а за орфографические ошибки увольняют.(пологаю что глава депортамента лично не составлял списки так за что уволили,таких безграмотных более чем достаточно во всех службах)
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22.10.2021 12:50 Відповісти
Вы не понимаете! Сырожа Лещ сказало что у Зе офшоры Правильные, а У Порошенко не правильные...и что у всех простых ларечников могут быть офшоры!
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22.10.2021 12:55 Відповісти
что-то не нравится мне это, а кто ж на их место? вроде кварталовцы почти все закончились....
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22.10.2021 13:09 Відповісти
За його словами, помилки були технічні - невірні літери в прізвищах або числа в датах народження.

Загалом таких виправлень було 108, але нікого не виключили із санкційного списку. Переважно ці люди - кримінальні авторитети, зокрема "вори в законі".

То за що звільнили цілого директора департаменту стратегічних розслідувань ??
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22.10.2021 13:30 Відповісти
А можно список звільнених а то всем цим Монастирським не довіряю!!??
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22.10.2021 13:42 Відповісти
Каждая такая "ошибка" бьіла оплачена . В сумме получается минимум 10 млн. долл. Можно и на пенсию уйти , которая тоже огромная.
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22.10.2021 14:16 Відповісти
Заместитель подставил....

Но и к нему вопрос, где он нашёл такого подчиненного?!
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22.10.2021 16:48 Відповісти
 
 