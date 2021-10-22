Глава Департамента стратегических расследований Нацполиции уволен за ошибки в списках санкций СНБО, - Монастырский
Из-за допущенных ошибок в данных о лицах, в отношении которых наложены санкции Совета нацбезопасности и обороны, начались увольнения. Уволено руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции.
Об этом заявил в Раде министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, ошибки были технические - неверные буквы в фамилиях или числа в датах рождения.
Всего таких исправлений было 108, но никого не исключили из санкционного списка. Преимущественно эти люди - криминальные авторитеты, в частности "воры в законе".
"Относительно ответственности - была проведена служебная проверка, служебное расследование, в результате этого был уволен целый ряд лиц из Национальной полиции, в частности, руководство Департамента стратегических расследований", - заявил министр внутренних дел.
Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".
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я в шоке от цены "покакать и пописять"
Загалом таких виправлень було 108, але нікого не виключили із санкційного списку. Переважно ці люди - кримінальні авторитети, зокрема "вори в законі".
То за що звільнили цілого директора департаменту стратегічних розслідувань ??
Но и к нему вопрос, где он нашёл такого подчиненного?!