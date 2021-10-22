Глава Департамента стратегических расследований Нацполиции уволен за ошибки в списках санкций СНБО, - Монастырский

Из-за допущенных ошибок в данных о лицах, в отношении которых наложены санкции Совета нацбезопасности и обороны, начались увольнения. Уволено руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Об этом заявил в Раде министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ошибки были технические - неверные буквы в фамилиях или числа в датах рождения.

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Всего таких исправлений было 108, но никого не исключили из санкционного списка. Преимущественно эти люди - криминальные авторитеты, в частности "воры в законе".

"Относительно ответственности - была проведена служебная проверка, служебное расследование, в результате этого был уволен целый ряд лиц из Национальной полиции, в частности, руководство Департамента стратегических расследований", - заявил министр внутренних дел.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".