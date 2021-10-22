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Глава Департамента стратегических расследований Нацполиции уволен за ошибки в списках санкций СНБО, - Монастырский

Глава Департамента стратегических расследований Нацполиции уволен за ошибки в списках санкций СНБО, - Монастырский

Из-за допущенных ошибок в данных о лицах, в отношении которых наложены санкции Совета нацбезопасности и обороны, начались увольнения. Уволено руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Об этом заявил в Раде министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ошибки были технические - неверные буквы в фамилиях или числа в датах рождения.

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Всего таких исправлений было 108, но никого не исключили из санкционного списка. Преимущественно эти люди - криминальные авторитеты, в частности "воры в законе".

"Относительно ответственности - была проведена служебная проверка, служебное расследование, в результате этого был уволен целый ряд лиц из Национальной полиции, в частности, руководство Департамента стратегических расследований", - заявил министр внутренних дел.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

Автор: 

вор в законе (314) МВД (9324) ошибки (88) СНБО (4440) увольнение (2685) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+4
шо за базар а пацанов теперь короновать шо по новой будут
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22.10.2021 12:24
+3
а при чем Глава стратегических расследований к орфографическим ошибкам?? ))))
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22.10.2021 12:20
+2
оцените уровень "крадивництва"
я в шоке от цены "покакать и пописять"

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22.10.2021 12:31
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а при чем Глава стратегических расследований к орфографическим ошибкам?? ))))
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22.10.2021 12:20 Ответить
бо помилки через тотальне розвіздяйство в його департаменті
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22.10.2021 12:49 Ответить
ні...він не має слідкувати за орфографічними (!) помилками - це відповідальність якогось клерка, чи клерків, які готували ці папери і старшого над ціма клеркками (бо дуже важливі документи він мав обов"язок проконтролювати особисто).... а не голови всього департаменту...(це показуха....і цю дурість можно обжалувати у суді і відновити свою посаду)
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22.10.2021 12:58 Ответить
показуха це коли клерків назначають стрілочниками. А в цивілізованому світі за погану роботу департаменту в першу чергу звільняють начальника
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22.10.2021 13:17 Ответить
є різні види поганої роботи (якщо можна так сказати) за помилки в диктанті винен учень і вчитель, а не міністр освіти...(це я утрую, звісно)... у кожному департаменті є цілі структурні сектори, і є по обробці паперів (канцелярія), от голова цієї служби і може відповісти за неналежну роботу своїх підлеглих клерків... а голова Департаменту може отримати тільки догану, за погану роботу одного з своїх підрозділів ...
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22.10.2021 13:32 Ответить
Искали повод уволить руководство этого департамента, наследника УБОПа как я понимаю, и теперь вот за орфографию выгоняют. С таким энтузиазмом за низкие показатели и некомпетентность выгоняли бы
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22.10.2021 13:48 Ответить
Не верю в ошибки. Каждая такая "ошибка" бьіла оплачена конкретньім вором в законе. Речь идет не о сотнях и тьісячах долларов , о десятках тьісяч , как минимум. А если умножить на 108 !
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22.10.2021 14:13 Ответить
т.е. и приплативших кинули? )))) ну раз из списка никого не исключили (а только исправили грамматику))))
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22.10.2021 14:48 Ответить
- Я нет-нет, а думаю, может я неправильно жил, надо ж брать деньги у богатых и давать их бедным, а таким как ты давать по морде, шоб у мире была красота и гармония. Так шо ты мне скажешь за ту бумажку, Родя?(с)
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22.10.2021 12:23 Ответить
нашли стрелочника! А Данилов, ну тот который в 90 ые был в банде Луганских...и который ветеринаром щенков дворняг перекрашивал и впаривал как Волчат? который то у Оранжевых был, то за януковоща и за русский язык топил вовсю!?
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22.10.2021 12:24 Ответить
шо за базар а пацанов теперь короновать шо по новой будут
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22.10.2021 12:24 Ответить
оцените уровень "крадивництва"
я в шоке от цены "покакать и пописять"

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22.10.2021 12:31 Ответить
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22.10.2021 13:28 Ответить
За систематический грабеж населения посредством офшоров не наказывают,а за орфографические ошибки увольняют.(пологаю что глава депортамента лично не составлял списки так за что уволили,таких безграмотных более чем достаточно во всех службах)
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22.10.2021 12:50 Ответить
Вы не понимаете! Сырожа Лещ сказало что у Зе офшоры Правильные, а У Порошенко не правильные...и что у всех простых ларечников могут быть офшоры!
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22.10.2021 12:55 Ответить
что-то не нравится мне это, а кто ж на их место? вроде кварталовцы почти все закончились....
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22.10.2021 13:09 Ответить
За його словами, помилки були технічні - невірні літери в прізвищах або числа в датах народження.

Загалом таких виправлень було 108, але нікого не виключили із санкційного списку. Переважно ці люди - кримінальні авторитети, зокрема "вори в законі".

То за що звільнили цілого директора департаменту стратегічних розслідувань ??
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22.10.2021 13:30 Ответить
А можно список звільнених а то всем цим Монастирським не довіряю!!??
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22.10.2021 13:42 Ответить
Каждая такая "ошибка" бьіла оплачена . В сумме получается минимум 10 млн. долл. Можно и на пенсию уйти , которая тоже огромная.
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22.10.2021 14:16 Ответить
Заместитель подставил....

Но и к нему вопрос, где он нашёл такого подчиненного?!
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22.10.2021 16:48 Ответить
 
 