Данилов о санкционном списке "воров в законе": Случайно попал только один человек, 108 фамилий были написаны с ошибками
В СМИ со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова пишут, что в майский санкционный список "воров в законе" попали 108 случайных лиц.
Данилов в комментарии hromadske объяснил, что это не так, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что 108 человек внесли в список не по ошибке, а с ошибками в данных.
"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", - сказал Данилов и подчеркнул, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, были наказаны.
Также он добавил, что среди более чем 650 человек все-таки был один, оказавшийся в перечне случайно. Санкции против него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список - по личным мотивам или ошибочно - Данилов пока не уточнил.
Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".
И кто эти списки составляет,что туда можно попасть просто по недосмотру?
Вот это Даниловское -"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены" звучит просто смешно.
Сказать, что Зиленский придурок, случайно дорвавшийся до власти, ничего не сказать. Зиленский - приступник и международный аферист, которому 73 проценты нашего Украинского нариду доверили власть, которых он кинул, дуркует и тырит из украинского бюджета бабки.
А 108 .....Кого ви дурите ?
Бабло взяли та й усе.
Они же пришли зарплату получать а не работать.
Теперь кто-то отельчик купит себе в Турции и пару домиков в Испании.
Подождите, а всё-таки кто виновный, если органы с многомиллиардными затратами 10% от ВВП невиновны???!!! Правильно: уборщица баба Галя, которая неправильно документы положила при утренней протирке стола.
- Ну як? Добряче насолили Порошенку?
исправили - хорошо.
Крім Порошенка - йому не дозволено жодної!