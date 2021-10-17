РУС
Данилов о санкционном списке "воров в законе": Случайно попал только один человек, 108 фамилий были написаны с ошибками

Данилов о санкционном списке

В СМИ со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова пишут, что в майский санкционный список "воров в законе" попали 108 случайных лиц.

Данилов в комментарии hromadske объяснил, что это не так, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что 108 человек внесли в список не по ошибке, а с ошибками в данных.

"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", - сказал Данилов и подчеркнул, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, были наказаны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фамилии 108 людей, по которым СНБО исправил ошибки в санкционных списках

Также он добавил, что среди более чем 650 человек все-таки был один, оказавшийся в перечне случайно. Санкции против него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список - по личным мотивам или ошибочно - Данилов пока не уточнил.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

вор в законе (315) Данилов Алексей (1066) криминалитет (608) санкции (11768) СНБО (4462)
Топ комментарии
+30
Слухайте, одна дві людини - оце випадковість.
А 108 .....Кого ви дурите ?
Бабло взяли та й усе.
17.10.2021 15:51 Ответить
+28
ошибочно и с ошибками - это как конь в яблоках и гусь в яблоках (совсем разные судьбы))))
17.10.2021 15:35 Ответить
+22
Всё больше убеждаюсь, что Янелох со своей шоблой - сборище недоучившихся полудурков, волею судьбы-злодейки дорвавшихся до власти...
17.10.2021 15:48 Ответить
Латиница, dovben', вас сгубит.
17.10.2021 15:33 Ответить
17.10.2021 15:36 Ответить
ВСЕ ,ЧТО ДЕЛАЕТ 🤢🤡👿🐲 зеДУРАК , все он делает НЕ ТАК !
17.10.2021 17:54 Ответить
ошибочно и с ошибками - это как конь в яблоках и гусь в яблоках (совсем разные судьбы))))
17.10.2021 15:35 Ответить
О. начались тупые отмазки. Власть "не так поняли" и "вырвано из контекста". Вы с самого начала такие
17.10.2021 15:36 Ответить
А было бы интересно узнать-кто этот счастливчик,с которого сняли санкции.
И кто эти списки составляет,что туда можно попасть просто по недосмотру?
Вот это Даниловское -"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены" звучит просто смешно.

17.10.2021 15:39 Ответить
Семена внесли як Semen?
17.10.2021 15:45 Ответить
Всё больше убеждаюсь, что Янелох со своей шоблой - сборище недоучившихся полудурков, волею судьбы-злодейки дорвавшихся до власти...
17.10.2021 15:48 Ответить
В корне не соглашусь. Полудурки не прячут по офшорам миллионы украденных долларов. Не проворачивают финансовые аферы. Они дуркуют специально что бы их щитали дебилами, а сами в это время грабят и выводят через офшоры из бюджета Украины сумасшедшие деньги.
Сказать, что Зиленский придурок, случайно дорвавшийся до власти, ничего не сказать. Зиленский - приступник и международный аферист, которому 73 проценты нашего Украинского нариду доверили власть, которых он кинул, дуркует и тырит из украинского бюджета бабки.
17.10.2021 16:35 Ответить
А я это ПРЕДВИДЕЛА , ненавижу всех , кто привёл этих мразных ублюдков , троянских ослов цинично позорить и насмехаться над Украиной , грабить и саботировать
17.10.2021 17:59 Ответить
Слухайте, одна дві людини - оце випадковість.
А 108 .....Кого ви дурите ?
Бабло взяли та й усе.
17.10.2021 15:51 Ответить
Двічі. Спочатку від одних за включення, а потім від інших за зняття. Типова практика часів Кучми.
17.10.2021 20:30 Ответить
Очень даже верю, как только Зе пришел к власти , работу дал массажистам ,маникюрщицам,визайжистам и поварам,тренерам по фитнесу и прочим зеленым прихлебателям,так что написано с ошибками- вполне вероятно.
Они же пришли зарплату получать а не работать.
17.10.2021 15:53 Ответить
А при вашем барине типа "элита " у власти была? Это те в малиновых пиджаках из 90, сынки партработников.
17.10.2021 16:08 Ответить
Это было при вашем барине янукодле.
17.10.2021 16:15 Ответить
При донецком хаме? Да нет, сплошь одно жульйо.
17.10.2021 16:15 Ответить
Разница в том, что при Яныке к власти дорвались откровенные бандюки из 90х, а сейчас дорвались их сявки. Плоть от плоти одно и тоже, только сявки на порядок тупее.
17.10.2021 16:20 Ответить
Видимо у них нет доступа к паспортным данным..."Дiя" есть ... или тупые отмазки для лохтората проще?
17.10.2021 15:55 Ответить
Я так понимаю, что некоторые из за этих ошибок могли спрятаться под другими фамилиями или сделать други действия для избежания наказания. Наказаны это значит вообще не понесли наказания, ответ должен был быть уволены и привлечены к криминальной ответственности.
17.10.2021 16:05 Ответить
Если люди настолько тупы,что не могут написать без ошибок..То смысл их наказывать ? Выглядит по идиотски...
17.10.2021 16:09 Ответить
лукавое "зеленое словоблудие" - Он подчеркнул, что 108 человек внесли в список не по ошибке, а с ошибками в данных. - именно ошибки в данных, рождают ошибки
17.10.2021 16:10 Ответить
Да уж никаких сомнений нет , даже у 73%, что в 2019 году была глупая ошибка избирателей, не за тот список проголосовали.
17.10.2021 16:12 Ответить
Якось так, знайшли помилки, тільки один залишився. Решта вже занесли куда следует?
17.10.2021 16:13 Ответить
С заявами Что бы да так нет, будем посмотреть, а вы покупаете или продаёте? у кодлана Коломойского всё хорошо. С делами плохо. Даже с самыми простыми.
17.10.2021 16:27 Ответить
Хотіли в список внести Петренка,а внесли Сидоренка...Помилка в призвіщі сталась невеличка...Тепер чекаємо,що скаже Петренко...Може і тут помилка...
17.10.2021 16:40 Ответить
Такая простая манипуляция позволила многим списочникам без проблем свалить из Украины. Браво Авакяну и его псам!
17.10.2021 16:51 Ответить
Никто вам не верит, вы просто дебилы,мародёры и аферисты. Ещё ответите за всё.
17.10.2021 17:00 Ответить
МИЛЛИАРДЫ выделяют на контрольно-надзорно-ментовско-прокурорские продажные органы - и тут на тебе "не заметили" умышленную целенаправленную подмену списка...
Теперь кто-то отельчик купит себе в Турции и пару домиков в Испании.

Подождите, а всё-таки кто виновный, если органы с многомиллиардными затратами 10% от ВВП невиновны???!!! Правильно: уборщица баба Галя, которая неправильно документы положила при утренней протирке стола.
17.10.2021 17:20 Ответить
я особтсто чув, що він сказав в телеефірі, що "помилково потрапило 108 осіб". Думаю, після такої заяви хтось з спеціалістів знайде можливість викласти ролик з прямою мовою Данілова
17.10.2021 17:26 Ответить
кто внес ? кто такой безусловно "безграммотный" - враг украинских патриотов.????
17.10.2021 18:07 Ответить
зєбіли
17.10.2021 18:29 Ответить
хто голосува за ЗЄ - ставте плюсик)
17.10.2021 18:30 Ответить
Понабирали птушников - хотя в этом случае 73% золотомедалисты пту.
17.10.2021 19:10 Ответить
Хожу сегодня по бошиному рынку а там баб сидят барахло продают и ноют что они голосовали не за зеленского а против барыги Порошенко .Я подошло к ним и говорю НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОИМ ВЫБОРОМ,ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ.Бабки промолчали ,но в глазах печаль.
17.10.2021 19:23 Ответить
треба було спитати:
- Ну як? Добряче насолили Порошенку?
17.10.2021 22:21 Ответить
ошибки в транслитерации - плохо, впопыхах делали.

исправили - хорошо.
17.10.2021 22:01 Ответить
В Трускавце разве грамоте не учат?
17.10.2021 22:17 Ответить
Кожен має право на 108 помилок!
Крім Порошенка - йому не дозволено жодної!

17.10.2021 22:20 Ответить
Зебилоиды даже писать не умеют, а только воровать.
17.10.2021 23:31 Ответить
Ошибки явно сделаны сознательно. Поменял одну букву - и это уже совсем другой человек. Мощно громыхнули а на выходе пшик. Рассчитано на 73% населения
18.10.2021 07:29 Ответить
ну хоть ошибки стали признавать уже спасибо и к стати куча ошибок при переводе на мову скажем окончение -ев -ева часто путают или оставляют (е) что звучит как (э) бывает что у одних членов семьи правильный перевод т.е. (є) а у других оставили расейское (е).... но дело в том что этот вопрос должны решить не паспортисты а лингвисты.
18.10.2021 08:28 Ответить
Ідіоти.
18.10.2021 10:04 Ответить
 
 