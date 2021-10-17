Данилов о санкционном списке "воров в законе": Случайно попал только один человек, 108 фамилий были написаны с ошибками

В СМИ со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова пишут, что в майский санкционный список "воров в законе" попали 108 случайных лиц.

Данилов в комментарии hromadske объяснил, что это не так, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что 108 человек внесли в список не по ошибке, а с ошибками в данных.

"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", - сказал Данилов и подчеркнул, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, были наказаны.

Также он добавил, что среди более чем 650 человек все-таки был один, оказавшийся в перечне случайно. Санкции против него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список - по личным мотивам или ошибочно - Данилов пока не уточнил.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".