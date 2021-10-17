Данілов про санкційний список "ворів у законі": Випадково потрапила тільки одна людина, 108 прізвищ були написані з помилками

У ЗМІ з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова пишуть, що в травневий список санкцій "ворів у законі" потрапили 108 випадкових осіб.

Данілов в коментарі hromadske пояснив, що це не так, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що 108 осіб внесли до списку не помилково, а з помилками в даних.

"Помилки в прізвищах були, їх усі вже виправили", - сказав Данілов і підкреслив, що правоохоронці, які припустилися помилок транслітерації, були покарані.

Також він додав, що серед більш ніж 650 осіб все-таки була одна людина, яка опинилася в переліку випадково. Санкції проти неї вже зняли. Хто це і чому його внесли до списку, - з особистих мотивів або помилково - Данілов поки що не уточнив.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО припустилися помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".