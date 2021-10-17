Данілов про санкційний список "ворів у законі": Випадково потрапила тільки одна людина, 108 прізвищ були написані з помилками
У ЗМІ з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова пишуть, що в травневий список санкцій "ворів у законі" потрапили 108 випадкових осіб.
Данілов в коментарі hromadske пояснив, що це не так, передає Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що 108 осіб внесли до списку не помилково, а з помилками в даних.
"Помилки в прізвищах були, їх усі вже виправили", - сказав Данілов і підкреслив, що правоохоронці, які припустилися помилок транслітерації, були покарані.
Також він додав, що серед більш ніж 650 осіб все-таки була одна людина, яка опинилася в переліку випадково. Санкції проти неї вже зняли. Хто це і чому його внесли до списку, - з особистих мотивів або помилково - Данілов поки що не уточнив.
Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО припустилися помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И кто эти списки составляет,что туда можно попасть просто по недосмотру?
Вот это Даниловское -"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены" звучит просто смешно.
Сказать, что Зиленский придурок, случайно дорвавшийся до власти, ничего не сказать. Зиленский - приступник и международный аферист, которому 73 проценты нашего Украинского нариду доверили власть, которых он кинул, дуркует и тырит из украинского бюджета бабки.
А 108 .....Кого ви дурите ?
Бабло взяли та й усе.
Они же пришли зарплату получать а не работать.
Теперь кто-то отельчик купит себе в Турции и пару домиков в Испании.
Подождите, а всё-таки кто виновный, если органы с многомиллиардными затратами 10% от ВВП невиновны???!!! Правильно: уборщица баба Галя, которая неправильно документы положила при утренней протирке стола.
- Ну як? Добряче насолили Порошенку?
исправили - хорошо.
Крім Порошенка - йому не дозволено жодної!