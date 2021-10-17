УКР
Данілов про санкційний список "ворів у законі": Випадково потрапила тільки одна людина, 108 прізвищ були написані з помилками

Данілов про санкційний список

У ЗМІ з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова пишуть, що в травневий список санкцій "ворів у законі" потрапили 108 випадкових осіб.

Данілов в коментарі hromadske пояснив, що це не так, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що 108 осіб внесли до списку не помилково, а з помилками в даних.

"Помилки в прізвищах були, їх усі вже виправили", - сказав Данілов і підкреслив, що правоохоронці, які припустилися помилок транслітерації, були покарані.

Читайте також: Прізвища 108 людей, щодо яких РНБО виправила помилки в санкційних списках

Також він додав, що серед більш ніж 650 осіб все-таки була одна людина, яка опинилася в переліку випадково. Санкції проти неї вже зняли. Хто це і чому його внесли до списку, - з особистих мотивів або помилково - Данілов поки що не уточнив.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО припустилися помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".

вор у законі (242) Данілов Олексій (1259) криміналітет (307) санкції (12580) РНБО (2326)
+30
Слухайте, одна дві людини - оце випадковість.
А 108 .....Кого ви дурите ?
Бабло взяли та й усе.
17.10.2021 15:51 Відповісти
+28
ошибочно и с ошибками - это как конь в яблоках и гусь в яблоках (совсем разные судьбы))))
17.10.2021 15:35 Відповісти
+22
Всё больше убеждаюсь, что Янелох со своей шоблой - сборище недоучившихся полудурков, волею судьбы-злодейки дорвавшихся до власти...
показати весь коментар
17.10.2021 15:48 Відповісти
Латиница, dovben', вас сгубит.
17.10.2021 15:33 Відповісти
17.10.2021 15:36 Відповісти
ВСЕ ,ЧТО ДЕЛАЕТ 🤢🤡👿🐲 зеДУРАК , все он делает НЕ ТАК !
17.10.2021 17:54 Відповісти
ошибочно и с ошибками - это как конь в яблоках и гусь в яблоках (совсем разные судьбы))))
17.10.2021 15:35 Відповісти
О. начались тупые отмазки. Власть "не так поняли" и "вырвано из контекста". Вы с самого начала такие
17.10.2021 15:36 Відповісти
А было бы интересно узнать-кто этот счастливчик,с которого сняли санкции.
И кто эти списки составляет,что туда можно попасть просто по недосмотру?
Вот это Даниловское -"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены" звучит просто смешно.

17.10.2021 15:39 Відповісти
Семена внесли як Semen?
17.10.2021 15:45 Відповісти
Всё больше убеждаюсь, что Янелох со своей шоблой - сборище недоучившихся полудурков, волею судьбы-злодейки дорвавшихся до власти...
17.10.2021 15:48 Відповісти
В корне не соглашусь. Полудурки не прячут по офшорам миллионы украденных долларов. Не проворачивают финансовые аферы. Они дуркуют специально что бы их щитали дебилами, а сами в это время грабят и выводят через офшоры из бюджета Украины сумасшедшие деньги.
Сказать, что Зиленский придурок, случайно дорвавшийся до власти, ничего не сказать. Зиленский - приступник и международный аферист, которому 73 проценты нашего Украинского нариду доверили власть, которых он кинул, дуркует и тырит из украинского бюджета бабки.
17.10.2021 16:35 Відповісти
А я это ПРЕДВИДЕЛА , ненавижу всех , кто привёл этих мразных ублюдков , троянских ослов цинично позорить и насмехаться над Украиной , грабить и саботировать
17.10.2021 17:59 Відповісти
Слухайте, одна дві людини - оце випадковість.
А 108 .....Кого ви дурите ?
Бабло взяли та й усе.
17.10.2021 15:51 Відповісти
Двічі. Спочатку від одних за включення, а потім від інших за зняття. Типова практика часів Кучми.
17.10.2021 20:30 Відповісти
Очень даже верю, как только Зе пришел к власти , работу дал массажистам ,маникюрщицам,визайжистам и поварам,тренерам по фитнесу и прочим зеленым прихлебателям,так что написано с ошибками- вполне вероятно.
Они же пришли зарплату получать а не работать.
17.10.2021 15:53 Відповісти
А при вашем барине типа "элита " у власти была? Это те в малиновых пиджаках из 90, сынки партработников.
17.10.2021 16:08 Відповісти
Это было при вашем барине янукодле.
17.10.2021 16:15 Відповісти
При донецком хаме? Да нет, сплошь одно жульйо.
17.10.2021 16:15 Відповісти
Разница в том, что при Яныке к власти дорвались откровенные бандюки из 90х, а сейчас дорвались их сявки. Плоть от плоти одно и тоже, только сявки на порядок тупее.
17.10.2021 16:20 Відповісти
Видимо у них нет доступа к паспортным данным..."Дiя" есть ... или тупые отмазки для лохтората проще?
17.10.2021 15:55 Відповісти
Я так понимаю, что некоторые из за этих ошибок могли спрятаться под другими фамилиями или сделать други действия для избежания наказания. Наказаны это значит вообще не понесли наказания, ответ должен был быть уволены и привлечены к криминальной ответственности.
17.10.2021 16:05 Відповісти
Если люди настолько тупы,что не могут написать без ошибок..То смысл их наказывать ? Выглядит по идиотски...
17.10.2021 16:09 Відповісти
лукавое "зеленое словоблудие" - Он подчеркнул, что 108 человек внесли в список не по ошибке, а с ошибками в данных. - именно ошибки в данных, рождают ошибки
17.10.2021 16:10 Відповісти
Да уж никаких сомнений нет , даже у 73%, что в 2019 году была глупая ошибка избирателей, не за тот список проголосовали.
17.10.2021 16:12 Відповісти
Якось так, знайшли помилки, тільки один залишився. Решта вже занесли куда следует?
17.10.2021 16:13 Відповісти
С заявами Что бы да так нет, будем посмотреть, а вы покупаете или продаёте? у кодлана Коломойского всё хорошо. С делами плохо. Даже с самыми простыми.
17.10.2021 16:27 Відповісти
Хотіли в список внести Петренка,а внесли Сидоренка...Помилка в призвіщі сталась невеличка...Тепер чекаємо,що скаже Петренко...Може і тут помилка...
17.10.2021 16:40 Відповісти
Такая простая манипуляция позволила многим списочникам без проблем свалить из Украины. Браво Авакяну и его псам!
17.10.2021 16:51 Відповісти
Никто вам не верит, вы просто дебилы,мародёры и аферисты. Ещё ответите за всё.
17.10.2021 17:00 Відповісти
МИЛЛИАРДЫ выделяют на контрольно-надзорно-ментовско-прокурорские продажные органы - и тут на тебе "не заметили" умышленную целенаправленную подмену списка...
Теперь кто-то отельчик купит себе в Турции и пару домиков в Испании.

Подождите, а всё-таки кто виновный, если органы с многомиллиардными затратами 10% от ВВП невиновны???!!! Правильно: уборщица баба Галя, которая неправильно документы положила при утренней протирке стола.
17.10.2021 17:20 Відповісти
я особтсто чув, що він сказав в телеефірі, що "помилково потрапило 108 осіб". Думаю, після такої заяви хтось з спеціалістів знайде можливість викласти ролик з прямою мовою Данілова
17.10.2021 17:26 Відповісти
кто внес ? кто такой безусловно "безграммотный" - враг украинских патриотов.????
17.10.2021 18:07 Відповісти
зєбіли
17.10.2021 18:29 Відповісти
хто голосува за ЗЄ - ставте плюсик)
17.10.2021 18:30 Відповісти
Понабирали птушников - хотя в этом случае 73% золотомедалисты пту.
17.10.2021 19:10 Відповісти
Хожу сегодня по бошиному рынку а там баб сидят барахло продают и ноют что они голосовали не за зеленского а против барыги Порошенко .Я подошло к ним и говорю НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОИМ ВЫБОРОМ,ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ.Бабки промолчали ,но в глазах печаль.
17.10.2021 19:23 Відповісти
треба було спитати:
- Ну як? Добряче насолили Порошенку?
17.10.2021 22:21 Відповісти
ошибки в транслитерации - плохо, впопыхах делали.

исправили - хорошо.
17.10.2021 22:01 Відповісти
В Трускавце разве грамоте не учат?
17.10.2021 22:17 Відповісти
Кожен має право на 108 помилок!
Крім Порошенка - йому не дозволено жодної!

17.10.2021 22:20 Відповісти
Зебилоиды даже писать не умеют, а только воровать.
17.10.2021 23:31 Відповісти
Ошибки явно сделаны сознательно. Поменял одну букву - и это уже совсем другой человек. Мощно громыхнули а на выходе пшик. Рассчитано на 73% населения
18.10.2021 07:29 Відповісти
ну хоть ошибки стали признавать уже спасибо и к стати куча ошибок при переводе на мову скажем окончение -ев -ева часто путают или оставляют (е) что звучит как (э) бывает что у одних членов семьи правильный перевод т.е. (є) а у других оставили расейское (е).... но дело в том что этот вопрос должны решить не паспортисты а лингвисты.
18.10.2021 08:28 Відповісти
Ідіоти.
18.10.2021 10:04 Відповісти
 
 