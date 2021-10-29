"Укрпочта" разыгрывает среди вакцинированных сотрудников миллион гривен
Эту сумму разделят на призы в 1 тыс., 3 тыс., 5 тыс. и 50 тыс. грн. Пока вакцинировались треть сотрудников "Укрпочты".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
"Надеюсь, что с новой, финансовой мотивацией количество вакцинированных (сотрудников. - Ред.) значительно возрастет. А мы и дальше будем делать все, чтобы как можно больше сотрудников "Укрпочты" вакцинировались. Это ведь не только вопрос их здоровья, но и здоровье наших клиентов", – прокомментировал гендиректор компании Игорь Смелянский.
Отмечается, что сейчас от коронавируса вакцинированы около трети сотрудников "Укрпочты".
В отделениях почтового оператора действуют временные пункты вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 там могут не только сотрудники "Укрпочты", но и все желающие.
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Генеральный директор государственного предприятия «Укрпошта» Игорь Смелянский в интервью изданию »Новое Время» сообщил, что зарплата с премиальными почтальонов достигает тысячи долларов в месяц.