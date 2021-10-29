РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8340 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
1 935 17

"Укрпочта" разыгрывает среди вакцинированных сотрудников миллион гривен

Эту сумму разделят на призы в 1 тыс., 3 тыс., 5 тыс. и 50 тыс. грн. Пока вакцинировались треть сотрудников "Укрпочты".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"Надеюсь, что с новой, финансовой мотивацией количество вакцинированных (сотрудников. - Ред.) значительно возрастет. А мы и дальше будем делать все, чтобы как можно больше сотрудников "Укрпочты" вакцинировались. Это ведь не только вопрос их здоровья, но и здоровье наших клиентов", – прокомментировал гендиректор компании Игорь Смелянский.

Отмечается, что сейчас от коронавируса вакцинированы около трети сотрудников "Укрпочты".

Смотрите: Выключите соцсети и включите мозг. Бояться нужно только COVID-19, - Зеленский призвал граждан вакцинироваться. ВИДЕО

В отделениях почтового оператора действуют временные пункты вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 там могут не только сотрудники "Укрпочты", но и все желающие.

Автор: 

Укрпочта (311) Смелянский Игорь (66) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
29.10.2021 16:59 Ответить
+2
показать весь комментарий
29.10.2021 17:01 Ответить
+2
В целом у меня есть предположения, кто выиграет. Не обычные лахи так точно.
показать весь комментарий
29.10.2021 17:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.10.2021 16:59 Ответить
в тарифах отобьют..
показать весь комментарий
29.10.2021 17:01 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2021 17:01 Ответить
Так і буде.
показать весь комментарий
29.10.2021 17:01 Ответить
Креативно. Чи переможе жадібність тупість?
показать весь комментарий
29.10.2021 17:04 Ответить
В целом у меня есть предположения, кто выиграет. Не обычные лахи так точно.
показать весь комментарий
29.10.2021 17:07 Ответить
от маланці
показать весь комментарий
29.10.2021 17:08 Ответить
Зарплата директора Укрпочты выше, чем у президента США: объяснение Смелянского Руководитель государственной компании Укрпочта Игорь Смелянский, по его словам, за декабрь получил зарплату размером 1 миллион 24 тысячи гривен. Президент США Дональд Трамп получает лишь 33 тысячи долларов, а это приблизительно 800 тысяч гривен по курсу НБУ.
показать весь комментарий
29.10.2021 17:12 Ответить
президент уже не Трамп - проснись
показать весь комментарий
29.10.2021 18:27 Ответить
Какие то смешные призы.... 1000...3000...гривен..

Генеральный директор государственного предприятия «Укрпошта» Игорь Смелянский в интервью изданию »Новое Время» сообщил, что зарплата с премиальными почтальонов достигает тысячи долларов в месяц.
показать весь комментарий
29.10.2021 17:14 Ответить
Хе-хе. Их директор этот приз каждый месяц выигрывает
показать весь комментарий
29.10.2021 17:18 Ответить
Если Смилянского перевасти на ЗП тысяч в 10, а не 836, то думаю что больше половины сотрудников Укрпочты вакцинируются
показать весь комментарий
29.10.2021 17:27 Ответить
Ляшко красава😀
показать весь комментарий
29.10.2021 17:59 Ответить
У богатих свої причуди.
показать весь комментарий
29.10.2021 18:09 Ответить
Гра в кальмара...
показать весь комментарий
29.10.2021 18:22 Ответить
Этот Смилянский вообще за людей не считает своих сотрудников.
показать весь комментарий
29.10.2021 19:03 Ответить
Призовой фонд из наших денег? Я правильно понял?
показать весь комментарий
29.10.2021 22:07 Ответить
 
 