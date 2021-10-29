"Укрпошта" розігрує серед вакцинованих співробітників мільйон гривень

Цю суму поділять на призи в 1 тис., 3 тис., 5 тис. та 50 тис. грн. Поки що вакцинувалася третина співробітників "Укрпошти".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу компанії.

"Сподіваюся, що з новою, фінансовою мотивацією кількість вакцинованих (співробітників. - Ред.) значно зросте. А ми й надалі робитимемо все, щоб якнайбільше співробітників "Укрпошти" вакцинувалися. Адже це не тільки питання їхнього здоров'я, а й здоров'я наших клієнтів", – прокоментував гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Зазначається, що зараз від коронавірусу вакциновано близько третини співробітників "Укрпошти".

У відділеннях поштового оператора діють тимчасові пункти вакцинації. Зробити щеплення від COVID-19 там можуть не лише співробітники "Укрпошти", а й усі охочі.

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