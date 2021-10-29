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Новини Боротьба з коронавірусом
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"Укрпошта" розігрує серед вакцинованих співробітників мільйон гривень

Цю суму поділять на призи в 1 тис., 3 тис., 5 тис. та 50 тис. грн. Поки що вакцинувалася третина співробітників "Укрпошти".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу компанії.

"Сподіваюся, що з новою, фінансовою мотивацією кількість вакцинованих (співробітників. - Ред.) значно зросте. А ми й надалі робитимемо все, щоб якнайбільше співробітників "Укрпошти" вакцинувалися. Адже це не тільки питання їхнього здоров'я, а й здоров'я наших клієнтів", – прокоментував гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Зазначається, що зараз від коронавірусу вакциновано близько третини співробітників "Укрпошти".

У відділеннях поштового оператора діють тимчасові пункти вакцинації. Зробити щеплення від COVID-19 там можуть не лише співробітники "Укрпошти", а й усі охочі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співробітник "Укрпошти" вимагає у Смілянського 1 млрд євро через "примусову COVID-вакцинацію". ЛИСТ

Автор: 

Укрпошта (1089) Смілянський Ігор (188) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+4
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29.10.2021 16:59 Відповісти
+2
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29.10.2021 17:01 Відповісти
+2
В целом у меня есть предположения, кто выиграет. Не обычные лахи так точно.
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29.10.2021 17:07 Відповісти
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29.10.2021 16:59 Відповісти
в тарифах отобьют..
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29.10.2021 17:01 Відповісти
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29.10.2021 17:01 Відповісти
Так і буде.
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29.10.2021 17:01 Відповісти
Креативно. Чи переможе жадібність тупість?
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29.10.2021 17:04 Відповісти
В целом у меня есть предположения, кто выиграет. Не обычные лахи так точно.
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29.10.2021 17:07 Відповісти
от маланці
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29.10.2021 17:08 Відповісти
Зарплата директора Укрпочты выше, чем у президента США: объяснение Смелянского Руководитель государственной компании Укрпочта Игорь Смелянский, по его словам, за декабрь получил зарплату размером 1 миллион 24 тысячи гривен. Президент США Дональд Трамп получает лишь 33 тысячи долларов, а это приблизительно 800 тысяч гривен по курсу НБУ.
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29.10.2021 17:12 Відповісти
президент уже не Трамп - проснись
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29.10.2021 18:27 Відповісти
Какие то смешные призы.... 1000...3000...гривен..

Генеральный директор государственного предприятия «Укрпошта» Игорь Смелянский в интервью изданию »Новое Время» сообщил, что зарплата с премиальными почтальонов достигает тысячи долларов в месяц.
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29.10.2021 17:14 Відповісти
Хе-хе. Их директор этот приз каждый месяц выигрывает
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29.10.2021 17:18 Відповісти
Если Смилянского перевасти на ЗП тысяч в 10, а не 836, то думаю что больше половины сотрудников Укрпочты вакцинируются
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29.10.2021 17:27 Відповісти
Ляшко красава😀
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29.10.2021 17:59 Відповісти
У богатих свої причуди.
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29.10.2021 18:09 Відповісти
Гра в кальмара...
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29.10.2021 18:22 Відповісти
Этот Смилянский вообще за людей не считает своих сотрудников.
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29.10.2021 19:03 Відповісти
Призовой фонд из наших денег? Я правильно понял?
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29.10.2021 22:07 Відповісти
 
 