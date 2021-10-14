Співробітник "Укрпошти" вимагає у Смілянського 1 млрд євро через "примусову COVID-вакцинацію". ЛИСТ

Один із співробітників "Укрпошти" написав листа генеральному директору компанії Ігорю Смілянському, в якому вимагає, щоб його не примушували до вакцинації проти коронавірусу. При цьому, якщо він все ж зробить щеплення й у нього будуть побічні ефекти, то він вимагатиме виплатити компенсацію в 1 мільярд євро.

Про це сам Смілянський повідомив на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши фото листа.











Так, у заяві один із працівників "Укрпошти" зазначає, що примусова вакцинація є неприпустимою, а заяви керівництва про відсторонення від роботи і позбавлення заробітної плати, премій без щеплення - протизаконні. Він пише, що Смілянський таким чином змушує співробітників брати участь у "випробуваннях експериментальної вакцини".

Співробітник вимагає гарантувати виплату компенсації в розмірі 1 млрд євро в разі побічних ефектів або ускладнень упродовж року після вакцинації від коронавірусу. Серед побічних ефектів автор листа зазначив "безперервний пронизливий крик" і "високу температуру".

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У відповідь на лист Смілянський іронічно написав, що "закінчує робочий тиждень на позитиві" і зрозумів, "навіщо топменеджерам така висока зарплата".

"Для того, щоб якщо що, я міг виплатити мільярд євро відшкодування співробітнику, який тільки на таких умовах згоден вакцинуватися. Загалом, тепер я знаю чому політики й експерти кричать на різних шоу - це у них побічний ефект від щеплення. У вас може виникнути запитання - чому лист надруковано на друкарській машинці? Я теж його собі поставив. А потім зрозумів. Це щоб Білл Гейтс випадково через Microsoft Word не чіпував його. Так що нас так просто не візьмеш", - написав Смілянський.

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