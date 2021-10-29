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Для полностью вакцинированных коллективов ограничений в "красной зоне" не будет, - Шмыгаль

Для полностью вакцинированных коллективов ограничений в

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые ограничения красной зоны не распространяются на полностью вакцинированные от COVID-19 коллективы и посетителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что во время рабочей поездки в Волынскую область Премьер-министр ознакомился с деятельностью Центра массовой вакцинации населения от COVID-19 № 1 приемного отделения Коммунального предприятия "Медицинское объединение Луцкой городской территориальной громады".

Сотрудники центра сообщили, что для прививки доступны три вакцины: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и Vaxzevria/COVID-19 AstraZeneca. Ежедневно в учреждении вакцинируется около 500 человек.

Глава правительства отметил важность вакцинирования, как единственного пути преодолеть пандемию COVID-19.

"Мы не вводили и не хотим вводить локдаун. Даже введение красных зон не предполагает остановки бизнеса или транспорта. В этих зонах некоторые ограничения не распространяются на полностью вакцинированные коллективы или посетителей учреждений. Пример Моршина и некоторых громад с высоким уровнем вакцинации населения доказывает эффективность и действенность вакцин", – заявил Премьер-министр.

По словам Шмыгаля, до конца года Украина ожидает поставки еще 19 миллионов доз вакцины от COVID-19. В настоящее время в стране доступно 9 миллионов доз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время Украина выйдет на плато по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) эпидемия (789) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+9
Повторюсь. Сегодняшний треш в Одессе, в красной зоне карантина. А теперь этот долбодятел при власти пусть сбацает очередной видосик про красную зону карантина и необходимость масочного режима. Уже не просто сцит, а срет в глаза плебсу. А потом мы удивляемся откуда у нас столько дебилов на улицах.

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29.10.2021 20:30 Ответить
+6
Тоді вже й до повного переліку і від сплати податків звільняйте, бо медицина у нас фінансується з кишень платників податків.
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29.10.2021 22:21 Ответить
+5
" .... А что говорит статистика?

Ведь она доступна. Открывай, смотри, сравнивай в привязке к уровню вакцинации. Это доступно каждому. Я не поленился вчера и немного посидел.

Моя любимая Дания сейчас вошла тоже в эпидемию. На 5,8 млн населения там умирает 5 человек. А Украине в 6 раз больше население. То есть у нас умирало бы 30-35 человек в день. У нас умерло 26 октября 734 человека, вчера по-моему около 560. Уровень вакцинации в Дании за 80%.

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/?fbclid=**********************************************-8A42sNjHgw0ioA Возьмем Великобританию . Население в два раза больше почти, там тоже эпидемия сейчас. Две трети вакцинированных, когда у нас умерло 734 человека, у них 280. При их населении должно было умереть около 1500 человек, а умирает в шесть раз меньше. Скажу больше, у них в январе умирало на пике 2500 человек (15 января 2021 года умерло 2528 человек), а смертность на уровне 1500 и выше была каждый день. Причем количество инфицированных на пике в январе 2021 года и сейчас было более менее сравнимым - тогда 60 тыс в день, а сейчас около 45-50 тыс в сутки. Однако смертность в разы меньше. Пардон, забыл сказать, что теперь в Европе чаще болеют молодые люди, потому что были непривиты. .... "
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29.10.2021 20:44 Ответить
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Наприклад?
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29.10.2021 20:28 Ответить
Например, они никогда не введут локдаун, даже при полном трындеце, т.к тупо не хотят платить.
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29.10.2021 20:31 Ответить
Та яких саме обмежень для обраних не буде?
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29.10.2021 20:34 Ответить
Они уже не знают что лепить. Долбень в Одессе уже показал все "ограничения" в красной зоне. Лучше любых слов.
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29.10.2021 20:38 Ответить
Повторюсь. Сегодняшний треш в Одессе, в красной зоне карантина. А теперь этот долбодятел при власти пусть сбацает очередной видосик про красную зону карантина и необходимость масочного режима. Уже не просто сцит, а срет в глаза плебсу. А потом мы удивляемся откуда у нас столько дебилов на улицах.

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29.10.2021 20:30 Ответить
Ну в прошлом году прокатило же, когда оно в Хмельницке без маски в «кофейне» было=>сначала хотело(?) штраф заплатить, с мааааааленьким «но»: если я что-то нарушил,-сообщил президент(с).
Жаль, что Хмельницкий суд указал на «неприкосновенность»……..думаю, что оно бы на 17 тысяч не «обеднело»…..
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29.10.2021 21:10 Ответить
Это был бы прецедент, что это тело можно и нужно судить. Пересцало оно.
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29.10.2021 22:10 Ответить
ти диви який відвертий...такими темпами скоро і ціни на газ для місцевих сінагог вкупі з гундяєвськими розсекретять..
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29.10.2021 20:37 Ответить
Ну і до чого тут "сінагоги"? Аби "серонуть"? Це ЧМО насрало на "день скорботи" у Бабиному Яру! Глава євреїв України з гіркотою сказав що це єдиний президент України що ігнорував даний захід поминовення загиблих євреїв Він - звичайний совковський "маланець" що до справжніх "юдеїв" не має ніякого стосунку Бо поклоняється не "Яхве" а "Маммоні" (гаманцю з грошима!!!)
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30.10.2021 06:37 Ответить
поцікався тарифами для цих споруд...потім гавкнеш на мене соромлячись..
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01.11.2021 01:27 Ответить
Неприкрытый геноцид антиваксеров!!!!!!!!
Доколе???????
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29.10.2021 20:37 Ответить
Странные представления у некоторых о вакцинации...
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29.10.2021 20:59 Ответить
И понаблюдаем как эту волну уколовшиеся перенесут
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29.10.2021 20:38 Ответить
" .... А что говорит статистика?

Ведь она доступна. Открывай, смотри, сравнивай в привязке к уровню вакцинации. Это доступно каждому. Я не поленился вчера и немного посидел.

Моя любимая Дания сейчас вошла тоже в эпидемию. На 5,8 млн населения там умирает 5 человек. А Украине в 6 раз больше население. То есть у нас умирало бы 30-35 человек в день. У нас умерло 26 октября 734 человека, вчера по-моему около 560. Уровень вакцинации в Дании за 80%.

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/?fbclid=**********************************************-8A42sNjHgw0ioA Возьмем Великобританию . Население в два раза больше почти, там тоже эпидемия сейчас. Две трети вакцинированных, когда у нас умерло 734 человека, у них 280. При их населении должно было умереть около 1500 человек, а умирает в шесть раз меньше. Скажу больше, у них в январе умирало на пике 2500 человек (15 января 2021 года умерло 2528 человек), а смертность на уровне 1500 и выше была каждый день. Причем количество инфицированных на пике в январе 2021 года и сейчас было более менее сравнимым - тогда 60 тыс в день, а сейчас около 45-50 тыс в сутки. Однако смертность в разы меньше. Пардон, забыл сказать, что теперь в Европе чаще болеют молодые люди, потому что были непривиты. .... "
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29.10.2021 20:44 Ответить
в Британии за 5 месяцев с 01.06 по 28.10 умерло от ковида
2020 год (0% вакцинированных) 6 638 чел.
2021 год (68% вакцинированных) 12 417 чел.

и ? где эффект от вакцинации?
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29.10.2021 20:55 Ответить
Первый слева вверху график. Если тяжело доходят цифры

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29.10.2021 20:57 Ответить
А ничего, что разные штамы тогда и сейчас? Дельта, которая пришла в конце 20 гораздо заразнее и от нее больше осложнений и выше смертность
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29.10.2021 21:24 Ответить
Трохи статистики по Великобританії

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/uk/

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29.10.2021 21:25 Ответить
И тут же Громадське пишет:
"Люди, повністю вакциновані проти коронавірусу, все ж можуть інфікуватися - але у невакцинованих вищий шанс захворіти. Дослідники заявляють про необхідність бустерної дози, адже вакциновані заражалися у зв'язку із зниженням імунітету з часом"

Т.е. цель правительства - додавить вакицацию, а не обеспечить снижение заражений и препятствовать заболеванию граждан.
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29.10.2021 20:44 Ответить
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29.10.2021 20:46 Ответить
для борьбы с пандемией важна не только вакцинация, но и прочие меры- социальная дистанция, масочный режим, сокращение социальных контактов. Поэтому я считаю, что снятие ограничений для вакцинированных в красной зоне - это подрыв борьбы за снижение заболеваемости.
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29.10.2021 20:49 Ответить
У них вообще нет никакой борьбы. Одна имитация. Иначе бы не останавливали кислородные заводы в пике роста смертности. И летом бы готовились, а не тырили бабло по карманам на дорогах. А сегодняшние фото Зедятла из Одессы -- вообще за гранью.
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29.10.2021 20:54 Ответить
Шкалы разные .
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29.10.2021 21:03 Ответить
Ну и? Так и население стран отличается в разы. А это влияет на кривизну графика? Математики диванные.
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29.10.2021 22:08 Ответить
Пардон, забыл подписать. Это смертность в день.
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29.10.2021 20:48 Ответить
это и так понятно.
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29.10.2021 20:50 Ответить
https://suspilne.media/153249-povnistu-vakcinovani-ludi-maut-vtrici-mense-sansiv-zahvoriti-na-covid-19-vceni/ Люди, які отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу мають втричі менше шансів захворіти.
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29.10.2021 21:30 Ответить
Вы не внимательно прочли мои комментарии. Я не говорил о значении вакцинации, я говорил о важности прочих мер по сдерживанию заболеваемости. Решение правительства, озвученное Шмыгалем, говорит, что они эти прочие меры игнорируют, всецело полагаясь только на вакцинацию, что приводит к повышению рисков для граждан и противоречит рекомендациям мировых авторитетных организаций о недопустимости такого игнорирования даже после вакцинации.
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29.10.2021 21:38 Ответить
Згоден з Вами по частині додаткових заходів.
Власне про це і ідеться в моєму посиланні. Там вказано, що "після контакту з хворим на коронавірус, у вакцинованих ризик захворіти складає 3,84%, у невакцинованих - 7,23%". Тому, маски, дистанція і т.і. зайвими не будуть.
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29.10.2021 21:46 Ответить
https://suspilne.media/153249-povnistu-vakcinovani-ludi-maut-vtrici-mense-sansiv-zahvoriti-na-covid-19-vceni/ Ризик зараження після вакцинації знижується на 50-60%.
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29.10.2021 21:33 Ответить
я так понял что КМ, ВР и ОП вакцинировались полностью ВСЕ !!!??.. если нет - то пошли вы накуй !!!
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29.10.2021 20:59 Ответить
Если один из огромного коллектива не вакцинирован , то что ? Любят зеленые мрази говорить общими фразами чтобы на нюансах потом людей обдирать штрафами .
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29.10.2021 21:00 Ответить
The Guardian: Исследования показывают, что полностью вакцинированные люди с такой же вероятностью передадут вирус другим членам своей семьи.
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29.10.2021 21:12 Ответить
Со ссылкой нужно цитировать такое! Неужели не ясно?!
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29.10.2021 21:25 Ответить
Да что ты? Только если ты вакцинирован и семья твоя вакцинирована, то твои антитела и антитела членов твоей семьи попросту не дадут вам заболеть... А вот если пара членов семьи или членов соц группы невакцинированы и не хотят делать прививку.... То да для таких ди@илоидов у меня грустные новости, они заболеют и не факт, что перенесут болезнь на ногах...
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29.10.2021 21:30 Ответить
Так ты скажи, хоть чем они заражают, а то яуже с апреля вакцинирован, все не могу понять, чегождать то...
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29.10.2021 21:35 Ответить
Особенно вакцина от полиомиелита... Каким образом она не работает? Я просто микробиолог по образованию, скажи, чо как, чтоб я знал, в какую сторону копать... А то за пять лет меня дураки не научили...
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29.10.2021 21:38 Ответить
і яка була тема дипломної роботи? якщо не секрет.
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29.10.2021 22:00 Ответить
Studie zur Wirkung von Antibiotika bei *************************
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29.10.2021 22:11 Ответить
і які висновки?
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29.10.2021 22:13 Ответить
Влияюти сильно и это приводит к возникновению супербактерий, устойчивых к антибиотикам..проводились исследования и установлен факт, что в отделениях больниц обнаруживалились такие мутации способные к выживанию.. И совсем плохо то, что украинцы направо и налево используют антибиотики... Которые в отличии от европейских стран, свободно продаются в аптеках... Надеюсь достаточно.
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29.10.2021 22:30 Ответить
так. дякую. а масове використання антибіотиків у харчовій промисловості не викликало стурбованості?
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29.10.2021 22:35 Ответить
Ну, так это же вопрос к самому государству, которое разрешает использование добавок с антибиотиками в том числе при выращивании птицы и скота. Но помимо этого, каждый считает себя умнее доктора и считает, что если парацетамол или активированый уголь не помог, то обязательно нужно въ%бать упаковку антибиотиков
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29.10.2021 22:51 Ответить
Ваша позиція мені зрозуміла. Дякую, що приділили час.
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29.10.2021 22:56 Ответить
Держава регулює норми використання тих чи інших речовин, не знаю, як на рахунок України, в Австрії, заборонено багато всього, є свої плюси і мінуси. Тут взагалі дивне законодавство, кожна земля(регіон) має свої обмеження, але тіпа всі вони тим чи іншим боком узгоджені з законами країни та ЕС
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29.10.2021 23:05 Ответить
А чи дозволена класична гомеопатія та, наприклад, діагностика за методом Фолля?
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29.10.2021 23:19 Ответить
Ахахах... Івуду і астрологія також дозволена)як і виливання кавової жижі та викатування хвороб яйцем
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29.10.2021 23:27 Ответить
це трохи з різних опер
просто стикався пару разів, не буду деталізувати, але, наприклад, за методом Фолля у Києві є принаймні один дуже сильний спеціаліст. педіатр зі стажем 25+.
проте дякую, зрозумів.
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29.10.2021 23:33 Ответить
Я до того, що тут дуже спокійно ставляться до того, що не приносить шкоди .... Навіть якщо воно не принесе користі
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29.10.2021 23:44 Ответить
не найгірша позиція. головне щоб було право вибору, бо доволі часто доказова медицина як мінімум буксує. скільки, наприклад, потрібно часу для ідентифікації бактерії з бакпосіву?
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29.10.2021 23:50 Ответить
Смотря, что искать но чаще всего от посева плюс пару дней, грибы дольше
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30.10.2021 00:18 Ответить
а якщо гострий стан то навмання починають щось робити не дочекавшись результату. скажемо якщо симптоматика не специфічна, а дуже, скажемо так, широка. а хороший спеціаліст по Фоллю може визначити за хвилини з високою точністю як бактерію так і вірус або токсин. виграється час, а часом і значно більше. це, звісно, моя суб'єктивна думка, але були прецеденти.
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30.10.2021 00:28 Ответить
Много написал, потом стер, цензор, явно не то место где можно такое писать.. Доброй ночи...
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30.10.2021 00:39 Ответить
Добраніч
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30.10.2021 00:43 Ответить
Я з тобою згоден! На собі відчув - коли був хворий ГРВІ , то ковтав "конячі" дози сульфаніламідів - на службу ж треба! В результаті отримав на них алергію А у "малої" при простуді цікава реакція: після початку вживання прописаних лікарем антибіотиків з"являлись хрипи в легенях! Добре що сусідка була педіатром - спинила ці "мульки" Приходила і казала: "Знаю я тебя, девочка! Только чаи, компрессы и горчичники!"
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30.10.2021 06:52 Ответить
" The Aleksii Rodin " British scientists say деньги на кассе в эпицентре или сильпо точно так же передают вирус всем членам вашей семьи
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29.10.2021 21:34 Ответить
Ну да. Только есть разница, если ты на ногах ковид переносишь - вакцинированный. И если ты 3 метра под землей лежишь невакцинированный.
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29.10.2021 21:54 Ответить
Можливо, не зовсім в тему. Про інформацію від Міністра Ляшка

16 жовтня https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-ministrom-okhorony-zdorovya-viktorom-lyashkom/31509945.html "Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників" .

26 жовтня https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/10/26/7311653/ "Зараз у нас вакциновано більше 50% медиків" (медсестра, лікар).

То, скільки медиків зробили щеплення?
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29.10.2021 21:16 Ответить
Полтора. Землекопа.
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29.10.2021 21:26 Ответить
"близько 90 %" і "більше 50%" може бути будь якою цифрою від 50 % до 100 %
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29.10.2021 21:41 Ответить
Ну, це демагогія
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29.10.2021 21:56 Ответить
Де можлива вакцинація, на прикладі Моршина, де вакцинувалося 75%

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29.10.2021 21:39 Ответить
Антиваксеры должны подохнуть, отменяйте карантинные меры! Только в больницы их не брать. Тогда реанимации пустые будут.
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29.10.2021 21:52 Ответить
черговий заклик до дискримінації...такий собі глас обурених доярок та сталеварів. класика пропаганди тоталітарних суспільств.
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29.10.2021 21:59 Ответить
Власне, а де тут дискримінація? Наприклад, при перевантаженні лікарень хворими, лікарям доводиться робити сортування кого можна вилікувати, а кого ні.
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29.10.2021 22:10 Ответить
сортування то зовсім інше.
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29.10.2021 22:15 Ответить
даже доярки и сталевары не такие имбицили что бы быть антиваксером. Антеваксеры это ж интелектуальные импотенты просто.
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29.10.2021 22:25 Ответить
іншої відповіді я і не очікував. теж класика жанру.
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29.10.2021 22:32 Ответить
Ти не плутай "свободу" з "беспределом"! "Свобода" одного закінчується там де починається "свобода" іншого А "бєспрєдел" - це плювання на свободи оточуючих заради задоволення "свободи" одного тебе! Тепер питання - "А чим твоя "свобода" більш значима ніж моя? Тим що у тебе "горлянка міцніша"?
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30.10.2021 07:02 Ответить
Окрім брутального порушення законодавства порушуються і елементарні норми. Вакцини експериментальні, але хто відповідальний за побічні ефекти, в тому числі відтерміновані? Чому затикають рота імунологам, які наголошують на тому, що вакцинація у розпал захворюваності це погана ідея? Чому нехтується стале правило - імунітет набутий природнім шляхом є набагато кращім ніж набутий за допомогою щеплень? І таких "чому" дуже багато. А примус во благо наш народ вже багато разів проходив. Наслідки відомі.
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30.10.2021 09:14 Ответить
Ти це розкажи шведам - вони теж понадіялися на "масовий імунітет" Правда потім вибачалися! Лука зробив простіше - дав команду писать "липові" діагнози
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30.10.2021 11:55 Ответить
Час покаже. Якщо після цього трешака ще залишаться хоч якісь незаангажовані ЗМІ.
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30.10.2021 12:15 Ответить
Ну, можливо занадто жорстко. В усякому разі, можливо, після письмової відмови антиваксера від безкоштовного щеплення, лікування повинно бути платним. Пенсіі по інвалідності внаслідок захворювання на ковід теж повинен бути позбавлений
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29.10.2021 22:04 Ответить
Тоді вже й до повного переліку і від сплати податків звільняйте, бо медицина у нас фінансується з кишень платників податків.
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29.10.2021 22:21 Ответить
Ну, да? Яка б та медицина не була, але є перелік платних послуг. Антиваксеру пропонують безкоштовно вакцинуватися. Він відмовляється, і тут уже проблема антиваксера. Нехай платить. То уже не проблема держави.
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29.10.2021 23:21 Ответить
Смалите цигарки? Випиваєте? Їсте солодке, жирне та смажене? Письмово відмовляйтесь від безкоштовного лікування проблем серцево-судинної системи, легенів і печінки. Іздите за кермом? Тільки платне лікування в разі травм після аваріії.
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29.10.2021 23:35 Ответить
Що ти ліпиш?!!! Те що ти перерахував не несе шкоди оточуючим! На відміну від ковіду!
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30.10.2021 07:04 Ответить
Не несе шкоди? Воно лише вбиває захворілих на ковід. Вмирають ті, хто нехтував здоровим глуздом і своїм здоров'ям, ведучи нездоровий спосіб життя. І тепер робить "статистику" смертності. Країни, де більшість ведуть здоровий спосіб життя мали меншу смертність навіть при низькому рівні вакцинації. Але ж простіше обжертися і випити якийсь Мезим, після алкоголю - Алка Зельцер. На кожен випадок неадекватного поводження зі своїм організмом знають, що можно прийняти пігулку чи укольчик. А тепер, люди, що перехворіли в легкій формі (бо дбали про своє здоров'я) і мають імунітет, мають вислуховувати маячню, що вони небеспечні!? Ідіть коліться і мрійте у своїх вологих мріях про смерть усіх "мерзотних невакцинованих".

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30.10.2021 08:53 Ответить
Езда на автомобиле? Выхлопы отравляют окружающих и провоцируют тяжелейшие воспаление легких у Ковид больных. Вдыхаемые выхлопы, смешиваясь с влагой в легких, образуют кислоту.
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30.10.2021 09:34 Ответить
Добре! Переходим на коней! Асфальт - в море! Тільки ти мені скажи - щоб це "висрать" - ти не подумав скільки "шкідлививих вихлопів" витратило суспільство щоб дать можливість тобі ОЦЕ "перднуть"?
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30.10.2021 11:51 Ответить
Ну, якщо прибрати емоції і перебори, то приблизно так і повинно бути, у всякому разі при страховій медицині.
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30.10.2021 12:29 Ответить
Т.е. работать и платить налоги будут только вакцинированные?
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30.10.2021 09:30 Ответить
 
 