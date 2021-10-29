Для полностью вакцинированных коллективов ограничений в "красной зоне" не будет, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые ограничения красной зоны не распространяются на полностью вакцинированные от COVID-19 коллективы и посетителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что во время рабочей поездки в Волынскую область Премьер-министр ознакомился с деятельностью Центра массовой вакцинации населения от COVID-19 № 1 приемного отделения Коммунального предприятия "Медицинское объединение Луцкой городской территориальной громады".

Сотрудники центра сообщили, что для прививки доступны три вакцины: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и Vaxzevria/COVID-19 AstraZeneca. Ежедневно в учреждении вакцинируется около 500 человек.

Глава правительства отметил важность вакцинирования, как единственного пути преодолеть пандемию COVID-19.

"Мы не вводили и не хотим вводить локдаун. Даже введение красных зон не предполагает остановки бизнеса или транспорта. В этих зонах некоторые ограничения не распространяются на полностью вакцинированные коллективы или посетителей учреждений. Пример Моршина и некоторых громад с высоким уровнем вакцинации населения доказывает эффективность и действенность вакцин", – заявил Премьер-министр.

По словам Шмыгаля, до конца года Украина ожидает поставки еще 19 миллионов доз вакцины от COVID-19. В настоящее время в стране доступно 9 миллионов доз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время Украина выйдет на плато по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль