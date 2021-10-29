Для повністю вакцинованих колективів обмежень у "червоній зоні" не буде, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що деякі обмеження червоної зони не поширюються на повністю вакциновані від COVID-19 колективи та відвідувачів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що під час робочої поїздки у Волинську область прем’єр-міністр ознайомився з діяльністю Центру масової вакцинації населення від COVID-19 № 1 приймального відділення Комунального підприємства "Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади".
Працівники центру повідомили, що для щеплення доступні три вакцини: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech та Vaxzevria/COVID-19 AstraZeneca. Щодня в закладі вакцинується приблизно 500 осіб.
Очільник Уряду наголосив на важливості вакцинуватися, адже це єдиний шлях подолати пандемію COVID-19.
"Ми не запроваджували й не хочемо запроваджувати локдаун. Навіть введення "червоних" зон не передбачає зупинки бізнесів чи транспорту. У цих зонах певні обмеження не поширюються на повністю вакциновані колективи чи відвідувачів закладів. Приклад Моршина та деяких громад із високим рівнем вакцинації населення доводить ефективність і дієвість вакцин", — наголосив Прем’єр-міністр.
За словами Шмигаля, до кінця року Україна очікує поставку ще 19 мільйонів доз вакцини. Наразі в країні доступно 9 мільйонів доз.
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Жаль, что Хмельницкий суд указал на «неприкосновенность»……..думаю, что оно бы на 17 тысяч не «обеднело»…..
Доколе???????
Ведь она доступна. Открывай, смотри, сравнивай в привязке к уровню вакцинации. Это доступно каждому. Я не поленился вчера и немного посидел.
Моя любимая Дания сейчас вошла тоже в эпидемию. На 5,8 млн населения там умирает 5 человек. А Украине в 6 раз больше население. То есть у нас умирало бы 30-35 человек в день. У нас умерло 26 октября 734 человека, вчера по-моему около 560. Уровень вакцинации в Дании за 80%.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/?fbclid=**********************************************-8A42sNjHgw0ioA Возьмем Великобританию . Население в два раза больше почти, там тоже эпидемия сейчас. Две трети вакцинированных, когда у нас умерло 734 человека, у них 280. При их населении должно было умереть около 1500 человек, а умирает в шесть раз меньше. Скажу больше, у них в январе умирало на пике 2500 человек (15 января 2021 года умерло 2528 человек), а смертность на уровне 1500 и выше была каждый день. Причем количество инфицированных на пике в январе 2021 года и сейчас было более менее сравнимым - тогда 60 тыс в день, а сейчас около 45-50 тыс в сутки. Однако смертность в разы меньше. Пардон, забыл сказать, что теперь в Европе чаще болеют молодые люди, потому что были непривиты. .... "
2020 год (0% вакцинированных) 6 638 чел.
2021 год (68% вакцинированных) 12 417 чел.
и ? где эффект от вакцинации?
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/uk/
"Люди, повністю вакциновані проти коронавірусу, все ж можуть інфікуватися - але у невакцинованих вищий шанс захворіти. Дослідники заявляють про необхідність бустерної дози, адже вакциновані заражалися у зв'язку із зниженням імунітету з часом"
Т.е. цель правительства - додавить вакицацию, а не обеспечить снижение заражений и препятствовать заболеванию граждан.
Власне про це і ідеться в моєму посиланні. Там вказано, що "після контакту з хворим на коронавірус, у вакцинованих ризик захворіти складає 3,84%, у невакцинованих - 7,23%". Тому, маски, дистанція і т.і. зайвими не будуть.
просто стикався пару разів, не буду деталізувати, але, наприклад, за методом Фолля у Києві є принаймні один дуже сильний спеціаліст. педіатр зі стажем 25+.
проте дякую, зрозумів.
16 жовтня https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-ministrom-okhorony-zdorovya-viktorom-lyashkom/31509945.html "Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників" .
26 жовтня https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/10/26/7311653/ "Зараз у нас вакциновано більше 50% медиків" (медсестра, лікар).
То, скільки медиків зробили щеплення?