Для повністю вакцинованих колективів обмежень у "червоній зоні" не буде, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що деякі обмеження червоної зони не поширюються на повністю вакциновані від COVID-19 колективи та відвідувачів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що під час робочої поїздки у Волинську область прем’єр-міністр ознайомився з діяльністю Центру масової вакцинації населення від COVID-19 № 1 приймального відділення Комунального підприємства "Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади".

Працівники центру повідомили, що для щеплення доступні три вакцини: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech та Vaxzevria/COVID-19 AstraZeneca. Щодня в закладі вакцинується приблизно 500 осіб.

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Очільник Уряду наголосив на важливості вакцинуватися, адже це єдиний шлях подолати пандемію COVID-19.

"Ми не запроваджували й не хочемо запроваджувати локдаун. Навіть введення "червоних" зон не передбачає зупинки бізнесів чи транспорту. У цих зонах певні обмеження не поширюються на повністю вакциновані колективи чи відвідувачів закладів. Приклад Моршина та деяких громад із високим рівнем вакцинації населення доводить ефективність і дієвість вакцин", — наголосив Прем’єр-міністр.

За словами Шмигаля, до кінця року Україна очікує поставку ще 19 мільйонів доз вакцини. Наразі в країні доступно 9 мільйонів доз.