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На досрочных выборах в Раду ЦИК объявил предупреждения 13 кандидатам

На досрочных выборах в Раду ЦИК объявил предупреждения 13 кандидатам

Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение 13 кандидатам в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в 184-м (Херсонская область) и 197-м (Черкасская область) округах за нарушение сроков предоставления промежуточных финансовых отчетов.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу вечером, сообщает Укринформ.

"Объявить предупреждение кандидатам в народные депутаты, зарегистрированным в одномандатных избирательных округах № 184 и №197 на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября этого года … за нарушение распорядителями текущих счетов избирательных фондов таких кандидатов сроков представления в окружные избирательные комиссии промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов", – зачитал текст решения член ЦИК Андрей Евстигнеев.

По данным секретаря ЦИК Елены Гатауллиной, всего предупреждение объявлено 13 кандидатам.

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Автор: 

ЦИК (3644) досрочные выборы (127)


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будують стратегію виноса чужих...для тупых - это просто учения..
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29.10.2021 20:43 Ответить
Они только кандидаты, но уже нарушают что хотят
А пусти их к кормушке, потом рыло не оторвёшь
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29.10.2021 20:51 Ответить
ЦВК-зайва структура, необхідна лише для сталінської "системи" виборів.
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29.10.2021 20:52 Ответить
а прізвища?
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29.10.2021 20:53 Ответить
Присоединяюсь к вопросу, хоть меня непосредственно это и не касается. "Имя, сестра, имя!"
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29.10.2021 21:07 Ответить
 
 