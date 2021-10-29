На досрочных выборах в Раду ЦИК объявил предупреждения 13 кандидатам

Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение 13 кандидатам в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в 184-м (Херсонская область) и 197-м (Черкасская область) округах за нарушение сроков предоставления промежуточных финансовых отчетов.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу вечером, сообщает Укринформ.

"Объявить предупреждение кандидатам в народные депутаты, зарегистрированным в одномандатных избирательных округах № 184 и №197 на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября этого года … за нарушение распорядителями текущих счетов избирательных фондов таких кандидатов сроков представления в окружные избирательные комиссии промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов", – зачитал текст решения член ЦИК Андрей Евстигнеев.

По данным секретаря ЦИК Елены Гатауллиной, всего предупреждение объявлено 13 кандидатам.

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