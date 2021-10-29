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На дострокових виборах у Раду ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам

На дострокових виборах у Раду ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам

Центральна виборча комісія оголосила попередження 13 кандидатам у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в 184-му (Херсонщина) та 197-му (Черкащина) округах за порушення термінів подання проміжних фінансових звітів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалене на засіданні ЦВК у п’ятницю ввечері, повідомляє Укрінформ.

"Оголосити попередження кандидатам в народні депутати, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах № 184 та №197 на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня цього року … за порушення розпорядниками поточних рахунків виборчих фондів таких кандидатів строків подання до окружних виборчих комісій проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів", - зачитав текст рішення член ЦВК Андрій Євстігнєєв.

За даними секретаря ЦВК Олени Гатаулліної, загалом попередження оголошено 13 кандидатам.

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Автор: 

ЦВК (1177) дострокові вибори (128)


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будують стратегію виноса чужих...для тупых - это просто учения..
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29.10.2021 20:43 Відповісти
Они только кандидаты, но уже нарушают что хотят
А пусти их к кормушке, потом рыло не оторвёшь
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29.10.2021 20:51 Відповісти
ЦВК-зайва структура, необхідна лише для сталінської "системи" виборів.
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29.10.2021 20:52 Відповісти
а прізвища?
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29.10.2021 20:53 Відповісти
Присоединяюсь к вопросу, хоть меня непосредственно это и не касается. "Имя, сестра, имя!"
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29.10.2021 21:07 Відповісти
 
 