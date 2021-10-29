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Довыборы в Раду: сегодня последний день агитации

Довыборы в Раду: сегодня последний день агитации

В пятницу в 24.00 завершается процесс ведения предвыборной агитации кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), в субботу будет день тишины.

Об этом говорится в Календарном плане подготовки и проведения этих выборов, утвержденном Центральной избирательной комиссией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В документе отмечается, что начало предвыборной агитации – на следующий день после дня принятия соответствующей территориальной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата.

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Завершение предвыборной агитации, согласно календарному плану, происходит в 24 часа последней пятницы перед днем ​​голосования, то есть в 24 часа 29 октября.

Кроме того, в воскресенье, 31 октября, состоятся местные выборы четырех городских голов, среди которых – мэра Харькова, двух поселковых голов и пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов. Предвыборная агитация на указанных выборах также завершается сегодня в 24.00.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 31 октября, промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

1 сентября в этих округах начался избирательный процесс.

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ЦИК зарегистрировал всего 45 кандидатов в народные депутаты в ОИО №184 и №197, однако впоследствии отменил регистрацию пяти человек. Таким образом, на промежуточных выборах народных депутатов баллотируется 40 кандидатов: в ОИО №184 (Херсонская область) – 15, в ОИО №197 (Черкасская область) – 25.

Автор: 

ВР (29288) выборы (24760) местные выборы (2752) Харьков (7597) ЦИК (3644)


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Какие довыборы?! Этих надо разгонять и досрочные Выборы ВСЕХ!
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29.10.2021 08:49 Ответить
Вам не нравятся теперешние? Странно...
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29.10.2021 09:36 Ответить
Шо, опять буде "вирастюкиада"?!
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29.10.2021 08:50 Ответить
все на довыборы нихрина неделателей для народа...
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29.10.2021 08:52 Ответить
Не согласен. Они делают...для людей Гадости и неприятности, себе , как части народа, "Конец эпохи бедности" в конвертах и частично в декларациях за 2 года.
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29.10.2021 09:07 Ответить
 
 