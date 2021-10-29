Довыборы в Раду: сегодня последний день агитации

В пятницу в 24.00 завершается процесс ведения предвыборной агитации кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), в субботу будет день тишины.

Об этом говорится в Календарном плане подготовки и проведения этих выборов, утвержденном Центральной избирательной комиссией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В документе отмечается, что начало предвыборной агитации – на следующий день после дня принятия соответствующей территориальной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Красная" зона не влияет на проведение выборов: если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке, - ЦИК

Завершение предвыборной агитации, согласно календарному плану, происходит в 24 часа последней пятницы перед днем ​​голосования, то есть в 24 часа 29 октября.

Кроме того, в воскресенье, 31 октября, состоятся местные выборы четырех городских голов, среди которых – мэра Харькова, двух поселковых голов и пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов. Предвыборная агитация на указанных выборах также завершается сегодня в 24.00.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 31 октября, промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

1 сентября в этих округах начался избирательный процесс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду: ЦИК аккредитовала уже 35 международных наблюдателей

ЦИК зарегистрировал всего 45 кандидатов в народные депутаты в ОИО №184 и №197, однако впоследствии отменил регистрацию пяти человек. Таким образом, на промежуточных выборах народных депутатов баллотируется 40 кандидатов: в ОИО №184 (Херсонская область) – 15, в ОИО №197 (Черкасская область) – 25.