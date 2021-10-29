Довибори до Ради: сьогодні останній день агітації

У п'ятницю о 24:00 завершується процес ведення передвиборчої агітації кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область), у суботу буде день тиші.

Про це йдеться у Календарному плані підготовки та проведення цих виборів, затвердженому Центральною виборчою комісією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У документі зазначається, що початок передвиборчої агітації - наступного дня після дня прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата.

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Завершення передвиборчої агітації, згідно з календарним планом, відбувається о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування, тобто о 24 годині 29 жовтня.

Крім того, у неділю, 31 жовтня відбудуться місцеві вибори чотирьох міських голів, серед яких – мера Харкова, двох селищних голів і п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад. Передвиборча агітація на вказаних виборах також завершується сьогодні о 24 годині.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на неділю, 31 жовтня, проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

1 вересня у цих округах розпочався виборчий процес.

ЦВК зареєструвала загалом 45 кандидатів у народні депутати в ОВО №184 та №197, однак згодом скасувала реєстрацію п’яти осіб. Таким чином, на проміжних виборах народних депутатів балотується 40 кандидатів: в ОВО № 184 (Херсонська область) – 15, в ОВО № 197 (Черкаська область) – 25.