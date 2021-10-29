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Ситуация с законом об олигархах - медийный провал власти, - Филатов

Ситуация с законом об олигархах - медийный провал власти, - Филатов

Власть, инициируя принятие закона об олигархах, не смогла грамотно объяснить людям его логику и цель. В результате законопроект воспринимается как инструмент для сведения политических счетов.

Такое мнение высказал мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП в Украине".

"Я считаю, что в истории с законом об олигархах случился один из медийных провалов власти. В частных беседах, в рамках того же Конгресса местных и региональных властей, руководители государства объясняли логику этого закона, она стройная и понятная. Но почему ее не донесли до украинских избирателей, я не понимаю.

Вот, есть такой, такой и такой пример, как надо делать, и мы пытаемся эту историю закрепить в законодательстве Украины. Ты слушаешь и тебе нечего возразить. Только сейчас в массовом сознании закон об олигархах выглядит как инструмент для сведения счетов. Медийно эту историю недоработали. Я вообще считаю, что у партии власти большая проблема со спикерами", - сказал Филатов.

Также читайте: В реанимации у нас ни одного вакцинированного, в палатах – 97% невакцинированных, - мэр Днепра Филатов

По его мнению законодательно надо также ограничить влияние бизнеса на местное самоупоавление.

"В сухом остатке, я считаю, что в экономике не должно быть олигархов, и они не должны влиять на политические процессы. Но если мы спускаемся на ступеньку ниже, то тут есть свои местечковые олигархи, которые контролируют группы, фракции, которые контролируют процессы, у которых есть свои телеканалы, которые круглосуточно поливают мэра дерьмом. Поэтому я считаю, что если мы сказали А, мы должны говорить и Б, и бороться с такими людьми тоже", - пояснил мэр Днепра.

Автор: 

Филатов Борис (561) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+15
Перевожу:
Зе не смогли ВТЮХАТЬ и красиво НАВРАТЬ.
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29.10.2021 20:57 Ответить
+12
Ситуация с властью в Украине - полный провал во ВСЕМ...(перефразировал филатова, а разве не так !?)
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29.10.2021 21:03 Ответить
+11
Закон этот: что бы отжать телеканалы. Делайте выводы.
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29.10.2021 21:05 Ответить
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Перевожу:
Зе не смогли ВТЮХАТЬ и красиво НАВРАТЬ.
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29.10.2021 20:57 Ответить
Ну-у....если нам об этом рассказывает главдружбае главрейдера всея Украины....Словом все в курсе.
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29.10.2021 21:04 Ответить
Главдружбан то есть
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29.10.2021 21:05 Ответить
Із 29 жовтня по 3 листопада на території Харківської області проводитимуться планові антитерористичні/контрдиверсійні тренування.

Головною метою тренувань є підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах, повідомили Depo.Харків у УСБУ в Харківській області.

Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних.

Служба безпеки просить жителів та гостей Харкова та області із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Під час навчань передбачені обмежувальні заходи на окремих територіях, можлива перевірка документів, догляд автомобільного транспорту. СБУ просить громадян мати документи, що посвідчують особу.

Як повідомляв Depo.Харків, у Харкові 31 жовтня відбудуться позачергові вибори міського голови.
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29.10.2021 20:58 Ответить
Сподіваюся, що це не буде використано для обмеження пересування активістів і трохи обломає каруселі "мышебратьев".

Реакція бізнесу на харківськи події за синочком - деб "мажором" показує, що не весь бізнес хоче в "рюзьке мір"
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29.10.2021 21:07 Ответить
филатов вдруг начал критиковать зелёную джамахерию...либо шото знает,либо вспомнил слова корбана,якый в курсах и предупреждал...
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29.10.2021 21:03 Ответить
Філатов не пальцем роблений...
Він один вартий сотні "трускавецьких вумників"
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29.10.2021 21:07 Ответить
согласен,не дурак...
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29.10.2021 21:10 Ответить
филатов вместе с корбаном типичные рейдеры.
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29.10.2021 23:20 Ответить
Космосмольськая правада в укр- (видання Курченко)- прочитайте- абсолютно ПРОВЛАДНЕ ІНТЕРВ"Ю
Не виключаю. ,що Філатов йде на вибри змінити ЗЕ від БЄ
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30.10.2021 00:00 Ответить
а мала надію на нього велику -зараз він вже не бунтар, але намагається бунтарям сподобатися
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30.10.2021 00:01 Ответить
то вершина філатова...мєстний головейко...
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01.11.2021 01:30 Ответить
Ситуация с властью в Украине - полный провал во ВСЕМ...(перефразировал филатова, а разве не так !?)
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29.10.2021 21:03 Ответить
Не-а.
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29.10.2021 21:16 Ответить
"Я вообще считаю, что у партии власти большая проблема со спикерами", - сказал Филатов

А я считаю, что у власти проблема не со спикерами, а с холуями. С холуями, которые держат эту "власть" в тёплой ванне и постоянно врут её о её величии и о том, что не любить её можно только за деньги (сами знаете кого). Иначе, эта недовласть давно бы растворилась в Омане, вместе со своими оффшорами, не дожидаясь когда её попрут...
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29.10.2021 21:05 Ответить
Та любите хоть Васю, не все гетеросексуалами рождаются.
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29.10.2021 21:18 Ответить
Гетеросексуалов всего 25%?! Вы ошибаетесь.
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29.10.2021 21:25 Ответить
Закон этот: что бы отжать телеканалы. Делайте выводы.
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29.10.2021 21:05 Ответить
Кучма звонит Зеле...

чувак..не гони пургу...я не для тебя придумал Олигархат 30 лет назад и не Крвчука...

Даниыч звыняй 95 говноквартал заставил...бес попутал рамсы...чесслово..Данилыч не держи зла
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29.10.2021 21:07 Ответить
я колю дрова 4 раза в год...стадо баранов...сам...все сам...
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29.10.2021 21:17 Ответить
Ще одна казанська сирота проти закону про олігархів. )))
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29.10.2021 21:19 Ответить
Чому це? Беня з ахметкою, пінчуком і т.п. дуже, навіть, "ЗА". Їм при кишеньковому узурпаторі непогано живеться.
28.102021
"Найбільші металургійні комбінати Ахметова отримали 27 мільярдів прибутку"
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29.10.2021 21:35 Ответить
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29.10.2021 21:20 Ответить
Когда то Карл Маркс первый комуняка на шарике Земном сказал гениальную вещь...

Отдельный скрипач сам управляет собой...,оркестр баранов всегда хочет дирижера... ,ну типа Гитлера Сралина Рузвельта Черчилля..Зеленского Путлера и прочих ГИТЛЕРОВ...
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29.10.2021 21:25 Ответить
В чому логіка і ціль?

1.Попавшим в него запрещается: осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий. ( Конверти ( чорний нал) депутатам ВР, власний презЕдент, КМ, влада на місцях)

2.Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка, СБУ или Антимонопольного комитета. ( Призначаються опоненти влади)

3.Также закон регулирует общение представителей госвласти и должностных лиц с олигархами. ( "Офіс президента відвідував "переговорник Фірташа" Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи.")

А це взагалі феєрично.

4.Если после принятия законопроекта, но до его вступления в силу, олигарх продаст принадлежащее ему СМИ лицу с «небезупречной репутацией», то его все равно будут расценивать как того, кто оказывает влияние на это СМИ. ( Продаси і залишишся олігархам)

Законопроект вводится в действие спустя полгода после его принятия сроком на 10 лет.
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29.10.2021 21:28 Ответить
принимать цей закон усе равно, шо гонять лысого - уся пена прольется мимо вагины🤣
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29.10.2021 21:31 Ответить
Закон для баранов... ПРОЛЕТАРИАТА...ой звыняйте ОЛЕГОРХАТА... по Зелемойскому быдлу Шариковых... Взять и поделить...БАРАНЫ...я прав? а что делить будете вышки Бойко? Нефть и газ Медведчука и Оксаны Марченко?или Фуфломицин Путлера?
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29.10.2021 21:34 Ответить
73 % долбодятлов...вами в Пустыню надо на лечение мозгов и не на 40 лет с Моисеем..а на все 80 лет...
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29.10.2021 21:39 Ответить
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29.10.2021 21:43 Ответить
еще один офшорник запел в поддержку Зе

https://antikor.com.ua/articles/494497-u_mera_dnepra_borisa_filatova_nashli_ofshor_s_milionnymi_aktivami
Журналисты-расследователи нашли в сливе документов «Pandora Papers» информацию про офшорную компанию городского главы Днепра Бориса Филатова с активами до 2 миллионов долларов.
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29.10.2021 21:52 Ответить
и таки да
подарит?

https://babel.ua/ru/news/53081-mer-dnepra-filatov-esli-kto-to-pokazhet-moy-offshor-ya-emu-ego-podaryu

Мэр Днепра Филатов: Если кто-то покажет мой офшор, я ему его подарю

Дата:

22:45, 19 октября 2020
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29.10.2021 22:05 Ответить
Не нужно было давать ссылку, по которой, понятно, что офшоры Филатова - это бред....
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29.10.2021 22:06 Ответить
бред?
сегодня показывали это по нашему местному ТВ-каналу (днепр.область)
- и интервью филатова - мол забыл внести просто в декларацию этот офшор..
С его интервью я и узнал про это расследование
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29.10.2021 22:10 Ответить
МЕДІАХОЛДІНГ КУРЧЕНКО - КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ

- Скажем так, власти хватило мудрости, они пришли к тому, чтобы перестать дальше выяснять отношения с местными элитами. И, как очень любят говорить в Офисе президента в частных разговорах, их пора "обнять".

Я могу сказать, что существует достаточно нормальный, продуктивный, конструктивный диалог. Понятно, что в каждом регионе есть своя специфика, но сколько я общаюсь с коллегами - то общий градус стал значительно ниже.

- Сразу после того, как результаты выборов появились на табло?
.....

- А с Андреем Ермаком?

- Общаемся, более того, Андрей Борисович отвечает на мои сообщения и вопросы, связанные с развитием территориальной громады, в течение получаса. И это очень хорошо.

- С президентом вы за последний год общались, лично или по телефону?

- Общался неоднократно с президентом, естественно, по рабочим вопросам. Потому что есть очень много правильного и хорошего, что делается в рамках программы "Велике будівництво" в Днепре. В первую очередь, это, естественно, многострадальный наш аэропорт. Президент сдвинул эту историю с мертвой точки.

Президент протянул руку мира, и я никогда не буду вспоминать плохое, и если я уже что-то пообещал, я это буду делать.

- Понятно, что город Днепр, которым вы управляете, не существует в вакууме, на нем отражается и политика, проводимая центральной властью в масштабах всей страны. Как вы оцените государственный курс за последний год?

- У меня есть своя позиция по поводу реформ, по поводу ситуации с газом или ситуации на Донбассе. Это мое частное мнение, я могу не обладать полным массивом информации для того чтобы делать окончательные выводы. К тому же каждый должен говорить о том, за что он отвечает и в чем может разбираться.

Наше противостояние и критика в адрес центральной власти, руководителей государства заключалась в том, что реформа децентрализации сворачивается. Сейчас эта повестка дня изменилась. Если еще год назад я находился в вакууме, то сейчас мне может позвонить премьер-министр, и мы полтора часа будем обсуждать вопросы территориальной громады.

- Может, это только с вами так?

- Нет, мне подтверждали другие мэры, что у них были такие же разговоры с премьером. То есть он выделяет в своем плотном графике какое-то время для того, чтобы понять проблематику конкретного региона и услышать из уст первого лица, в чем нужна помощь центрального правительства.

- Когда власть создавала Конгресс местных и региональных властей, его сразу восприняли как своего рода противовес Ассоциации городов Украины во главе с Виталием Кличко. Это так?

- Я тоже был скептиком, когда Конгресс создавался, и озвученный вами аргумент тоже воспринимал. Но в этой истории центральная власть переиграла в том числе и меня. То есть они взяли и просто меня кооптировали в президиум и сказали: если тебе что-то не нравится, то сиди в президиуме и командуй. Вот тебе площадка, вот тебе контакты, вот тебе телефоны функционеров Офиса президента.

И повестку дня Конгресса формирует не кто-то где-то далеко, а формируем мы, члены президиума. У нас есть ветка в WhatsApp, где присутствует все руководство Конгресса, и мы переписываемся по каким-то актуальным вопросам. У нас проходят периодические совещания, потом эти решения пытаются имплементировать в жизнь.

- Все-таки, это своего рода противовес Ассоциации городов во главе с Кличко?
Філатов дав абсолютно комплементарне владі інтерв"ю газеті Курченка. Не здивуюся, яко він і з БЄней помирився й на вибори піде у його кошику з яйцями .... Появиться на гівноканалі - буде підтвердження
ДОРЕЧІ КОЛИСЬ ДУЖЕ ГРИЗСЯ З СААКАШВІЛІ А ПІШОВ ТЕЖ ЯК І ВІН ДО КУРЧЕНКА.

Філатов не простий дуже розумний та хитрий

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29.10.2021 22:41 Ответить
."..В результате законопроект воспринимается как инструмент для сведения политических счетов", бо, насправді, таким і Є.
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29.10.2021 22:59 Ответить
Пиарить Филатова - это все-равно, что пиарить Медведчука. Или Цензор этого не понимает?
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29.10.2021 23:23 Ответить
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30.10.2021 00:46 Ответить
https://site.ua/markgordienko1968/poslednyaya-osen-zelenskogo-i0zp19v Последняя осень Зеленского

Разложу по полочкам.

1.Зеленский получив абсолютную власть и получив не разрушенную страну и экономику и не горячую фазу войны и парады сепаратизма...Вообщем получив отстроенную и рабочую страну, начал не реформы стратегические, а тупо борьбу за потоки.

Может у него и были розовые мечты и он не был изначально злодеем, но уровень интеллекта и компетенции «типа кому надо позвонить шоб было хорошо» привёл его к управленческой и энергетической катастрофе, финансовой пирамиде, разбалансировке власти и международной изоляции и усталости западной элиты от наглой политики Зеленского.

2.Он начал войну против всех, не имея и не умея создать себе лично преданную страту.

Он де юро Главком, но нет там ни любви ни преданности.

Не за что любить и уважать, а тем более бояться.

Полиция и СБУ помнят 2014 год и никогда не выполнят преступные приказы от юристов и продюсеров.

Мэры крупных городов держат дули в кармане и понимают, что после местных выборов где СН проиграли везде, эта шелупонь временная.

Плюс у них отнимают деньги от децентрализации.

Минус прессуют уголовным делами...

Рейтинг СН валится...

73 процента скукоживаются до 20 и это ещё до платёжек за коммуналку...

И никто из симпатиков за него на улицу не выйдет.

Королек голый.

В активе у него 200 депутатов, которые никто и звать их никак и судьба их трагична...у них же нет квартир в Лондоне и вил в Италии.

Ещё раз.

У Янека были лично его страты.

Две области, то есть Донбасс.

И криминал.

И прикормленный Беркут.

А что есть у Зеленского ?

3.Трагикомедия будет только нарастать.

Оман.

Ваннергейт.

Дело Коломойского.

Дело о похищения Чауса.

Пандора и офшоры.

Публичная заява Госдепа про 40 млрд. воровства, это не пиар, а точное знание на каких офшорах эти деньги и кому они принадлежат.

И дальше будет все хуже и страшнее.

4.Казус Разумкова.

Исход и побег лучших из худших начался и будет только увеличиваться.

Стремно и всем ясно, что Зеленский любит только Ермака, а всех остальных них он сдает не задумываясь:Данилюк, Гончарук и прочее...

5.Подоляк, Шефир и Арахамия вот весь его интеллектуальный ресурс.

И примкнувшие к ним Лещенко, Иванов и Арестович.

Коломойский единственный финансовый и медийный ресурс.

А кто против ?

Вся настоящая интеллектуальная элита Украины, а это сотни властителей дум...

Политическая элита, тут спектр от ЕС до Опзж...

Аваков, удачно ушедший, но обязательно вернётся...

Улица только и ждёт...

Волонтеры и ветераны и добровольцы доказали за эти два года, что они готовы биться за Украину...

6. Посмотрите на президиум ВР, это настолько не эстетично и принизливо..., Коуч и Шрек...

В кабмине Шмыгаль...и Таран...

7. Очень интересно как будут атаковать Киев , отнимая у Кличко полномочия.

К Кличко есть у киевлян куча вопросов, но альтернатива от зеленых и сами методы зеленых это унижение и возможный триггер или Чёрный Лебедь...

Сейчас зеленые атакуют Одессу, пытаясь посадить Труханова...и тут у нас двоякое ...ибо Гена не ангел вообще, но извините, блдь, тот сброд который кинется мародерить это ещё ужасней.

Леонов, с тремя классами образования, бородатый православный штангист, слабый и безвольный бывший ректор Коваль...

Начнётся хаос и война всех со всеми в надежде поживиться на разрухе...

... все это на фоне абсолютной безнаказанности Папы Зеленского, который украл у страны миллиарды долларов.

Зеленые предлагают нам выбор между местными решалами и чужими мародерами...

8.И впереди у нас тяжёлая зима.

Есть вопрос будет ли у нас газ.

И по какой он будет цене.

И как наша промышленность выдержит новую себестоимость...

И какая будет инфляция и покупательная способность ?

И какая будет безработица и курс доллара ?

9. Власть Зеленского падёт и рассыпится в прах и мантра о том, что он за неё будет держаться и просто так не отдаст, это заблуждение. Не за что ему держаться...

Лучшее, что он может, это сказать знаменитое президентское " я устал , я ухожу", а не дождаться другого диктаторского "Аллё, аллё и дальше по румынскии неразборчиво..."

10.Аве !

Марк Гордиенко
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30.10.2021 00:47 Ответить
Филатов каким боком заинтересован в законе об олигархах ?? подозреваю что єтот закон нужен Бени
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30.10.2021 06:29 Ответить
Ознакомьтесь с текстом Закона о борьбе с олигархам ( он короткий). Там ни слова о БОРЬБЕ с ними. Удобный инструмент собирать кэш и подмять под себя СМИ
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30.10.2021 12:06 Ответить
 
 