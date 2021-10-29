Ситуация с законом об олигархах - медийный провал власти, - Филатов
Власть, инициируя принятие закона об олигархах, не смогла грамотно объяснить людям его логику и цель. В результате законопроект воспринимается как инструмент для сведения политических счетов.
Такое мнение высказал мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП в Украине".
"Я считаю, что в истории с законом об олигархах случился один из медийных провалов власти. В частных беседах, в рамках того же Конгресса местных и региональных властей, руководители государства объясняли логику этого закона, она стройная и понятная. Но почему ее не донесли до украинских избирателей, я не понимаю.
Вот, есть такой, такой и такой пример, как надо делать, и мы пытаемся эту историю закрепить в законодательстве Украины. Ты слушаешь и тебе нечего возразить. Только сейчас в массовом сознании закон об олигархах выглядит как инструмент для сведения счетов. Медийно эту историю недоработали. Я вообще считаю, что у партии власти большая проблема со спикерами", - сказал Филатов.
По его мнению законодательно надо также ограничить влияние бизнеса на местное самоупоавление.
"В сухом остатке, я считаю, что в экономике не должно быть олигархов, и они не должны влиять на политические процессы. Но если мы спускаемся на ступеньку ниже, то тут есть свои местечковые олигархи, которые контролируют группы, фракции, которые контролируют процессы, у которых есть свои телеканалы, которые круглосуточно поливают мэра дерьмом. Поэтому я считаю, что если мы сказали А, мы должны говорить и Б, и бороться с такими людьми тоже", - пояснил мэр Днепра.
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Зе не смогли ВТЮХАТЬ и красиво НАВРАТЬ.
Головною метою тренувань є підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах, повідомили Depo.Харків у УСБУ в Харківській області.
Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних.
Служба безпеки просить жителів та гостей Харкова та області із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.
Під час навчань передбачені обмежувальні заходи на окремих територіях, можлива перевірка документів, догляд автомобільного транспорту. СБУ просить громадян мати документи, що посвідчують особу.
Як повідомляв Depo.Харків, у Харкові 31 жовтня відбудуться позачергові вибори міського голови.
Реакція бізнесу на харківськи події за синочком -
деб"мажором" показує, що не весь бізнес хоче в "рюзьке мір"
Він один вартий сотні "трускавецьких вумників"
Не виключаю. ,що Філатов йде на вибри змінити ЗЕ від БЄ
А я считаю, что у власти проблема не со спикерами, а с холуями. С холуями, которые держат эту "власть" в тёплой ванне и постоянно врут её о её величии и о том, что не любить её можно только за деньги (сами знаете кого). Иначе, эта недовласть давно бы растворилась в Омане, вместе со своими оффшорами, не дожидаясь когда её попрут...
чувак..не гони пургу...я не для тебя придумал Олигархат 30 лет назад и не Крвчука...
Даниыч звыняй 95 говноквартал заставил...бес попутал рамсы...чесслово..Данилыч не держи зла
28.102021
"Найбільші металургійні комбінати Ахметова отримали 27 мільярдів прибутку"
Отдельный скрипач сам управляет собой...,оркестр баранов всегда хочет дирижера... ,ну типа Гитлера Сралина Рузвельта Черчилля..Зеленского Путлера и прочих ГИТЛЕРОВ...
1.Попавшим в него запрещается: осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий. ( Конверти ( чорний нал) депутатам ВР, власний презЕдент, КМ, влада на місцях)
2.Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка, СБУ или Антимонопольного комитета. ( Призначаються опоненти влади)
3.Также закон регулирует общение представителей госвласти и должностных лиц с олигархами. ( "Офіс президента відвідував "переговорник Фірташа" Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи.")
А це взагалі феєрично.
4.Если после принятия законопроекта, но до его вступления в силу, олигарх продаст принадлежащее ему СМИ лицу с «небезупречной репутацией», то его все равно будут расценивать как того, кто оказывает влияние на это СМИ. ( Продаси і залишишся олігархам)
Законопроект вводится в действие спустя полгода после его принятия сроком на 10 лет.
https://antikor.com.ua/articles/494497-u_mera_dnepra_borisa_filatova_nashli_ofshor_s_milionnymi_aktivami
Журналисты-расследователи нашли в сливе документов «Pandora Papers» информацию про офшорную компанию городского главы Днепра Бориса Филатова с активами до 2 миллионов долларов.
подарит?
https://babel.ua/ru/news/53081-mer-dnepra-filatov-esli-kto-to-pokazhet-moy-offshor-ya-emu-ego-podaryu
Мэр Днепра Филатов: Если кто-то покажет мой офшор, я ему его подарю
Дата:
22:45, 19 октября 2020
сегодня показывали это по нашему местному ТВ-каналу (днепр.область)
- и интервью филатова - мол забыл внести просто в декларацию этот офшор..
С его интервью я и узнал про это расследование
- Скажем так, власти хватило мудрости, они пришли к тому, чтобы перестать дальше выяснять отношения с местными элитами. И, как очень любят говорить в Офисе президента в частных разговорах, их пора "обнять".
Я могу сказать, что существует достаточно нормальный, продуктивный, конструктивный диалог. Понятно, что в каждом регионе есть своя специфика, но сколько я общаюсь с коллегами - то общий градус стал значительно ниже.
- Сразу после того, как результаты выборов появились на табло?
.....
- А с Андреем Ермаком?
- Общаемся, более того, Андрей Борисович отвечает на мои сообщения и вопросы, связанные с развитием территориальной громады, в течение получаса. И это очень хорошо.
- С президентом вы за последний год общались, лично или по телефону?
- Общался неоднократно с президентом, естественно, по рабочим вопросам. Потому что есть очень много правильного и хорошего, что делается в рамках программы "Велике будівництво" в Днепре. В первую очередь, это, естественно, многострадальный наш аэропорт. Президент сдвинул эту историю с мертвой точки.
Президент протянул руку мира, и я никогда не буду вспоминать плохое, и если я уже что-то пообещал, я это буду делать.
- Понятно, что город Днепр, которым вы управляете, не существует в вакууме, на нем отражается и политика, проводимая центральной властью в масштабах всей страны. Как вы оцените государственный курс за последний год?
- У меня есть своя позиция по поводу реформ, по поводу ситуации с газом или ситуации на Донбассе. Это мое частное мнение, я могу не обладать полным массивом информации для того чтобы делать окончательные выводы. К тому же каждый должен говорить о том, за что он отвечает и в чем может разбираться.
Наше противостояние и критика в адрес центральной власти, руководителей государства заключалась в том, что реформа децентрализации сворачивается. Сейчас эта повестка дня изменилась. Если еще год назад я находился в вакууме, то сейчас мне может позвонить премьер-министр, и мы полтора часа будем обсуждать вопросы территориальной громады.
- Может, это только с вами так?
- Нет, мне подтверждали другие мэры, что у них были такие же разговоры с премьером. То есть он выделяет в своем плотном графике какое-то время для того, чтобы понять проблематику конкретного региона и услышать из уст первого лица, в чем нужна помощь центрального правительства.
- Когда власть создавала Конгресс местных и региональных властей, его сразу восприняли как своего рода противовес Ассоциации городов Украины во главе с Виталием Кличко. Это так?
- Я тоже был скептиком, когда Конгресс создавался, и озвученный вами аргумент тоже воспринимал. Но в этой истории центральная власть переиграла в том числе и меня. То есть они взяли и просто меня кооптировали в президиум и сказали: если тебе что-то не нравится, то сиди в президиуме и командуй. Вот тебе площадка, вот тебе контакты, вот тебе телефоны функционеров Офиса президента.
И повестку дня Конгресса формирует не кто-то где-то далеко, а формируем мы, члены президиума. У нас есть ветка в WhatsApp, где присутствует все руководство Конгресса, и мы переписываемся по каким-то актуальным вопросам. У нас проходят периодические совещания, потом эти решения пытаются имплементировать в жизнь.
- Все-таки, это своего рода противовес Ассоциации городов во главе с Кличко?
Філатов дав абсолютно комплементарне владі інтерв"ю газеті Курченка. Не здивуюся, яко він і з БЄней помирився й на вибори піде у його кошику з яйцями .... Появиться на гівноканалі - буде підтвердження
ДОРЕЧІ КОЛИСЬ ДУЖЕ ГРИЗСЯ З СААКАШВІЛІ А ПІШОВ ТЕЖ ЯК І ВІН ДО КУРЧЕНКА.
Філатов не простий дуже розумний та хитрий
Разложу по полочкам.
1.Зеленский получив абсолютную власть и получив не разрушенную страну и экономику и не горячую фазу войны и парады сепаратизма...Вообщем получив отстроенную и рабочую страну, начал не реформы стратегические, а тупо борьбу за потоки.
Может у него и были розовые мечты и он не был изначально злодеем, но уровень интеллекта и компетенции «типа кому надо позвонить шоб было хорошо» привёл его к управленческой и энергетической катастрофе, финансовой пирамиде, разбалансировке власти и международной изоляции и усталости западной элиты от наглой политики Зеленского.
2.Он начал войну против всех, не имея и не умея создать себе лично преданную страту.
Он де юро Главком, но нет там ни любви ни преданности.
Не за что любить и уважать, а тем более бояться.
Полиция и СБУ помнят 2014 год и никогда не выполнят преступные приказы от юристов и продюсеров.
Мэры крупных городов держат дули в кармане и понимают, что после местных выборов где СН проиграли везде, эта шелупонь временная.
Плюс у них отнимают деньги от децентрализации.
Минус прессуют уголовным делами...
Рейтинг СН валится...
73 процента скукоживаются до 20 и это ещё до платёжек за коммуналку...
И никто из симпатиков за него на улицу не выйдет.
Королек голый.
В активе у него 200 депутатов, которые никто и звать их никак и судьба их трагична...у них же нет квартир в Лондоне и вил в Италии.
Ещё раз.
У Янека были лично его страты.
Две области, то есть Донбасс.
И криминал.
И прикормленный Беркут.
А что есть у Зеленского ?
3.Трагикомедия будет только нарастать.
Оман.
Ваннергейт.
Дело Коломойского.
Дело о похищения Чауса.
Пандора и офшоры.
Публичная заява Госдепа про 40 млрд. воровства, это не пиар, а точное знание на каких офшорах эти деньги и кому они принадлежат.
И дальше будет все хуже и страшнее.
4.Казус Разумкова.
Исход и побег лучших из худших начался и будет только увеличиваться.
Стремно и всем ясно, что Зеленский любит только Ермака, а всех остальных них он сдает не задумываясь:Данилюк, Гончарук и прочее...
5.Подоляк, Шефир и Арахамия вот весь его интеллектуальный ресурс.
И примкнувшие к ним Лещенко, Иванов и Арестович.
Коломойский единственный финансовый и медийный ресурс.
А кто против ?
Вся настоящая интеллектуальная элита Украины, а это сотни властителей дум...
Политическая элита, тут спектр от ЕС до Опзж...
Аваков, удачно ушедший, но обязательно вернётся...
Улица только и ждёт...
Волонтеры и ветераны и добровольцы доказали за эти два года, что они готовы биться за Украину...
6. Посмотрите на президиум ВР, это настолько не эстетично и принизливо..., Коуч и Шрек...
В кабмине Шмыгаль...и Таран...
7. Очень интересно как будут атаковать Киев , отнимая у Кличко полномочия.
К Кличко есть у киевлян куча вопросов, но альтернатива от зеленых и сами методы зеленых это унижение и возможный триггер или Чёрный Лебедь...
Сейчас зеленые атакуют Одессу, пытаясь посадить Труханова...и тут у нас двоякое ...ибо Гена не ангел вообще, но извините, блдь, тот сброд который кинется мародерить это ещё ужасней.
Леонов, с тремя классами образования, бородатый православный штангист, слабый и безвольный бывший ректор Коваль...
Начнётся хаос и война всех со всеми в надежде поживиться на разрухе...
... все это на фоне абсолютной безнаказанности Папы Зеленского, который украл у страны миллиарды долларов.
Зеленые предлагают нам выбор между местными решалами и чужими мародерами...
8.И впереди у нас тяжёлая зима.
Есть вопрос будет ли у нас газ.
И по какой он будет цене.
И как наша промышленность выдержит новую себестоимость...
И какая будет инфляция и покупательная способность ?
И какая будет безработица и курс доллара ?
9. Власть Зеленского падёт и рассыпится в прах и мантра о том, что он за неё будет держаться и просто так не отдаст, это заблуждение. Не за что ему держаться...
Лучшее, что он может, это сказать знаменитое президентское " я устал , я ухожу", а не дождаться другого диктаторского "Аллё, аллё и дальше по румынскии неразборчиво..."
10.Аве !
Марк Гордиенко