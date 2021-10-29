Ситуация с законом об олигархах - медийный провал власти, - Филатов

Власть, инициируя принятие закона об олигархах, не смогла грамотно объяснить людям его логику и цель. В результате законопроект воспринимается как инструмент для сведения политических счетов.

Такое мнение высказал мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП в Украине".

"Я считаю, что в истории с законом об олигархах случился один из медийных провалов власти. В частных беседах, в рамках того же Конгресса местных и региональных властей, руководители государства объясняли логику этого закона, она стройная и понятная. Но почему ее не донесли до украинских избирателей, я не понимаю.

Вот, есть такой, такой и такой пример, как надо делать, и мы пытаемся эту историю закрепить в законодательстве Украины. Ты слушаешь и тебе нечего возразить. Только сейчас в массовом сознании закон об олигархах выглядит как инструмент для сведения счетов. Медийно эту историю недоработали. Я вообще считаю, что у партии власти большая проблема со спикерами", - сказал Филатов.

Также читайте: В реанимации у нас ни одного вакцинированного, в палатах – 97% невакцинированных, - мэр Днепра Филатов

По его мнению законодательно надо также ограничить влияние бизнеса на местное самоупоавление.

"В сухом остатке, я считаю, что в экономике не должно быть олигархов, и они не должны влиять на политические процессы. Но если мы спускаемся на ступеньку ниже, то тут есть свои местечковые олигархи, которые контролируют группы, фракции, которые контролируют процессы, у которых есть свои телеканалы, которые круглосуточно поливают мэра дерьмом. Поэтому я считаю, что если мы сказали А, мы должны говорить и Б, и бороться с такими людьми тоже", - пояснил мэр Днепра.