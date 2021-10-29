Ситуація із законом про олігархів - медійний провал влади, - Філатов

Влада, ініціюючи ухвалення закону про олігархів, не змогла грамотно пояснити людям його логіку та мету. У результаті законопроєкт сприймається як інструмент для зведення політичних рахунків.

Про це в інтерв'ю "КП в Україні" розповів міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що в історії із законом про олігархів трапився один із медійних провалів влади. У приватних бесідах, у рамках того ж Конгресу місцевої та регіональної влади, керівники держави пояснювали логіку цього закону, вона струнка і зрозуміла. Але чому її не донесли до українських виборців, я не розумію.

От є такий, такий і такий приклад, як треба робити, і ми намагаємося цю історію закріпити в законодавстві України. Ти слухаєш і тобі нема чого заперечити. Тільки зараз у масовій свідомості закон про олігархи виглядає як інструмент для зведення рахунків. Медійно цю історію недопрацювали. Я взагалі вважаю, що партія влади має велику проблему зі спікерами", - сказав Філатов.

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На його думку, законодавчо треба також обмежити вплив бізнесу на місцеве самоуправління.

"У сухому залишку, я вважаю, що в економіці не повинно бути олігархів, і вони не повинні впливати на політичні процеси. Але якщо ми спускаємося на сходинку нижче, то є свої містечкові олігархи, які контролюють групи, фракції, які контролюють процеси, у яких є свої телеканали, які цілодобово поливають мера лайном. Тому я вважаю, що якщо ми сказали А, ми маємо говорити і Б, і боротися з такими людьми також", - пояснив мер Дніпра.