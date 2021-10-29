Каждый пятый россиянин считает пытки допустимыми, - опрос "Левада-Центра"

20% жителей РФ считает допустимым применение пыток в определенных случаях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологов "Левада-центра", сообщает Цензор.НЕТ.

Две трети россиян (66%) считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. 20% считают, что пытки допустимы: 11% — только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей, 9% — только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

45% респондентов полагают, что больше всего пытки распространены в учреждениях ФСИН, таких как колонии и тюрьмы. 41% россиян уверен, что пытки применяются в ходе следствия и в полиции, 18% - в Следственном комитете и ФСБ. Около трети участников опроса (30%) затруднились ответить на вопрос о том, в каких учреждениях страны распространены пытки.

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Всего 2% опрошенных указали, что когда-либо находились в местах отбывания наказания, еще 3% были в СИЗО, КПЗ или ИВС. У подавляющего большинства респондентов (89%) никогда не было такого опыта. У 8% граждан в изоляторах временного содержания или местах отбывания наказания были близкие родственники.