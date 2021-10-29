Каждый пятый россиянин считает пытки допустимыми, - опрос "Левада-Центра"
20% жителей РФ считает допустимым применение пыток в определенных случаях.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологов "Левада-центра", сообщает Цензор.НЕТ.
Две трети россиян (66%) считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. 20% считают, что пытки допустимы: 11% — только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей, 9% — только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
45% респондентов полагают, что больше всего пытки распространены в учреждениях ФСИН, таких как колонии и тюрьмы. 41% россиян уверен, что пытки применяются в ходе следствия и в полиции, 18% - в Следственном комитете и ФСБ. Около трети участников опроса (30%) затруднились ответить на вопрос о том, в каких учреждениях страны распространены пытки.
Всего 2% опрошенных указали, что когда-либо находились в местах отбывания наказания, еще 3% были в СИЗО, КПЗ или ИВС. У подавляющего большинства респондентов (89%) никогда не было такого опыта. У 8% граждан в изоляторах временного содержания или местах отбывания наказания были близкие родственники.
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Однак КОЖНИЙ росіянин чомусь не думає що це може стосуваться і його самого!
кацап - шкуродер!
- и я уверен, что не каждый 5-й за пытки, а каждый 5-й только против - и тот 5-й не руський по национальности
Бабы еще нарожают - руськая национальная идея через века
Ну незнаю, на такие вопросы я тоже бы ответил утвердительно, и пусть я гавнюк безсердечный буду, но если откровенную тварь пытают, что бы спасти нормального человека( так судя по новости стоял вопрос в опросе), то пусть пытают. Ну а насчет тяжкого насильственного преступления, то далеко ходить ненадо, открыть новости про всяких педофилов и прочую нечисть , и почитать мнение наших людей. Та туже новость про харьковского мажора) Странно что аж 66% против, які доброзичливі)
что их крёмлёвский сцарь- самый главный русафоб и враг кацапского народа,
пататушта именно он настроил телевизор на фашизацию кацапского общества
холодильники- на пустоту, а весь цивилизованный мир -
на полное уничтожение паРаши и развал !
І що тут дивовижного раніше був найкривавіший і найстрашніший за всю історію у світі, режим кремлівських комуно-фашистів ката сталіна, який репресіями, розстрілами, геноцидом та штучним голодом знищив десятки мільйонів своїх громадян. І він єдиний у світі офіційно на законодавчому рівні тисячами вбивав - розстрілював вагітних жінок, калік та дітей. І він навіть набагато в цьому перевершив такий самий кривавий фашистський гітлерівський режим. А так як фашистська паРаша з своїми кремлівськими фашистами фюрера )(уйла, стала правонаступницею найстрашнішого кривавого у світі режима сталінських комуно-фашистів.
То і вона масово знищує неугодних їй громадян, а як доберется до України( капітуляція ) то буде знищувати мільйонами також і українців, як це вони завжди робили раніше..
Например, что бы узнать сколько народных денег прячут по офшорам, и новые фамилии владельцев.