Кожен п'ятий росіянин вважає тортури допустимими, - опитування "Левада-Центру"
20% жителів РФ вважають допустимим застосування тортур у певних випадках.
Про це свідчать результати опитування соціологів "Левада-центра", повідомляє Цензор.НЕТ.
Дві третини росіян (66%) вважають, що тортури неприпустимі за жодних обставин. 20% вважають, що тортури допустимі: 11% — лише у виняткових випадках, коли це може врятувати життя людей, 9% — лише стосовно тих, хто вчинив тяжкий насильницький злочин.
45% респондентів вважають, що найбільше тортур поширені в установах ФСВП, таких як колонії та в'язниці. 41% росіян упевнений, що тортури застосовуються в ході слідства та в поліції, 18% - у Слідчому комітеті та ФСБ. Близько третині учасників опитування (30%) було важко відповісти на запитання про те, в яких установах країни поширені тортури.
Усього 2% опитаних вказали, що колись перебували в місцях відбування покарання, ще 3% були в СІЗО, КПЗ або ІТТ. Переважна більшість респондентів (89%) ніколи не мала такого досвіду. У 8% громадян в ізоляторах тимчасового тримання чи місцях відбування покарання були близькі родичі.
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Однак КОЖНИЙ росіянин чомусь не думає що це може стосуваться і його самого!
кацап - шкуродер!
- и я уверен, что не каждый 5-й за пытки, а каждый 5-й только против - и тот 5-й не руський по национальности
Бабы еще нарожают - руськая национальная идея через века
Ну незнаю, на такие вопросы я тоже бы ответил утвердительно, и пусть я гавнюк безсердечный буду, но если откровенную тварь пытают, что бы спасти нормального человека( так судя по новости стоял вопрос в опросе), то пусть пытают. Ну а насчет тяжкого насильственного преступления, то далеко ходить ненадо, открыть новости про всяких педофилов и прочую нечисть , и почитать мнение наших людей. Та туже новость про харьковского мажора) Странно что аж 66% против, які доброзичливі)
что их крёмлёвский сцарь- самый главный русафоб и враг кацапского народа,
пататушта именно он настроил телевизор на фашизацию кацапского общества
холодильники- на пустоту, а весь цивилизованный мир -
на полное уничтожение паРаши и развал !
І що тут дивовижного раніше був найкривавіший і найстрашніший за всю історію у світі, режим кремлівських комуно-фашистів ката сталіна, який репресіями, розстрілами, геноцидом та штучним голодом знищив десятки мільйонів своїх громадян. І він єдиний у світі офіційно на законодавчому рівні тисячами вбивав - розстрілював вагітних жінок, калік та дітей. І він навіть набагато в цьому перевершив такий самий кривавий фашистський гітлерівський режим. А так як фашистська паРаша з своїми кремлівськими фашистами фюрера )(уйла, стала правонаступницею найстрашнішого кривавого у світі режима сталінських комуно-фашистів.
То і вона масово знищує неугодних їй громадян, а як доберется до України( капітуляція ) то буде знищувати мільйонами також і українців, як це вони завжди робили раніше..
Например, что бы узнать сколько народных денег прячут по офшорам, и новые фамилии владельцев.