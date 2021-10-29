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Кожен п'ятий росіянин вважає тортури допустимими, - опитування "Левада-Центру"

Кожен п'ятий росіянин вважає тортури допустимими, - опитування

20% жителів РФ вважають допустимим застосування тортур у певних випадках.

Про це свідчать результати опитування соціологів "Левада-центра", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дві третини росіян (66%) вважають, що тортури неприпустимі за жодних обставин. 20% вважають, що тортури допустимі: 11% — лише у виняткових випадках, коли це може врятувати життя людей, 9% — лише стосовно тих, хто вчинив тяжкий насильницький злочин.

45% респондентів вважають, що найбільше тортур поширені в установах ФСВП, таких як колонії та в'язниці. 41% росіян упевнений, що тортури застосовуються в ході слідства та в поліції, 18% - у Слідчому комітеті та ФСБ. Близько третині учасників опитування (30%) було важко відповісти на запитання про те, в яких установах країни поширені тортури.

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Усього 2% опитаних вказали, що колись перебували в місцях відбування покарання, ще 3% були в СІЗО, КПЗ або ІТТ. Переважна більшість респондентів (89%) ніколи не мала такого досвіду. У 8% громадян в ізоляторах тимчасового тримання чи місцях відбування покарання були близькі родичі.

Автор: 

опитування (1975) катування (612) росія (66193) Левада-Центр (75)


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Топ коментарі
+12
Духовність - вона така...
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29.10.2021 22:06 Відповісти
+12
"Страна терпил, страна рабов" (С) Что и требовалось доказать.
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29.10.2021 22:14 Відповісти
+11
Пам'ятаєте дебільні серіали про мєнтів? Головний посил цих серіалів - якщо робити все по закону, злодій відмажеться. Такими серіалами свідомість людей готується до мєнтовського бєспрєдєлу. А почалося все з Жеглова, Шарапова і Колі Саприкіна
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29.10.2021 22:10 Відповісти
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И правильно, а то как-то скучно без них
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29.10.2021 22:05 Відповісти
Духовність - вона така...
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29.10.2021 22:06 Відповісти
Пам'ятаєте дебільні серіали про мєнтів? Головний посил цих серіалів - якщо робити все по закону, злодій відмажеться. Такими серіалами свідомість людей готується до мєнтовського бєспрєдєлу. А почалося все з Жеглова, Шарапова і Колі Саприкіна
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29.10.2021 22:10 Відповісти
А снял эту "кошку" страстный поклонник Сралина и *****.
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29.10.2021 22:16 Відповісти
Американские боевики давно смотрел? Это киноматограф, людям дают то, что они хотят)
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29.10.2021 22:24 Відповісти
Знайомий розповідав: якось у поїзді "Москва-Київ пасажир п"яний учинив дебош при перетині кордону коли прикордонники стали вимагать від нього пред"явлення відповідних документів У відповідь почули: "Да вы, сволочи, знаете, КТО я такой? Я - ШАРАПОВ!!!" (Правда ця заява громадянину Росії Конкіну мало допомогла ...)
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30.10.2021 06:14 Відповісти
теперь вы знаете координаты великой швабрии...
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29.10.2021 22:13 Відповісти
"Страна терпил, страна рабов" (С) Что и требовалось доказать.
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29.10.2021 22:14 Відповісти
Поїти кацапню боярою і дубасити дрючком по кумполу, для отримання кайфу.
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29.10.2021 22:22 Відповісти
Каждый пятый россиянин считает пытки допустимыми
Однак КОЖНИЙ росіянин чомусь не думає що це може стосуваться і його самого!
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30.10.2021 06:17 Відповісти
ну нравица кацапам швабра в дупе)) игры у них такие кто на чекушку сел кто на шампусик)) чемпионы садятся на трехлитровые банки, а лохи кидают коровьи лепёшки и жрут с лопаты.
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30.10.2021 16:24 Відповісти
Манипуляция и хрень...каждый 5....это любимая фраза для Социологов...даже роли был смешной по этому поводу...
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29.10.2021 22:15 Відповісти
Пффф! Це їхня духовна зкріпа!

кацап - шкуродер!
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29.10.2021 22:16 Відповісти
Это закономерный итог просмотра российского зомбоящика. Надо еще провести опрос относительно смертной казни или ссылками в лагеря, уверен результаты не сильно будут отличаться. Эрефия уверено движется по пути сралинизма. О чём говорить, когда у власти Кгбист и уголовник
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29.10.2021 22:17 Відповісти
это не просмотр зомбоящика - это гены Орды в крови - они всегда такими были
- и я уверен, что не каждый 5-й за пытки, а каждый 5-й только против - и тот 5-й не руський по национальности
Бабы еще нарожают - руськая национальная идея через века
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29.10.2021 22:22 Відповісти
В 1953 году маршал советского союза,герой социалистического труда,кавалер 5 орденов чЛенина,2 орденов красного знамени Лаврентий Берия без пыток признался...вредил советскому союзу со школьной скамьи и работал на китайсекую,британскую и немецкую разведки...короче обосрал СССр дохляк по самые Мавзолеи...расстрелять...26 июня 1953 года приговор отменен...,ввиду новых фактов предательства... дохлого советского говна...,расстреляли Лаврентий Палыча аж 23 декабря 1953 года....
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29.10.2021 22:18 Відповісти
Терпилы по рождению
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29.10.2021 22:19 Відповісти
уже безразличен процентаж в стаде одичалых за какую матрёшку они отдают свои голоса, радость может вызывать только статистика снижения их поголовия
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29.10.2021 22:20 Відповісти
11% - только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей, 9% - только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

Ну незнаю, на такие вопросы я тоже бы ответил утвердительно, и пусть я гавнюк безсердечный буду, но если откровенную тварь пытают, что бы спасти нормального человека( так судя по новости стоял вопрос в опросе), то пусть пытают. Ну а насчет тяжкого насильственного преступления, то далеко ходить ненадо, открыть новости про всяких педофилов и прочую нечисть , и почитать мнение наших людей. Та туже новость про харьковского мажора) Странно что аж 66% против, які доброзичливі)
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29.10.2021 22:21 Відповісти
После смерти Сралина начапли копать под всех грузинов в 1953 году....их оказалось в ЦК партии немало... Орджоникидзе,Рухадзе,Церетели,Лордкипанидзе,Гоглидзе,Рапава,Надарая, и прочие Чиковани Гегечкори...короче целая кавказская МАФИЯ...но Саакашвили не было...
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29.10.2021 22:24 Відповісти
Російське слово слово "питкі" це перекручене українське питати - рос. - спрашивать. Тому правильно - спрашивалкі. Геть суржик з російської мови!
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29.10.2021 22:25 Відповісти
ГУЛАГ Сралина жив и сейчас...,не я сказал,а более авторитетный чувак в этих мавзолейных делах советского говна...,Александр Глебыч Невзоров....
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29.10.2021 22:29 Відповісти
Значит пихать швабру в жопу каждому пятому россиянину это во благо
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29.10.2021 22:29 Відповісти
Цікавий сегмент "у меня нет мнения на этот счет". Стадо без думки. Як скажуть, так і буде
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29.10.2021 22:30 Відповісти
Ну вообще нормально. Только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей, и это международная практика спецслужб.
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29.10.2021 22:33 Відповісти
Лехе Навальному ничего не пихали....он премию Сахарова получил и отдал Путлеру и его коопероативу Озеро...типа Мать Тереза... на Северный потоп-3...,Ангеля Меркель завидует Лехе..в ГУЛАГе стихи пишет... о рюсскам мире... типа Крым не бутерброд...,шакалы вонючие...вы рюсский народец уродец...Золотой орды Хана Батыя...Лапотники Репоеды...
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29.10.2021 22:39 Відповісти
Набутилочний народєц
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29.10.2021 23:03 Відповісти
каждый первый кацапянин скоро будет панимать
что их крёмлёвский сцарь- самый главный русафоб и враг кацапского народа,
пататушта именно он настроил телевизор на фашизацию кацапского общества
холодильники- на пустоту, а весь цивилизованный мир -
на полное уничтожение паРаши и развал !
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29.10.2021 23:05 Відповісти
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29.10.2021 23:40 Відповісти
Учитывайте, что половина тех, кто против, наверняка были не до конца откровенными.
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30.10.2021 00:38 Відповісти
Тортури це те що перевищує межу толерантності і приносить біль та страждання. Звідси те що вважати тортурами залежить від "товстошкірості" клієнта.
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30.10.2021 01:49 Відповісти
Депутати не легитимно державної думи - дури Російської *********, злочинне зборище профашистів )(уйла, 22 грудня 2015 року, в остаточному читанні внесли зміни до закону «Про федеральну службу безпеки», згідно з яким, військовослужбовці ФСБ можуть застосовувати вогнепальну зброю і вбивати. також і калік - інвалідів.
І що тут дивовижного раніше був найкривавіший і найстрашніший за всю історію у світі, режим кремлівських комуно-фашистів ката сталіна, який репресіями, розстрілами, геноцидом та штучним голодом знищив десятки мільйонів своїх громадян. І він єдиний у світі офіційно на законодавчому рівні тисячами вбивав - розстрілював вагітних жінок, калік та дітей. І він навіть набагато в цьому перевершив такий самий кривавий фашистський гітлерівський режим. А так як фашистська паРаша з своїми кремлівськими фашистами фюрера )(уйла, стала правонаступницею найстрашнішого кривавого у світі режима сталінських комуно-фашистів.
То і вона масово знищує неугодних їй громадян, а як доберется до України( капітуляція ) то буде знищувати мільйонами також і українців, як це вони завжди робили раніше..
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30.10.2021 05:07 Відповісти
да,побольше швабр-больших и ещё больше...
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30.10.2021 07:30 Відповісти
Интересно, а сколько украинцев считает пытки допустимыми?
Например, что бы узнать сколько народных денег прячут по офшорам, и новые фамилии владельцев.
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30.10.2021 09:24 Відповісти
Для пацака посидеть на бутылке или швабре - одно удовольствие. Отсюда и непонимание с их стороны.Менталитет, туды его в качель.
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30.10.2021 09:43 Відповісти
Хтось ще буде стверджувати, що кацапи - це гомо сапіенс. Це тупіков гілка цивілізації. Якщо б якийсь вчений розробив вірус, що знищує ТІЛЬКИ МОКШАН (але знищує дуже швидко) - цьому вченому Нобіля треба б було надавати кожного року та встановити золотий пам'ятник.
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30.10.2021 10:49 Відповісти
страна - кретинов......
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30.10.2021 11:28 Відповісти
А по отношению к себе?
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30.10.2021 13:18 Відповісти
 
 