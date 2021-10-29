Кожен п'ятий росіянин вважає тортури допустимими, - опитування "Левада-Центру"

20% жителів РФ вважають допустимим застосування тортур у певних випадках.

Про це свідчать результати опитування соціологів "Левада-центра", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дві третини росіян (66%) вважають, що тортури неприпустимі за жодних обставин. 20% вважають, що тортури допустимі: 11% — лише у виняткових випадках, коли це може врятувати життя людей, 9% — лише стосовно тих, хто вчинив тяжкий насильницький злочин.

45% респондентів вважають, що найбільше тортур поширені в установах ФСВП, таких як колонії та в'язниці. 41% росіян упевнений, що тортури застосовуються в ході слідства та в поліції, 18% - у Слідчому комітеті та ФСБ. Близько третині учасників опитування (30%) було важко відповісти на запитання про те, в яких установах країни поширені тортури.

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Усього 2% опитаних вказали, що колись перебували в місцях відбування покарання, ще 3% були в СІЗО, КПЗ або ІТТ. Переважна більшість респондентів (89%) ніколи не мала такого досвіду. У 8% громадян в ізоляторах тимчасового тримання чи місцях відбування покарання були близькі родичі.