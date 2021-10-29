Шустер заразился коронавирусом
Выпуск программы "Свобода слова Савика Шустера" он ведет из своего дома в Италии.
Об этом телеведущий рассказал в эфире программы, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Шустера, тест, который он делал перед отлетом из Италии в Киев, оказался позитивным.
Телеведущий добавил, что в общем счете сделал четыре прививки от COVID-19. Последнюю дозу вакцины Pfizer он получил 7 сентября.
Шустер отметил, что чувствует себя "очень хорошо", и никаких симптомов болезни у него пока нет.
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показать весь комментарий29.10.2021 23:01 Ответить Ссылка
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Видимо, оттуда и вещаеете свою ахинею что по форме что по сути.
шустрик при всех выжил
и тут выживет
Надораніч Панове... не надо меня лечить...ПЖЛСТА...
И правильно сделал.
Если получить 4 прививки и болеть , то будешь ширяться каждый день скоро . При выходе на улицу. Убьешь иммунитет и следующая эпидемия будет твоя,так как организм больше не способен сопротивляться. И пока изобретут какую-то вакцину ,через год, ты можешь ,козел ,не дождаться.
Доходчиво?
До чего доводит жадность
С 4 дозами я тоже сидел бы в Италии.
ВАКЦИНАЦІЯ ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ЗАХИСТ СЕБЕ ЛЮБИМОГО А Й ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА САМ ПРОЦУС БОРОТЬБИ З ЗАРАЗОЮ
Вот таких чертей и приглашают разные уроды во власти за бабло их отбеливать.
тебе в Кацапстане этого не понять.