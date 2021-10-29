Шустер заразился коронавирусом

Выпуск программы "Свобода слова Савика Шустера" он ведет из своего дома в Италии.

Об этом телеведущий рассказал в эфире программы, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Шустера, тест, который он делал перед отлетом из Италии в Киев, оказался позитивным.

Телеведущий добавил, что в общем счете сделал четыре прививки от COVID-19. Последнюю дозу вакцины Pfizer он получил 7 сентября.

Шустер отметил, что чувствует себя "очень хорошо", и никаких симптомов болезни у него пока нет.

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