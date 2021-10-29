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Шустер заразился коронавирусом

Шустер заразился коронавирусом

Выпуск программы "Свобода слова Савика Шустера" он ведет из своего дома в Италии.

Об этом телеведущий рассказал в эфире программы, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Шустера, тест, который он делал перед отлетом из Италии в Киев, оказался позитивным.

Телеведущий добавил, что в общем счете сделал четыре прививки от COVID-19. Последнюю дозу вакцины Pfizer он получил 7 сентября.

Шустер отметил, что чувствует себя "очень хорошо", и никаких симптомов болезни у него пока нет.

Читайте: Ляшко о ситуации с COVID-19: "Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября"

Автор: 

шоу Шустера (315) Шустер Савик (681) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
ни одна вакцина не защищает от заражения
вакцина учит организм справляться с инфекцией после заражения
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29.10.2021 23:01 Ответить
+14
А при чем тут патриотизм ?

может с этой целью ещё на Славуты всем пересесть ?

Шустер мне не интересен, просто такая точка зрения не по душе .
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29.10.2021 22:57 Ответить
+12
Домик в Италии - очень патриотично!
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29.10.2021 22:52 Ответить
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Страница 2 из 2
"Куклы" были "гавном" ?
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29.10.2021 23:47 Ответить
сенатор, с вашим подзаборным слэнгом, вы можете заседать только в паРаше.
Видимо, оттуда и вещаеете свою ахинею что по форме что по сути.
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29.10.2021 23:31 Ответить
Баран,а ты влез сюда?
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29.10.2021 23:33 Ответить
То!, вложил инвестиции в правду в домик в Италии!))
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29.10.2021 23:21 Ответить
шустрик был живым свидетелем пеньковых прыжков овосча
шустрик при всех выжил
и тут выживет
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29.10.2021 23:24 Ответить
скорее короновирус умрёт...)\а такие шустрики будут жить...\
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29.10.2021 23:32 Ответить
Есть умные Штирлицы Путлера типа Андрей Иллиарионов,Шустер,Познер или Саймс в США...а есть дуболомы типа ********* Салавьев Сикелев Норкин и т.д...
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29.10.2021 23:32 Ответить
свобода она такая - можешь заразиться, а можешь и нет
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29.10.2021 23:32 Ответить
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29.10.2021 23:37 Ответить
Чуваки, я в журналистике 30 лет в Украине,Виталя Портников чуть больше но начинали почти всесте...

Надораніч Панове... не надо меня лечить...ПЖЛСТА...
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29.10.2021 23:48 Ответить
Чувак, уже добухался до того, что в журналисты с 30 летним стажем записался. Белая горячка она такая белая.....
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30.10.2021 06:55 Ответить
Шустер сыббался от нашего ляшковского маразма.
И правильно сделал.
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29.10.2021 23:51 Ответить
Артист Гаркалин- 3 прививки и сейчас в критическом состоянии. Это к тому, что прививки не делают вас небожителями. Позволяя им с сертификатами вакцинации передвигаться транспортом, посещать мероприятия различные, зараза только может больше распространяться. Правила локдауна должны быть для всех одинаковые, привит ты или нет.
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30.10.2021 10:00 Ответить
кыш антиваксеров
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30.10.2021 13:31 Ответить
кыш ваксеров которые всех заражают
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30.10.2021 13:47 Ответить
А если и заболел, то что? Сейчас сезон простудных инфекций.
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30.10.2021 13:15 Ответить
Нужно было пять прививок делать, тогда бы точно не заболел.
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30.10.2021 00:03 Ответить
Шо ,4 вакцини і захворів ? Ну і нащо тоді?
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30.10.2021 00:04 Ответить
Тоди овца ,человек переносит болезнь в легкой форме ,иногда ,овца, даже не замечая ее . Обнаружить может только тест ,думая ,овца тупорылая ,изложил доходчиво?
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30.10.2021 08:26 Ответить
Для хамов невоспитанных! А вы дибилы не думали, что все благославленные прививками шарятся по ТРЦ махая своими сратификатами и разносят вирус по окрестностям! Славик Шустер отметил, что чувствует себя "очень хорошо", и никаких симптомов болезни у него пока нет. Источник: . Такой себе безсимтомный носитель с четырьмя дозами!
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30.10.2021 08:49 Ответить
Нет,козел, не доходчиво .

Если получить 4 прививки и болеть , то будешь ширяться каждый день скоро . При выходе на улицу. Убьешь иммунитет и следующая эпидемия будет твоя,так как организм больше не способен сопротивляться. И пока изобретут какую-то вакцину ,через год, ты можешь ,козел ,не дождаться.

Доходчиво?
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30.10.2021 09:47 Ответить
Тибе, Эмимочка, убили не иммунитет. Тибе убили мозг.
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30.10.2021 12:30 Ответить
Где вас таких умных и грамотных набирают?
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30.10.2021 12:53 Ответить
Ой, дорогая Капибара, это ирония или сарказм?
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30.10.2021 13:23 Ответить
Читай статью ,овца тупорылая ,отлетая в аэропорту тест обнаружил ,где овца, написано заболел.
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30.10.2021 13:09 Ответить
Живуть в Італіях , а косить їдуть в Україну.
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30.10.2021 00:05 Ответить
Савік десь бреше, як завжди. Якщо він вакцинований та має грінпасс, то навіщо робив тест? Якщо не вакцинований, тоді тест в Італії обов'язковий. Мабуть спілкувався з кимось, хто захворів, тому і вирішив зробити тест. Але те, що сидить на самоізоляції - респект, всі б так робили, то і хворих та померлих було б значно менше.
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30.10.2021 00:20 Ответить
шустер, вірус... поняття тотожні
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30.10.2021 00:21 Ответить
Украинские банки заработали рекордные 51 млрд.
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30.10.2021 00:48 Ответить
Любі хлопчики й дівчатка,невже ви вірите цьому сивому гебрею?))) У нього новий сценарій для лохів)))
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30.10.2021 01:20 Ответить
Отлично! Если я не могу верить журналисту, так с какого перепугу я должен верить политикам!?
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30.10.2021 12:56 Ответить
С.Шустер - здохни !!!
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30.10.2021 06:19 Ответить
Просто всі вакциновані відчувають себе безсмертними, не то що не носять масок, не обробляють руки антисептиком, а і плюють на елементарні правила гігієни
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30.10.2021 07:43 Ответить
Там і залишайся!
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30.10.2021 07:46 Ответить
"Телеведущий добавил, что в общем счете сделал четыре прививки от COVID-19."

До чего доводит жадность

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30.10.2021 08:51 Ответить
А міг би і розкошелитися на десяток доз.
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30.10.2021 09:46 Ответить
4 дозы?
С 4 дозами я тоже сидел бы в Италии.
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30.10.2021 09:18 Ответить
то что итаьянцев начали прививать раньше украинцев - главная причина, почему я бі хотел переехать в италию.
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30.10.2021 17:00 Ответить
Ой, хоча би ще Саакашвілі не захворів на "корону"!
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30.10.2021 09:44 Ответить
Ще одне підтвердження, що привиті можуть заражати навколишніх... вакцина не зупинить пандемію
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30.10.2021 10:15 Ответить
кыш антивакцеров
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30.10.2021 13:32 Ответить
Не пойму, Савак "полезный идиот" или проплаченный гебист? Последние годы сомнительного не употребляю, а ВЫ? За меньшее, в сибирь или новичком кормили, это о проф. Соловей, и прочих генералах... растаскивают людей по групкам, ( не можешь подавить - возглавь.)
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30.10.2021 11:15 Ответить
трусливый жидяра Шустер, наверняка не вакцинировался , как и все Жиды в Украине! Жиды, Распространители всей заразы в Украине!!
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30.10.2021 12:03 Ответить
Щас вакцино кролики главные и первые переносчики вируса. Вчера в метро стояло такое быдло без маски, ему сделали замечание., а оно в ответ - а я вакцинированный!! А то шо быдло разносит заразу, то ничего. Неудивительно что сейчас заражений больше чем ещё до всех этих прививок, а щас уже многих попрививали, и рекорды по заболеваемости.. Всё верно - если локдаун то для всех, а не так что вакцинированым можна везде лазить и они всех заражают..что за бредо карантин такой?? Вакцинированный переносит заразу только в путь, а дибилы врачи и политики им разрешают всё, да и само быдло подливает масла в огонь..вакцинированный же зачем та маска...лазит везде кашляет...
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30.10.2021 13:52 Ответить
Похренізм або безграмотність, а також дебілізм віруючих в чіпи - це рівнозначні вади недоразвинутогї чи невихованої людини.
ВАКЦИНАЦІЯ ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ЗАХИСТ СЕБЕ ЛЮБИМОГО А Й ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА САМ ПРОЦУС БОРОТЬБИ З ЗАРАЗОЮ
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30.10.2021 14:08 Ответить
Вообще, кто-то может объяснить, что делает "литовец" с гражданством Италии и Канады в Украине?
Вот таких чертей и приглашают разные уроды во власти за бабло их отбеливать.
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30.10.2021 15:02 Ответить
свободный человек что хочет то и делает (в армках закона) в той стране, где в данный момент ему хочется находиться.
тебе в Кацапстане этого не понять.
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30.10.2021 17:01 Ответить
Из своего дома в Италии!!!! Ну не из Украины же говорить о Свободе слова в Украине!!!!
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30.10.2021 16:33 Ответить
Якось пох...
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30.10.2021 17:42 Ответить
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