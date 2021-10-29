Шустер заразився коронавірусом

Випуск програми "Свобода слова Савіка Шустера" він веде зі свого дому в Італії.

Про це телеведучий розповів в ефірі програми, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Шустера, тест, який він робив перед відльотом з Італії до Києва, виявився позитивним.

Телеведучий додав, що загалом зробив чотири щеплення від COVID-19. Останню дозу вакцини Pfizer він отримав 7 вересня.

Шустер зазначив, що почувається "дуже добре", і жодних симптомів хвороби у нього поки що немає.

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