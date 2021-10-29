Шустер заразився коронавірусом
Випуск програми "Свобода слова Савіка Шустера" він веде зі свого дому в Італії.
Про це телеведучий розповів в ефірі програми, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Шустера, тест, який він робив перед відльотом з Італії до Києва, виявився позитивним.
Телеведучий додав, що загалом зробив чотири щеплення від COVID-19. Останню дозу вакцини Pfizer він отримав 7 вересня.
Шустер зазначив, що почувається "дуже добре", і жодних симптомів хвороби у нього поки що немає.
Топ коментарі
+26 Стрелок
показати весь коментар29.10.2021 23:01 Відповісти Посилання
+14 Александр Лихошва
показати весь коментар29.10.2021 22:57 Відповісти Посилання
+12 Николай Морозов #446358
показати весь коментар29.10.2021 22:52 Відповісти Посилання
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Видимо, оттуда и вещаеете свою ахинею что по форме что по сути.
шустрик при всех выжил
и тут выживет
Надораніч Панове... не надо меня лечить...ПЖЛСТА...
И правильно сделал.
Если получить 4 прививки и болеть , то будешь ширяться каждый день скоро . При выходе на улицу. Убьешь иммунитет и следующая эпидемия будет твоя,так как организм больше не способен сопротивляться. И пока изобретут какую-то вакцину ,через год, ты можешь ,козел ,не дождаться.
Доходчиво?
До чего доводит жадность
С 4 дозами я тоже сидел бы в Италии.
ВАКЦИНАЦІЯ ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ЗАХИСТ СЕБЕ ЛЮБИМОГО А Й ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА САМ ПРОЦУС БОРОТЬБИ З ЗАРАЗОЮ
Вот таких чертей и приглашают разные уроды во власти за бабло их отбеливать.
тебе в Кацапстане этого не понять.