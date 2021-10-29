За подделку COVID-сертификатов будут сажать на 8 лет, - Радуцкий

Власти планируют ужесточить наказание для тех, кто изготавливает или использует поддельные документы о вакцинации. Максимальное наказание составит 8 лет лишения свободы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил "слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за многократное изготовление поддельных COVID-документов будет грозить лишение свободы до 8 лет. Также ужесточат наказание за использование подделок.

"Если это многократное нарушение по фальсификации документов - это до 8 лет лишения свободы. Это что касается тех, кто изготавливает. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там (штраф. - Ред.) за 50 тысяч гривен", - сказал Радуцкий.

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