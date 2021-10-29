За подделку COVID-сертификатов будут сажать на 8 лет, - Радуцкий
Власти планируют ужесточить наказание для тех, кто изготавливает или использует поддельные документы о вакцинации. Максимальное наказание составит 8 лет лишения свободы.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил "слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, за многократное изготовление поддельных COVID-документов будет грозить лишение свободы до 8 лет. Также ужесточат наказание за использование подделок.
"Если это многократное нарушение по фальсификации документов - это до 8 лет лишения свободы. Это что касается тех, кто изготавливает. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там (штраф. - Ред.) за 50 тысяч гривен", - сказал Радуцкий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/korchynskyi?eid=ARDpuTT7JhDgCbrdPbpDlrTvZJxIxWHfWl7Zqo2vFSj37t5qWetI-EoSRL5omwops1L__-SaR1me7XGq 27 жовтня о 17:43 ·
Большевики під приводом боротьби з визиском трудящих, вбили мільйони трудящих, а в решти відібрали свободу.
Нинішні московити під приводом захисту нас від нацизму прагнуть відібрати нашу свободу і незалежність.
Корумпована українська влада, під приводом боротьби з короновірусом веде наступ на громадянські свободи. Зокрема, обмежує свободу пересування для більшості населення, вбиває свободу ведення бізнесу, впроваджує заборони на професії.
Визиск і коронавірус справді існують і становлять небезпеку. Але ті, хто нас від цих небезпек рятує, становлять в тисячу разів більшу небезпеку.
Якщо вакцинація - благо, то війна проти невакцинованих, яку веде уряд, - зло. Вона супроводжується відданням злочинних наказів, порушеннями конституції і цілої низки законів.
Вакциновані, як найбільш свідома і проєвропейська частина населення, мають йти в перших рядах борців за конституцію. свободу, і права своїх невакцинованих братів.
Саботуйте злочинні накази уряду! Протестуйте і створюйте комітети громадянського опору на місцях. Координуйтеся з нами.
--
Будь-ласка, розмістіть цей заклик на своїх сторінках у соціальних мережах!
А вот распыляющийся про "ковидный мрак" и тп как правило мозгами не пользуются.
Сравни, сколько умерло от Ковида и сколько - после вакцинации - там разница в тысячи раз и количество смертей после вакцинации сходно со статистическим процентом смертей - никакого повышения смертности после вакцинирования не было зафиксировано.
Впрочем - кому я это все пишу...ты же антиваксер, у тебя IQ на уровне инфузории...
Не хватит мест в тюрьмах.
они ещё за купол ВР не отсидели
А вот ГлавВрач уже имеет все шансы ОТМАЗАТЬСЯ!
Ну ему и восьми лет будет мало
или четырежды сестра Веры
Згвалтування від 3 до 5
Вбив людей за кермом - від умовного до 5.
Не хотів щеплюватись - 8.
Умисне вбивство - 10
Класно слуги ранжували.
Масова підробка сертифікатів десь на рівні педофілії.
ковид сертификаты с несколькими степенями защиты, как у денег или нет,
или в виде пластиковой карты ?
І що буде ?
"Розумних немає, а за дурних не хочуть . Так і світ переведеться"
🇺🇦 Номер картки Приватбанку.
5169 3305 2158 3853
🇺🇦 Для переказу з інших банків - за **** рахунком.
**** рахунок
UA483052990000026000026201853
Найменування отримувача:
ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
Код ЄДРПОУ/ІПН:
42992954
Назва банку:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу:
благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ!!!
Вдячний за репост!
Это +.
А ось за підробку вірно, треба карати.