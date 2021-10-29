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За подделку COVID-сертификатов будут сажать на 8 лет, - Радуцкий

За подделку COVID-сертификатов будут сажать на 8 лет, - Радуцкий

Власти планируют ужесточить наказание для тех, кто изготавливает или использует поддельные документы о вакцинации. Максимальное наказание составит 8 лет лишения свободы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил "слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за многократное изготовление поддельных COVID-документов будет грозить лишение свободы до 8 лет. Также ужесточат наказание за использование подделок.

"Если это многократное нарушение по фальсификации документов - это до 8 лет лишения свободы. Это что касается тех, кто изготавливает. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там (штраф. - Ред.) за 50 тысяч гривен", - сказал Радуцкий.

Читайте: Сестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов, - Монастырский

Автор: 

вакцина (3815) подделка (440) шоу Шустера (315) Радуцкий Михаил (287)


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Топ комментарии
+26
а за мародерский вывоз масок сколько будут давать?
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29.10.2021 22:58 Ответить
+15
А за коррупцию будут повышать в должности
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29.10.2021 22:57 Ответить
+15
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https://www.facebook.com/korchynskyi?eid=ARDpuTT7JhDgCbrdPbpDlrTvZJxIxWHfWl7Zqo2vFSj37t5qWetI-EoSRL5omwops1L__-SaR1me7XGq 27 жовтня о 17:43 ·



Большевики під приводом боротьби з визиском трудящих, вбили мільйони трудящих, а в решти відібрали свободу.

Нинішні московити під приводом захисту нас від нацизму прагнуть відібрати нашу свободу і незалежність.

Корумпована українська влада, під приводом боротьби з короновірусом веде наступ на громадянські свободи. Зокрема, обмежує свободу пересування для більшості населення, вбиває свободу ведення бізнесу, впроваджує заборони на професії.

Визиск і коронавірус справді існують і становлять небезпеку. Але ті, хто нас від цих небезпек рятує, становлять в тисячу разів більшу небезпеку.

Якщо вакцинація - благо, то війна проти невакцинованих, яку веде уряд, - зло. Вона супроводжується відданням злочинних наказів, порушеннями конституції і цілої низки законів.

Вакциновані, як найбільш свідома і проєвропейська частина населення, мають йти в перших рядах борців за конституцію. свободу, і права своїх невакцинованих братів.

Саботуйте злочинні накази уряду! Протестуйте і створюйте комітети громадянського опору на місцях. Координуйтеся з нами.
--
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29.10.2021 22:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А за коррупцию будут повышать в должности
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29.10.2021 22:57 Ответить
а за мародерский вывоз масок сколько будут давать?
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29.10.2021 22:58 Ответить
Это не мародёрский, а просто барыжничество.
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29.10.2021 23:13 Ответить
Это не мародерство, а предательство родины с целью массового распространения Ковида в начальной стадии в нашей стране! Кто-то ответил за это?
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30.10.2021 05:29 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVffwjeqRyqlO6U22VHDkCvy4x-TJilKCvSAdjfhix2XMTzpNckvMXZS1-uwTvoTdKcErY8B9ZtYQpVw3OgKr5mm8e4QkwlWMLmbhJL410BRwdNk5G54--mIKEJ-BdQMlY&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi?eid=ARDpuTT7JhDgCbrdPbpDlrTvZJxIxWHfWl7Zqo2vFSj37t5qWetI-EoSRL5omwops1L__-SaR1me7XGq 27 жовтня о 17:43 ·



Большевики під приводом боротьби з визиском трудящих, вбили мільйони трудящих, а в решти відібрали свободу.

Нинішні московити під приводом захисту нас від нацизму прагнуть відібрати нашу свободу і незалежність.

Корумпована українська влада, під приводом боротьби з короновірусом веде наступ на громадянські свободи. Зокрема, обмежує свободу пересування для більшості населення, вбиває свободу ведення бізнесу, впроваджує заборони на професії.

Визиск і коронавірус справді існують і становлять небезпеку. Але ті, хто нас від цих небезпек рятує, становлять в тисячу разів більшу небезпеку.

Якщо вакцинація - благо, то війна проти невакцинованих, яку веде уряд, - зло. Вона супроводжується відданням злочинних наказів, порушеннями конституції і цілої низки законів.

Вакциновані, як найбільш свідома і проєвропейська частина населення, мають йти в перших рядах борців за конституцію. свободу, і права своїх невакцинованих братів.

Саботуйте злочинні накази уряду! Протестуйте і створюйте комітети громадянського опору на місцях. Координуйтеся з нами.
--
Будь-ласка, розмістіть цей заклик на своїх сторінках у соціальних мережах!
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29.10.2021 22:58 Ответить
и шо делать?... давай, жги иСЧо , бумага все стерпит.
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29.10.2021 23:04 Ответить
Похоже все уже схавали и побежали колоться, мозги включать никто и не думает. Хотя, грех обвинять власти Украины, они идут на поводу у зачмюинщиков этого ковидного мрака.
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29.10.2021 23:10 Ответить
Те, у кого есть что включать - как правило вакцинированы.
А вот распыляющийся про "ковидный мрак" и тп как правило мозгами не пользуются.
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30.10.2021 01:38 Ответить
Те кто двигаться смертельным шмурдяком,вообще без мозгов!
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30.10.2021 03:35 Ответить
Каким еще "смертельным шмурдяком", дурачек?
Сравни, сколько умерло от Ковида и сколько - после вакцинации - там разница в тысячи раз и количество смертей после вакцинации сходно со статистическим процентом смертей - никакого повышения смертности после вакцинирования не было зафиксировано.

Впрочем - кому я это все пишу...ты же антиваксер, у тебя IQ на уровне инфузории...
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30.10.2021 17:04 Ответить
От я не доганяю антивакцинаторів, які підроблюють сертифікати... Боретеся за свої права? Ну ок, ваше право! Але тоді боріться відкрито, а не корчіть із себе вакцинованих із фейковим сертифікатом!
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29.10.2021 23:00 Ответить
Трудно бороться при ограничении свободы передвижения..
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29.10.2021 23:03 Ответить
Нагадаю, що торік таке обмеження свободи пересування було для всіх... До речі, це було незаконно, бо заборона пересування для всіх, закриття метро і зупинка потягів можливі ЛИШЕ при військовому чи надзвичайному стані!
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30.10.2021 00:10 Ответить
Брехня! Можно и по Украине и по всей Европе кататься без вакцинации.
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30.10.2021 01:22 Ответить
А за провал операции ЧВК Вагнер и здачу национальных интересов Украины?
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29.10.2021 23:01 Ответить
Слив операции ЧВК Вагнер и здача национальных интересов это что-то одно, а вакцинация - что-то другое
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29.10.2021 23:33 Ответить
дивлячись, хто підробить цей сертифікат, якщо зайцева то нічого не буде просто відкупиться
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29.10.2021 23:03 Ответить
Кацапе, подгорело с твоим смiттям
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29.10.2021 23:07 Ответить
Поддельные сертификаты делают не свои люди, а настоящие свои. По этому использовать можно только те поддельные сертификаты которые настоящие и сделаны правильными людьми))
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29.10.2021 23:02 Ответить
В реанімації потім розкажеш.
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29.10.2021 23:26 Ответить
Человеку до 60 лет без диабета, ожирения или других тяжелых хронических болячек в несколько раз вероятней разбится в ДТП чем попасть в реанимацию с коронавирусом. Это не мои слова, это так говорит знакомый доктор, кстати заведующий.
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29.10.2021 23:49 Ответить
Да. Конечно, если попытаться перебежать 10 раз оживлённую трассу в 6 полос, в безлунную ночь в черной одежде. Все тут на цензоре, могут руководить банками, управлять государствами, вести сражения, и у каждого есть знакомый доктор, кстати заведующий. И похоронят таких бригада в белых скафандрах, в закрытом гробу, возможно даже без присутствия родственников. И не помогут деньги с тех банков, государственные награды, ордена за победы в сражениях, ни знакомый доктор, кстати заведующий.
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30.10.2021 01:29 Ответить
Кстати, в день сейчас в ДТП гибнет примерно 10 человек, а от ковида 500. Это все, что нужно знать о вашем докторе, о вас и о вашем уровне интеллекта.
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30.10.2021 01:32 Ответить
Уверены, что это правда? Может, точнее умерли, имея позитивный ПЦР?
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30.10.2021 05:34 Ответить
Я ж объясняю 85% умерших это люди за 60 с целыми букетами хроничек вот их нужно было прививать а не за молодых браться да за детей! Фактически государство сейчас совершает криминальное преступление не вакцинируя пенсионеров, государство на них просто забило! Еще 10% это в основном люди 50-60 лет также с кучей хроничек!
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30.10.2021 08:55 Ответить
Правильно настоящий врач,настоящий сертификат,настоящие люди!и ненадо в себя колоть яд
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30.10.2021 03:38 Ответить
3-4 миллиона человек посадить в короткие сроки?
Не хватит мест в тюрьмах.
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29.10.2021 23:03 Ответить
Сестры Савченко уже боятся. Сидя на ТВ шоу
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29.10.2021 23:06 Ответить
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29.10.2021 23:14 Ответить
снова на шоу
они ещё за купол ВР не отсидели
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29.10.2021 23:20 Ответить
по какой статье?
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29.10.2021 23:09 Ответить
Бюджетные ворюги молча курят в сторонке...
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29.10.2021 23:13 Ответить
Только если это простой врач или фельдшер.
А вот ГлавВрач уже имеет все шансы ОТМАЗАТЬСЯ!
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29.10.2021 23:14 Ответить
Радуцкий ето тот черт, что распродал резервньій фонд и к нему прилепилось погоняло "крадуцкий"?
Ну ему и восьми лет будет мало
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29.10.2021 23:14 Ответить
Если Надюхе будут давать Героя Украины то она скоро Брежнева *********
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29.10.2021 23:14 Ответить
и будет у нас трижды надюха Украины
или четырежды сестра Веры
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29.10.2021 23:18 Ответить
Береш хабарі - штраф.
Згвалтування від 3 до 5
Вбив людей за кермом - від умовного до 5.
Не хотів щеплюватись - 8.
Умисне вбивство - 10

Класно слуги ранжували.
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29.10.2021 23:15 Ответить
8 рокік не за "не хотів щеплюватись" а за те, що підробляв масово сертифікати.
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30.10.2021 01:40 Ответить
а, точно.
Масова підробка сертифікатів десь на рівні педофілії.
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30.10.2021 02:16 Ответить
где-то так и есть!
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30.10.2021 07:41 Ответить
а судья (**** в мантии) не то же делает (липу) ? и ему 8 лет
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29.10.2021 23:15 Ответить
а можно ведь было сделать на фабрике Госзнака
ковид сертификаты с несколькими степенями защиты, как у денег или нет,
или в виде пластиковой карты ?
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29.10.2021 23:16 Ответить
Так поддельные сертификаты покупают только полные дегенераты, 90% покупают прямо у докторов самые что не есть настоящие и никакая защита тут не поможет!
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29.10.2021 23:25 Ответить
сервант савлохи подал голос
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29.10.2021 23:17 Ответить
а відповідальність за побічні ефекти буде присутня?
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29.10.2021 23:22 Ответить
Те кто продают 15 лет тюрьмы и тем кто их покупают тоже 15 лет а не штрафы.
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29.10.2021 23:23 Ответить
15 лет тюрьмы у нас даже за убийство не дают...8 достаточно.
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30.10.2021 01:41 Ответить
А тем кто колется, пожизненно изолировать от нормальных людей,вы же уже не люди,а продукт генной инженерии.
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30.10.2021 03:42 Ответить
за вбивство дають менше часто, а за зраду державно так і казати нема про що. дуже цікавий логічний зв'язок...
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29.10.2021 23:27 Ответить
а может крадуцкому присесть за действия повёдшие за собой массовую гибель граждан
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29.10.2021 23:29 Ответить
фармацевтическая мафия оказалась самой крутой.
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29.10.2021 23:31 Ответить
О как маланцы засуетились когда у них появились конкуренты!!!! Они скоро и расстреливать начнут!!!!!!
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29.10.2021 23:31 Ответить
и шо усих садить будут тока у платные малюськины камеры?
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29.10.2021 23:31 Ответить
ДаЙош перевірку титру антитіл у всіх вакцинованих!!!
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29.10.2021 23:40 Ответить
Не вакцинованих посадять, вакцинованих -підсадять на вакцини кожного місяця.

І що буде ?

"Розумних немає, а за дурних не хочуть . Так і світ переведеться"
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30.10.2021 00:00 Ответить
Шановні українці, знову , як і при ув'язненні бойового генерала Марченка, звертаюсь з проханням допомогти з виплатою застави за генерала Павловського. Реквізити: ВРЯТУВАТИ ГЕНЕРАЛА ЗСУ
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5169 3305 2158 3853
🇺🇦 Для переказу з інших банків - за **** рахунком.
**** рахунок
UA483052990000026000026201853
Найменування отримувача:
ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
Код ЄДРПОУ/ІПН:
42992954
Назва банку:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу:
благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ!!!
Вдячний за репост!
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30.10.2021 00:21 Ответить
А за невыдачу сертификата как наказывают,два месяца не могу получить.
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30.10.2021 06:41 Ответить
Очередное доказательство гнилой сущности этих шлемазлов.
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30.10.2021 07:40 Ответить
Плавно, но дошло. Хоть так. Хотя по нормальному это нужно было сделать почти сразу.
Это +.
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30.10.2021 08:25 Ответить
тебя первого посадим. Но сперва обвиним и лишим прав
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30.10.2021 12:35 Ответить
Ти дурачок? Приймав андидепресанти. Читай книжки, можна навіть Буратіно. ПРАВ позбавити неможливо, але то таке, тобі не поняти.
А ось за підробку вірно, треба карати.
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05.11.2021 14:48 Ответить
Я не собираюсь ничего подделывать, как и владеть этой филькиной грамотой тоже. Ты же, можешь распоряжаться своим телом как хочешь, но только со своим. В детстве по одной прививке сделали и все. А тут тебя будут колоть постоянно, что бы чаше болел и регулярно. А я буду глупым буратино, который проживет дольше.
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05.11.2021 14:55 Ответить
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30.10.2021 08:39 Ответить
ЛЮДИ!!!! а не пора ли этих ублюдков уже выносить?????
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30.10.2021 11:33 Ответить
Они все обуели там? Морда не битая давно была? Сажать они будут, мы вас перестреляем как свору бешеных собак! Лучше сами валите, потому что писец вам будет суки!
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30.10.2021 12:33 Ответить
Все правильно. Не хочешь вакцинироваться - будь готов платить штрафы 17000 грн.. Хочешь быть хитросделанным - в тюрягу.
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30.10.2021 13:04 Ответить
 
 