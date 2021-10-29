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Сестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов, - Монастырский

Сестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов, - Монастырский

Экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов, с которыми они пытались попасть в Украину.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Все нарушающие Закон должны быть готовы понести ответственность. Независимо от того, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин", — подчеркнул Монастырский.

По словам главы МВД, только в течение текущей недели правоохранители начали 59 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса. По всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы.

Также смотрите: Задержание Савченко пограничниками за поддельный COVID-сертификат. ВИДЕО

Монастырский призвал граждан не покупать поддельные сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.

"Все, кто думает купить такие поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах – помните, одно такое решение оставит отпечаток на всем вашем будущем. Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы ранее судимы? Уже не говоря о других трудностях, которые могут сопровождать вас по жизни из-за одного такого решения", - подчеркнул министр.

Также читайте: Савченко говорит, что не подделывала COVID-сертификат и называет вакцинацию "обыдлением"

Напоминаем, Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали в аэропорту "Борисполь" на попытке предъявить поддельные сертификаты о вакцинации при возвращении в Украину. Полиция возбудила дело по факту подделки документов.

Автор: 

подделка (440) Савченко Надежда (2851) Савченко Вера (64) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+23
Опять турма...

В письме - "Батя! Я стараюсь!"

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29.10.2021 19:05 Ответить
+20
абсолютно беспалевная мадама.
она бы и в пустыне, де на 100км вокруг даже верблюдей нет, и там бы во шо нибудь встряла
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29.10.2021 19:17 Ответить
+16
Ей надо срочно выходить замуж. За Киву. Хотя бы ради научного эксперимента...
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29.10.2021 19:20 Ответить
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Опять турма...

В письме - "Батя! Я стараюсь!"

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29.10.2021 19:05 Ответить
ну надюха, ну е мое....
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29.10.2021 19:05 Ответить
надюха-пройдоха
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29.10.2021 19:07 Ответить
абсолютно беспалевная мадама.
она бы и в пустыне, де на 100км вокруг даже верблюдей нет, и там бы во шо нибудь встряла
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29.10.2021 19:17 Ответить
в Іраку так і було.... за бухою курвою ганяли по пустелі, ловили... пока нею "білка" керувала....
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29.10.2021 20:19 Ответить
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29.10.2021 20:26 Ответить
слушал я Савченко она права во многих вопросах на которые власть не дает ответа--
1. Личное здоровье охраняется законом (тайна врача и тайна моего личного здоровья а загружать в ДИЮ сертификацию для всего мира это как то стремно..и странно надо было сначала в Конституцию и законы внести изменения по сертификатам и ДИЕ и КОВИД признав общественно необходимым такие изменения..
2. Савченко задал простой вопрос как можно говорить о фальшивости если нет ЭТАЛОНА!!!!! вы Постановы читали КМУ или Приказ Ляшко а ведь это введение и приостановление конституционных прав прерогатива Рады Законы или Президента Указа нет ни того ни иного банда клоунов рулит.. мол потом оправдаем все Ковидом..э нет не выйдет поверьте мне будут посадки криминальные дела и их будут тысячи...когда выяснят что за КОВИД стоят вполне себе этакие американцы и китайцы....(сноска будет в конце)****
там было сказано попутно куча вещей например что медицину превращают для людей в ветеринарию собак и животных-- прививают без согласия последних..хотя в медицине превентивен- принцип добровольности пациента... на лечение услуги и прививки....а заставлять людей не дадим работать не дадим права ходить в магазины это по сути ФАШИЗМ МИРОВОГО МАСШТАБА КЕОЛИЧЕСВО УМЕРШИХ НЕ РАСТЕТВ % отношении к заболевшим и на фоне населения планеты оно ничтожно..по сути население Земли прогрессировало в прогрессии растет --а не убывает ЖРАТЬ УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ ВСЕМ ВОДЫ ТАКЖЕ не хватает КАК И ЧИСТОГО ВОЗДУХА.....

25.‎10.‎2021
Основной причиной возникновения вирусных мутаций генов вируса RaTG13, поражающего летучих мышей, приведших к появлению вируса 2019-nCoV были эксперименты неправительственной организации EcoHealth Alliance, New York, USA (ведущие специалисты Peter Daszak, Jon Epstein, Parviez Hosseini, Kevin Olival) проводимые ею в Уханьском институте вирусологии (中国科学院武汉病毒研究所) совместно с группой исследователей (Первый военно- медицинский университет ВС КНР) ведущего китайского вирусолога, генерал-лейтенанта (中將) медицинской службы ВС КНР Ши Чжэнли́ (кит. 石正麗)
Номера документализации исследований
Grant Number: 1 RO 1 Al 110964-01
Grant Number: 5R01AI110964-05
Project/Grant Period: 06/01/2014 - 05/31/2019‎
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НАЧАЛА КОВИДНОЙ АГРЕССИИ-- 2014 ГОД начало ЛЕТА....
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29.10.2021 19:20 Ответить
как можно говорить о фальшивости если нет ЭТАЛОНА!!!!!

Украина страна махрового популизма и демагогии
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29.10.2021 19:44 Ответить
да... дібілів різних, майже еталонних, з "тайнами" про вакцинацію вистачає...
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29.10.2021 20:22 Ответить
зеркало купи убогий ..считаешь что ты самый умный ты из этих дебилов Зекуманды 73% оболваненных придурков?? оно и видно..ты хоть в туалет сам ходишь или доверяешь это дело Зеленскому????!!
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29.10.2021 20:30 Ответить
да не суди людей по своей тупости, да не судим будешь.... и даже в туалет тебе будет позволено самому ходить, а не в памперс.
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29.10.2021 21:08 Ответить
У НАС В УКРАИНЕ НЕТ ЕДИНОГО ЭТАЛОНА ОБРАЗЦА ДОКУМЕНТА ПОД НАЗВАНИЕМ СЕРТЕФИКАТ ВАКЦИНАЦИИ КАК НЕТ И ЗАКОНА ОБ ЭТОМ..вы не найдете нигде описания какого размера цвета какие водяные знаки номер серия и так далее и есть образец а все что не соответствует есть фальсификация подделка а как можно говорить у вас подделка.... если власть не может показать образец эталон..сертификата вакцинированных когда нет до сих пор Реестра вакцинированных умерших от Ковида и приболевших Ковид?????
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29.10.2021 20:38 Ответить
эталон документа - бред после глубокого перепоя... есть общепринятая форма с печатями и ее достаточно без эталона (даже на паспорт нет эталона и все принимают, и нет идиотов требующих его по "эталону")
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29.10.2021 21:13 Ответить
А ось на паспорт точно є... повірте.
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29.10.2021 21:26 Ответить
такое пишет идиот с 2 классами возле туалету на параше у окна с решеткой інтелектом вы явно обижены вас не родили а выплюнули.. тому и несете галимый бред....
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29.10.2021 21:47 Ответить
у тебя дибила, все по Фройду... туалет и параша на первом месте, бредишь ними... точно мечтаешь избавиться от памперсов и перестать ходить под себя... убогое, обиженное, униженное существо, сочувствую тебе... чем помочь, ущербный?
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29.10.2021 22:19 Ответить
И об этом пишет НЕ идиот, который как и Надюха, умудрился сам себя опровергнуть в одном и том же комменте, даже не поняв этого)))
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30.10.2021 06:31 Ответить
Який ЄТАЛОН ???
Є база вакцинованих - і багато провіряючих - можуть її читати - тобто провести пошук і усе по тобі побачити - що кололи , коли кололи і т.д.
Сертифікати - для ще більшого круга "провіряючих" - які не можуть читати цю базу
І хоч який "правильний сертифікат" ти покажеш , а по базі нема - значить підробка

Хоча уже є випадки - коли ловили лікарів , які не кололи , але вносили дані в базу - що вакцинували... Але то вже інша історія
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30.10.2021 06:21 Ответить
вы такие умные, пока смерть от короновируса не придет к вам, или вашей семье. среди моих родственников и хороших знакомых есть умершие от КОВИД-19. И это были не всегда пожилые и слабые люди
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29.10.2021 20:03 Ответить
так и вы сдохните и даже будучи привитым от Ковид и как прививка решает вопрос жития и смерти??? а никак.... надо чуточку думать нельзя махровость и дебильность свою оправдай ой промру если не уколюсь вам полегчает-- если вы привились и счастливо и удачно... были сбиты на зебре автомобилем...и как вашу смерть отвела прививка??? пожилые слабые люди... бред не несите умирают и здоровые и младые и дети...нельзя путать ЗАКОН О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЛАСТИ В МИРЕ ПОКАЗЫВАЮТ ЛЮДЯМ -ЧТО ВЛАСТЬ- ЭТО туман мираж что на деле власти нет Ковид показал что власть умыла руки закрутила гайки и лозунг-- что при малейших проблемах дело спасения- это проблема самого спасающегося... а не власти.. власти только гайки закручивают как бы резьбу не сорвало....
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29.10.2021 20:35 Ответить
Вы - тю-тю?
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29.10.2021 21:10 Ответить
вы о себе родимом вы ското быдло база и стадо.. из тех самых 73% допустивших ко власти урода и дебильное такое же квартальное оральное стадо баранов..
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29.10.2021 21:43 Ответить
це ж видно неозброєним оком.... в клієнта серйозний діагноз... сумно й співчуваєм...
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29.10.2021 22:25 Ответить
Да, это конкретный диагноз, та й годi, бо так тока кацапы мыслят.
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29.10.2021 21:15 Ответить
так как вы не мыслите то вы и вовсе ЖИВОТНОЕ....вы живете рефлексом как Шариков даже несмотря на проделанную с вами операцию из собаки в типа человека.... вы думаетет что вы существо разумное а у вас одни рефлдексы и инстинкты и как пастух погонит туда вы и побегли...
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29.10.2021 21:45 Ответить
Бг-ггг... Бозезьтымой... о пастухах, Шариковых и опытах Павлова(над свинособаками) тока кацапы блеют...ХЕХ...
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29.10.2021 22:51 Ответить
обеих на кичу !
или обоих ?

короче всех курв в тюрму !!!!
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29.10.2021 19:43 Ответить
В бункер, дедушке.
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29.10.2021 21:45 Ответить
Наденьку надо было еще в 14 году наказать - за самовольное оставление воинской части
Сделали из идиотки героиню
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29.10.2021 19:07 Ответить
не идиотка - вражеский агент. Вот если бы расследовали как она попала "в плен" и всё остальное - это было бы правильно.
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29.10.2021 19:12 Ответить
писали, что когда она лезла "в плен", считая её своей и пытаясь спасти, очень много людей погибло...
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29.10.2021 19:13 Ответить
ой, а как кричали, Петра гнобили, что он недостаточно быстро её спасает...
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29.10.2021 20:30 Ответить
показова екзекуція.
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29.10.2021 19:08 Ответить
Надюха теперь в знак протеста обязана объявить голодовку
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29.10.2021 19:08 Ответить
в знак протеста перестане голитись, відростить вуса....
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29.10.2021 20:24 Ответить
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29.10.2021 19:09 Ответить
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29.10.2021 19:12 Ответить
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29.10.2021 22:59 Ответить
Цуккоо, я в восторге оргазмическом - это гениальный шедевр в кубе, это даже круче чем - "в этой синагоге крестился Ясер Арафат"!!!
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29.10.2021 23:15 Ответить
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30.10.2021 20:20 Ответить
лудше двум сёстрам савченко пришлить двух братьев рабиновичей...
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29.10.2021 19:13 Ответить
пришлите
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29.10.2021 19:14 Ответить
Пришпилить .
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29.10.2021 19:19 Ответить
Та пошла уже она кацапска долбаная Нах в Украине.
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29.10.2021 19:14 Ответить
Двух сестер понять и простить .А также выдать по резиновому самоудовлетворителю на аккамуляторе . Может хоть тогда Надьку попустит...
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29.10.2021 19:18 Ответить
Ей надо срочно выходить замуж. За Киву. Хотя бы ради научного эксперимента...
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29.10.2021 19:20 Ответить
И желательно в космосе. На безвозвратной основе.
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29.10.2021 21:22 Ответить
Готов, ради науки, скинуться на приданое.
P.S. Мне даже все равно, на приданое для Нади или кивы... Пусть сами разбираются
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29.10.2021 23:19 Ответить
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30.10.2021 06:23 Ответить
А сестру куда? Тройничек?
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30.10.2021 08:18 Ответить
Ради науки, что угодно - даже "переходничек " побольше подобрать.
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30.10.2021 20:31 Ответить
не могла уже себе приличный сертификат купить....
почему в подземном переходе?
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29.10.2021 19:21 Ответить
Почему-почему... скряга звичайна, паатамучта.
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29.10.2021 21:19 Ответить
И что самое интересное то это то, что эта женомужчина продалось кацапам а кацапы на нее йюх тоже положили, вот она сейчас сутками постоянно сидит в Украине на кацапском ТВ-НАШ шоб с голоду не помереть.
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29.10.2021 19:23 Ответить
Этих лягушек - путешественниц надо привезти на линию разграничения и дать им подсраЧники в направлении лугандона....
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29.10.2021 19:32 Ответить
Не верю.Какой-то пиар от Савченко.Ее уже подзабыли,решила о себе напомнить.
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29.10.2021 19:32 Ответить
Не ну тупости ей не занимать.
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29.10.2021 19:35 Ответить
А за п'ять підроблених паспортів справи закривають. Зелене задзеркалля.))
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29.10.2021 19:42 Ответить
тут есть один момент

"Лица, постоянно проживающие в Украине, могут въезжать в страну без справок и тестов, но тогда придется сидеть на карантине 14 дней. При этом им разрешено будет сдать тест уже в Украине, и если результат отрицательный, можно будет выйти из карантина."

требование у нее сертификата уже является нарушение ее прав
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29.10.2021 19:47 Ответить
нарушение твоих прав?
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29.10.2021 20:27 Ответить
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29.10.2021 19:57 Ответить
хто з них надя, хто з них вєра?
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29.10.2021 20:13 Ответить
верка та шо слева
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29.10.2021 20:17 Ответить
А яка різниця ?😆
обидві фе....😤
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29.10.2021 20:17 Ответить
так и есть
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29.10.2021 20:21 Ответить
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29.10.2021 20:53 Ответить
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29.10.2021 21:27 Ответить
Он знал, он знал!
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29.10.2021 23:22 Ответить
савчинга - мертвечуковская консерва. порох! ты кому героя Украины присвоил?
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29.10.2021 20:05 Ответить
хто не працює той не помиляється... майже всі горланили й були в захваті від цієї тупої сучки....
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29.10.2021 20:12 Ответить
Сам такий був і зараз дуже соромно...
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30.10.2021 08:25 Ответить
шлях від "героїні" до уголовниці - всього один ковід-сертифікат...
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29.10.2021 20:10 Ответить
Крепко у девки набрякло спереди---к зиме что ли?
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29.10.2021 20:14 Ответить
Лактация, неплохо лакает.
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29.10.2021 21:52 Ответить
К слову... Зебуины могли бы гадю записать в террористки, за подделку ковид документа и отобрать у нее, как у врага народа, звезду героя. Бо тока террористы зная , шо они больные на ковид, в крайнем случае понимающие , шо являются для окружающих со своими поддельными ковид документами потенциальной угрозой, как вероятные распространители ковида среди населения - ведут против нас бактериологическую войну...
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29.10.2021 21:06 Ответить
Да нахрен эта новость,и новость о ковиде,что там с офшорами сопли зеленой?
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29.10.2021 21:31 Ответить
Надюхе с Верунчиком светит по 8 лет в буцигарнi.
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29.10.2021 23:01 Ответить
 
 