Сестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов, - Монастырский

Экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов, с которыми они пытались попасть в Украину.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Все нарушающие Закон должны быть готовы понести ответственность. Независимо от того, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин", — подчеркнул Монастырский.

По словам главы МВД, только в течение текущей недели правоохранители начали 59 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса. По всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы.

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Монастырский призвал граждан не покупать поддельные сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.

"Все, кто думает купить такие поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах – помните, одно такое решение оставит отпечаток на всем вашем будущем. Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы ранее судимы? Уже не говоря о других трудностях, которые могут сопровождать вас по жизни из-за одного такого решения", - подчеркнул министр.

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Напоминаем, Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали в аэропорту "Борисполь" на попытке предъявить поддельные сертификаты о вакцинации при возвращении в Украину. Полиция возбудила дело по факту подделки документов.