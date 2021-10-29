УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5437 відвідувачів онлайн
Новини
7 799 84

Сестрам Савченко вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, - Монастирський

Сестрам Савченко вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, - Монастирський

Екснардепу Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, з якими вони намагалися потрапити в Україну.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Усі порушники Закону мають бути готові понести відповідальність. Незалежно від того, ви Герой України, чи екснардеп, чи простий громадянин", - підкреслив Монастирський.

За словами голови МВС, лише впродовж цього тижня правоохоронці розпочали 59 кримінальних проваджень за підробку результатів ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. По всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють справжність COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.

Монастирський закликав громадян не купувати підроблені сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести.

Дивіться також: Затримання Савченко прикордонниками за підроблений COVID-сертифікат. ВIДЕО

"Всі, хто думає купити такі фальшиві сертифікати, ПЛР-тести або зробити їх копію у спеціалізованих програмах – пам'ятайте, одне таке рішення залишить відбиток на всьому вашому майбутньому. Подумайте, скільки виникатиме проблем із роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше засуджені - вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас у житті через одне таке рішення", - підкреслив міністр.

Нагадуємо, Надію Савченко та її сестру Віру спіймали в аеропорту "Бориспіль" на спробі пред'явити підроблені сертифікати про вакцинацію при поверненні до України. Поліція порушила справу за фактом фальшування документів.

Автор: 

підробка (441) Савченко (1719) Савченко Віра (59) Монастирський Денис (392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Опять турма...

В письме - "Батя! Я стараюсь!"

показати весь коментар
29.10.2021 19:05 Відповісти
+20
абсолютно беспалевная мадама.
она бы и в пустыне, де на 100км вокруг даже верблюдей нет, и там бы во шо нибудь встряла
показати весь коментар
29.10.2021 19:17 Відповісти
+16
Ей надо срочно выходить замуж. За Киву. Хотя бы ради научного эксперимента...
показати весь коментар
29.10.2021 19:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять турма...

В письме - "Батя! Я стараюсь!"

показати весь коментар
29.10.2021 19:05 Відповісти
ну надюха, ну е мое....
показати весь коментар
29.10.2021 19:05 Відповісти
надюха-пройдоха
показати весь коментар
29.10.2021 19:07 Відповісти
абсолютно беспалевная мадама.
она бы и в пустыне, де на 100км вокруг даже верблюдей нет, и там бы во шо нибудь встряла
показати весь коментар
29.10.2021 19:17 Відповісти
в Іраку так і було.... за бухою курвою ганяли по пустелі, ловили... пока нею "білка" керувала....
показати весь коментар
29.10.2021 20:19 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 20:26 Відповісти
слушал я Савченко она права во многих вопросах на которые власть не дает ответа--
1. Личное здоровье охраняется законом (тайна врача и тайна моего личного здоровья а загружать в ДИЮ сертификацию для всего мира это как то стремно..и странно надо было сначала в Конституцию и законы внести изменения по сертификатам и ДИЕ и КОВИД признав общественно необходимым такие изменения..
2. Савченко задал простой вопрос как можно говорить о фальшивости если нет ЭТАЛОНА!!!!! вы Постановы читали КМУ или Приказ Ляшко а ведь это введение и приостановление конституционных прав прерогатива Рады Законы или Президента Указа нет ни того ни иного банда клоунов рулит.. мол потом оправдаем все Ковидом..э нет не выйдет поверьте мне будут посадки криминальные дела и их будут тысячи...когда выяснят что за КОВИД стоят вполне себе этакие американцы и китайцы....(сноска будет в конце)****
там было сказано попутно куча вещей например что медицину превращают для людей в ветеринарию собак и животных-- прививают без согласия последних..хотя в медицине превентивен- принцип добровольности пациента... на лечение услуги и прививки....а заставлять людей не дадим работать не дадим права ходить в магазины это по сути ФАШИЗМ МИРОВОГО МАСШТАБА КЕОЛИЧЕСВО УМЕРШИХ НЕ РАСТЕТВ % отношении к заболевшим и на фоне населения планеты оно ничтожно..по сути население Земли прогрессировало в прогрессии растет --а не убывает ЖРАТЬ УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ ВСЕМ ВОДЫ ТАКЖЕ не хватает КАК И ЧИСТОГО ВОЗДУХА.....

25.‎10.‎2021
Основной причиной возникновения вирусных мутаций генов вируса RaTG13, поражающего летучих мышей, приведших к появлению вируса 2019-nCoV были эксперименты неправительственной организации EcoHealth Alliance, New York, USA (ведущие специалисты Peter Daszak, Jon Epstein, Parviez Hosseini, Kevin Olival) проводимые ею в Уханьском институте вирусологии (中国科学院武汉病毒研究所) совместно с группой исследователей (Первый военно- медицинский университет ВС КНР) ведущего китайского вирусолога, генерал-лейтенанта (中將) медицинской службы ВС КНР Ши Чжэнли́ (кит. 石正麗)
Номера документализации исследований
Grant Number: 1 RO 1 Al 110964-01
Grant Number: 5R01AI110964-05
Project/Grant Period: 06/01/2014 - 05/31/2019‎
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НАЧАЛА КОВИДНОЙ АГРЕССИИ-- 2014 ГОД начало ЛЕТА....
показати весь коментар
29.10.2021 19:20 Відповісти
как можно говорить о фальшивости если нет ЭТАЛОНА!!!!!

Украина страна махрового популизма и демагогии
показати весь коментар
29.10.2021 19:44 Відповісти
да... дібілів різних, майже еталонних, з "тайнами" про вакцинацію вистачає...
показати весь коментар
29.10.2021 20:22 Відповісти
зеркало купи убогий ..считаешь что ты самый умный ты из этих дебилов Зекуманды 73% оболваненных придурков?? оно и видно..ты хоть в туалет сам ходишь или доверяешь это дело Зеленскому????!!
показати весь коментар
29.10.2021 20:30 Відповісти
да не суди людей по своей тупости, да не судим будешь.... и даже в туалет тебе будет позволено самому ходить, а не в памперс.
показати весь коментар
29.10.2021 21:08 Відповісти
У НАС В УКРАИНЕ НЕТ ЕДИНОГО ЭТАЛОНА ОБРАЗЦА ДОКУМЕНТА ПОД НАЗВАНИЕМ СЕРТЕФИКАТ ВАКЦИНАЦИИ КАК НЕТ И ЗАКОНА ОБ ЭТОМ..вы не найдете нигде описания какого размера цвета какие водяные знаки номер серия и так далее и есть образец а все что не соответствует есть фальсификация подделка а как можно говорить у вас подделка.... если власть не может показать образец эталон..сертификата вакцинированных когда нет до сих пор Реестра вакцинированных умерших от Ковида и приболевших Ковид?????
показати весь коментар
29.10.2021 20:38 Відповісти
эталон документа - бред после глубокого перепоя... есть общепринятая форма с печатями и ее достаточно без эталона (даже на паспорт нет эталона и все принимают, и нет идиотов требующих его по "эталону")
показати весь коментар
29.10.2021 21:13 Відповісти
А ось на паспорт точно є... повірте.
показати весь коментар
29.10.2021 21:26 Відповісти
такое пишет идиот с 2 классами возле туалету на параше у окна с решеткой інтелектом вы явно обижены вас не родили а выплюнули.. тому и несете галимый бред....
показати весь коментар
29.10.2021 21:47 Відповісти
у тебя дибила, все по Фройду... туалет и параша на первом месте, бредишь ними... точно мечтаешь избавиться от памперсов и перестать ходить под себя... убогое, обиженное, униженное существо, сочувствую тебе... чем помочь, ущербный?
показати весь коментар
29.10.2021 22:19 Відповісти
И об этом пишет НЕ идиот, который как и Надюха, умудрился сам себя опровергнуть в одном и том же комменте, даже не поняв этого)))
показати весь коментар
30.10.2021 06:31 Відповісти
Який ЄТАЛОН ???
Є база вакцинованих - і багато провіряючих - можуть її читати - тобто провести пошук і усе по тобі побачити - що кололи , коли кололи і т.д.
Сертифікати - для ще більшого круга "провіряючих" - які не можуть читати цю базу
І хоч який "правильний сертифікат" ти покажеш , а по базі нема - значить підробка

Хоча уже є випадки - коли ловили лікарів , які не кололи , але вносили дані в базу - що вакцинували... Але то вже інша історія
показати весь коментар
30.10.2021 06:21 Відповісти
вы такие умные, пока смерть от короновируса не придет к вам, или вашей семье. среди моих родственников и хороших знакомых есть умершие от КОВИД-19. И это были не всегда пожилые и слабые люди
показати весь коментар
29.10.2021 20:03 Відповісти
так и вы сдохните и даже будучи привитым от Ковид и как прививка решает вопрос жития и смерти??? а никак.... надо чуточку думать нельзя махровость и дебильность свою оправдай ой промру если не уколюсь вам полегчает-- если вы привились и счастливо и удачно... были сбиты на зебре автомобилем...и как вашу смерть отвела прививка??? пожилые слабые люди... бред не несите умирают и здоровые и младые и дети...нельзя путать ЗАКОН О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЛАСТИ В МИРЕ ПОКАЗЫВАЮТ ЛЮДЯМ -ЧТО ВЛАСТЬ- ЭТО туман мираж что на деле власти нет Ковид показал что власть умыла руки закрутила гайки и лозунг-- что при малейших проблемах дело спасения- это проблема самого спасающегося... а не власти.. власти только гайки закручивают как бы резьбу не сорвало....
показати весь коментар
29.10.2021 20:35 Відповісти
Вы - тю-тю?
показати весь коментар
29.10.2021 21:10 Відповісти
вы о себе родимом вы ското быдло база и стадо.. из тех самых 73% допустивших ко власти урода и дебильное такое же квартальное оральное стадо баранов..
показати весь коментар
29.10.2021 21:43 Відповісти
це ж видно неозброєним оком.... в клієнта серйозний діагноз... сумно й співчуваєм...
показати весь коментар
29.10.2021 22:25 Відповісти
Да, это конкретный диагноз, та й годi, бо так тока кацапы мыслят.
показати весь коментар
29.10.2021 21:15 Відповісти
так как вы не мыслите то вы и вовсе ЖИВОТНОЕ....вы живете рефлексом как Шариков даже несмотря на проделанную с вами операцию из собаки в типа человека.... вы думаетет что вы существо разумное а у вас одни рефлдексы и инстинкты и как пастух погонит туда вы и побегли...
показати весь коментар
29.10.2021 21:45 Відповісти
Бг-ггг... Бозезьтымой... о пастухах, Шариковых и опытах Павлова(над свинособаками) тока кацапы блеют...ХЕХ...
показати весь коментар
29.10.2021 22:51 Відповісти
обеих на кичу !
или обоих ?

короче всех курв в тюрму !!!!
показати весь коментар
29.10.2021 19:43 Відповісти
В бункер, дедушке.
показати весь коментар
29.10.2021 21:45 Відповісти
Наденьку надо было еще в 14 году наказать - за самовольное оставление воинской части
Сделали из идиотки героиню
показати весь коментар
29.10.2021 19:07 Відповісти
не идиотка - вражеский агент. Вот если бы расследовали как она попала "в плен" и всё остальное - это было бы правильно.
показати весь коментар
29.10.2021 19:12 Відповісти
писали, что когда она лезла "в плен", считая её своей и пытаясь спасти, очень много людей погибло...
показати весь коментар
29.10.2021 19:13 Відповісти
ой, а как кричали, Петра гнобили, что он недостаточно быстро её спасает...
показати весь коментар
29.10.2021 20:30 Відповісти
показова екзекуція.
показати весь коментар
29.10.2021 19:08 Відповісти
Надюха теперь в знак протеста обязана объявить голодовку
показати весь коментар
29.10.2021 19:08 Відповісти
в знак протеста перестане голитись, відростить вуса....
показати весь коментар
29.10.2021 20:24 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 19:09 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 19:12 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 22:59 Відповісти
Цуккоо, я в восторге оргазмическом - это гениальный шедевр в кубе, это даже круче чем - "в этой синагоге крестился Ясер Арафат"!!!
показати весь коментар
29.10.2021 23:15 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 20:20 Відповісти
лудше двум сёстрам савченко пришлить двух братьев рабиновичей...
показати весь коментар
29.10.2021 19:13 Відповісти
пришлите
показати весь коментар
29.10.2021 19:14 Відповісти
Пришпилить .
показати весь коментар
29.10.2021 19:19 Відповісти
Та пошла уже она кацапска долбаная Нах в Украине.
показати весь коментар
29.10.2021 19:14 Відповісти
Двух сестер понять и простить .А также выдать по резиновому самоудовлетворителю на аккамуляторе . Может хоть тогда Надьку попустит...
показати весь коментар
29.10.2021 19:18 Відповісти
Ей надо срочно выходить замуж. За Киву. Хотя бы ради научного эксперимента...
показати весь коментар
29.10.2021 19:20 Відповісти
И желательно в космосе. На безвозвратной основе.
показати весь коментар
29.10.2021 21:22 Відповісти
Готов, ради науки, скинуться на приданое.
P.S. Мне даже все равно, на приданое для Нади или кивы... Пусть сами разбираются
показати весь коментар
29.10.2021 23:19 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 06:23 Відповісти
А сестру куда? Тройничек?
показати весь коментар
30.10.2021 08:18 Відповісти
Ради науки, что угодно - даже "переходничек " побольше подобрать.
показати весь коментар
30.10.2021 20:31 Відповісти
не могла уже себе приличный сертификат купить....
почему в подземном переходе?
показати весь коментар
29.10.2021 19:21 Відповісти
Почему-почему... скряга звичайна, паатамучта.
показати весь коментар
29.10.2021 21:19 Відповісти
И что самое интересное то это то, что эта женомужчина продалось кацапам а кацапы на нее йюх тоже положили, вот она сейчас сутками постоянно сидит в Украине на кацапском ТВ-НАШ шоб с голоду не помереть.
показати весь коментар
29.10.2021 19:23 Відповісти
Этих лягушек - путешественниц надо привезти на линию разграничения и дать им подсраЧники в направлении лугандона....
показати весь коментар
29.10.2021 19:32 Відповісти
Не верю.Какой-то пиар от Савченко.Ее уже подзабыли,решила о себе напомнить.
показати весь коментар
29.10.2021 19:32 Відповісти
Не ну тупости ей не занимать.
показати весь коментар
29.10.2021 19:35 Відповісти
А за п'ять підроблених паспортів справи закривають. Зелене задзеркалля.))
показати весь коментар
29.10.2021 19:42 Відповісти
тут есть один момент

"Лица, постоянно проживающие в Украине, могут въезжать в страну без справок и тестов, но тогда придется сидеть на карантине 14 дней. При этом им разрешено будет сдать тест уже в Украине, и если результат отрицательный, можно будет выйти из карантина."

требование у нее сертификата уже является нарушение ее прав
показати весь коментар
29.10.2021 19:47 Відповісти
нарушение твоих прав?
показати весь коментар
29.10.2021 20:27 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 19:57 Відповісти
хто з них надя, хто з них вєра?
показати весь коментар
29.10.2021 20:13 Відповісти
верка та шо слева
показати весь коментар
29.10.2021 20:17 Відповісти
А яка різниця ?😆
обидві фе....😤
показати весь коментар
29.10.2021 20:17 Відповісти
так и есть
показати весь коментар
29.10.2021 20:21 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 20:53 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 21:27 Відповісти
Он знал, он знал!
показати весь коментар
29.10.2021 23:22 Відповісти
савчинга - мертвечуковская консерва. порох! ты кому героя Украины присвоил?
показати весь коментар
29.10.2021 20:05 Відповісти
хто не працює той не помиляється... майже всі горланили й були в захваті від цієї тупої сучки....
показати весь коментар
29.10.2021 20:12 Відповісти
Сам такий був і зараз дуже соромно...
показати весь коментар
30.10.2021 08:25 Відповісти
шлях від "героїні" до уголовниці - всього один ковід-сертифікат...
показати весь коментар
29.10.2021 20:10 Відповісти
Крепко у девки набрякло спереди---к зиме что ли?
показати весь коментар
29.10.2021 20:14 Відповісти
Лактация, неплохо лакает.
показати весь коментар
29.10.2021 21:52 Відповісти
К слову... Зебуины могли бы гадю записать в террористки, за подделку ковид документа и отобрать у нее, как у врага народа, звезду героя. Бо тока террористы зная , шо они больные на ковид, в крайнем случае понимающие , шо являются для окружающих со своими поддельными ковид документами потенциальной угрозой, как вероятные распространители ковида среди населения - ведут против нас бактериологическую войну...
показати весь коментар
29.10.2021 21:06 Відповісти
Да нахрен эта новость,и новость о ковиде,что там с офшорами сопли зеленой?
показати весь коментар
29.10.2021 21:31 Відповісти
Надюхе с Верунчиком светит по 8 лет в буцигарнi.
показати весь коментар
29.10.2021 23:01 Відповісти
 
 