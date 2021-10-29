Сестрам Савченко вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, - Монастирський
Екснардепу Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, з якими вони намагалися потрапити в Україну.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Усі порушники Закону мають бути готові понести відповідальність. Незалежно від того, ви Герой України, чи екснардеп, чи простий громадянин", - підкреслив Монастирський.
За словами голови МВС, лише впродовж цього тижня правоохоронці розпочали 59 кримінальних проваджень за підробку результатів ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. По всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють справжність COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.
Монастирський закликав громадян не купувати підроблені сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести.
"Всі, хто думає купити такі фальшиві сертифікати, ПЛР-тести або зробити їх копію у спеціалізованих програмах – пам'ятайте, одне таке рішення залишить відбиток на всьому вашому майбутньому. Подумайте, скільки виникатиме проблем із роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше засуджені - вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас у житті через одне таке рішення", - підкреслив міністр.
Нагадуємо, Надію Савченко та її сестру Віру спіймали в аеропорту "Бориспіль" на спробі пред'явити підроблені сертифікати про вакцинацію при поверненні до України. Поліція порушила справу за фактом фальшування документів.
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В письме - "Батя! Я стараюсь!"
она бы и в пустыне, де на 100км вокруг даже верблюдей нет, и там бы во шо нибудь встряла
1. Личное здоровье охраняется законом (тайна врача и тайна моего личного здоровья а загружать в ДИЮ сертификацию для всего мира это как то стремно..и странно надо было сначала в Конституцию и законы внести изменения по сертификатам и ДИЕ и КОВИД признав общественно необходимым такие изменения..
2. Савченко задал простой вопрос как можно говорить о фальшивости если нет ЭТАЛОНА!!!!! вы Постановы читали КМУ или Приказ Ляшко а ведь это введение и приостановление конституционных прав прерогатива Рады Законы или Президента Указа нет ни того ни иного банда клоунов рулит.. мол потом оправдаем все Ковидом..э нет не выйдет поверьте мне будут посадки криминальные дела и их будут тысячи...когда выяснят что за КОВИД стоят вполне себе этакие американцы и китайцы....(сноска будет в конце)****
там было сказано попутно куча вещей например что медицину превращают для людей в ветеринарию собак и животных-- прививают без согласия последних..хотя в медицине превентивен- принцип добровольности пациента... на лечение услуги и прививки....а заставлять людей не дадим работать не дадим права ходить в магазины это по сути ФАШИЗМ МИРОВОГО МАСШТАБА КЕОЛИЧЕСВО УМЕРШИХ НЕ РАСТЕТВ % отношении к заболевшим и на фоне населения планеты оно ничтожно..по сути население Земли прогрессировало в прогрессии растет --а не убывает ЖРАТЬ УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ ВСЕМ ВОДЫ ТАКЖЕ не хватает КАК И ЧИСТОГО ВОЗДУХА.....
25.10.2021
Основной причиной возникновения вирусных мутаций генов вируса RaTG13, поражающего летучих мышей, приведших к появлению вируса 2019-nCoV были эксперименты неправительственной организации EcoHealth Alliance, New York, USA (ведущие специалисты Peter Daszak, Jon Epstein, Parviez Hosseini, Kevin Olival) проводимые ею в Уханьском институте вирусологии (中国科学院武汉病毒研究所) совместно с группой исследователей (Первый военно- медицинский университет ВС КНР) ведущего китайского вирусолога, генерал-лейтенанта (中將) медицинской службы ВС КНР Ши Чжэнли́ (кит. 石正麗)
Номера документализации исследований
Grant Number: 1 RO 1 Al 110964-01
Grant Number: 5R01AI110964-05
Project/Grant Period: 06/01/2014 - 05/31/2019
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НАЧАЛА КОВИДНОЙ АГРЕССИИ-- 2014 ГОД начало ЛЕТА....
Украина страна махрового популизма и демагогии
Є база вакцинованих - і багато провіряючих - можуть її читати - тобто провести пошук і усе по тобі побачити - що кололи , коли кололи і т.д.
Сертифікати - для ще більшого круга "провіряючих" - які не можуть читати цю базу
І хоч який "правильний сертифікат" ти покажеш , а по базі нема - значить підробка
Хоча уже є випадки - коли ловили лікарів , які не кололи , але вносили дані в базу - що вакцинували... Але то вже інша історія
или обоих ?
короче всех курв в тюрму !!!!
Сделали из идиотки героиню
P.S. Мне даже все равно, на приданое для Нади или кивы... Пусть сами разбираются
почему в подземном переходе?
"Лица, постоянно проживающие в Украине, могут въезжать в страну без справок и тестов, но тогда придется сидеть на карантине 14 дней. При этом им разрешено будет сдать тест уже в Украине, и если результат отрицательный, можно будет выйти из карантина."
требование у нее сертификата уже является нарушение ее прав
обидві фе....😤