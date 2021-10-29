Сестрам Савченко вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, - Монастирський

Екснардепу Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, з якими вони намагалися потрапити в Україну.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Усі порушники Закону мають бути готові понести відповідальність. Незалежно від того, ви Герой України, чи екснардеп, чи простий громадянин", - підкреслив Монастирський.

За словами голови МВС, лише впродовж цього тижня правоохоронці розпочали 59 кримінальних проваджень за підробку результатів ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. По всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють справжність COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.

Монастирський закликав громадян не купувати підроблені сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести.

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"Всі, хто думає купити такі фальшиві сертифікати, ПЛР-тести або зробити їх копію у спеціалізованих програмах – пам'ятайте, одне таке рішення залишить відбиток на всьому вашому майбутньому. Подумайте, скільки виникатиме проблем із роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше засуджені - вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас у житті через одне таке рішення", - підкреслив міністр.

Нагадуємо, Надію Савченко та її сестру Віру спіймали в аеропорту "Бориспіль" на спробі пред'явити підроблені сертифікати про вакцинацію при поверненні до України. Поліція порушила справу за фактом фальшування документів.