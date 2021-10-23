Затримання Савченко прикордонниками за підроблений COVID-сертифікат. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео затримання екснардепки Надії Савченко та її сестри Віри під час спроби потрапити в Україну за підробленими COVID-сертифікатами.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано в телеграм-каналі Форпост Янченко.

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У повідомленні також йдеться, що поліція вже відкрила проти Савченко кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Їй загрожує штраф у понад 56 000 гривень або арешт до 6 місяців.

Раніше стало відомо, що Надію Савченко та її сестру Віру зловили в аеропорту "Бориспіль" на спробі пред'явити підроблені сертифікати про вакцинацію під час повернення в Україну. Поліція порушила справу за фактом підробки документів.