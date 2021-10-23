Затримання Савченко прикордонниками за підроблений COVID-сертифікат. ВIДЕО
У мережі з'явилося відео затримання екснардепки Надії Савченко та її сестри Віри під час спроби потрапити в Україну за підробленими COVID-сертифікатами.
Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано в телеграм-каналі Форпост Янченко.
У повідомленні також йдеться, що поліція вже відкрила проти Савченко кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Їй загрожує штраф у понад 56 000 гривень або арешт до 6 місяців.
Раніше стало відомо, що Надію Савченко та її сестру Віру зловили в аеропорту "Бориспіль" на спробі пред'явити підроблені сертифікати про вакцинацію під час повернення в Україну. Поліція порушила справу за фактом підробки документів.
Топ коментарі
+84 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар23.10.2021 12:42 Посилання
+43 Підлога Маккартні
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+38 oleg1966
показати весь коментар23.10.2021 14:51 Посилання
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десь рубан давно про це знає
Кому то нужно была эта клоунада.
А попытка - это как? Помахать бумажкой издалека?
Героя і саджать?
Уууужас, оце часи, оце вподобання!
2) Пять минут о ней рассказывает, критикует... Лишь бы что то ляпнуть.
Потому совсем непонятно как ее можно признать подделкой чего-либо.
С таки же успехом "подделкой" можно признавать всё что угодно, например самостоятельно распечатанный документ гражданина Марса, клочок туалетной бумаги с надписью "ЦАРЬ", ксерокс древнеегипетского камня, или распечатанный кадр с мультипассом Лилу из фильма с Брюсом Уиллисом.
По факту Надя предьявила непонятную неформатную бомагу. Последствия должны быть точно такие как от демонстрации томика Франка, упаковки от чипсов или газеты Футбол - т.е. никакие, а для допуска в страну отправить на ПЛР-тестирование.