УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5335 відвідувачів онлайн
Новини Відео
46 154 170

Затримання Савченко прикордонниками за підроблений COVID-сертифікат. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео затримання екснардепки Надії Савченко та її сестри Віри під час спроби потрапити в Україну за підробленими COVID-сертифікатами.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано в телеграм-каналі Форпост Янченко.

Дивіться також: Екснардепка Савченко та її сестра Віра намагалися використати підроблені COVID-сертифікати, щоб потрапити в Україну, - поліція. ФОТО

У повідомленні також йдеться, що поліція вже відкрила проти Савченко кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Їй загрожує штраф  у понад 56 000 гривень або арешт до 6 місяців.

Раніше стало відомо, що Надію Савченко та її сестру Віру зловили в аеропорту "Бориспіль" на спробі пред'явити підроблені сертифікати про вакцинацію під час повернення в Україну. Поліція порушила справу за фактом підробки документів.

Автор: 

Савченко (1719) Савченко Віра (59)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+84
А ещё можно их с кивой поженить...
показати весь коментар
23.10.2021 12:42
+43
Но грудь у Надюхи впечатляет, такая с десяток новых Кив вскормит
показати весь коментар
23.10.2021 12:43
+38
показати весь коментар
23.10.2021 14:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
На кожного "Ромео" знайдеться своя "Джульєтта"! Може він цінить "женщин в русских селеньях" що "коня на скаку остановит"!? "Гадя" якраз по комплекції підходить! (Правда (казали "летуни") "чарка для неї - не посуд"! За що і з льотної роботи зняли Така за пляшку і морду чоловікові набить може
показати весь коментар
23.10.2021 14:14 Відповісти
Гадя алкашка і про це всі вже знають)
показати весь коментар
23.10.2021 14:55 Відповісти
Надюхе с такой кормой без известного Илька в шапе со звяздой. никак! ..а с ним точно бабу попустит...
показати весь коментар
23.10.2021 13:32 Відповісти
Надя їздила пороховий завод підривать у Рязанській області, а ви усі Гадя, Гадя. Щей до дому не пускаєте. Дивіться, як би ще ордєн на дівочі груди вішать прийдеться.
показати весь коментар
23.10.2021 13:32 Відповісти
тупая жирная лошица!
показати весь коментар
23.10.2021 13:37 Відповісти
а нам оно надо...
показати весь коментар
23.10.2021 13:41 Відповісти
И всё-таки скурвилась...
показати весь коментар
23.10.2021 13:49 Відповісти
Вона була і є продажною ку@вою 😡
показати весь коментар
23.10.2021 15:02 Відповісти
Она уже давно скурвилась, возможно даже до "плена".
показати весь коментар
23.10.2021 22:24 Відповісти
Участница антимайданов в Киеве.
показати весь коментар
24.10.2021 08:23 Відповісти
Ще до Майдану. Двічі виганяли з інституту, і якийсь високопоставлений добродій її повертав. До того ж, направили її з місією в Ірак, а вона й там двічі втікала, раз, навіть, п'яна приблудилася на територію американської бази. Кажуть, що її "ангелом-хранителем, був мертведчук.
показати весь коментар
24.10.2021 10:16 Відповісти
Гадю на обмін до РФ!
показати весь коментар
23.10.2021 14:13 Відповісти
Как можно подделать то, что документом не является?
показати весь коментар
23.10.2021 14:17 Відповісти
Надо Надюху назад обменять . Толку ноль , а шума много
показати весь коментар
23.10.2021 14:24 Відповісти
і регулярно нагороджувать імєннимі грамотами та медалями
показати весь коментар
24.10.2021 07:32 Відповісти
Ії там нагородять після обміну.
показати весь коментар
24.10.2021 08:25 Відповісти
то є мерзость, реально мерзость
десь рубан давно про це знає
показати весь коментар
23.10.2021 14:30 Відповісти
Надюха настолько сурова,що взрывает вирус гранатами
показати весь коментар
23.10.2021 14:37 Відповісти
какого хрена лысого эти две дуры вообще шастают по заграницам?
показати весь коментар
23.10.2021 14:42 Відповісти
И на чьи деньги.
показати весь коментар
24.10.2021 10:08 Відповісти
Мабуть, познайомилась через "секс по телефону" ))
показати весь коментар
24.10.2021 10:22 Відповісти
да, и на какие шиши?)
показати весь коментар
24.10.2021 12:02 Відповісти
Надя молодец - правду в глаза !!!
показати весь коментар
23.10.2021 14:44 Відповісти
Ну, якщо сертифікат вона й справді не підробила - значить обидлена...
показати весь коментар
23.10.2021 14:47 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2021 14:51 Відповісти
Після розмови із представником аеропорту , Гадя відразу попросилася до туалету , мабуть, таки от страху наклала 😀
показати весь коментар
23.10.2021 15:00 Відповісти
Покурить и туалет.....Потрахаться не просила ,.Знает что ее в голодный год никто даже за ведро буряка е*ать не станет.
показати весь коментар
23.10.2021 19:04 Відповісти
А на губу, и пусть.
показати весь коментар
24.10.2021 10:09 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2021 15:19 Відповісти
ну ты блин даеш ..куриная грудка .. вот у гади грудка так грудка --- за ней зала огромного в аэропорту не видно . ото грудка френч не сходится ---- настоящий ..херой..
показати весь коментар
23.10.2021 19:11 Відповісти
У гади был другой "документ"
показати весь коментар
23.10.2021 19:32 Відповісти
Входить Надя, онука Свирида Опанасовича. Це здоровєнна абізяна, одягнута в простеньке охайне платтячко. В руках у неї сертифікат. На ньому напис E=mc2. Трохи нижче написана непристойна похабєнь.
показати весь коментар
23.10.2021 19:39 Відповісти
Ха..Ці дві лярви схожі на мишей Вєру і Надєжду с того ж твору,але наразі вони є дослідницями медведчуківського калу.
показати весь коментар
24.10.2021 11:19 Відповісти
По статье "Терроризм" её не посадили, а тут какой-то сраный сертификат. Вы серьёзно? Или это очередная шутка от 95 квартала?
показати весь коментар
23.10.2021 15:20 Відповісти
"Профессиональная" "революционерка". Одним словом: кавычки уже негде ставить.
показати весь коментар
23.10.2021 15:36 Відповісти
Савченко настоящий мужик
показати весь коментар
23.10.2021 15:42 Відповісти
Молодець, Надія. Мужчинкп, що до тебе прицепився - жалюгідне звірятко на роботі у злочинців.
показати весь коментар
23.10.2021 16:06 Відповісти
Савченко це ватне бидло, кацапська "консерва", місце якої на нарах... але у 2019 році зелені зрадники її випустили з тюрми, бо ЗЕлена патороч така сама "ватна консерва", як і Гадя ...
показати весь коментар
23.10.2021 16:56 Відповісти
Надя как тот бедоносец, гадит по жизни.
показати весь коментар
23.10.2021 16:59 Відповісти
Чому її досі ніхто не пристрелив як скажену собаку??
показати весь коментар
23.10.2021 17:15 Відповісти
две «девочки», одетые в милитаристском стиле, с поддельными справками от врача (психиатра?), в принципе всё нормально.
показати весь коментар
23.10.2021 17:24 Відповісти
их с курортов обоих надо на трипер проверить
показати весь коментар
23.10.2021 18:51 Відповісти
когда надька скорчив умное едало начинает варнякать в телевизоре --- это напоминает гордона-гондона . такой же крупный ..специалист.. во внешней и внутренней политике как и гадя савченко --- эту кобылу спрашивают зачем купила фальшивый сертификат --- она блеет про некачественную вакцину . ее вместе с кывой в дурдом на принудлечение давно пора отправить
показати весь коментар
23.10.2021 17:30 Відповісти
Я на днях услышал её когда начала гавкать о субъектности и объектности (и уже не первый раз) , ну Нобелевский лауреат по философии не менее.
показати весь коментар
24.10.2021 10:15 Відповісти
Брехала, брешу і буду брехати... Якщо коротко про подію
показати весь коментар
23.10.2021 17:34 Відповісти
Надія як символ "антивакцинаторів"... Тупа і ще тупіші...
показати весь коментар
23.10.2021 17:40 Відповісти
Гадя дура, но не тупая!
Кому то нужно была эта клоунада.
показати весь коментар
23.10.2021 20:24 Відповісти
Все отвлекают внимание от зашкваров и офшоров найвеличашего.
показати весь коментар
23.10.2021 22:29 Відповісти
Пройденный этап. Сбитый лётчик)
показати весь коментар
23.10.2021 20:57 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2021 23:27 Відповісти
Что означает "при попытке предъявить"? Можно либо предъявить, либо не предъявить!
А попытка - это как? Помахать бумажкой издалека?
показати весь коментар
23.10.2021 23:33 Відповісти
Лепит горбатого и не стесняется. Кобыла драная.
показати весь коментар
23.10.2021 23:42 Відповісти
безмозглая упоротая чупакабра
показати весь коментар
23.10.2021 23:50 Відповісти
тут повинна бути пісня від Сен-Тропе - Бичка
показати весь коментар
24.10.2021 00:31 Відповісти
На цій гілці виявлено 2 прихильники з 8 проголосувавших за Надюху! Де ще шестеро? Чи в неї теж як у ЗЕ "рейтинг растьот стремительно "по Тищенко?
показати весь коментар
24.10.2021 01:46 Відповісти
Як прихильник / прихильниця паРаші, так і антивакцинатор. З імовірністю 73%.
показати весь коментар
24.10.2021 09:10 Відповісти
Я с 14 года требую свободу Надежде!
показати весь коментар
24.10.2021 09:22 Відповісти
"Їй загрожує штраф у понад 56 000 гривень або арешт до 6 місяців", а так, як Гадя під слідством, на скільки я пам'ятаю, кримінальне провадження по підготовці до захоплення влади, проти неї не закрито то Гадю потрібно закривати.
показати весь коментар
24.10.2021 10:02 Відповісти
ничего ей не будет. правильно сделала
показати весь коментар
24.10.2021 10:07 Відповісти
З Москви ïхали?
показати весь коментар
24.10.2021 10:10 Відповісти
Ну ви ліпите!
Героя і саджать?
Уууужас, оце часи, оце вподобання!
показати весь коментар
24.10.2021 10:35 Відповісти
Надя: 1) Я не знаю что такое "Дия"
2) Пять минут о ней рассказывает, критикует... Лишь бы что то ляпнуть.
показати весь коментар
24.10.2021 10:46 Відповісти
в Гаді одразу виникли асоціації з фільмів, де затриманий курить.
показати весь коментар
24.10.2021 11:45 Відповісти
Спасибо ковиду за перепись даунов
показати весь коментар
24.10.2021 12:07 Відповісти
На какие деньги она живёт?
показати весь коментар
24.10.2021 12:22 Відповісти
Це Вінідіктова риє під медведчука.....хоче знати ,*****,як із секса по телефоні, стала пілотом,а потім гєроєм України (за це відповість Порошенко),за закон лозинського- відповість оксана мертвечучка.....
показати весь коментар
24.10.2021 12:28 Відповісти
Вєра і Надєжда - мишки, з першого погляду на яких зрозуміло, чому Мурзік захопився Толстим.
показати весь коментар
24.10.2021 15:16 Відповісти
На этой бомажке нет ни одного слова о том кто ее якобы выдал и даже названия хотя бы одного государственного учреждения, даже слова "МОЗ" или "Украина".
Потому совсем непонятно как ее можно признать подделкой чего-либо.
С таки же успехом "подделкой" можно признавать всё что угодно, например самостоятельно распечатанный документ гражданина Марса, клочок туалетной бумаги с надписью "ЦАРЬ", ксерокс древнеегипетского камня, или распечатанный кадр с мультипассом Лилу из фильма с Брюсом Уиллисом.

По факту Надя предьявила непонятную неформатную бомагу. Последствия должны быть точно такие как от демонстрации томика Франка, упаковки от чипсов или газеты Футбол - т.е. никакие, а для допуска в страну отправить на ПЛР-тестирование.
показати весь коментар
24.10.2021 18:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 