Задержание Савченко пограничниками за поддельный COVID-сертификат. ВИДЕО

В сети появилось видео задержания экс-нардепа Надежды Савченко и ее сестры Веры при попытке попасть в Украину по поддельным COVID-сертификатам.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Телеграм-канале Форпост Янченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко говорит, что не подделывала COVID-сертификат и называет вакцинацию "обыдлением"

В сообщении также говорится, что полиция уже открыла против Савченко уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины.

Ей грозит штраф более 56 000 гривен или арест до 6 месяцев.

Ранее стало известно, что Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали в аэропорту "Борисполь" на попытке предъявить поддельные сертификаты о вакцинации при возвращении в Украину. Полиция возбудила дело по факту подделки документов.