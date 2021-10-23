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Задержание Савченко пограничниками за поддельный COVID-сертификат. ВИДЕО

В сети появилось видео задержания экс-нардепа Надежды Савченко и ее сестры Веры при попытке попасть в Украину по поддельным COVID-сертификатам.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Телеграм-канале Форпост Янченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко говорит, что не подделывала COVID-сертификат и называет вакцинацию "обыдлением"

В сообщении также говорится, что полиция уже открыла против Савченко уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины.

Ей грозит штраф более 56 000 гривен или арест до 6 месяцев.

Ранее стало известно, что Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали в аэропорту "Борисполь" на попытке предъявить поддельные сертификаты о вакцинации при возвращении в Украину. Полиция возбудила дело по факту подделки документов.

Автор: 

Савченко Надежда (2851) Савченко Вера (64)


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Топ комментарии
+84
А ещё можно их с кивой поженить...
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23.10.2021 12:42
+43
Но грудь у Надюхи впечатляет, такая с десяток новых Кив вскормит
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23.10.2021 12:43
+38
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23.10.2021 14:51
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Страница 2 из 2
На кожного "Ромео" знайдеться своя "Джульєтта"! Може він цінить "женщин в русских селеньях" що "коня на скаку остановит"!? "Гадя" якраз по комплекції підходить! (Правда (казали "летуни") "чарка для неї - не посуд"! За що і з льотної роботи зняли Така за пляшку і морду чоловікові набить може
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23.10.2021 14:14 Ответить
Гадя алкашка і про це всі вже знають)
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23.10.2021 14:55 Ответить
Надюхе с такой кормой без известного Илька в шапе со звяздой. никак! ..а с ним точно бабу попустит...
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23.10.2021 13:32 Ответить
Надя їздила пороховий завод підривать у Рязанській області, а ви усі Гадя, Гадя. Щей до дому не пускаєте. Дивіться, як би ще ордєн на дівочі груди вішать прийдеться.
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23.10.2021 13:32 Ответить
тупая жирная лошица!
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23.10.2021 13:37 Ответить
а нам оно надо...
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23.10.2021 13:41 Ответить
И всё-таки скурвилась...
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23.10.2021 13:49 Ответить
Вона була і є продажною ку@вою 😡
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23.10.2021 15:02 Ответить
Она уже давно скурвилась, возможно даже до "плена".
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23.10.2021 22:24 Ответить
Участница антимайданов в Киеве.
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24.10.2021 08:23 Ответить
Ще до Майдану. Двічі виганяли з інституту, і якийсь високопоставлений добродій її повертав. До того ж, направили її з місією в Ірак, а вона й там двічі втікала, раз, навіть, п'яна приблудилася на територію американської бази. Кажуть, що її "ангелом-хранителем, був мертведчук.
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24.10.2021 10:16 Ответить
Гадю на обмін до РФ!
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23.10.2021 14:13 Ответить
Как можно подделать то, что документом не является?
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23.10.2021 14:17 Ответить
Надо Надюху назад обменять . Толку ноль , а шума много
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23.10.2021 14:24 Ответить
і регулярно нагороджувать імєннимі грамотами та медалями
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24.10.2021 07:32 Ответить
Ії там нагородять після обміну.
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24.10.2021 08:25 Ответить
то є мерзость, реально мерзость
десь рубан давно про це знає
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23.10.2021 14:30 Ответить
Надюха настолько сурова,що взрывает вирус гранатами
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23.10.2021 14:37 Ответить
какого хрена лысого эти две дуры вообще шастают по заграницам?
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23.10.2021 14:42 Ответить
И на чьи деньги.
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24.10.2021 10:08 Ответить
Мабуть, познайомилась через "секс по телефону" ))
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24.10.2021 10:22 Ответить
да, и на какие шиши?)
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24.10.2021 12:02 Ответить
Надя молодец - правду в глаза !!!
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23.10.2021 14:44 Ответить
Ну, якщо сертифікат вона й справді не підробила - значить обидлена...
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23.10.2021 14:47 Ответить
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23.10.2021 14:51 Ответить
Після розмови із представником аеропорту , Гадя відразу попросилася до туалету , мабуть, таки от страху наклала 😀
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23.10.2021 15:00 Ответить
Покурить и туалет.....Потрахаться не просила ,.Знает что ее в голодный год никто даже за ведро буряка е*ать не станет.
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23.10.2021 19:04 Ответить
А на губу, и пусть.
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24.10.2021 10:09 Ответить
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23.10.2021 15:19 Ответить
ну ты блин даеш ..куриная грудка .. вот у гади грудка так грудка --- за ней зала огромного в аэропорту не видно . ото грудка френч не сходится ---- настоящий ..херой..
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23.10.2021 19:11 Ответить
У гади был другой "документ"
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23.10.2021 19:32 Ответить
Входить Надя, онука Свирида Опанасовича. Це здоровєнна абізяна, одягнута в простеньке охайне платтячко. В руках у неї сертифікат. На ньому напис E=mc2. Трохи нижче написана непристойна похабєнь.
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23.10.2021 19:39 Ответить
Ха..Ці дві лярви схожі на мишей Вєру і Надєжду с того ж твору,але наразі вони є дослідницями медведчуківського калу.
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24.10.2021 11:19 Ответить
По статье "Терроризм" её не посадили, а тут какой-то сраный сертификат. Вы серьёзно? Или это очередная шутка от 95 квартала?
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23.10.2021 15:20 Ответить
"Профессиональная" "революционерка". Одним словом: кавычки уже негде ставить.
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23.10.2021 15:36 Ответить
Савченко настоящий мужик
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23.10.2021 15:42 Ответить
Молодець, Надія. Мужчинкп, що до тебе прицепився - жалюгідне звірятко на роботі у злочинців.
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23.10.2021 16:06 Ответить
Савченко це ватне бидло, кацапська "консерва", місце якої на нарах... але у 2019 році зелені зрадники її випустили з тюрми, бо ЗЕлена патороч така сама "ватна консерва", як і Гадя ...
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23.10.2021 16:56 Ответить
Надя как тот бедоносец, гадит по жизни.
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23.10.2021 16:59 Ответить
Чому її досі ніхто не пристрелив як скажену собаку??
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23.10.2021 17:15 Ответить
две «девочки», одетые в милитаристском стиле, с поддельными справками от врача (психиатра?), в принципе всё нормально.
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23.10.2021 17:24 Ответить
их с курортов обоих надо на трипер проверить
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23.10.2021 18:51 Ответить
когда надька скорчив умное едало начинает варнякать в телевизоре --- это напоминает гордона-гондона . такой же крупный ..специалист.. во внешней и внутренней политике как и гадя савченко --- эту кобылу спрашивают зачем купила фальшивый сертификат --- она блеет про некачественную вакцину . ее вместе с кывой в дурдом на принудлечение давно пора отправить
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23.10.2021 17:30 Ответить
Я на днях услышал её когда начала гавкать о субъектности и объектности (и уже не первый раз) , ну Нобелевский лауреат по философии не менее.
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24.10.2021 10:15 Ответить
Брехала, брешу і буду брехати... Якщо коротко про подію
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23.10.2021 17:34 Ответить
Надія як символ "антивакцинаторів"... Тупа і ще тупіші...
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23.10.2021 17:40 Ответить
Гадя дура, но не тупая!
Кому то нужно была эта клоунада.
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23.10.2021 20:24 Ответить
Все отвлекают внимание от зашкваров и офшоров найвеличашего.
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23.10.2021 22:29 Ответить
Пройденный этап. Сбитый лётчик)
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23.10.2021 20:57 Ответить
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23.10.2021 23:27 Ответить
Что означает "при попытке предъявить"? Можно либо предъявить, либо не предъявить!
А попытка - это как? Помахать бумажкой издалека?
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23.10.2021 23:33 Ответить
Лепит горбатого и не стесняется. Кобыла драная.
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23.10.2021 23:42 Ответить
безмозглая упоротая чупакабра
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23.10.2021 23:50 Ответить
тут повинна бути пісня від Сен-Тропе - Бичка
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24.10.2021 00:31 Ответить
На цій гілці виявлено 2 прихильники з 8 проголосувавших за Надюху! Де ще шестеро? Чи в неї теж як у ЗЕ "рейтинг растьот стремительно "по Тищенко?
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24.10.2021 01:46 Ответить
Як прихильник / прихильниця паРаші, так і антивакцинатор. З імовірністю 73%.
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24.10.2021 09:10 Ответить
Я с 14 года требую свободу Надежде!
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24.10.2021 09:22 Ответить
"Їй загрожує штраф у понад 56 000 гривень або арешт до 6 місяців", а так, як Гадя під слідством, на скільки я пам'ятаю, кримінальне провадження по підготовці до захоплення влади, проти неї не закрито то Гадю потрібно закривати.
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24.10.2021 10:02 Ответить
ничего ей не будет. правильно сделала
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24.10.2021 10:07 Ответить
З Москви ïхали?
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24.10.2021 10:10 Ответить
Ну ви ліпите!
Героя і саджать?
Уууужас, оце часи, оце вподобання!
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24.10.2021 10:35 Ответить
Надя: 1) Я не знаю что такое "Дия"
2) Пять минут о ней рассказывает, критикует... Лишь бы что то ляпнуть.
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24.10.2021 10:46 Ответить
в Гаді одразу виникли асоціації з фільмів, де затриманий курить.
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24.10.2021 11:45 Ответить
Спасибо ковиду за перепись даунов
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24.10.2021 12:07 Ответить
На какие деньги она живёт?
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24.10.2021 12:22 Ответить
Це Вінідіктова риє під медведчука.....хоче знати ,*****,як із секса по телефоні, стала пілотом,а потім гєроєм України (за це відповість Порошенко),за закон лозинського- відповість оксана мертвечучка.....
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24.10.2021 12:28 Ответить
Вєра і Надєжда - мишки, з першого погляду на яких зрозуміло, чому Мурзік захопився Толстим.
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24.10.2021 15:16 Ответить
На этой бомажке нет ни одного слова о том кто ее якобы выдал и даже названия хотя бы одного государственного учреждения, даже слова "МОЗ" или "Украина".
Потому совсем непонятно как ее можно признать подделкой чего-либо.
С таки же успехом "подделкой" можно признавать всё что угодно, например самостоятельно распечатанный документ гражданина Марса, клочок туалетной бумаги с надписью "ЦАРЬ", ксерокс древнеегипетского камня, или распечатанный кадр с мультипассом Лилу из фильма с Брюсом Уиллисом.

По факту Надя предьявила непонятную неформатную бомагу. Последствия должны быть точно такие как от демонстрации томика Франка, упаковки от чипсов или газеты Футбол - т.е. никакие, а для допуска в страну отправить на ПЛР-тестирование.
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24.10.2021 18:01 Ответить
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