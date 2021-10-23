Задержание Савченко пограничниками за поддельный COVID-сертификат. ВИДЕО
В сети появилось видео задержания экс-нардепа Надежды Савченко и ее сестры Веры при попытке попасть в Украину по поддельным COVID-сертификатам.
Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Телеграм-канале Форпост Янченко.
В сообщении также говорится, что полиция уже открыла против Савченко уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины.
Ей грозит штраф более 56 000 гривен или арест до 6 месяцев.
Ранее стало известно, что Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали в аэропорту "Борисполь" на попытке предъявить поддельные сертификаты о вакцинации при возвращении в Украину. Полиция возбудила дело по факту подделки документов.
Топ комментарии
+84 Валерия Ларченко #413106
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+43 Підлога Маккартні
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+38 oleg1966
показать весь комментарий23.10.2021 14:51 Ссылка
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десь рубан давно про це знає
Кому то нужно была эта клоунада.
А попытка - это как? Помахать бумажкой издалека?
Героя і саджать?
Уууужас, оце часи, оце вподобання!
2) Пять минут о ней рассказывает, критикует... Лишь бы что то ляпнуть.
Потому совсем непонятно как ее можно признать подделкой чего-либо.
С таки же успехом "подделкой" можно признавать всё что угодно, например самостоятельно распечатанный документ гражданина Марса, клочок туалетной бумаги с надписью "ЦАРЬ", ксерокс древнеегипетского камня, или распечатанный кадр с мультипассом Лилу из фильма с Брюсом Уиллисом.
По факту Надя предьявила непонятную неформатную бомагу. Последствия должны быть точно такие как от демонстрации томика Франка, упаковки от чипсов или газеты Футбол - т.е. никакие, а для допуска в страну отправить на ПЛР-тестирование.