За підробку COVID-сертифікатів садитимуть на 8 років, - Радуцький

Влада планує посилити покарання для тих, хто виготовляє або використовує підроблені документи про вакцинацію. Максимальне покарання становитиме 8 років позбавлення волі.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив "слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, за багаторазове виготовлення підроблених COVID-документів загрожуватиме позбавлення волі до 8 років. Також посилять покарання за використання підробок.

"Якщо це багаторазове порушення щодо фальсифікації документів - це до 8 років позбавлення волі. Це щодо тих, хто виготовляє. Для тих, хто користується, там адміністративна відповідальність також посилюється, там (штраф. - ред.) за 50 тисяч гривень", – сказав Радуцький.

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