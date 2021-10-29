За підробку COVID-сертифікатів садитимуть на 8 років, - Радуцький
Влада планує посилити покарання для тих, хто виготовляє або використовує підроблені документи про вакцинацію. Максимальне покарання становитиме 8 років позбавлення волі.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив "слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, за багаторазове виготовлення підроблених COVID-документів загрожуватиме позбавлення волі до 8 років. Також посилять покарання за використання підробок.
"Якщо це багаторазове порушення щодо фальсифікації документів - це до 8 років позбавлення волі. Це щодо тих, хто виготовляє. Для тих, хто користується, там адміністративна відповідальність також посилюється, там (штраф. - ред.) за 50 тисяч гривень", – сказав Радуцький.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/korchynskyi?eid=ARDpuTT7JhDgCbrdPbpDlrTvZJxIxWHfWl7Zqo2vFSj37t5qWetI-EoSRL5omwops1L__-SaR1me7XGq 27 жовтня о 17:43 ·
Большевики під приводом боротьби з визиском трудящих, вбили мільйони трудящих, а в решти відібрали свободу.
Нинішні московити під приводом захисту нас від нацизму прагнуть відібрати нашу свободу і незалежність.
Корумпована українська влада, під приводом боротьби з короновірусом веде наступ на громадянські свободи. Зокрема, обмежує свободу пересування для більшості населення, вбиває свободу ведення бізнесу, впроваджує заборони на професії.
Визиск і коронавірус справді існують і становлять небезпеку. Але ті, хто нас від цих небезпек рятує, становлять в тисячу разів більшу небезпеку.
Якщо вакцинація - благо, то війна проти невакцинованих, яку веде уряд, - зло. Вона супроводжується відданням злочинних наказів, порушеннями конституції і цілої низки законів.
Вакциновані, як найбільш свідома і проєвропейська частина населення, мають йти в перших рядах борців за конституцію. свободу, і права своїх невакцинованих братів.
Саботуйте злочинні накази уряду! Протестуйте і створюйте комітети громадянського опору на місцях. Координуйтеся з нами.
--
Будь-ласка, розмістіть цей заклик на своїх сторінках у соціальних мережах!
А вот распыляющийся про "ковидный мрак" и тп как правило мозгами не пользуются.
Сравни, сколько умерло от Ковида и сколько - после вакцинации - там разница в тысячи раз и количество смертей после вакцинации сходно со статистическим процентом смертей - никакого повышения смертности после вакцинирования не было зафиксировано.
Впрочем - кому я это все пишу...ты же антиваксер, у тебя IQ на уровне инфузории...
Не хватит мест в тюрьмах.
они ещё за купол ВР не отсидели
А вот ГлавВрач уже имеет все шансы ОТМАЗАТЬСЯ!
Ну ему и восьми лет будет мало
или четырежды сестра Веры
Згвалтування від 3 до 5
Вбив людей за кермом - від умовного до 5.
Не хотів щеплюватись - 8.
Умисне вбивство - 10
Класно слуги ранжували.
Масова підробка сертифікатів десь на рівні педофілії.
ковид сертификаты с несколькими степенями защиты, как у денег или нет,
или в виде пластиковой карты ?
І що буде ?
"Розумних немає, а за дурних не хочуть . Так і світ переведеться"
🇺🇦 Номер картки Приватбанку.
5169 3305 2158 3853
🇺🇦 Для переказу з інших банків - за **** рахунком.
**** рахунок
UA483052990000026000026201853
Найменування отримувача:
ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
Код ЄДРПОУ/ІПН:
42992954
Назва банку:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу:
благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ!!!
Вдячний за репост!
Это +.
А ось за підробку вірно, треба карати.