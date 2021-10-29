За фактами шахрайства з ковід-сертифікатами розпочато 870 проваджень, - голова Нацполіції Клименко. ВIДЕО
92% загальної кількості стосуються підробки документів, решта - шахрайські дії, втручання в роботу електронних та комп'ютерних мереж та службове підроблення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації НПУ, про це глава Нацполіції повідомив в ефірі програми "Право на владу".
Ігор Клименко розповів про те, що найчастіше до вчинення шахрайських дій з COVID-сертифікатами причетні люди, які вдома на ксероксі виготовляють їх і продають через Інтернет, або особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі і вимагають у громадян перераховувати за неіснуючий документ гроші на карткові рахунки.
"Більш небезпечною є категорія лікарів, які покликані захищати здоров‘я громадян: вони вдаються до підробки медичних документів. Більше того, вони мають доступ до державного реєстру і таким чином заробляють гроші. І таких проваджень у нас більше 70", - зазначив голова Нацполіції.
За його словами, ще однією категорією правопорушників є співробітники турагентств, які у пакеті документів пропонують купити COVID-сертифікати.
Глава відомства повідомив, що 4 000 працівників поліції, які працюють у складі рейдових груп або приїжджають на виклик, мають на своїх планшетах програмне забезпечення для перевірки сертифікатів. У випадку виявлення фейкових документів на місце події відразу прибуває слідчо-оперативна група для документування правопорушення.
Ігор Клименко також поінформував про те, що здійснювати перевірки, крім працівників поліції, можуть санітарні лікарі, працівники Держспоживслужби, провідники на залізничному транспорті або ж представники торгово-розважальних центрів. А рішення про притягнення правопорушника до відповідальності ухвалює суд.
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Помирає шалений "антивакцинатор" у ковідному відділенні "інфекційки" Хрипить:
- Покличте лікаря!
Прийшов лікар Той просить:
- Зробіть мені вакцинацію!
- Та Ви що! Яка вакцинація?! Пізно робить її! У вас легені ледь-ледь працюють!
- Лікарю! От 5 штук баксів! Зробіть , що я прошу!
Ну лікар подумав та й погодився Укололи Хворий питає:
- Ну що? Я тепер вакцинований?
- Так! Тільки скажіть - на біса Вам це потрібно?
- А от умру я і на одного вакцинованого стане менше!
Куме! Я чув - Ваш сусід «корону» підхопив?!
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!
Все вакцинированные просто жлобы или нищеброды, которые не хотят тратиться на сертификаты , реанимацию и похороны)))
- Вот Вы говорите что вакцинация на генетику не влияет! У нас один мужик привился,
а потом его жена забеременела и родила негритёнка!
"До уваги всіх "антиваксерів"!!!
Христом-богом молимо - продовжуйте відстоювать свою позицію стосовно вакцинації від "КОВІД-19"...
Цим ви врятуєте нашу країну від шаленої кількості дегенератів , що заполонили суспільство!
Нам потрібна здорова в психічному плані нація , що не голосуватиме за естрадних "блазнів"!
Наперед дякуємо! Земля вам пухом... "
антивакцеры - недо-человеки !
Вакцерманы - классические террористы.
Давай, вмикай свій гівномет з фейками, тим швидше у бан відправлять.