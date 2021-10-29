За фактами шахрайства з ковід-сертифікатами розпочато 870 проваджень, - голова Нацполіції Клименко. ВIДЕО

92% загальної кількості стосуються підробки документів, решта - шахрайські дії, втручання в роботу електронних та комп'ютерних мереж та службове підроблення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації НПУ, про це глава Нацполіції повідомив в ефірі програми "Право на владу".

Ігор Клименко розповів про те, що найчастіше до вчинення шахрайських дій з COVID-сертифікатами причетні люди, які вдома на ксероксі виготовляють їх і продають через Інтернет, або особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі і вимагають у громадян перераховувати за неіснуючий документ гроші на карткові рахунки.

"Більш небезпечною є категорія лікарів, які покликані захищати здоров‘я громадян: вони вдаються до підробки медичних документів. Більше того, вони мають доступ до державного реєстру і таким чином заробляють гроші. І таких проваджень у нас більше 70", - зазначив голова Нацполіції.

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За його словами, ще однією категорією правопорушників є співробітники турагентств, які у пакеті документів пропонують купити COVID-сертифікати.

Глава відомства повідомив, що 4 000 працівників поліції, які працюють у складі рейдових груп або приїжджають на виклик, мають на своїх планшетах програмне забезпечення для перевірки сертифікатів. У випадку виявлення фейкових документів на місце події відразу прибуває слідчо-оперативна група для документування правопорушення.

Ігор Клименко також поінформував про те, що здійснювати перевірки, крім працівників поліції, можуть санітарні лікарі, працівники Держспоживслужби, провідники на залізничному транспорті або ж представники торгово-розважальних центрів. А рішення про притягнення правопорушника до відповідальності ухвалює суд.

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