УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11831 відвідувач онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
5 255 16

Понад пів тисячі підроблених українських COVID-сертифікатів виявили в Польщі

Понад пів тисячі підроблених українських COVID-сертифікатів виявили в Польщі

Прикордонна служба Польщі цьогоріч на відрізку кордону з Україною виявила понад пів тисячі підроблених COVID-cертифікатів про щеплення, які надавали громадяни України при в’їзді до РП.

Про це повідомили у Надбужанському відділі Прикордонної служби РП, а також у коментарі в Бещадському відділі, що межує з Україною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як повідомили у Надбужанському відділі Прикордонної служби РП, цього року прикордонники виявили 554 сертифікати проти COVID-19 міжнародного зразка, видані в Україні, щодо яких існує "обгрунтована підозра у їх підробці". Найбільше таких випадків виявлено у пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська" (352).

Як зазначається, останній такий випадок стався 25 жовтня в пункті пропуску "Зосін-Устилуг". У п’яти громадян України, які разом перетинали кордон, підтверджено підробку COVID-cертифікатів. Тому їх було затримано, а згодом адміністативним рішенням їм був заборонений в’їзд на територію Польщі.

Водночас у Бещадському відділі Прикордонної служби Польщі кореспондентові Укрінформу повідомили про виявлення з початку року лише 12-ти випадків підробки громадянами України COVID-cертифікатів про вакцинацію.

Наявність COVID-cертифікатів про щеплення звільняє українців від карантину після перетину польського кордону.

За попередніми даними, у Польщі на сьогодні може перебувати приблизно 1,5 млн українців.

Читайте також: Мінцифри спростить "гімнастику для шиї" під час верифікації в "Дії"

Автор: 

вакцина (4419) підробка (441) Польща (8634) сертифікат (427) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Запрет на въезд в ЕС лет на 10 и всех делов. А тут под следствие за подделку документов.
показати весь коментар
28.10.2021 19:22 Відповісти
+2
чому підробляли сертифікати вони а соромно мені за таких ось співвітчизників....та за оте зелене надоробло що при владі отак контролює...
показати весь коментар
28.10.2021 19:10 Відповісти
+2
зебіли антиваксерські. таких треба садити і на довго
показати весь коментар
28.10.2021 19:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да,а шо,мы идём в Евроопу...
показати весь коментар
28.10.2021 19:02 Відповісти
без комментариев.... подоляшавки! ФАС!
показати весь коментар
28.10.2021 19:06 Відповісти
чому підробляли сертифікати вони а соромно мені за таких ось співвітчизників....та за оте зелене надоробло що при владі отак контролює...
показати весь коментар
28.10.2021 19:10 Відповісти
Дауны какие то .знакомые уехали просто сдав ПЦР тест без всяких сертификатов
показати весь коментар
28.10.2021 19:28 Відповісти
зебіли антиваксерські. таких треба садити і на довго
показати весь коментар
28.10.2021 19:10 Відповісти
Запрет на въезд в ЕС лет на 10 и всех делов. А тут под следствие за подделку документов.
показати весь коментар
28.10.2021 19:22 Відповісти
та вони їх давно клепають на компьютері...рекрутингові агенції майже всі під ментами та юристами

платиш - та получаеш
показати весь коментар
28.10.2021 19:41 Відповісти
Ну что.. делать Польше. Высылать с " волчьим билетом" с запретом на 5 лет въезда в страну. Ну дополнительно можно передавать их на границе в руки правоохранительных органов Украины , для расследования случаев фальсификации, выписывание штрафов, выявление изготовителей и распространителей с возбуждением уголовных дел .
показати весь коментар
28.10.2021 19:57 Відповісти
И от границы назад пешком, бо в междугородний транспорт тока по сертификату или свежему тесту...
показати весь коментар
28.10.2021 20:03 Відповісти
Нащо їх було виявляти? У поляків безробіття, то запустили групи з перевірки?..
показати весь коментар
28.10.2021 20:25 Відповісти
який сором..
показати весь коментар
28.10.2021 21:06 Відповісти
как может быть поддельным документ, бланк оригинала которого не установлен законодательством?
показати весь коментар
28.10.2021 23:11 Відповісти
в рабство на галеры
показати весь коментар
28.10.2021 23:12 Відповісти
 
 