Понад пів тисячі підроблених українських COVID-сертифікатів виявили в Польщі

Прикордонна служба Польщі цьогоріч на відрізку кордону з Україною виявила понад пів тисячі підроблених COVID-cертифікатів про щеплення, які надавали громадяни України при в’їзді до РП.

Про це повідомили у Надбужанському відділі Прикордонної служби РП, а також у коментарі в Бещадському відділі, що межує з Україною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як повідомили у Надбужанському відділі Прикордонної служби РП, цього року прикордонники виявили 554 сертифікати проти COVID-19 міжнародного зразка, видані в Україні, щодо яких існує "обгрунтована підозра у їх підробці". Найбільше таких випадків виявлено у пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська" (352).

Як зазначається, останній такий випадок стався 25 жовтня в пункті пропуску "Зосін-Устилуг". У п’яти громадян України, які разом перетинали кордон, підтверджено підробку COVID-cертифікатів. Тому їх було затримано, а згодом адміністативним рішенням їм був заборонений в’їзд на територію Польщі.

Водночас у Бещадському відділі Прикордонної служби Польщі кореспондентові Укрінформу повідомили про виявлення з початку року лише 12-ти випадків підробки громадянами України COVID-cертифікатів про вакцинацію.

Наявність COVID-cертифікатів про щеплення звільняє українців від карантину після перетину польського кордону.

За попередніми даними, у Польщі на сьогодні може перебувати приблизно 1,5 млн українців.

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