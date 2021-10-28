Более полутысячи поддельных украинских COVID-сертификатов обнаружили в Польше

Пограничная служба Польши в этом году на отрезке границы с Украиной выявила более полутысячи поддельных COVID-сертификатов о вакцинации, предоставляемых гражданами Украины при въезде в РП.

Об этом сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы РП, и в комментарии в Бещадском отделе, граничащем с Украиной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы РП, в этом году пограничники выявили 554 сертификата против COVID-19 международного образца, выданные в Украине, относительно которых существует "обоснованное подозрение в их подделке". Больше всего таких случаев выявлено в пункте пропуска "Гребенное-Рава-Русская" (352).

Как отмечается, последний такой случай произошел 25 октября в пункте пропуска "Зосин-Устилуг". У пяти граждан Украины, которые вместе пересекали границу, подтверждена подделка COVID-сертификатов. Поэтому они были задержаны, а впоследствии административным решением им был запрещен въезд на территорию Польши.

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В то же время, в Бещадском отделе Пограничной службы Польши корреспонденту Укринформа сообщили о выявлении с начала года лишь 12 случаев подделки гражданами Украины COVID-сертификатов о вакцинации.

Наличие COVID-сертификатов о вакцинации освобождает украинцев от карантина после пересечения польской границы.

По предварительным данным, в Польше на сегодняшний день может находиться примерно 1,5 млн украинцев.

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