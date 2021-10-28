РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6656 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
5 255 16

Более полутысячи поддельных украинских COVID-сертификатов обнаружили в Польше

Более полутысячи поддельных украинских COVID-сертификатов обнаружили в Польше

Пограничная служба Польши в этом году на отрезке границы с Украиной выявила более полутысячи поддельных COVID-сертификатов о вакцинации, предоставляемых гражданами Украины при въезде в РП.

Об этом сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы РП, и в комментарии в Бещадском отделе, граничащем с Украиной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы РП, в этом году пограничники выявили 554 сертификата против COVID-19 международного образца, выданные в Украине, относительно которых существует "обоснованное подозрение в их подделке". Больше всего таких случаев выявлено в пункте пропуска "Гребенное-Рава-Русская" (352).

Как отмечается, последний такой случай произошел 25 октября в пункте пропуска "Зосин-Устилуг". У пяти граждан Украины, которые вместе пересекали границу, подтверждена подделка COVID-сертификатов. Поэтому они были задержаны, а впоследствии административным решением им был запрещен въезд на территорию Польши.

Читайте: Что делать, если купили "липовый" COVID-сертификат, но теперь хотите вакцинироваться: Объяснение главного санврача Кузина. ВИДЕО

В то же время, в Бещадском отделе Пограничной службы Польши корреспонденту Укринформа сообщили о выявлении с начала года лишь 12 случаев подделки гражданами Украины COVID-сертификатов о вакцинации.

Наличие COVID-сертификатов о вакцинации освобождает украинцев от карантина после пересечения польской границы.

По предварительным данным, в Польше на сегодняшний день может находиться примерно 1,5 млн украинцев.

Также читайте: Минцифры упростит "гимнастику для шеи" при верификации в "Дії"

Автор: 

вакцина (3815) подделка (440) Польша (8516) сертификат (227) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Запрет на въезд в ЕС лет на 10 и всех делов. А тут под следствие за подделку документов.
показать весь комментарий
28.10.2021 19:22 Ответить
+2
чому підробляли сертифікати вони а соромно мені за таких ось співвітчизників....та за оте зелене надоробло що при владі отак контролює...
показать весь комментарий
28.10.2021 19:10 Ответить
+2
зебіли антиваксерські. таких треба садити і на довго
показать весь комментарий
28.10.2021 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да,а шо,мы идём в Евроопу...
показать весь комментарий
28.10.2021 19:02 Ответить
без комментариев.... подоляшавки! ФАС!
показать весь комментарий
28.10.2021 19:06 Ответить
чому підробляли сертифікати вони а соромно мені за таких ось співвітчизників....та за оте зелене надоробло що при владі отак контролює...
показать весь комментарий
28.10.2021 19:10 Ответить
Дауны какие то .знакомые уехали просто сдав ПЦР тест без всяких сертификатов
показать весь комментарий
28.10.2021 19:28 Ответить
зебіли антиваксерські. таких треба садити і на довго
показать весь комментарий
28.10.2021 19:10 Ответить
Запрет на въезд в ЕС лет на 10 и всех делов. А тут под следствие за подделку документов.
показать весь комментарий
28.10.2021 19:22 Ответить
та вони їх давно клепають на компьютері...рекрутингові агенції майже всі під ментами та юристами

платиш - та получаеш
показать весь комментарий
28.10.2021 19:41 Ответить
Ну что.. делать Польше. Высылать с " волчьим билетом" с запретом на 5 лет въезда в страну. Ну дополнительно можно передавать их на границе в руки правоохранительных органов Украины , для расследования случаев фальсификации, выписывание штрафов, выявление изготовителей и распространителей с возбуждением уголовных дел .
показать весь комментарий
28.10.2021 19:57 Ответить
И от границы назад пешком, бо в междугородний транспорт тока по сертификату или свежему тесту...
показать весь комментарий
28.10.2021 20:03 Ответить
Нащо їх було виявляти? У поляків безробіття, то запустили групи з перевірки?..
показать весь комментарий
28.10.2021 20:25 Ответить
який сором..
показать весь комментарий
28.10.2021 21:06 Ответить
как может быть поддельным документ, бланк оригинала которого не установлен законодательством?
показать весь комментарий
28.10.2021 23:11 Ответить
в рабство на галеры
показать весь комментарий
28.10.2021 23:12 Ответить
 
 