Украина недолго пробудет в "зеленой зоне" ЕС, - Радуцкий

Статистика заболеваемости COVID-19 не дает оснований надеется, что Украина останется для Евросоюза в "зеленой зоне".

Об этом нардеп от "СН", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина уже в красной зона для США и Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю, скорее всего, ЕС отнесет нас к красной зоне. Статистика, к сожалению, не дает нам надеется, что мы останемся в зеленой зоне", - сказал он в кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Мы будем ждать следующего заседания Еврокомиссии", - уточнил Радуцкий.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 октября Европейский Союз принял решение оставить Украину в "зеленом списке".