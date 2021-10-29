Украина недолго пробудет в "зеленой зоне" ЕС, - Радуцкий
Статистика заболеваемости COVID-19 не дает оснований надеется, что Украина останется для Евросоюза в "зеленой зоне".
Об этом нардеп от "СН", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина уже в красной зона для США и Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю, скорее всего, ЕС отнесет нас к красной зоне. Статистика, к сожалению, не дает нам надеется, что мы останемся в зеленой зоне", - сказал он в кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.
"Мы будем ждать следующего заседания Еврокомиссии", - уточнил Радуцкий.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 октября Европейский Союз принял решение оставить Украину в "зеленом списке".
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У більшості людей, поїздка за кордон з метою туризму - це одна з небагатьох радостей, що лишились в цьому житті серед суцільного зеленого трешу. Так він і це хоче відібрати!
Особисто я (без вакцинації) тричі їздив в Європу: Угорщина-Іспанія, Австрія-Слоіенія, Греція.
Колекціоную експрес-тести: є угорський, іспанський, австрійський, грецький.
Зауважив, що в кожній країні своя методика - десь беруть з горла та однієї ніздрі, десь тільки з двох ніздрей, десь тільки з однієї ніздрі, десь тільки з горла.
Ціни також різні . Найдешевше в Греції (10 євро)