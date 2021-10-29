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Украина недолго пробудет в "зеленой зоне" ЕС, - Радуцкий

Украина недолго пробудет в

Статистика заболеваемости COVID-19 не дает оснований надеется, что Украина останется для Евросоюза в "зеленой зоне".

Об этом нардеп от "СН", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина уже в красной зона для США и Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю, скорее всего, ЕС отнесет нас к красной зоне. Статистика, к сожалению, не дает нам надеется, что мы останемся в зеленой зоне", - сказал он в кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Мы будем ждать следующего заседания Еврокомиссии", - уточнил Радуцкий.

Читайте: Евросоюз оставил Украину в "зеленом списке"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 октября Европейский Союз принял решение оставить Украину в "зеленом списке".

Автор: 

шоу Шустера (315) Евросоюз (17297) Радуцкий Михаил (287)


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Топ комментарии
+12
Это тот Радуцкий, который продал за границу медицинские маски и костюмы перед началом пандемии в Украине? "Предприимчивый" дядька.
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29.10.2021 23:53 Ответить
+5
Без відома півшостого він би цього не зробив. Відслюнявив бабла.
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30.10.2021 00:15 Ответить
+5
Мона спросить - это вы про "ЗЕленую зону" имели в виду пейсатую ЗЕлень во власти !? тогда я ЗА !!!
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30.10.2021 00:35 Ответить
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Чемпіонів викинуть з зеленої зони?
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29.10.2021 23:47 Ответить
Это тот Радуцкий, который продал за границу медицинские маски и костюмы перед началом пандемии в Украине? "Предприимчивый" дядька.
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29.10.2021 23:53 Ответить
Без відома півшостого він би цього не зробив. Відслюнявив бабла.
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30.10.2021 00:15 Ответить
после всего етого ему бы клюв прихлопнуть и не мелькать, но не - рвется в первые ряды
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30.10.2021 01:02 Ответить
Мразота цей райдуцький!
У більшості людей, поїздка за кордон з метою туризму - це одна з небагатьох радостей, що лишились в цьому житті серед суцільного зеленого трешу. Так він і це хоче відібрати!
Особисто я (без вакцинації) тричі їздив в Європу: Угорщина-Іспанія, Австрія-Слоіенія, Греція.
Колекціоную експрес-тести: є угорський, іспанський, австрійський, грецький.
Зауважив, що в кожній країні своя методика - десь беруть з горла та однієї ніздрі, десь тільки з двох ніздрей, десь тільки з однієї ніздрі, десь тільки з горла.
Ціни також різні . Найдешевше в Греції (10 євро)
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30.10.2021 09:04 Ответить
Мона спросить - это вы про "ЗЕленую зону" имели в виду пейсатую ЗЕлень во власти !? тогда я ЗА !!!
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30.10.2021 00:35 Ответить
Мастеров спорта по борьбе с короновирусом - в "зеленую" зону пожизненно!
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30.10.2021 05:40 Ответить
Зона звучит как типа тюрьма народов Сралина типа ГУЛАГ...
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30.10.2021 06:43 Ответить
Потрібно говорити правильно: «Зелена влада скоро і надовго потрапить на зону
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30.10.2021 07:40 Ответить
Писдавору еще и гавкать,нонсенс...
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30.10.2021 07:43 Ответить
И это "радует". Складывается впечатление, что эта власть может только врать, гадать, предполагать, ожидать и "руками разводить".
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30.10.2021 09:52 Ответить
Я вот не понимаю - во все страны ЕС нужен тест или сертификат вакцинации, так зачем красные/зеленые зоны, чего боятся если всех проверяют?
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30.10.2021 10:44 Ответить
Не каркай, чорний ворон!
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30.10.2021 10:54 Ответить
а что там в Африке? они про ковид вообще знают?
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30.10.2021 11:50 Ответить
Пойду съем что не будь по поводу этой новости)
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30.10.2021 12:32 Ответить
 
 