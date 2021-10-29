Україна недовго пробуде у "зеленій зоні" ЄС, - Радуцький
Статистика захворюваності на COVID-19 не дає підстав сподіватися, що Україна залишиться для Євросоюзу в "зеленій зоні".
Про це нардеп від "СН", голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна вже у червоній зоні для США та Швейцарії. ЄС дав відстрочку один тиждень, швидше за все, ЄС віднесе нас до червоної зони. Статистика, на жаль, не дає нам сподівання, що ми залишимося у зеленій зоні", - сказав він у кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.
"Ми чекатимемо на наступне засідання Єврокомісії", - уточнив Радуцький.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 жовтня Європейський Союз ухвалив рішення залишити Україну у "зеленому списку".
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У більшості людей, поїздка за кордон з метою туризму - це одна з небагатьох радостей, що лишились в цьому житті серед суцільного зеленого трешу. Так він і це хоче відібрати!
Особисто я (без вакцинації) тричі їздив в Європу: Угорщина-Іспанія, Австрія-Слоіенія, Греція.
Колекціоную експрес-тести: є угорський, іспанський, австрійський, грецький.
Зауважив, що в кожній країні своя методика - десь беруть з горла та однієї ніздрі, десь тільки з двох ніздрей, десь тільки з однієї ніздрі, десь тільки з горла.
Ціни також різні . Найдешевше в Греції (10 євро)