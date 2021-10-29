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Україна недовго пробуде у "зеленій зоні" ЄС, - Радуцький

Україна недовго пробуде у

Статистика захворюваності на COVID-19 не дає підстав сподіватися, що Україна залишиться для Євросоюзу в "зеленій зоні".

Про це нардеп від "СН", голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна вже у червоній зоні для США та Швейцарії. ЄС дав відстрочку один тиждень, швидше за все, ЄС віднесе нас до червоної зони. Статистика, на жаль, не дає нам сподівання, що ми залишимося у зеленій зоні", - сказав він у кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.

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"Ми чекатимемо на наступне засідання Єврокомісії", - уточнив Радуцький.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 жовтня Європейський Союз ухвалив рішення залишити Україну у "зеленому списку".

Автор: 

шоу Шустера (309) Євросоюз (13707) Радуцький Михайло (284)


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Топ коментарі
+12
Это тот Радуцкий, который продал за границу медицинские маски и костюмы перед началом пандемии в Украине? "Предприимчивый" дядька.
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29.10.2021 23:53 Відповісти
+5
Без відома півшостого він би цього не зробив. Відслюнявив бабла.
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30.10.2021 00:15 Відповісти
+5
Мона спросить - это вы про "ЗЕленую зону" имели в виду пейсатую ЗЕлень во власти !? тогда я ЗА !!!
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30.10.2021 00:35 Відповісти
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Чемпіонів викинуть з зеленої зони?
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29.10.2021 23:47 Відповісти
Это тот Радуцкий, который продал за границу медицинские маски и костюмы перед началом пандемии в Украине? "Предприимчивый" дядька.
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29.10.2021 23:53 Відповісти
Без відома півшостого він би цього не зробив. Відслюнявив бабла.
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30.10.2021 00:15 Відповісти
после всего етого ему бы клюв прихлопнуть и не мелькать, но не - рвется в первые ряды
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30.10.2021 01:02 Відповісти
Мразота цей райдуцький!
У більшості людей, поїздка за кордон з метою туризму - це одна з небагатьох радостей, що лишились в цьому житті серед суцільного зеленого трешу. Так він і це хоче відібрати!
Особисто я (без вакцинації) тричі їздив в Європу: Угорщина-Іспанія, Австрія-Слоіенія, Греція.
Колекціоную експрес-тести: є угорський, іспанський, австрійський, грецький.
Зауважив, що в кожній країні своя методика - десь беруть з горла та однієї ніздрі, десь тільки з двох ніздрей, десь тільки з однієї ніздрі, десь тільки з горла.
Ціни також різні . Найдешевше в Греції (10 євро)
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30.10.2021 09:04 Відповісти
Мона спросить - это вы про "ЗЕленую зону" имели в виду пейсатую ЗЕлень во власти !? тогда я ЗА !!!
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30.10.2021 00:35 Відповісти
Мастеров спорта по борьбе с короновирусом - в "зеленую" зону пожизненно!
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30.10.2021 05:40 Відповісти
Зона звучит как типа тюрьма народов Сралина типа ГУЛАГ...
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30.10.2021 06:43 Відповісти
Потрібно говорити правильно: «Зелена влада скоро і надовго потрапить на зону
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30.10.2021 07:40 Відповісти
Писдавору еще и гавкать,нонсенс...
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30.10.2021 07:43 Відповісти
И это "радует". Складывается впечатление, что эта власть может только врать, гадать, предполагать, ожидать и "руками разводить".
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30.10.2021 09:52 Відповісти
Я вот не понимаю - во все страны ЕС нужен тест или сертификат вакцинации, так зачем красные/зеленые зоны, чего боятся если всех проверяют?
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30.10.2021 10:44 Відповісти
Не каркай, чорний ворон!
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30.10.2021 10:54 Відповісти
а что там в Африке? они про ковид вообще знают?
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30.10.2021 11:50 Відповісти
Пойду съем что не будь по поводу этой новости)
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30.10.2021 12:32 Відповісти
 
 