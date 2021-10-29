Україна недовго пробуде у "зеленій зоні" ЄС, - Радуцький

Статистика захворюваності на COVID-19 не дає підстав сподіватися, що Україна залишиться для Євросоюзу в "зеленій зоні".

Про це нардеп від "СН", голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна вже у червоній зоні для США та Швейцарії. ЄС дав відстрочку один тиждень, швидше за все, ЄС віднесе нас до червоної зони. Статистика, на жаль, не дає нам сподівання, що ми залишимося у зеленій зоні", - сказав він у кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.

Читайте також: Євросоюз залишить Україну в "зеленому списку" ще як мінімум на два тижні, - Йозвяк

"Ми чекатимемо на наступне засідання Єврокомісії", - уточнив Радуцький.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 жовтня Європейський Союз ухвалив рішення залишити Україну у "зеленому списку".