Потребление кислорода в больницах за месяц выросло на 30%. - Кузин

В течение последнего месяца потребление кислорода в медучреждениях, где лечат пациентов с коронавирусом, выросло почти на треть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"За последний месяц потребление кислорода выросло на 30%. Если в среднем мы использовали 4-5 тысяч баллонов, то сейчас это 7 тысяч, и по тоннам тоже большие цифры", – рассказал Кузин.

При этом, по его словам, даже когда два предприятия, производящие кислород, остановились на регламентные работы, Минздрав в ручном режиме обеспечивал нуждающиеся в кислороде больницы.

Главный санврач подчеркнул, что о ситуациях, когда в больницах нет кислорода, и родственники пациентов должны искать баллоны в одиночку, необходимо сообщать на горячую линию Минздрава, которая работает круглосуточно.

"Сейчас в больницах достаточное количество баллонов и есть механизм экстренной доставки кислорода", - заверил Кузин.

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