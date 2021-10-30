Потребление кислорода в больницах за месяц выросло на 30%. - Кузин
В течение последнего месяца потребление кислорода в медучреждениях, где лечат пациентов с коронавирусом, выросло почти на треть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
"За последний месяц потребление кислорода выросло на 30%. Если в среднем мы использовали 4-5 тысяч баллонов, то сейчас это 7 тысяч, и по тоннам тоже большие цифры", – рассказал Кузин.
При этом, по его словам, даже когда два предприятия, производящие кислород, остановились на регламентные работы, Минздрав в ручном режиме обеспечивал нуждающиеся в кислороде больницы.
Главный санврач подчеркнул, что о ситуациях, когда в больницах нет кислорода, и родственники пациентов должны искать баллоны в одиночку, необходимо сообщать на горячую линию Минздрава, которая работает круглосуточно.
"Сейчас в больницах достаточное количество баллонов и есть механизм экстренной доставки кислорода", - заверил Кузин.
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А то вон, Ляшко уже вешал лапшу про "в 6-10 раз увеличилось" потребление...
это диверсия чистой воды или проблема надуманная властями для инфо ковидо-пугалок ...
Зеленський є головним відповідальним за дефіцит кисню в країні, оскільки саме він сформував команду, через бездіяльність якої у нас десятки тисяч смертей від пандемії. Про це сказала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова в ефірі каналу «Україна 24».
«Лікарні накриває жахіття - окрім напливу хворих на Covid-19, в більшості закладів перебої з киснем. Це найбільший провал влади у підготовці до пандемії», - сказала Іонова.
Вона зазначила, що з регіонів йде безліч повідомлень про те, що люди гинуть через відсутність кисню.
«Проблеми з постачанням пов'язані передусім із загальним дефіцитом кисню на ринку. До того ж два найбільших заводи в Україні - «Лінде Газ Україна» та «Мессер Україна» - зупинилися на планове технічне обслуговування. Підприємства попередили Кабмін про регламентні роботи завчасно, але посадовці ніяких заходів не вжили», - зауважила депутатка.
Іонова зазначила, що ситуація залишатиметься критичною до 2 листопада, коли кисневі заводи знову запрацюють на повну потужність.
«МОЗ чомусь не потурбувалося про контракти, які б передбачали неможливість одночасного ремонту двох заводів на піку захворювань. Не було продумано і можливості імпорту кисню для покриття дефіциту», - сказала вона.
«Найсумніше, що про дефіцит кисню в Уряді знали ще у травні. Керівник Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ направляв Віктору Ляшку доповідні записки й попереджав, що восени кисню буде необхідно в п'ять разів більше, аніж зазвичай. Але попередження були проігноровані. Тим часом для купівлі та постачання кисневих станцій потрібно 4-5 місяців, тому закон потрібно було приймати ще в травні 2021 року», - зазначила депутатка.
За словами Іонової, наразі Україна перебуває тільки на початку осінньої хвилі пандемії, а кисню практично вже немає.«Влада в буквальному сенсі нічого не зробила, щоб допомогти власним громадянам, які помирають зараз без найнеобхіднішого - повітря. Головним відповідальним за дефіцит кисню і смерті хворих є Володимир Зеленський. Це він сформував злодійкувату команду, через бездіяльність якої у нас десятки тисяч зайвих смертей від пандемії…» - сказала депутатка.
Forwarded from https://t.me/ShrikePolitics/1493 Шрайк
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Два вчерашних видео.
На первом женщина из Краматорска рассказывает про проблемы с кислородом. Ее маму смогли госпитализировать с ковидом только за 70 км - в Торецке. И теперь ей приходится ежедневно искать и привозить 4-6 баллонов с кислородом, потому что в больнице их нет.
Эту проблему подтверждают и волонтеры, которые, как на войне, вынуждены браться за спасение жизней, потому что государство не выполняет свои базовые функции.
Второе видео - президент на одинаково помпезном и бессмысленном Конгрессе региональной власти говорит, что "насколько ему известно" с кислородом все ок. И тут речь даже не о том, что за 1.5 года эпидемии у нас остаются проблемы, при виде которых и африканские жители покрутили бы пальцем у виска. Речь о том, что Зеленский искренне верит, что с кислородом ок, потому что ему говорят, что все ок. А в гадких слухах виноваты враждебные телеканалы и злобные оппозиционеры.
Поэтому живем в режиме "все хорошо, прекрасная маркиза". Вот только ничем хорошим эта песня не заканчивается.