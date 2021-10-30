Споживання кисню у лікарнях упродовж місяця зросло на 30%, - Кузін

Упродовж останнього місяця споживання кисню в медзакладах, де лікують пацієнтів із коронавірусом, зросло майже на третину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"За останній місяць споживання кисню зросло на 30%. Якщо в середньому ми використовували 4-5 тисяч балонів, то зараз це 7 тисяч, і за тоннами також великі цифри", - розповів Кузін.

Водночас, за його словами, навіть коли два підприємства, які виробляють кисень, зупинилися на регламентні роботи, МОЗ у ручному режимі забезпечувало лікарні, які потребують кисню.

Головний санлікар підкреслив, що про ситуації, коли в лікарнях немає кисню і родичі пацієнтів мають шукати балони самотужки, необхідно повідомляти на гарячу лінію МОЗ, яка працює цілодобово.

"Зараз у лікарнях достатньо балонів і є механізм екстреної доставки кисню", - запевнив Кузін.

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