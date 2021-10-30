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Новини Коронавірус і карантин
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Споживання кисню у лікарнях упродовж місяця зросло на 30%, - Кузін

Споживання кисню у лікарнях упродовж місяця зросло на 30%, - Кузін

Упродовж останнього місяця споживання кисню в медзакладах, де лікують пацієнтів із коронавірусом, зросло майже на третину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"За останній місяць споживання кисню зросло на 30%. Якщо в середньому ми використовували 4-5 тисяч балонів, то зараз це 7 тисяч, і за тоннами також великі цифри", - розповів Кузін.

Водночас, за його словами, навіть коли два підприємства, які виробляють кисень, зупинилися на регламентні роботи, МОЗ у ручному режимі забезпечувало лікарні, які потребують кисню.

Головний санлікар підкреслив, що про ситуації, коли в лікарнях немає кисню і родичі пацієнтів мають шукати балони самотужки, необхідно повідомляти на гарячу лінію МОЗ, яка працює цілодобово.

"Зараз у лікарнях достатньо балонів і є механізм екстреної доставки кисню", - запевнив Кузін.

Читайте також: Споживання кисню в COVID-лікарнях зросло у 5-6 разів, в окремих випадках - удесятеро, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) шоу Шустера (309) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+4
Прочел за этот кислород - нам нужно около 200 тонн в месяц.. средний кислородный заводик которые у нас есть!!! производит столько-же кислорода за 1-2 смены - т.е. полтора-два дня..
это диверсия чистой воды или проблема надуманная властями для инфо ковидо-пугалок ...
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30.10.2021 01:02 Відповісти
+3
Зе-слуги, НЕ ПАЛИТЕСЬ!
Согласуйте свое ВРАНЬЕ.
А то вон, Ляшко уже вешал лапшу про "в 6-10 раз увеличилось" потребление...
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30.10.2021 01:02 Відповісти
+1
Мразота, абсолютно понятно что с похолоданием все попрет. Какие нах плановые ремонты. Ахметов решил дефицитом бабло поднять? Или в теме по сдаче концетраторов. Душегубы, других слов нет
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30.10.2021 05:47 Відповісти
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Зе-слуги, НЕ ПАЛИТЕСЬ!
Согласуйте свое ВРАНЬЕ.
А то вон, Ляшко уже вешал лапшу про "в 6-10 раз увеличилось" потребление...
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30.10.2021 01:02 Відповісти
Прочел за этот кислород - нам нужно около 200 тонн в месяц.. средний кислородный заводик которые у нас есть!!! производит столько-же кислорода за 1-2 смены - т.е. полтора-два дня..
это диверсия чистой воды или проблема надуманная властями для инфо ковидо-пугалок ...
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30.10.2021 01:02 Відповісти
а это уже интересно - заводик есть, кислорода - нет. Тоже тиль жизни?
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30.10.2021 08:13 Відповісти
Вот бы еще это был медицинский кислород...
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30.10.2021 11:03 Відповісти
Надо же, а при предыдущих эпидемиях обычного гриппа кислорода хватало... А сейчас, судя по воплям антиваксеров, эпидпорог для обычного гриппа так и не достигнут... Может, антиваксеры где-то говорят неправду?
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30.10.2021 11:06 Відповісти
постройте при каждой обл. больнице кислородную станцию, делов то....
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30.10.2021 01:39 Відповісти
цели другие
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30.10.2021 08:07 Відповісти
Мразота, абсолютно понятно что с похолоданием все попрет. Какие нах плановые ремонты. Ахметов решил дефицитом бабло поднять? Или в теме по сдаче концетраторов. Душегубы, других слов нет
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30.10.2021 05:47 Відповісти
рівень профпридатності усіх зєКму просто ганебний(((
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30.10.2021 08:46 Відповісти
Антиваксеры выдышали весь кислород! А еще воют, что им прищемили
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30.10.2021 11:51 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/10/29/mariya-ionova-zelenskyj-golovnyj-vidpovidalnyj-za-deficzyt-kysnyu-v-*******/ Зеленський - головний відповідальний за дефіцит кисню в країні
Зеленський є головним відповідальним за дефіцит кисню в країні, оскільки саме він сформував команду, через бездіяльність якої у нас десятки тисяч смертей від пандемії. Про це сказала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова в ефірі каналу «Україна 24».
«Лікарні накриває жахіття - окрім напливу хворих на Covid-19, в більшості закладів перебої з киснем. Це найбільший провал влади у підготовці до пандемії», - сказала Іонова.
Вона зазначила, що з регіонів йде безліч повідомлень про те, що люди гинуть через відсутність кисню.
«Проблеми з постачанням пов'язані передусім із загальним дефіцитом кисню на ринку. До того ж два найбільших заводи в Україні - «Лінде Газ Україна» та «Мессер Україна» - зупинилися на планове технічне обслуговування. Підприємства попередили Кабмін про регламентні роботи завчасно, але посадовці ніяких заходів не вжили», - зауважила депутатка.
Іонова зазначила, що ситуація залишатиметься критичною до 2 листопада, коли кисневі заводи знову запрацюють на повну потужність.
«МОЗ чомусь не потурбувалося про контракти, які б передбачали неможливість одночасного ремонту двох заводів на піку захворювань. Не було продумано і можливості імпорту кисню для покриття дефіциту», - сказала вона.
«Найсумніше, що про дефіцит кисню в Уряді знали ще у травні. Керівник Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ направляв Віктору Ляшку доповідні записки й попереджав, що восени кисню буде необхідно в п'ять разів більше, аніж зазвичай. Але попередження були проігноровані. Тим часом для купівлі та постачання кисневих станцій потрібно 4-5 місяців, тому закон потрібно було приймати ще в травні 2021 року», - зазначила депутатка.
За словами Іонової, наразі Україна перебуває тільки на початку осінньої хвилі пандемії, а кисню практично вже немає.«Влада в буквальному сенсі нічого не зробила, щоб допомогти власним громадянам, які помирають зараз без найнеобхіднішого - повітря. Головним відповідальним за дефіцит кисню і смерті хворих є Володимир Зеленський. Це він сформував злодійкувату команду, через бездіяльність якої у нас десятки тисяч зайвих смертей від пандемії…» - сказала депутатка.
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30.10.2021 13:01 Відповісти
Вентиляция лёгких лишь загоняет вирус ещё глубже из верхних дыхательных путей и означает скорую смерть...
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30.10.2021 13:07 Відповісти
знайди і наведи "першоджерело", для того, щоб тебе модери деактивували
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30.10.2021 13:23 Відповісти
https://prm.ua/zelenskyy-vvazhaie-shcho-v-ukraini-nemaie-problem-z-kysnem-dlia-covid-khvorykh/ Зеленський вважає, що в Україні немає проблем з киснем для COVID-хворих
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30.10.2021 13:22 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки
Forwarded from https://t.me/ShrikePolitics/1493 Шрайк


https://t.me/zelenicholovichky/3903 0:57

Два вчерашних видео.

На первом женщина из Краматорска рассказывает про проблемы с кислородом. Ее маму смогли госпитализировать с ковидом только за 70 км - в Торецке. И теперь ей приходится ежедневно искать и привозить 4-6 баллонов с кислородом, потому что в больнице их нет.
Эту проблему подтверждают и волонтеры, которые, как на войне, вынуждены браться за спасение жизней, потому что государство не выполняет свои базовые функции.

Второе видео - президент на одинаково помпезном и бессмысленном Конгрессе региональной власти говорит, что "насколько ему известно" с кислородом все ок. И тут речь даже не о том, что за 1.5 года эпидемии у нас остаются проблемы, при виде которых и африканские жители покрутили бы пальцем у виска. Речь о том, что Зеленский искренне верит, что с кислородом ок, потому что ему говорят, что все ок. А в гадких слухах виноваты враждебные телеканалы и злобные оппозиционеры.

Поэтому живем в режиме "все хорошо, прекрасная маркиза". Вот только ничем хорошим эта песня не заканчивается.
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30.10.2021 17:47 Відповісти
 
 