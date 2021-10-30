Локдаун в Киеве будет действовать для тех, кто не привит, - Кличко

Введенный с 1 ноября локдаун в Киеве будет действовать для непривитых.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 ноября столица входит в "красную зону"… Мы рассчитываем на четкое взаимодействие с полицией. Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и по проезду в транспорте, и по посещению различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать для тех людей, которые не вакцинированы", – уточнил Кличко.

По его словам, в Киеве очень неутешительная статистика – ежедневно за последнюю неделю умирали по 40-50 человек. В субботу выйдет статистика, что за минувшие сутки скончались 54 человека.

"Ситуация очень сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их. Закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодняшний день проблем с обеспечением больниц пока нет", – заверил Кличко.

Читайте также: Киев ужесточает карантин с 1 ноября: школы уходят на дистанционное обучение, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом

Вместе с тем он отметил, что столица сегодня является лидером по вакцинации среди других украинских городов и областей. Всего с начала кампании по вакцинации в столице осуществлено около 2 млн 200 тыс. прививок.