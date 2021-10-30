Локдаун в Киеве будет действовать для тех, кто не привит, - Кличко
Введенный с 1 ноября локдаун в Киеве будет действовать для непривитых.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"С 1 ноября столица входит в "красную зону"… Мы рассчитываем на четкое взаимодействие с полицией. Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и по проезду в транспорте, и по посещению различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать для тех людей, которые не вакцинированы", – уточнил Кличко.
По его словам, в Киеве очень неутешительная статистика – ежедневно за последнюю неделю умирали по 40-50 человек. В субботу выйдет статистика, что за минувшие сутки скончались 54 человека.
"Ситуация очень сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их. Закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодняшний день проблем с обеспечением больниц пока нет", – заверил Кличко.
Вместе с тем он отметил, что столица сегодня является лидером по вакцинации среди других украинских городов и областей. Всего с начала кампании по вакцинации в столице осуществлено около 2 млн 200 тыс. прививок.
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Не хочешь заражать киевлян - сиди и не высовывайся.
А то щось занадто багато в світі стало демократичних свобод. Свобода думки? Вона має бути лише, якщо вільно обираєте думку провладної більшості (а чи більшості?). Свобода вибору? Навіщо вам вона, ми вже зробили вибір за вас.
Це тобі в телевізорі розказав пан Ляшко? Він хоч мамою поклявся?
Посмотреть на результат. Потом еще раз если результат отрицательньій. И так до получения положительного результата
«Штраф за порушення - від 17 тис грн. Закликаємо дотримуватись карантинних обмежень», - такі повідомлення опублікували і в КП «Київський метрополітен» і в КП «Київпастранс».
Знаєте, я перестаю дивуватись німцям, які під тиском пропаганти схвалювали вбивства інших національностей, релігій і т.д. От, теж саме скоро буде в Україні.
Виталика в дворники больше нигде не выберут.
локдаун призван остановить распространение вируса? вроде бы да. но уколатый вакциной заражается и переносит вирус точно так же, как и не уколатый. это уже попахивает лохдауном...
Распространение происходит в школах, университетах, детсадах и других местах массового скопления людей. Следует поменьше ходить друг к другу в гости. А если кто-то к вам приходил, то после ухода следует хорошо проветрить квартиру.