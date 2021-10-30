РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9057 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
15 316 165

Локдаун в Киеве будет действовать для тех, кто не привит, - Кличко

Локдаун в Киеве будет действовать для тех, кто не привит, - Кличко

Введенный с 1 ноября локдаун в Киеве будет действовать для непривитых.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 ноября столица входит в "красную зону"… Мы рассчитываем на четкое взаимодействие с полицией. Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и по проезду в транспорте, и по посещению различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать для тех людей, которые не вакцинированы", – уточнил Кличко.

По его словам, в Киеве очень неутешительная статистика – ежедневно за последнюю неделю умирали по 40-50 человек. В субботу выйдет статистика, что за минувшие сутки скончались 54 человека.

"Ситуация очень сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их. Закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодняшний день проблем с обеспечением больниц пока нет", – заверил Кличко.

Читайте также: Киев ужесточает карантин с 1 ноября: школы уходят на дистанционное обучение, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом

Вместе с тем он отметил, что столица сегодня является лидером по вакцинации среди других украинских городов и областей. Всего с начала кампании по вакцинации в столице осуществлено около 2 млн 200 тыс. прививок.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25710) Кличко Виталий (4655) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Проскочило в СМІ інтервю де журналіст запитував у одного із депутатів ВР Україні в Раді скільки депутатів вакциновано.Так його відповідь мене шокувала,він сказав що це медицинська тайна.Напрошується запитання до законотворців.Чому всі громадяни повинні показувати ,,секретну,,інформацію про себе стрічному перестрічному а ті хто всю цю,вибачте,***** понапинимали прикриваються ,,медицинською таємницею,,?
показать весь комментарий
30.10.2021 08:52 Ответить
+9
А чому б відразу не організувати концтабори для невакцінованих? Помічати їх жовтою зіркою на одязі...періодично показово розстрілювати.

А то щось занадто багато в світі стало демократичних свобод. Свобода думки? Вона має бути лише, якщо вільно обираєте думку провладної більшості (а чи більшості?). Свобода вибору? Навіщо вам вона, ми вже зробили вибір за вас.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:26 Ответить
+8
Казали, примусової вакцинації не буде? Ну ну...
показать весь комментарий
30.10.2021 08:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не. Это я против. Они должны пройти все приколы - и низкую сатурацию, и кислородную масочку, и интубацию и всё что будет потом. Они на это подписались, так что пусть так с ними и будет.
показать весь комментарий
30.10.2021 17:03 Ответить
Почему не ввели локдаун три недели назад? Зачем довели ситуацию до критического уровня?Ждали пока созреет ситуация чтобы всем подряд насильно ввести в организм неизвестно что? Умирают те, кто не начал лечение недомогания с первых дней, надеясь, что само пройдет. Всех насильно заставляют участвовать в эксперименте, уже добрались до детей. Люди, очнитесь!
показать весь комментарий
30.10.2021 09:05 Ответить
никакого критического уровня нет, сказки
показать весь комментарий
30.10.2021 10:20 Ответить
Ну шо, антиваксеры, на штурм пунктов вакцинации? В очередь, сукины дети!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 09:09 Ответить
просто купят велосипеды или электросамокаты. а на велике вообще благодать! человек дышит чаще, и больше вируса распространяет!
показать весь комментарий
31.10.2021 12:24 Ответить
Свободное перемещение только для разносчиков вируса!
Не хочешь заражать киевлян - сиди и не высовывайся.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:10 Ответить
Тогда и всех, кто МОЖЕТ насиловать, надо ограничить в свободе. Например, тебя и твою семью.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:39 Ответить
Ни с того ни сего Украине выдали 66 миллиардов на борьбу с Ковидом...Откуда бабло Зин?от Всемирной Организации Здравоохранения...типа ВОЗ ...и тыне там...
показать весь комментарий
30.10.2021 09:13 Ответить
Для встречи и дальнейшей координации высылаем буксиром команду ГБР.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:16 Ответить
В Мире кажись 252 страны больших и малых..не берем 66 ярдов,возьмем средние 40 каждой стране умножаем на 252,так это бешеное бабло...и выдано было сразу типа АВАНС...после объявления Пандемии...
показать весь комментарий
30.10.2021 09:21 Ответить
А как же https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-ii КОНСТИТУЦИЯ?
показать весь комментарий
30.10.2021 09:26 Ответить
А чому б відразу не організувати концтабори для невакцінованих? Помічати їх жовтою зіркою на одязі...періодично показово розстрілювати.

А то щось занадто багато в світі стало демократичних свобод. Свобода думки? Вона має бути лише, якщо вільно обираєте думку провладної більшості (а чи більшості?). Свобода вибору? Навіщо вам вона, ми вже зробили вибір за вас.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:26 Ответить
Идиот. Ну да, пока антиваксеры будут вялиться дома, привитые будут разносить ковид. Наглядно показано вчера на Савике Шустром. Четырежды привитый плюсанул на ПЦР. Заболел или нет пока не ясно, чувствует себя хорошо, пока, отлично. Но! Он инфицирован и является переносчиком инфекции. Тупо безвылазно сидит дома. Ну это Италия. А у нас - "Контролировать соблюдение ключевых правил: и по проезду в транспорте, и по посещению различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать для тех людей, которые не вакцинированы" Т.е., показал мусорам ковид сертификат и усё. Инфицирован ты или нет, болеешь или нет по йух. П***уй, разноси ковид.))
показать весь комментарий
30.10.2021 09:28 Ответить
Для тупих, до яких дуже тяжко доходять елементарні речі: вакцинація не захищає від хвороби, вона захищає від її тяжкого перебігу. В реанімації ні одного вакцинованого! Хворіють? Так, є, а от під ШВЛ НІ ОДНОГО! Мало того, хворіють не всі вакциновані, але лише ті, в кого слабка імунна відповідь, тобто ті, які хворіють по декілька разів. Це в них зі всіма вакцинами від більшості хвороб, до речі. Тобто саме ті, які без вакцинації мають шанс тупо померти! То може таки варто вакцинуватись?
показать весь комментарий
30.10.2021 09:55 Ответить
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
показать весь комментарий
30.10.2021 10:15 Ответить
когда у тебя будет опыт - тогда и поделишься им, а пока - бла бла бла
показать весь комментарий
30.10.2021 10:23 Ответить
Повторяю для идиотов. На примере Шустера. В Италии, вакцинированный, инфицированный и сидит безвылазно дома. И будет сидеть, пока ПЦР не даст отрицательный ответ. Ваш ЗЕбильный мэр,как и все вы - ЗЕбилы, носится только с ковид сертификатом, остальное по хер. Если на 100 привитых половины инфицированы, то будут шастать по кабакам, ТРЦ, пьянки - гулянки.... и разносить заразу дальше. Уже встречаю немало ЗЕдебилов, которые считают, раз оно привито, то может без маски, толпами ходить, плевать, чихать.... Одно только то, что детям и подросткам будет разрешено посещать спортзалы, супермаркеты, ТРЦ....только в сопровождении вакцинированных родителей, ну или сопровождающих, кто там припрется. Гидроцефалы
показать весь комментарий
30.10.2021 10:36 Ответить
Ідіоте, блін, Що ти все в одну купу звалив? Яким боком вакцинація до придурків, які не хочуть дотримуватись елементарних правил? А вони їх дотримувались без вакцинації? Впороті взагалі в ковід не вірять, аж поки в морзі не опиняться. Ну а Шустер захворів і що? В реанімації, під ШВЛ? Чи просто сидить вдома, бо позитивний тест? О тож.
показать весь комментарий
31.10.2021 08:15 Ответить
В реанімації ні одного вакцинованого!

Це тобі в телевізорі розказав пан Ляшко? Він хоч мамою поклявся?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:38 Ответить
Зебилы, что с них взять. Это же не только в Киеве, это по всей Украине так.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:01 Ответить
Как вариант обьявить байкот метрополитену на день-два.
Посмотреть на результат. Потом еще раз если результат отрицательньій. И так до получения положительного результата
показать весь комментарий
30.10.2021 09:30 Ответить
В локдаун и так метро по спец пропускам
показать весь комментарий
30.10.2021 09:47 Ответить
Та вроде нет. Сертификат о прививке будет пропуском
показать весь комментарий
30.10.2021 10:12 Ответить
Сейчас да,а в первый локдаун по пропускам вроде был -моей сестре ,в Киеве,выдавали ,так как она доктор
показать весь комментарий
30.10.2021 10:42 Ответить
замечательное решение и не только для метро
показать весь комментарий
30.10.2021 10:26 Ответить
А що робити з людьми, у яких є ряд захворювань, які являються відносними протипоказаннями до вакцинації?
показать весь комментарий
30.10.2021 09:30 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2021 09:36 Ответить
Все под Богом ходим,а береженого как говорят, Бог бережет....
показать весь комментарий
30.10.2021 09:38 Ответить
Интересно почему смертельной для людей болезнью так заинтересовались владные структуры при том что на самого человека они на...ли.И если человек сознательно рискует своей жизню не вакцинировавшись до страна его принуждает и все это при том что сами-же развалили медицину.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:53 Ответить
А Кличко сам не вакцинирован.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:10 Ответить
Его Льюис вакцинировал. Давно ето бьіло
показать весь комментарий
30.10.2021 10:14 Ответить
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
показать весь комментарий
30.10.2021 10:14 Ответить
Враньё.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:01 Ответить
Фашизм, с которым воевали наши дедушки и бабушки, снова шагает по планете. Но и за эти преступления их исполнители получат справедливое наказание.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:37 Ответить
Цього разу не запроваджують суворого локдауну і метро, автобуси, тролейбуси та трамваї курсуватимуть у звичному режимі. Проте, користуватися ними дозволили тільки тим, хто матиме ковід-сертифікат або ПЛР чи антиген тест, який зроблено не більш як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання.


«Штраф за порушення - від 17 тис грн. Закликаємо дотримуватись карантинних обмежень», - такі повідомлення опублікували і в КП «Київський метрополітен» і в КП «Київпастранс».
показать весь комментарий
30.10.2021 10:41 Ответить
Хлам ваши вакцины. Все с дуру понаделали, теперь едва дышат. Личный иммунитет, лучше ваш шмурдяк.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:38 Ответить
Ляшко сказал наоборот. Ляшко не будет врать
показать весь комментарий
30.10.2021 19:27 Ответить
Дай дурням владу...
показать весь комментарий
30.10.2021 11:40 Ответить
Дегенератка деректриса ПРОДУКТОВОГО базару одно з міст західної України сьогодні сказала, що невакцинованих на базар пускати не буде. На питання, А де купити їжі? Сказала, Сидіть вдома.
Знаєте, я перестаю дивуватись німцям, які під тиском пропаганти схвалювали вбивства інших національностей, релігій і т.д. От, теж саме скоро буде в Україні.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:49 Ответить
И где тут "вбывства"?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:01 Ответить
В такому випадку нічим не можу допомогти.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:18 Ответить
Шо! Нету вбывств? А как же так? О чем тогда ты тут вещаешь?
показать весь комментарий
30.10.2021 13:20 Ответить
кацапы у себя в стране всех призывают вакцинироваться, а на Украину идет пропаганда, что вакцинироваться вредно
показать весь комментарий
30.10.2021 13:05 Ответить
Спустя 20 дней после второй прививки и сдача теста ( действительного 72 часа) что он на данный момент не бессистемный носитель вируса. Ну тогда ДА.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:51 Ответить
Мы припомним этот локдаун для здоровых.
Виталика в дворники больше нигде не выберут.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:53 Ответить
Локдаун в Киеве будет действовать для всех кто не привит. Это все вранье я вот вакцинировался но не могу через дию выгрузить этот сертификат потому как работает через одно место.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:22 Ответить
где ты логика? але?
локдаун призван остановить распространение вируса? вроде бы да. но уколатый вакциной заражается и переносит вирус точно так же, как и не уколатый. это уже попахивает лохдауном...
показать весь комментарий
30.10.2021 18:33 Ответить
Да что с ними сюсюкатся, на 10 лет строгача всем не вакцинированым и вперед на лесоповал или ремонт дорого!
показать весь комментарий
30.10.2021 19:25 Ответить
Горбатько! Ти точно не доживеш та незабаром здохнеш.
показать весь комментарий
30.10.2021 22:45 Ответить
На Западе нигде не ограничивают проезд в городском транспорте. Потому что транспорт не является распространителем ковида. За исключением перегруженного транспорта. Особенно вагоны метро неплохо проветриваются постоянной вентиляцией.
Распространение происходит в школах, университетах, детсадах и других местах массового скопления людей. Следует поменьше ходить друг к другу в гости. А если кто-то к вам приходил, то после ухода следует хорошо проветрить квартиру.
показать весь комментарий
30.10.2021 22:42 Ответить
Так нельзя. Это апартеид. У нас в Минске полностью отменён масочный режим и никто особо не жалуется.
показать весь комментарий
31.10.2021 03:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 